[嘉義太保]嘉漁海鮮宴餐廳。豐富蒸籠海鮮塔/現滾海味排骨粥/現煮鮮火鍋。保留海鮮天然原味 #水牛驛站 #麻魚寮

202511 嘉義太保 嘉漁海鮮宴餐廳

之前就耳聞外縣市有蒸籠宴、海鮮塔這主打浮誇多樣的海鮮餐廳 ，卻未曾吃過

剛好今(2025)年七月「嘉漁海鮮宴餐廳」在嘉義太保市的麻魚寮開幕

離嘉義市近又好停車，就揪家人一同來享用「海鮮蒸籠塔」吧

相關連結：FB粉絲專頁

營業資訊：0911091698 11:00-14:30 17:00-20:30

餐點介紹：個人鍋/雙人套餐/五人餐/多人餐/單點飲品 ※禁止酒駕 ※理性飲酒

用餐日期：2025.11

​▲嘉漁海鮮宴餐廳 店面位置

嘉漁海鮮宴餐廳位於中山路一段大路邊，距離中山高速公路嘉義交流道非常近，就算是從外縣市來也便利

​▲嘉漁海鮮宴餐廳 店面位置

餐廳位於水牛公園旁的「水牛驛站」建築物的二樓，戶外停車位很多，還有充電車位

一樓是便利商店跟展覽館， 有很明顯黃色旗子和告示牌指示上樓位置

202511 嘉義太保 嘉漁海鮮宴餐廳

​▲嘉漁海鮮宴餐廳 用餐環境

平面寬敞且明亮，而且非常乾淨；很適合家庭、多人用餐、 公司聚餐和遊覽車旅遊觀光客，也有可容納20人的獨立包廂

當天下午五點營業時間一到，就有蠻多組客人抵達入座，看起來不少是遊覽車團體旅遊旅客，也有像是嘉義在地人小家庭來用餐

202511 嘉義太保 嘉漁海鮮宴餐廳

​▲嘉漁海鮮宴餐廳 用餐環境

剛好我們家被安排的座位就在廚房旁邊，可以看到桌上有很多準備好的「蒸籠塔」

嘉漁海鮮宴餐廳 菜單 (拍攝日期：2025.11)

202511 嘉義太保 嘉漁海鮮宴餐廳 菜單(2025.10版)

​▲不僅有多價位的多人合菜，也有單人、雙人的菜單

細研究可發現，合菜菜單的組合均是「米食、兩道熟食(炸物、炒菜)、蒸籠類、粥、火鍋、水果」

這也是嘉漁海鮮宴餐廳主打「蒸籠海鮮塔」的用餐設計：一開始先吃飯、熟食來暖身與開胃，同時等待桌上蒸籠塔現場蒸煮

先享用各層豐富的蒸籠海鮮後，再來享用放在塔底、盡收海鮮精華湯汁的生滾粥，最後則是火鍋收尾

202511 嘉義太保 嘉漁海鮮宴餐廳

​▲每桌都有專門服務的員工協助蒸籠塔控火和擺盤

人客不用自行處理，就是等待與認真吃就好

(客串演出: J哥、Na哥)

202511 嘉義太保 嘉漁海鮮宴餐廳

​嘉義雞肉飯

白飯已經先用雞油和醬汁混拌均勻，上面再鋪雞肉和滿滿油蔥

油亮亮的米飯香氣撲鼻，濕潤而不糊爛；但雞肉量不多，而且全是雞胸肉部位

身為嘉義在地人，我只能說這飯口味不經典，但有些嘉義雞肉飯的元素

202511 嘉義太保 嘉漁海鮮宴餐廳

​(左後)熱炒四季鮮時蔬&(右前)酥炸雙拼

時蔬是正當季盛產的白花椰菜，油量適中，不會太鹹或油膩；酥炸雙拼則是Q彈、能吃到少許小塊的花枝肉的「花枝丸」和「海鮮捲」， 沒有像很多海鮮捲會加芹菜、荸薺等增加脆度的蔬菜，能吃到比較單純的海鮮味

202511 嘉義太保 嘉漁海鮮宴餐廳

​蒸絲瓜蛤蜊

蛤蜊大顆飽滿且十分新鮮，跟軟嫩帶脆的絲瓜就是經典不敗、鮮與甜的組合

202511 嘉義太保 嘉漁海鮮宴餐廳

​蒸鮮甜澎湖卷

以往吃小捲大多是單純蒸煮，並額外搭配沾醬調味料；而他們則是像 清蒸魚一樣會搭蒜角、薑絲和青蔥絲和豆芽菜

鮮度佳，蒸到剛好完熟，Q彈又不硬韌

202511 嘉義太保 嘉漁海鮮宴餐廳

​蒸美味大草蝦

蝦身飽滿又新鮮、很好去殼；熟度則是剛好完熟，口感扎實但還不到太硬

202511 嘉義太保 嘉漁海鮮宴餐廳

蒸扇貝佐風螺

扇貝算蠻大顆的；風螺則是蒸到明顯縮水，味道和鮮度也普通

202511 嘉義太保 嘉漁海鮮宴餐廳

​蒸花開海上鮮

整尾金目鱸魚搭配薑絲和刨成細絲的青蔥；肉厚飽滿、魚骨又不多，少油清爽、鮮度佳

202511 嘉義太保 嘉漁海鮮宴餐廳

​蒸生猛鮮花蟹

三隻花蟹，肉量一般但鮮度佳、無腥味，還帶些許蟹黃

202511 嘉義太保 嘉漁海鮮宴餐廳

​海味排骨粥

我們才剛就座時，店員就已經在蒸籠底鍋倒入生米、高湯和排骨，然後經過鮮後三層又三層的海鮮塔蒸煮，過程中海鮮食材被高溫蒸氣所釋出、流下的的鮮甜精華都流進這底鍋的現滾湯粥內，最後再打打上一碗生蛋液，便大功告成了

202511 嘉義太保 嘉漁海鮮宴餐廳

▲粥飯軟而不糊爛，鵝黃色湯汁鮮美甘甜且毫不油膩，無多餘調味，就是單純海陸食材天然純粹的精華

20251115 嘉義太保 嘉漁海鮮宴餐廳

​現煮鮮火鍋

有葉菜類、菇類、炸豆皮、魚板，員工會現場幫忙將梅花肉片下鍋

湯底是用蔬果熬煮，清澈味淡且無油，感覺毫無負擔感，就當作吃完雞肉飯、炸物和種種海鮮後的清爽收尾吧

以上。