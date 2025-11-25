獅潭花饗宴【2025 苗栗獅潭鄉仙草花節】-賞花、逛市集，闖關完成還有仙草刮刮卡。最具創意的仙草節，11 月 29 日在苗栗獅潭重磅登場!

2025-11-25 11:13 鍾小殷的幸福玩樂趣

堪稱苗栗最盛大的花海盛宴，

2025 年陪伴你入冬的第一個花季活動-苗栗獅潭鄉仙草花節，

將在11月29日盛大開幕囉!

去年知道這個活動時，已經尾聲了，很可惜沒有機會參與。

今年我早早就鎖定好日期，在還沒開幕前，搶先安排來踩一下點。

話說我之前從不知道獅潭有產仙草，台灣還是有很多小鄉鎮，很值得造訪，

如果你也沒去過苗栗獅潭，

不訪趁著2025 苗栗獅潭鄉仙草花節，規劃個一日遊吧!

2025 苗栗獅潭鄉仙草花節 地理位置與交通資訊

苗栗獅潭鄉仙草花節的花海，就在獅潭鄉大東勢仙草花田。

導航的話，就在Google地圖搜尋「苗栗獅潭仙草花海」即可。

周邊有不少的停車場，依現場工作人員的指示停放。

如果不想開車，搭乘接駁車也很方便喔!

11/29到12/14共三個周末假日，總共六天，

從苗栗火車站發車，平均每20分鐘就有一台接駁車。

2025 苗栗獅潭鄉仙草花節 活動資訊

查了一下才知道，仙草花節加上今年，原來已經舉辦五年了。

自民國 110 年起開始舉辦，成為苗栗年度盛大活動之一。

今年以「獅潭花饗宴」為主題，

打造地景藝術、花海與美食的冬季盛會。

活動期間的假日，都有節目演出。

賞花海之餘，也有市集可以逛，

還有集點闖關遊戲互動，可以免費獲得刮刮卡，

有機會換取獅潭各種特色仙草產品。

讓遊客輕鬆透過花海活動，同步感受到獅潭的魅力。

2025 苗栗獅潭鄉仙草花節 浪漫花海&地景藝術

我們造訪的時候，花還沒有完全盛開。

放上去年(2024)花全盛時期的照片給大家看，是不是超美啊!

一整片粉紫色花田，從來不知道苗栗獅潭藏了這麼美的景色。

這隻三米高的獅潭鄉吉祥物「獅先生」，一定要記得跟它拍照打卡一下喔!

除了獅先生以外，今年的地景藝術也很好拍，共有五大主題呈現。

看著各種具創意的藝術造景，簇立在花田上，別有一番風味。

趕快找看看五個地景藝術分別是什麼，投下你神聖的一票，

看看最後有沒有得到最佳人氣獎。

2025 苗栗獅潭鄉仙草花節 闖關集點換免費刮刮卡

為推廣在地仙草產業，今年推出仙草產品刮刮卡。

只要在活動現場集滿 3 點，就能免費獲得刮刮卡乙張，而且張張有獎、即刮即中。

我覺得這也太棒了吧!

我們刮到了仙草凍、仙草茶、仙草凍檸茶、仙草霜淇淋，

是我有史以來吃最多仙草的一天。

回去都開玩笑的說，短期間不想再看到仙草了XDD

2025 苗栗獅潭鄉仙草花節 獅潭老街特色店家

仙草刮刮卡總共有15個配合店家，大部分在獅潭老街上(又叫新店老街)，

也有一些是需要開車才能抵達，不過都算在周邊。

這是我們第一次來到獅潭老街，老實說對大部分的人而言，

獅潭應該都算是比較陌生的地方吧?

我跟林恰恰也只有10幾年前，去到獅潭爬仙山而已，

但當時完全不知道獅潭居然還有一個老街。

這次因為仙草節活動，初次來到獅潭老街，

比想像中的好玩，藏了許多景點跟店家。

整條老街都是仙草產品，真的很酷。

我們從仙草凍開啟第一站。

再來杯無糖仙草茶，去火止渴。

吃過這麼多口味的霜淇淋，應該還沒吃過仙草口味的吧!

