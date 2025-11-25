知本溫泉住宿提案：溫泉設施、特色活動一次看

又到了泡湯的好季節！泡溫泉可以加速血液循環、促進新陳代謝，同時也可讓皮膚變得咕溜溜，泡溫泉能養生早已是耳熟能詳的話題了！而台東的溫泉可是聞名全台，有溫泉的台東住宿更是容易被搶光光，尤其知本溫泉是台灣規模最為完善的溫泉鄉，也是台灣八大美景之一！擁有水質清澈的溫泉，相當受到國人喜愛！小編精選了幾間位於台東的超夯溫泉飯店，讓大家在台東的溫泉飯店度過一個暖呼呼的冬季～

東台溫泉飯店。圖／agoda

知本溫泉泉質解密

知本溫泉。圖／IG, anlala7

泉質

知本溫泉屬於弱鹼性碳酸氫鈉泉，PH值在7~8左右，泉溫可高達百度以上，常溫則是39~45度。富含礦物質的泉質非常乾淨，泉水無色無味、清可見底。

知本溫泉功效

知本溫泉所屬的碳酸氫鈉泉對人具有美白和保濕的效果，又有「美人湯」之稱。百度高溫醞釀出的泉水，能促進血液循環、放鬆肌肉關節、舒壓解勞。青山環峙的環境也是造訪知本溫泉區的一大福利，四季都有不同的山色景觀，能一邊泡湯，一邊享受馥郁的芬多精。

知本溫泉｜快速導覽＋分類

還不知道怎麼挑知本溫泉住宿嗎？無論你想要便利性、舒適度還是自然感，以下三種類別通通有！

➢ 台東市溫泉飯店：市區交通方便，輕鬆抵達夜市、海濱公園、鐵花新聚落等景點

➢ 知本溫泉飯店：房型舒適多元，飯店設施豐富，有多種溫泉區和兒童遊戲室等

➢ 知本溫泉度假村：園區寬敞，且被群山環繞，想親近大自然悠閒泡湯非常適合

知本溫泉地圖

知本溫泉飯店

想要找有豐富設施，或是星級飯店的話，那推薦入住以下幾間知本溫泉飯店。他們除了有多種不同的泡湯區，有的還附設兒童遊戲室、桌球室或是射箭場等，不管是大人還是小孩都能在這好好度過一場放鬆的假期！

知本老爺大酒店

#知名品牌不會錯 #便捷交通 #24小時送餐

知本老爺大酒店。圖／agoda

知本老爺大酒店

知本老爺大酒店位於知本溫泉區內，因此酒店內的溫泉共有三區，分別為天幕風呂、心采風呂及星月風呂，天幕風呂位於游泳池邊，有各種豐富的設備及按摩浴池，還有四座不同材質的湯屋可供選擇；心采風呂則是由懷舊的馬賽克磁磚鋪設而成，擁有四種不同水溫的水池，還有打瀨浴及烤箱；而星月風呂位於小山坡上，為日本首席設計師植田圭一郎先生規劃，日式風味濃厚。飯店裝潢新穎明亮，還可以欣賞夜間山嵐美景，絕對是詩情畫意的台東住宿～

小編小提醒：「星月風呂」僅對住宿旅客開放，泡湯券、入場券、抵用券等都無法使用唷！

地址：台東縣卑南鄉龍泉路113巷23號

附近景點：知本國家森林遊樂區、國立臺灣史前文化博物館

訂房網評價：8.8/10 (agoda)

知本金聯世紀酒店

#鄰近台東車站 #大片落地窗讓你看遍知本

知本金聯世紀酒店。圖／agoda

知本金聯世紀酒店。圖／agoda

知本金聯世紀酒店採用大片落地窗設計，採光明亮、室內寬敞，部分房型浴室面對著知本溪，邊泡澡放鬆時可以從窗外欣賞到暮色山谷中的朦朧美。飯店提供自助式早餐，有各種中西式菜餚可供選擇，非常周到！飯店也提供了遊戲室、健身房、橋藝室(須付費)等設施，還有河堤導覽煮溫泉蛋的活動，若房客欲使用或參加都須先預約哦～

小編偷偷說：這間台東飯店離知本火車站只需十分鐘車程，交通相當便利！

地址：台東縣卑南鄉龍泉路30號

附近景點：知本國家森林遊樂區、國立臺東大學

訂房網評價：8.3/10 (agoda)

富野溫泉休閒會館

#風花雪月四湯並齊 #日式庭園 #溫泉蛋

知本富野溫泉休閒會館。圖／agoda

知本富野溫泉休閒會館。圖／agoda

位在知本溫泉一帶的富野溫泉休閒會館附近有許多小吃攤及快炒，晚上肚子餓了出外就能買到宵夜。飯店乾淨整齊，房間有大片的落地窗，從窗外可以欣賞林間美景。這間台東飯店內一樣有溫泉飯店常見的煮蛋區，煮出來的蛋會有濃濃的碳酸泉味，不要煮過久，裡頭的蛋黃不會完全熟透，軟嫩不乾澀的口感非常好吃。富野溫泉休閒會館的美人湯共有風湯、花湯、雪湯、月湯、美人湯等五種，也有以這五種湯為名的獨立隱密湯屋，窗外則是日式的庭園造景；地下一樓的溫泉SPA浴池則是以自然景觀構成，還有水療區和蒸氣湯屋、男女混湯，非常適合全家大小一起來住宿！

