

桃園仙草嘉年華「紫邀你」 9大「酷洛米」主題裝置穿梭浪漫紫色花海

【旅遊經 洪書瑱報導】

「2025桃園仙草嘉年華」已在楊梅休閒農業區登場，今年最特別的是，同樣是紫色系，且是全球人氣明星「酷洛米」驚喜亮相，是歷年仙草花節中，首度結合全球知名IP「酷洛米」，除了超過4公頃紫色仙草花及波斯菊花海，來打造「台版普羅旺斯」美景外，還「遊」9大主題裝置藝術加持，真是美不勝收。值得一提的是──活動同步結合富岡鐵道藝術生活節、楊梅畜產嘉年華同期辦理，成就了全新升級的桃園冬季魅力觀光盛典。







桃園市長張善政表示，仙草花是紫色的，酷洛米也是紫色的，大家都為了紫色吸引力到楊梅來；目前仙草1號已經盛開，預計本周仙草2號也將盛開，三個禮拜活動花期，歡迎民眾一起來欣賞紫色花田、紫色酷洛米，搭配波斯菊花田美不勝收。

































今年活動以「酷洛米的紫花音樂會」為策展主軸，全區打造超過9個酷洛米美拍主題裝置藝術，包含：「Welcome！紫花小鎮」入口意象，酷洛米搭配粉紫拱門與花田光影，象徵「花開迎賓」；沿途可見以農廢與金屬材質拼接而成的「酷洛米夢境農光列車」穿梭於紫花田間；緊接著還有「酷洛米魔法月台」，結合草編、花籃與帽飾，重現酷洛米旅途中停靠的浪漫場景。而「仙境時光號」則以粉紫車廂為主體，象徵仙草花海綻放的浪漫列車，同時串聯「桃園仙草嘉年華」與「富岡鐵道藝術生活節」兩大主題，讓花田化作鐵道的延伸，載著旅人穿越紫色夢境。

其餘主題裝置還有「酷洛米野餐時光」，以茶會為靈感，結合花籃、餅乾與果汁瓶等造景，讓酷洛米與巴庫邀您共度甜蜜午後時光；此外還有「酷洛米慢讀花園」、「酷洛米花禮」、「酷洛米夢幻花影」、「嘟嘟小火車」等都是不可錯過的美拍焦點。





11/29(六)下午酷洛米將於舞台區將舉辦粉絲見面會



桃園仙草嘉年華自11月22日至12月7日，為期16天周周皆有精彩活動，11/29(六)下午酷洛米將於舞台區與粉絲見面，為活動帶來滿滿可愛能量，「酷」迷們千萬別錯過；11/30(日)安排魔術泡泡秀與魔術表演；12/6(六)下午則由迷霧森林樂團帶來音樂演出。活動期間同步舉辦消費集章活動，凡完成市民卡集章即可獲得酷洛米限量環保袋。同時，「2026桃園農產主題月曆」將於活動期間限量發放，現場打卡標記「仙草嘉年華」活動地標即可獲得。

相關活動資訊可至「桃園好農」、「楊梅休閒農業區」Facebook粉絲專頁查詢。





以上圖片：桃園市政府農業局提供