走一趟獅潭，可以滿足仙草愛好者，一次嚐遍所有仙草產品。

前面有提到我跟林恰恰年輕時有來仙山靈洞宮取仙水，

這次帶著小孩一起舊地重遊，感覺真特別。

大家參加仙草節活動，也可以順便安排取仙水，祈求平安。

然後在仙山周邊，有一間星仙草冰店，

明明地點蠻隱密，卻有很多人耶!

我們當天還遇到重機車隊，停留這裡，就為了吃一碗仙草冰。

就用這碗冰，為我們這趟獅潭仙草之旅，畫下幸福的句點。

2025 苗栗獅潭鄉仙草花節 心得與相關資訊

賞花海、拍美照、逛老街，

吃到了許多美味仙草製品，收穫滿滿的一天。

透過仙草花節，才讓我有機會感受到獅潭的魅力，認識這個仙草聖地。

2025苗栗縣獅潭鄉仙草花節，非常值得期待，

誠摯邀請喜歡賞花的你，來到獅潭山中體驗不一樣的花海。

活動地點：苗栗縣獅潭鄉大東勢仙草花田 在大東勢道路旁

導航搜尋「苗栗獅潭仙草花海」活動日期：2025/11/29～12/14

活動時間：周六、周日9:00～16:00（平日花海園區不封園，可以自行參觀）

更多活動資訊請至「獅潭花饗宴」粉絲專頁查詢

https://www.facebook.com/profile.php?id=61576357430868

鍾小殷的幸福玩樂趣

鍾小殷的幸福玩樂趣

喜歡用文字紀錄生活中的任何事物。身份是普通上班族、鍾小姐、林太太與苳苳媽。食尚玩家駐站部落客、媽媽經駐站作家、暢NEWS駐站作家。七年級中段班，一家三口，帶著小孩在現實裡，努力樂活。 部落格:http://cetustar.com 粉絲團:鍾小殷幸福玩樂趣 https://www.facebook.com/cetustar 合作邀約洽談 mail:cetustar717@gmail.com

#花海節 #打卡景點 #苗栗旅遊 #苗栗景點

熱門文章

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

hotNews__list__item--img

讓人融化難生氣，盤點「愛撒嬌」的星座TOP3
hotNews__list__item--img

2026馬年誰最旺？12生肖運勢排名公開：屬蛇翻身、屬豬脫離霉運　4生肖犯太歲壓力爆棚
hotNews__list__item--img

館長被爆「3公分」醫揭殘酷真相：台男真的低於全球！平均僅12.5公分
hotNews__list__item--img

分分鐘都精彩！《武士生死鬥》15角色全解析，岡田准一、玉木宏、阿部寬...誰能生存到最後？
往下滑看更多精彩文章
旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)

2025-11-01 13:29 女子漾 /編輯周意軒

ITF台北國際旅展在11月7日登場，雙11緊接登場，普發現金1萬元預計最快11月12日入帳，三檔疊加直接把年末旅遊與餐飲優惠推到最高點。今年不只飯店餐券、聯合住宿券全面開打，連線上旅行社、日韓機票、海外訂房平台都祭出限量折扣碼與快閃券。以下把時間、價格與門檻一次整理，搭配實用下單攻略，讓妳「先領券、再結帳、還能疊回饋」，買到最划算。

1 台北萬豪「1+1好食成雙」快閃（11/3–11/17）

活動亮點：下殺54折起，最高現省逾1,500元。館內 Garden Kitchen 平日午間原價每人1,280元+10%，雙人同行第二人加購價111元+10%。怎麼買最省：兩人同行等於「1,280+111」再加服務費，均攤後單人價直降。適合想先暖身卡位的人氣餐廳。