地址：台東縣卑南鄉龍泉路16號

附近景點：知本國家森林遊樂區、國立臺東大學

訂房網評價：8.3/10 (agoda)

知本溫泉度假村

知本溫泉度假村強調自然與休閒的氛圍，以下這幾間皆被綠意的群山包圍，且渡假村的園區占地廣闊，並都設有露天風呂，是適合徹底放鬆並且與親子共遊的選擇。

泓泉溫泉渡假村

#地熱彩虹 #原木素材 #小木屋湯屋

知本泓泉溫泉渡假村。圖／agoda

泓泉溫泉渡假村。圖／agoda

泓泉溫泉渡假村是知本溫泉地區最具特色的溫泉勝地，「泓泉」一名來自於渡假村內的「虹泉－知本一號地熱井」，泓泉每星期都會在清晨或午後將地熱井打開，當溫泉地熱直衝雲霄遇上陽光折射，就可以看見令人驚豔的彩虹，是此飯店的一大特色景觀。飯店房間的水龍頭一打開就是溫泉，在房內泡湯時可以聽見附近山壁的夜晚蟲鳴。渡假村內的生態步道周圍有許多峭壁、峽谷和瀑布等景觀，清新的空氣讓人遠離都市塵囂、身心舒暢。

小編偷偷說：除了房內可以泡湯外，還有一大片的露天「美人湯」，旁邊還有泡腳區及SPA，夜晚昏黃燈光打在綠葉上，是很浪漫的台東住宿呢！旁邊的休息區還可以煮溫泉蛋和玉米，來這裡泡溫泉簡直是人生一大享受！

地址：台東縣卑南鄉龍泉路139巷1號

附近景點：知本國家森林遊樂區、國立臺灣史前文化博物館

訂房網評價：7.8/10 (agoda)

東遊季溫泉渡假村

#知本最寬敞 #顏值最高 #烤肉騎腳踏車

台東縣農會東遊季溫泉渡假村。圖／agoda

東遊季溫泉渡假村。圖／agoda

號稱有著知本最美、最大大眾池的東遊季溫泉渡假村，溫泉區群山環繞，溫泉區緊鄰戲水池及兒童戲水池，全家大小都能找到自己最喜歡的池子，家長放鬆泡湯的同時往旁邊一看就可以關注到小孩的動態。抬眼是卑南鄉清朗的山色，裝潢和景觀的顏值都很高！ 不只溫泉池遼闊，東遊季溫泉渡假村的住宿空間也很寬敞，孩子可以在房間內跑跑跳跳。不想泡大眾池的旅客可以選擇湯屋房型，或是揪三五好友到露營區烤肉、免費租借腳踏車四處遊覽，設施很齊全。總歸來說，想要盡情擁抱知本魅力的選東遊季溫泉渡假村就對了。

地址：台東縣卑南鄉溫泉路376巷18號

附近景點：知本忠義堂、清覺寺

訂房網評價：8.7/10 (agoda)

台東市溫泉飯店

如果不想離市區太遠，但又想泡湯的話，推薦選擇台東市的溫泉飯店！這裡不僅交通比較便利，有些還鄰近台東觀光夜市、台東海濱公園，不管是要跑景點還是要吃美食都相當方便～

娜路彎大酒店

#濃濃原民風 #腳踏車租借 #近市區

台東娜路彎大酒店。圖／agoda

台東娜路彎大酒店。圖／agoda

同樣也是首選台東住宿的娜路彎大酒店採用大面積的透明玻璃，建築醒目、地理位置優越，5分鐘內可抵達豐年機場及台東車站，到市區也只需要10分鐘，飯店內也有提供腳踏車租借的服務。飯店內隨處都可以看到原住民風格的圖騰，融合了現代時尚感及原住民文化，非常有味道～戶外泳池為鹽水系統，池水內溶有澳洲進口的養生海鹽，有助於活血通筋、強化新陳代謝。娜路彎大酒店的還有室內三溫暖、按摩設備及烤箱，冷熱交替有助於紓壓及消除疲勞，實在是讓人非常享受的台東飯店啊～

小編偷偷說：不想外出覓食的話，不妨到這間台東飯店二樓知名的中餐廳「翠園」用餐。晚上在露天廣場定時會有原住民表演，有興趣的朋友可以去一探究竟。

地址：台東市連航路66號

附近景點：卑南文化公園、鐵道藝術村

訂房網評價：8.3/10 (agoda)

