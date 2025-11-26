[嘉義太保]嘉漁海鮮宴餐廳。豐富蒸籠海鮮塔/現滾海味排骨粥/現煮鮮火鍋。保留海鮮天然原味 #水牛驛站 #麻魚寮

2025-11-26 19:30 小狐尼 aka 孤獨的潤餅獵人
202511 嘉義太保 嘉漁海鮮宴餐廳
202511 嘉義太保 嘉漁海鮮宴餐廳

之前就耳聞外縣市有蒸籠宴、海鮮塔這主打浮誇多樣的海鮮餐廳 ，卻未曾吃過

剛好今(2025)年七月「嘉漁海鮮宴餐廳」在嘉義太保市的麻魚寮開幕

離嘉義市近又好停車，就揪家人一同來享用「海鮮蒸籠塔」吧


商家名稱：嘉漁海鮮宴餐廳(嘉義縣太保市中山路一段64號2樓)

相關連結：FB粉絲專頁 

營業資訊：0911091698 11:00-14:30 17:00-20:30 

餐點介紹：個人鍋/雙人套餐/五人餐/多人餐/單點飲品  ※禁止酒駕  ※理性飲酒

用餐日期：2025.11


202511 嘉義太保 嘉漁海鮮宴餐廳
202511 嘉義太保 嘉漁海鮮宴餐廳

​▲嘉漁海鮮宴餐廳 店面位置

嘉漁海鮮宴餐廳位於中山路一段大路邊，距離中山高速公路嘉義交流道非常近，就算是從外縣市來也便利

202511 嘉義太保 嘉漁海鮮宴餐廳
202511 嘉義太保 嘉漁海鮮宴餐廳

​▲嘉漁海鮮宴餐廳 店面位置

餐廳位於水牛公園旁的「水牛驛站」建築物的二樓，戶外停車位很多，還有充電車位

一樓是便利商店跟展覽館， 有很明顯黃色旗子和告示牌指示上樓位置

202511 嘉義太保 嘉漁海鮮宴餐廳
202511 嘉義太保 嘉漁海鮮宴餐廳

​▲嘉漁海鮮宴餐廳 用餐環境

平面寬敞且明亮，而且非常乾淨；很適合家庭、多人用餐、 公司聚餐和遊覽車旅遊觀光客，也有可容納20人的獨立包廂

當天下午五點營業時間一到，就有蠻多組客人抵達入座，看起來不少是遊覽車團體旅遊旅客，也有像是嘉義在地人小家庭來用餐

202511 嘉義太保 嘉漁海鮮宴餐廳
202511 嘉義太保 嘉漁海鮮宴餐廳

​▲嘉漁海鮮宴餐廳 用餐環境

剛好我們家被安排的座位就在廚房旁邊，可以看到桌上有很多準備好的「蒸籠塔」


嘉漁海鮮宴餐廳 菜單 (拍攝日期：2025.11)  

202511 嘉義太保 嘉漁海鮮宴餐廳 菜單(2025.10版)
202511 嘉義太保 嘉漁海鮮宴餐廳 菜單(2025.10版)

​▲不僅有多價位的多人合菜，也有單人、雙人的菜單

細研究可發現，合菜菜單的組合均是「米食、兩道熟食(炸物、炒菜)、蒸籠類、粥、火鍋、水果」

這也是嘉漁海鮮宴餐廳主打「蒸籠海鮮塔」的用餐設計：一開始先吃飯、熟食來暖身與開胃，同時等待桌上蒸籠塔現場蒸煮

先享用各層豐富的蒸籠海鮮後，再來享用放在塔底、盡收海鮮精華湯汁的生滾粥，最後則是火鍋收尾


202511 嘉義太保 嘉漁海鮮宴餐廳
202511 嘉義太保 嘉漁海鮮宴餐廳

​▲每桌都有專門服務的員工協助蒸籠塔控火和擺盤

人客不用自行處理，就是等待與認真吃就好

(客串演出: J哥、Na哥)