2 易遊網「折扣放大節」線上旅展（10/31–11/13）

活動亮點：全站3折起，豪撒300萬折扣碼。單筆滿6,000最高再現折1,000。日韓機票999元、五星飯店99元起、饗食天堂餐券90元、機票/飯店/團旅5折券等限量爆品。與插畫IP「醜白兔」合作，還能免費下載LINE聯名貼圖與抽聯名商品。

怎麼買最省：先領折扣碼→鎖定限量爆品時段→滿6,000疊現折1,000，組合訂更划算。

3 寒舍集團／艾麗線上旅展＋現場櫃

期間：寒舍線上即日起–11/10；艾麗線上即日起–11/14；寒舍旅展快閃櫃 11/1–11/6（台北喜來登1樓）

現場獨賣：台北喜來登「十二廚」、寒舍艾美「探索廚房」每組2.5萬元餐券組，最低約73折起，加贈單人25折券4張。現場買2張礁溪寒沐住宿券，再送住宿折抵25%券1張。

熱門票券與價格：

1）寒舍聯合住宿券 5,200/張（旅展或快閃櫃買10送1）

2）礁溪寒沐「一泊一食乘風居」平日/小旺日雙人 7,800/張

3）台北寒舍艾美「探索廚房」平日雙人 4,000/張

4）寒舍25餐券組：十二廚每組19張 25,000；探索廚房每組14張 25,000

5）寒居 BeGood 戰斧牛排券 1,999/套

6）礁溪寒沐 MU TABLE 平日單人午餐 760/張；自助餐＋會館使用 1,080–1,780/張

7）映之湯湯屋雙人平日 2,500/張（現場買10送1）

8）台北艾麗「景隅豪華客房」雙人一泊二食 7,500/張；LA FARFALLA 與 The Terrace 餐飲票券多款

怎麼買最省：餐券組均價越低越划算，買10送1等同再打9折；「25折券」適合攻熱門檔期加碼用。

4 凱撒飯店線上旅展（10/17起）

聯合住宿券 2,699/張（買10送1）；台北凱撒精緻四人房 5,999/張；板橋凱撒薈萃客房 4,999/張；台北凱達一泊二食 3,688/張。

餐飲票券：聯合自助餐券 850/張（買10送1、買20送2、買50送10）；999元雙人套餐券可於多館酒吧使用；990元主廚美饌券可換招牌菜，或加價升等至希爾頓青雅。六人套餐券、888元饗食券也有買送組合。

怎麼買最省：「聯合」票券通用性高、庫存耐放；大量買送很適合年末聚餐或團體分食。

5 國泰飯店觀光事業線上旅展（10/13–11/23）

王牌票券：和逸飯店全台五館聯合住宿券 3,500/張（買10送1）；台北慕軒經典客房 6,660/張。

餐飲主力：台北萬怡 MJ Kitchen 假日下午茶單人券買10送1；平日自助午餐單人券 999起（限時買10送1）；慕軒餐飲通用券 1,480/張；GUSTOSO 海陸龍蝦＆肋眼雙人套餐 4,380/張；Cozzi Market 單人平日午晚餐 955/張、假日1,155/張；Blu Bar 海洋雙人下午茶買1送1；巧虎夢想樂園一大一小純入園券 500/張買5送1；各館也有便當/套餐與沙拉吧票券組。

怎麼買最省：「買10送1」直接拉低單價，親子族可把「巧虎樂園」一起帶走排寒假。

6 阿里山英迪格酒店官網專案（即日起–11/30）

專案：無憂住含早晚（雙人）16,500+15.5%起，含早餐＋ton’u Kitchen 半自助晚餐；限時加贈阿里山森林遊樂區門票2張、森林鐵路支線車票4張，並提供遊樂區定時接駁。

