大雪山森遊區躍升國際賞鳥勝地，目前楓紅3成 「森chill竹杖健走」慶40！



大雪山國家森林遊樂區楓紅近3成(照片：林業保育署臺中分署)

【旅遊經 洪書瑱報導】



大雪山國家森林遊樂區也是國內重要賞楓的目的地，目前大雪山楓葉變色已達3成，民眾不妨藉機上山觀雲海、賞鳥、感受自然！大雪山森林遊樂區為林業及自然保育署臺中分署所轄，適逢今年正式邁入40 週年，為了迎接這個重要的里程碑，於日前(22日)以「森chill竹杖健走」作為慶祝亮點，吸引了近300位民眾手持國產竹杖健走，展現全民對健康步道與永續旅遊的熱愛，也展現大雪山在持續推動資源保育與維護生物多樣性的同時，也讓遊客以全新的角度感受大雪山的蛻變與新氣象。



「大雪山國家森林遊樂區」於民國74年成立，今年則是迎來第40個年頭！為提供遊客更優質的休憩體驗，園區於今年 4 月正式完成住宿與餐飲委外，引進專業經營團隊，提供完善住宿品質與餐飲服務，目前已對外開放70間客房，不僅讓遊客遊憩體驗更友善，也象徵大雪山朝向優質山林旅遊邁進。







大雪山國家森林遊樂區山景（照片：康明遠提供）





大雪山國家森林遊樂區景色(照片：林業保育署臺中分署)



林業保育署臺中分署表示，大雪山豐富多樣的鳥類資源，是知名的國際賞鳥勝地。今年除成功舉辦第 15 屆賞鳥大賽外，更於 9 月迎來「第一屆世界賞鳥博覽會」各國鳥友親臨現場，共同體驗臺灣特有種鳥類的生態魅力，也讓大雪山的國際知名度再度攀升。







森chill活動日森林療癒暖身（照片：林業保育署臺中分署）





大雪山40週年後，將以「賞鳥療癒」為核心發展，規劃大雪山獨特的賞鳥療癒行程，讓賞鳥不只是觀察，更是一場身心放鬆的森林之旅，園區也將持續深化生態保育、提升遊憩服務並推動永續旅遊，期盼邁向下一個更精彩的 40 年。

相關訊息可至林業及自然保育署「台灣山林悠遊網」(https://recreation.forest.gov.tw/) 或林業保育署臺中分署網站 (https://taichung.forest.gov.tw/) 查詢，亦可電洽大雪山遊客中心 (04) 2587-7901。