202511 嘉義太保 嘉漁海鮮宴餐廳
202511 嘉義太保 嘉漁海鮮宴餐廳

嘉義雞肉飯

白飯已經先用雞油和醬汁混拌均勻，上面再鋪雞肉和滿滿油蔥

油亮亮的米飯香氣撲鼻，濕潤而不糊爛；但雞肉量不多，而且全是雞胸肉部位

身為嘉義在地人，我只能說這飯口味不經典，但有些嘉義雞肉飯的元素


202511 嘉義太保 嘉漁海鮮宴餐廳
202511 嘉義太保 嘉漁海鮮宴餐廳

(左後)熱炒四季鮮時蔬&(右前)酥炸雙拼

時蔬是正當季盛產的白花椰菜，油量適中，不會太鹹或油膩；酥炸雙拼則是Q彈、能吃到少許小塊的花枝肉的「花枝丸」和「海鮮捲」， 沒有像很多海鮮捲會加芹菜、荸薺等增加脆度的蔬菜，能吃到比較單純的海鮮味


202511 嘉義太保 嘉漁海鮮宴餐廳
202511 嘉義太保 嘉漁海鮮宴餐廳

蒸絲瓜蛤蜊

蛤蜊大顆飽滿且十分新鮮，跟軟嫩帶脆的絲瓜就是經典不敗、鮮與甜的組合


202511 嘉義太保 嘉漁海鮮宴餐廳
202511 嘉義太保 嘉漁海鮮宴餐廳

蒸鮮甜澎湖卷

以往吃小捲大多是單純蒸煮，並額外搭配沾醬調味料；而他們則是像 清蒸魚一樣會搭蒜角、薑絲和青蔥絲和豆芽菜

鮮度佳，蒸到剛好完熟，Q彈又不硬韌


202511 嘉義太保 嘉漁海鮮宴餐廳
202511 嘉義太保 嘉漁海鮮宴餐廳

蒸美味大草蝦

蝦身飽滿又新鮮、很好去殼；熟度則是剛好完熟，口感扎實但還不到太硬


202511 嘉義太保 嘉漁海鮮宴餐廳
202511 嘉義太保 嘉漁海鮮宴餐廳

蒸扇貝佐風螺

扇貝算蠻大顆的；風螺則是蒸到明顯縮水，味道和鮮度也普通


202511 嘉義太保 嘉漁海鮮宴餐廳
202511 嘉義太保 嘉漁海鮮宴餐廳

蒸花開海上鮮

整尾金目鱸魚搭配薑絲和刨成細絲的青蔥；肉厚飽滿、魚骨又不多，少油清爽、鮮度佳


202511 嘉義太保 嘉漁海鮮宴餐廳
202511 嘉義太保 嘉漁海鮮宴餐廳

蒸生猛鮮花蟹

三隻花蟹，肉量一般但鮮度佳、無腥味，還帶些許蟹黃


202511 嘉義太保 嘉漁海鮮宴餐廳
202511 嘉義太保 嘉漁海鮮宴餐廳

海味排骨粥

我們才剛就座時，店員就已經在蒸籠底鍋倒入生米、高湯和排骨，然後經過鮮後三層又三層的海鮮塔蒸煮，過程中海鮮食材被高溫蒸氣所釋出、流下的的鮮甜精華都流進這底鍋的現滾湯粥內，最後再打打上一碗生蛋液，便大功告成了

202511 嘉義太保 嘉漁海鮮宴餐廳
202511 嘉義太保 嘉漁海鮮宴餐廳

▲粥飯軟而不糊爛，鵝黃色湯汁鮮美甘甜且毫不油膩，無多餘調味，就是單純海陸食材天然純粹的精華


20251115 嘉義太保 嘉漁海鮮宴餐廳
20251115 嘉義太保 嘉漁海鮮宴餐廳

現煮鮮火鍋

有葉菜類、菇類、炸豆皮、魚板，員工會現場幫忙將梅花肉片下鍋

湯底是用蔬果熬煮，清澈味淡且無油，感覺毫無負擔感，就當作吃完雞肉飯、炸物和種種海鮮後的清爽收尾吧


以上。

小狐尼 aka 孤獨的潤餅獵人

小狐尼 aka 孤獨的潤餅獵人

#孤獨的潤餅獵人󠀠
夢想是收集全台 春捲、潤餅、苜蓿芽捲！
󠀠
喜歡跑傳統市場、喜歡統整圖鑑
能邊吃捲邊認識各地民情文化與捲餅同好
是我致力吃遍全台春捲潤餅的原因啦
󠀠󠀠󠀠
🐱圖文彩蛋 #J哥和Na哥客串演出中

#嘉義 #海產 #火鍋 #美食探店 #尾牙餐廳