怎麼買最省：等於「一泊二食＋門票＋交通接駁」一次買齊，高山行程零碎成本全包最方便。

7 六福旅遊集團線上旅展（10/27 12:00–11/16）

整體折扣：住宿券34折起、餐券54折起、樂園門票46折起。

必搶清單：

1）六福村雙人套票 1,300（約46折），萬聖墓碑鎮全新造鎮＋夜間大秀與百人活屍遊行

2）關西六福莊「FUN鬆玩 6,188」約34折，雙人入住含活動體驗＋早餐2客＋六福村無限進出手環2條，指定日再升等18坪客房、第三人不加價（專案內容以公告為準）

3）台北六福萬怡「Stay Leofoo, Earn More」透過萬豪旅享家訂房，加價65++送6,565點，含Mini Bar、停車與健身中心

4）敘日全日餐廳自助百匯平日午晚餐券 9+1套 11,700（單張1,170），現正澎派海港季

5）粵亮「神仙乾坤燒鵝四吃」4,099，桌邊煙燻儀式感滿點，4–6人份

6）美食周遊券8張/套 4,000，可彈性兌換三廳指定品或升級整套料理

8 樂天旅遊 11.11 Sale（10/31–11/12）

活動亮點：指定住宿9折；11/11當天限量1,111張快閃券，含5折、6折、65折、7折，以及9折、95折通用券，單筆折抵上限50,000日幣（約9,960元），適用期至2026/10/31。

滑雪加碼：11/11指定住宿再9折，上限10,000日幣（約2,012元），區域含長野、新潟、北海道、群馬。

怎麼買最省：把高單價的「北海道/長野連住」或「溫泉旅宿」放進購物車，搭最猛的5折、6折券，省錢幅度最有感。||

9 Trip.com（11/10–11/14）

Trip.com雙11旅展首發華麗優惠連擊， 11月 10 日中午12點，持Visa卡不限卡別優先購買單程直飛台北往沖繩999元機票。晚間 9 點30分，Trip.com鑽石會員及白金會員，分別可開搶包含機票、住宿、票券等價值10,000元、5,000元優惠代碼大禮包。晚間 10 點，持Visa卡可領千元飯店優惠碼，Visa無限卡再享加碼優惠預訂商務艙滿額折抵$5,000，先結帳先贏，數量有限，領完為止。11月 11 日祭出日本熱門景點機票與住宿超狂銅板價！中午11點搶先開賣，交通位置、景色極佳，適合放鬆與深度旅遊的札幌東急REI飯店、京都八條都飯店、環球景觀酒店函館住宿，每晚只要11元起超值價格，平日每晚最高省4000元，假日更激省6600元；中午 12 點推出，單程直飛台北往東京、大阪、沖繩機票，只要 11 元，不到50元驚喜尖叫價；另外亦有街口支付專屬優惠代碼，機票、飯店最高折抵 1,000 元。晚間 9 點30分，使用街口支付購買單程直飛台北往福岡、北海道、名古屋機票，可享限量 999 元優惠價！

Trip.com年末超寵粉，提前送出聖誕、跨年狂歡豪華五重禮！ 11月11日至11月13日中午12點30分，首禮送出限量日本、韓國、泰國機票、住宿500元優惠代碼。其次為晚間10點二重禮，先釋出街口支付用戶獨享折抵2222 元和 333 元的機票、飯店優惠代碼，以及機票、住宿分別折抵的 1111 元和 333 元限量優惠代碼，數量有限，使用完為止。第三重禮瞄準親子與多人自由行旅遊需求，Trip.com升級家庭旅遊優惠，雙11旅展期間於活動頁點擊「立即參加」，預訂一張含2位乘客以上的指定地點（台灣出發至東京、大阪、沖繩、首爾、釜山、上海、香港、曼谷）機票與飯店，付款成功後可一次獲得1,600 Trip Coins（等值新台幣約500元）。

