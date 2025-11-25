獅潭花饗宴【2025 苗栗獅潭鄉仙草花節】-賞花、逛市集，闖關完成還有仙草刮刮卡。最具創意的仙草節，11 月 29 日在苗栗獅潭重磅登場!

堪稱苗栗最盛大的花海盛宴，

2025 年陪伴你入冬的第一個花季活動-苗栗獅潭鄉仙草花節，

將在11月29日盛大開幕囉!

去年知道這個活動時，已經尾聲了，很可惜沒有機會參與。

今年我早早就鎖定好日期，在還沒開幕前，搶先安排來踩一下點。

話說我之前從不知道獅潭有產仙草，台灣還是有很多小鄉鎮，很值得造訪，

如果你也沒去過苗栗獅潭，

不訪趁著2025 苗栗獅潭鄉仙草花節，規劃個一日遊吧!

2025 苗栗獅潭鄉仙草花節 地理位置與交通資訊

苗栗獅潭鄉仙草花節的花海，就在獅潭鄉大東勢仙草花田。

導航的話，就在Google地圖搜尋「苗栗獅潭仙草花海」即可。

周邊有不少的停車場，依現場工作人員的指示停放。

如果不想開車，搭乘接駁車也很方便喔!

11/29到12/14共三個周末假日，總共六天，

從苗栗火車站發車，平均每20分鐘就有一台接駁車。

2025 苗栗獅潭鄉仙草花節 活動資訊

查了一下才知道，仙草花節加上今年，原來已經舉辦五年了。

自民國 110 年起開始舉辦，成為苗栗年度盛大活動之一。

今年以「獅潭花饗宴」為主題，

打造地景藝術、花海與美食的冬季盛會。

活動期間的假日，都有節目演出。

賞花海之餘，也有市集可以逛，

還有集點闖關遊戲互動，可以免費獲得刮刮卡，

有機會換取獅潭各種特色仙草產品。

讓遊客輕鬆透過花海活動，同步感受到獅潭的魅力。

2025 苗栗獅潭鄉仙草花節 浪漫花海&地景藝術

我們造訪的時候，花還沒有完全盛開。

放上去年(2024)花全盛時期的照片給大家看，是不是超美啊!

一整片粉紫色花田，從來不知道苗栗獅潭藏了這麼美的景色。

這隻三米高的獅潭鄉吉祥物「獅先生」，一定要記得跟它拍照打卡一下喔!

除了獅先生以外，今年的地景藝術也很好拍，共有五大主題呈現。

看著各種具創意的藝術造景，簇立在花田上，別有一番風味。

趕快找看看五個地景藝術分別是什麼，投下你神聖的一票，

看看最後有沒有得到最佳人氣獎。

2025 苗栗獅潭鄉仙草花節 闖關集點換免費刮刮卡

為推廣在地仙草產業，今年推出仙草產品刮刮卡。

只要在活動現場集滿 3 點，就能免費獲得刮刮卡乙張，而且張張有獎、即刮即中。

我覺得這也太棒了吧!

我們刮到了仙草凍、仙草茶、仙草凍檸茶、仙草霜淇淋，

是我有史以來吃最多仙草的一天。

回去都開玩笑的說，短期間不想再看到仙草了XDD

2025 苗栗獅潭鄉仙草花節 獅潭老街特色店家

仙草刮刮卡總共有15個配合店家，大部分在獅潭老街上(又叫新店老街)，

也有一些是需要開車才能抵達，不過都算在周邊。

這是我們第一次來到獅潭老街，老實說對大部分的人而言，

獅潭應該都算是比較陌生的地方吧?

我跟林恰恰也只有10幾年前，去到獅潭爬仙山而已，

但當時完全不知道獅潭居然還有一個老街。

這次因為仙草節活動，初次來到獅潭老街，

比想像中的好玩，藏了許多景點跟店家。

整條老街都是仙草產品，真的很酷。

我們從仙草凍開啟第一站。

再來杯無糖仙草茶，去火止渴。

吃過這麼多口味的霜淇淋，應該還沒吃過仙草口味的吧!

走一趟獅潭，可以滿足仙草愛好者，一次嚐遍所有仙草產品。

前面有提到我跟林恰恰年輕時有來仙山靈洞宮取仙水，

這次帶著小孩一起舊地重遊，感覺真特別。

大家參加仙草節活動，也可以順便安排取仙水，祈求平安。

然後在仙山周邊，有一間星仙草冰店，

明明地點蠻隱密，卻有很多人耶!

我們當天還遇到重機車隊，停留這裡，就為了吃一碗仙草冰。

就用這碗冰，為我們這趟獅潭仙草之旅，畫下幸福的句點。

2025 苗栗獅潭鄉仙草花節 心得與相關資訊

賞花海、拍美照、逛老街，

吃到了許多美味仙草製品，收穫滿滿的一天。

透過仙草花節，才讓我有機會感受到獅潭的魅力，認識這個仙草聖地。

2025苗栗縣獅潭鄉仙草花節，非常值得期待，

誠摯邀請喜歡賞花的你，來到獅潭山中體驗不一樣的花海。

活動地點：苗栗縣獅潭鄉大東勢仙草花田 在大東勢道路旁

導航搜尋「苗栗獅潭仙草花海」活動日期：2025/11/29～12/14

活動時間：周六、周日9:00～16:00（平日花海園區不封園，可以自行參觀）

更多活動資訊請至「獅潭花饗宴」粉絲專頁查詢

https://www.facebook.com/profile.php?id=61576357430868