最夢幻的新北耶誕城開幕啦～2025耶誕城最新攻略、板車美食一次看！

台北旅遊怎麼能少了新北最盛大的冬季活動呢！一年一度的新北歡樂耶誕城終於來啦～前幾年的活動大受好評，今年也不負眾望，推出了一系列豐富的活動。接下來就跟著FunTime小編的腳步，探索2025板橋新北耶誕城的精彩亮點吧！

活動資訊

2025新北歡樂耶誕城將以「馬戲嘉年華」為主題，為大家帶來難忘的耶誕節。本次活動為期45天，除了有全新的耶誕燈區和「Line Friends & minini」的人氣角色：熊大、熊美、兔兔、莎莉等，還設有沉浸式五感體驗區、互動遊樂設施，值得期待。

時間：2025/11/14～12/28

地點：新北市市民廣場、板橋車站站前廣場、萬坪公園、府中商圈、新北板橋轉運站

活動官網：2025新北歡樂耶誕城

活動節目時間表

交通資訊

建議大家多多搭乘大眾交通運輸工具！！！

捷運／高鐵／火車

公車

耶誕城亮點-四大燈區

星空馬戲園區

今年的主燈秀非常精彩！將市府大樓外牆的3D光雕投影秀及歡樂馬戲棚一起共同展演，打造沉浸式環繞效果，讓人彷彿走進奇幻的馬戲團世界，震撼又好看！還有超好拍的「耶誕萌友」、「熊大探險號」、「魔幻占卜SHOW」等特色打卡點，快跟可愛角色們一起留下最難忘的聖誕回憶吧～

歐洲夢幻童話村

打造一秒到歐洲的感覺！「雪國童話市集」的市集攤位採用小木屋、白雪點綴設計，讓你彷彿置身在歐洲童話故事裡，搭上「北極時光列車」，前往夢幻的白雪國度。假日還不知道去哪裡約會？就到雪國童話市集逛逛吧！

Line Friends冒險遊樂場

以超可愛的熊大、兔兔、莎莉等角色為主角，打造出一個充滿驚喜與歡樂的冒險世界！園區裡有多個拍照打卡點、場景以遊樂場為主題設計，有城堡、旋轉木馬、摩天輪、歡樂飛車、咖啡杯，「冬日雪樂園-咖啡杯」每半點整點飄落一次雪花，不管大人小孩來都會瞬間變Line Friends小粉絲，一路拍好拍滿！

板橋附近美食

既然來到了新北耶誕城，那就來看看附近有什麼好吃的美食，板橋周遭不管是小吃還是下午茶店家可以說是相當的多，當然要填飽肚子才會有體力去逛耶誕城！

珍珍麵線

珍珍麵線。圖／IG, yihui.sun

珍珍麵線原本是在板橋裕民街上是間人氣小吃店，現在搬到板橋附近的店面，是間只賣麵線與甜不辣的小攤，利用柴魚，大骨高湯熬煮他的湯頭外，他們還有阿爸的獨家秘方！除了傳統的麵線糊也搭配這三種配料，大腸、魷魚、肉羹，讓整碗麵線在視覺、味覺上都很豐富喔！

地址：新北市板橋區龍泉街81號

營業時間：7:00-17:00（週日公休）

交通：捷運／火車板橋站步行約22分鐘

蚵仔之家

蚵仔之家。圖／IG, gillmiami

位於湳雅夜市內，每次經過都是滿滿的排隊人潮，如果喜歡吃蚵仔的你可以來嘗鮮!他的蚵仔大又鮮甜，各種蚵仔料理讓你一次滿足，最特別的非蚵仔餃莫屬了，絞肉內餡包覆著蚵仔與青蔥，外皮也是炸得酥脆酥脆，讓你齒頰留香呢！地址：新北市板橋區南雅東路79號

營業時間：15:30-01:00

交通：捷運府中站步行約10分鐘

太極鱉車車輪餅

太極鱉車車輪餅。圖／IG, sue_liu_life365

位於致理科技大學附近的巷弄中，口味選擇眾多，不管是要吃甜的還是鹹的，太極憋車車輪餅應有盡有，而他有名的地方在在於它的內餡爆炸多，多到溢出在餅皮外，起司蛋口味是他的人氣商品，咬下去的瞬間爆出濃醇的起司內餡，也是一項便宜又美味的銅板美食呦！

地址：新北市板橋區漢生西路128號

營業時間：11:00-20:00（週日公休）

交通：捷運／火車板橋站步行約10分鐘

板橋附近住宿

板橋凱撒大飯店

板橋凱撒大飯店。agoda

住宿特色：

1. 新北耶誕城超夯住宿，步行約3分鐘抵達 2. 交通位置位於板橋站生活圈，高鐵、台鐵、捷運、公車站就在旁邊 3. 設有健身房、超豪華頂樓高空無邊際泳池，滿滿渡假感 4. 提供泡腳機、烘鞋機、自拍桿、桌遊等個人用品借用服務 5. agoda訂房網評價 9.2/10

地址：新北市板橋區縣民大道二段8號

台北新板希爾頓酒店

台北新板希爾頓酒店。圖／agoda

住宿特色：

1. 步行到新北耶誕城約4分鐘抵達 2. 交通方便、近商圈，距離板橋車站步行4分鐘 3. 設有健身中心、32樓高空無邊際泳池 4. agoda訂房網評價 8.9/10

地址：新北市板橋區民權路88號