編輯推薦

#礁溪 #住宿券 #線上旅展 #買一送一 #台北喜來登 #ITF旅展

熱門文章

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

hotNews__list__item--img

讓人融化難生氣，盤點「愛撒嬌」的星座TOP3
hotNews__list__item--img

2026馬年誰最旺？12生肖運勢排名公開：屬蛇翻身、屬豬脫離霉運　4生肖犯太歲壓力爆棚
hotNews__list__item--img

館長被爆「3公分」醫揭殘酷真相：台男真的低於全球！平均僅12.5公分
hotNews__list__item--img

分分鐘都精彩！《武士生死鬥》15角色全解析，岡田准一、玉木宏、阿部寬...誰能生存到最後？
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
往下滑看更多精彩文章
❤日本❤大阪住宿【OKINI_Hotel別館】~體驗☆日劇極簡風★

❤日本❤大阪住宿【OKINI_Hotel別館】~體驗☆日劇極簡風★

2025-11-02 22:01 Belinda的玩美甜蜜窩

頗具日劇感的飯店#OKINI_Hotel別館❤

矮樓層、筆直陽台及整齊的房門

放眼望去就是地方小站#萩丿茶屋站❤

電車要做((各停))才會到

且房內可清晰聽見車子進站的聲音!!

房內設施走極簡風

榻榻米地板、兩張床墊

開放式洗手台、矮櫃、小圓椅等

其餘空間就是留白~

房間寬敞，但浴室超擠

簡單到開門瞬間真的會傻眼

大概是因沒住過這麼精簡的吧~~><"

因第1天及第3~5天都住這間飯店

第二輪入住的房間浴室竟有浴缸

美中不足是洗手台及洗澡是同個水源

無法邊卸妝、邊放洗澡水

有點浪費時間就是

浴缸也有點迷你~洗個澡一直撞到!!

連續入住不會打掃

隔天自己拎垃圾出來

生活耗品、毛巾等放一樓

路過都可隨時補貨囉

有點服務倒挺貼心

飯店提供可外借的愛心透明傘

畢竟這幾天真的就大太陽、大雨輪流出現

無法理解的謎樣天氣~

就跟上班族心情差不多吧..><"

早餐提供簡易自助吧

選擇不多，但吃飽沒問題

日式為主~每日菜色會稍微變換

獨特的六分割盤

吃粥配的小菜正好一次裝滿囉!!

#大阪住宿#OKINI_Hotel別館

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#飯店 #極簡風 #上班族 #住宿推薦

熱門文章

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

hotNews__list__item--img

讓人融化難生氣，盤點「愛撒嬌」的星座TOP3
hotNews__list__item--img

2026馬年誰最旺？12生肖運勢排名公開：屬蛇翻身、屬豬脫離霉運　4生肖犯太歲壓力爆棚
hotNews__list__item--img

館長被爆「3公分」醫揭殘酷真相：台男真的低於全球！平均僅12.5公分
hotNews__list__item--img

分分鐘都精彩！《武士生死鬥》15角色全解析，岡田准一、玉木宏、阿部寬...誰能生存到最後？
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
往下滑看更多精彩文章
❤台北❤經典美味【新葡苑】~☆上海&廣東★菜擄獲饕客的心

❤台北❤經典美味【新葡苑】~☆上海&廣東★菜擄獲饕客的心

2025-11-01 19:51 Belinda的玩美甜蜜窩

經典老字號美味#新葡苑❤

用實力~征服了挑嘴某娃的胃!!

新葡苑❤

上海、廣東兩大菜系

上海本幫菜港式海鮮飲茶

除了提供道地中華料理外

亦融合台灣在地飲食文化

不斷追求突破與創新

從菜色擺盤、品酒選擇到店內裝潢

均以時尚創新手法重現

分店已拓展至日本、中國

特別的是各分店菜系不同

大葉高島屋這家是#上海菜❤

其他分店幾乎都廣東菜

下次來吃吃看廣東菜

才知道差異在哪囉~!!

不愛青菜的某娃

看到端上桌的#上海菜飯❤

滿臉疑惑的問她要吃什麼

我就說妳先吃吃看~招牌耶

心不甘情不願的吃了一小口

又接著一小口、一小口⋯無限個一小口

((恩~大概覺得不難吃吧?!))

其他菜色就依個人喜好

一人挑一道菜

喜歡蝦子的某娃選了#鹹蛋蝦仁❤

蝦仁飽滿彈牙，鹹蛋裹附的相當入味

我挑了安全且適合全家的#老皮嫩豆腐❤

果然是熟悉的美味~

蘇先生愛的#燒味雙拼❤

拚了油雞跟烤鴨

還有叉燒跟牛腱可選

也是美味的頗有水準

至於腸粉因已點蝦仁

這輪就選#蔥花炸兩腸粉❤

油條炸得相當酥脆呢

以上菜色三個人吃剛剛好~

想不到隔幾天某娃突然說

下次再去吃週末吃的

一時空白的問~週末吃什麼

((對瑣事魚腦記憶的娘...><"))

小妞略帶不耐的說

：就那個⋯奇怪的菜飯

：喔~好。 ((菜飯感覺無辜??))

#台北美食#上海菜推薦#新葡苑

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#上海 #時尚 #美食探店 #台北美食

熱門文章

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

hotNews__list__item--img

讓人融化難生氣，盤點「愛撒嬌」的星座TOP3
hotNews__list__item--img

2026馬年誰最旺？12生肖運勢排名公開：屬蛇翻身、屬豬脫離霉運　4生肖犯太歲壓力爆棚
hotNews__list__item--img

館長被爆「3公分」醫揭殘酷真相：台男真的低於全球！平均僅12.5公分
hotNews__list__item--img

分分鐘都精彩！《武士生死鬥》15角色全解析，岡田准一、玉木宏、阿部寬...誰能生存到最後？
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
往下滑看更多精彩文章
❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合

❤台中❤新地標【臺中綠美圖】~☆自然人文★完美融合

2025-11-23 19:54 Belinda的玩美甜蜜窩

#台中新地標

#臺中綠美圖❤

由妹島和世與西澤立衛所組成的SANAA建築事務所

及臺灣劉培森建築師事務所攜手設計

臺中市立美術館、圖書館共構文化場館

試營運時平日去的~人潮還可以

擺拍什麼的都還算順暢

由八座立方量體組成

量體間各自獨立卻又彼此連接

以流動&通透做為設計核心

將自然光與公園綠意被柔和的引進室內

使用者的身影也透過薄膜般的建築外殼

轉換為極具活力的動態色彩

完美融和公園與室內的交流

空透的建築設計

視線可穿透建築物各空間

也是種蠻特別的視覺饗宴~!!

中美館為當代美術館

高27公尺單一玻璃展廳

各常設展廳及特別展廳

擬深根在地並培植年輕藝術家

是當代藝術及在地藝術交流的重要基地!!

圖書館的設計採分齡分棟

兒童、青少年及樂齡使用

有獨立空間卻又彼此串連

館藏結合藝術文化與在地特色

超過五十萬冊的圖書與電子書

是間充滿人文特色的閱讀知識殿堂~!!

圖書館內座位區超多且寬敞

傳統大書桌、沙發區、時尚鋼琴烤漆椅等

燈光充足，且多處提供充電

應該會吸引不少學生、上班族

來此讀書或趕報告吧~

戶外也有不少裝置藝術

鵝黃色的甜甜圈椅超可愛

坐起來感覺頗奇妙

但不難坐就是~!!

#臺中綠美圖#臺中市立美術館#臺中市立圖書館#臺中新地標

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#時尚 #藝術家 #打卡景點 #展覽帶逛

熱門文章

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

hotNews__list__item--img

讓人融化難生氣，盤點「愛撒嬌」的星座TOP3
hotNews__list__item--img

2026馬年誰最旺？12生肖運勢排名公開：屬蛇翻身、屬豬脫離霉運　4生肖犯太歲壓力爆棚
hotNews__list__item--img

館長被爆「3公分」醫揭殘酷真相：台男真的低於全球！平均僅12.5公分
hotNews__list__item--img

分分鐘都精彩！《武士生死鬥》15角色全解析，岡田准一、玉木宏、阿部寬...誰能生存到最後？
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)
往下滑看更多精彩文章
日幣跌破 0.20！日幣要去哪家銀行換最划算？換匯必看省錢攻略

日幣跌破 0.20！日幣要去哪家銀行換最划算？換匯必看省錢攻略

2025-11-21 08:57 女子漾 /編輯周意軒

日圓又跌了，而且這次跌得特別猛。11 月 20 日下午，台銀日圓現金牌告匯率一度來到 0.2017，創下近四個月新低，等於 1 元台幣可以換到將近 5 日圓。更驚喜的是，多家網路銀行同步出現 0.19 字頭的優惠匯率，引爆一波「換日幣大作戰」。

面對這波日幣跳水，到底該不該換？哪家銀行現在最划算？以下整理最新匯率、換匯方式差異，以及旅日達人林氏璧的「不踩雷 7 原則」，讓你用最省的方式換到最甜的日幣。

日幣跌到 0.2017！為什麼這波又大跌？

日幣近日再度走弱，主因來自日本央行與政府高層的會談後，沒有針對匯率干預釋出明確訊號，市場解讀為「日本短期不會出手救匯」，日圓兌美元因此急貶，甚至跌破 157 日圓大關，創下 10 個月新低。加上輝達（NVIDIA）財報亮眼，推升台幣轉強，使 台幣兌日圓同步出現更甜價，台銀牌告價瞬間滑到今年 7 月後最低點，對台灣旅客來說，這波日圓走勢簡直是久違的「甜甜價」。

哪家銀行最划算？3 家網銀驚見 0.19 字頭

若你正在思考「要不要換現在？」那一定要先看銀行匯率。

最漂亮的匯率幾乎都在數位通路（APP＋網銀）出現：

玉山銀行：0.1994（網銀／APP）

國泰世華：0.1995（數位通路優惠）

台新銀行 Richart：0.1999

通常 0.19 字頭都只會短暫出現，屬於「看到就要快」的等級，且這三家銀行換匯手續最簡單，只要有外幣帳戶就能即刻換入。如果你還沒開外幣戶，建議立刻辦好，等到門口匯率亮燈才著急，就會錯過最好的時間。

換日幣有哪些方式？匯率、手續費差很大

不同換匯方式，差起來不是小錢。下面整理三種常見換法：

方式 1｜臨櫃換匯：最傳統也最貴

優點：面額多、現金拿在手上最安心

缺點：匯率最差、部分銀行會收 100～200 元手續費

適合：只換少量、臨時需要現金的人。

方式 2｜網銀／APP 線上換匯：匯率最漂亮

優點：匯率最佳、能設定到價通知、看到 0.19 字頭幾乎都在這裡

缺點：日後領現金還需 ATM 或臨櫃

適合：想省錢、準備分批換的人。

方式 3｜外幣 ATM 領取：24 小時最方便

優點：時間彈性大、匯率通常比臨櫃好

缺點：面額選擇少

適合：臨時要出國、需要少量現金的旅客。

現在適合換嗎？不同族群這樣做最划算

你偶爾才去日本一次：

換一小筆現金（2～5 萬日圓）即可，其餘花費刷卡最省。

你一年飛兩次以上：

建議：分批換、分散支付0.20、0.19 都換一些，不會壓力太大。

#日圓 #日幣 #匯率最

熱門文章

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

hotNews__list__item--img

讓人融化難生氣，盤點「愛撒嬌」的星座TOP3
hotNews__list__item--img

2026馬年誰最旺？12生肖運勢排名公開：屬蛇翻身、屬豬脫離霉運　4生肖犯太歲壓力爆棚
hotNews__list__item--img

館長被爆「3公分」醫揭殘酷真相：台男真的低於全球！平均僅12.5公分
hotNews__list__item--img

分分鐘都精彩！《武士生死鬥》15角色全解析，岡田准一、玉木宏、阿部寬...誰能生存到最後？
hotNews__list__item--img

旅遊最強檔來了：ITF旅展＋雙11一次攻略，買10送1、99元飯店餐券都在這(持續更新...)

最新文章

超級酥脆的千層酥就是這家！

超級酥脆的千層酥就是這家！

#手工餅乾 #千層酥 #伴手禮 #年節禮盒 #桃園美食

eat4life_foodie 2025.11.25 16
五桐號、特好喝、十盛奶茶、再睡5分鐘…2025手搖霸主全面洗牌！冠軍是「它」

五桐號、特好喝、十盛奶茶、再睡5分鐘…2025手搖霸主全面洗牌！冠軍是「它」

#手搖飲 #紅茶 #五桐號 #50嵐

網路溫度計DailyView 2025.11.25 1318
知本溫泉住宿提案：溫泉設施、特色活動一次看

知本溫泉住宿提案：溫泉設施、特色活動一次看

#住宿推薦 #溫泉 #知本老爺 #飯店 #景點

FunTime旅遊比價 2025.11.25 17
獅潭花饗宴【2025 苗栗獅潭鄉仙草花節】-賞花、逛市集，闖關完成還有仙草刮刮卡。最具創意的仙草節，11 月 29 日在苗栗獅潭重磅登場!

獅潭花饗宴【2025 苗栗獅潭鄉仙草花節】-賞花、逛市集，闖關完成還有仙草刮刮卡。最具創意的仙草節，11 月 29 日在苗栗獅潭重磅登場!

#打卡景點 #花海節 #苗栗旅遊 #苗栗景點 #花海

鍾小殷的幸福玩樂趣 2025.11.25 24
首間國際奢華品牌酒店進駐北海岸 新北北海溫泉洲際酒店推開幕優惠專案

首間國際奢華品牌酒店進駐北海岸 新北北海溫泉洲際酒店推開幕優惠專案

#金山 #鐵板燒 #北海岸

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2025.11.25 17
最夢幻的新北耶誕城開幕啦～2025耶誕城最新攻略、板車美食一次看！

最夢幻的新北耶誕城開幕啦～2025耶誕城最新攻略、板車美食一次看！

#新北歡樂耶誕城 #聖誕市集 #板橋 #板橋凱撒 #台北新板希爾頓酒店

FunTime旅遊比價 2025.11.25 85
鍋鍋有愛 幸福滿溢！連鎖小火鍋業者攜手弱勢兒少基金會，助孩子幸福上學

鍋鍋有愛 幸福滿溢！連鎖小火鍋業者攜手弱勢兒少基金會，助孩子幸福上學

#火鍋 #公益 #職涯 #消費

享民頭條 2025.11.25 11
賞楓、觀銀杏、看茶梅 陽明山秘境冬陽花顏正繽紛

賞楓、觀銀杏、看茶梅 陽明山秘境冬陽花顏正繽紛

#小旅行 #陽明山 #茶花

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2025.11.25 16
在台也能感受「秋田」之美 秋田舞妓、生剝NAMAHAGE太鼓、秋田犬邀您齊聚華山！

在台也能感受「秋田」之美 秋田舞妓、生剝NAMAHAGE太鼓、秋田犬邀您齊聚華山！

#互動 #蠟筆小新 #魅力

旅遊經 2025.11.25 57
静岡濱松料理長 搶「鮮」回歸，不用出國也能品嚐靜岡冬季好味！

静岡濱松料理長 搶「鮮」回歸，不用出國也能品嚐靜岡冬季好味！

#靜岡 #美食 #蕎麥麵

旅遊經 2025.11.25 34
18+