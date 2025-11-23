[嘉義朴子]名二手作早餐。芋泥肉鬆呷粗堡 #文青溫馨 #大槺榔

202511 嘉義朴子 名二手作早餐

之前就知道名二手作早餐很久了，也路過好幾次

但就是這樣，距離越近的餐廳越會因為拖延而遲遲未去

直到最近真的入冬了，某週五一清早不那麼寒冷，就臨時起意晨走過去當他們第一個客人

營業資訊：05-3702789 6:00-13:30；休假日參考店家公告

餐點介紹：吐司/漢堡/丹麥/鬆餅/總匯/蛋餅/義大利麵/燕麥粥/飲料/單點

用餐日期：2025.11

▲名二手作早餐 店面

一層樓傳統矮房，搭配暖黃光照明，看起來就十分溫馨可愛

(客串演出: J哥)

▲名二手作早餐 店面

前陣子丹娜絲颱風重創嘉義縣，使得他們後方庭園的座位區損壞，因此目前沒有開放內用

名二手作早餐 菜單(拍攝日期：2025.11)

芋泥肉鬆呷粗堡

芋泥是有點半透明露狀的那種濕潤型芋泥，單吃偏甜但份量不多，整體甜度可接受。肉鬆則是很細密，一次吃很多的話會有點乾噎的那種橘色細肉鬆，跟濕潤型的芋泥在口感上互相平衡而般配，不過就不剛好兩者都不是我喜歡的類型，我喜歡很綿密不甜的純芋泥和保留絲條纖維的肉鬆(更精確說是肉脯)

202511 嘉義朴子 名二手作早餐

▲漢堡麵包則是易壓扁就一直扁的白芝麻麵包，蓬鬆有空氣感，比較沒有韌性和彈性口感，我覺得咀嚼起來有些空虛。

很可惜這三種食材都不是我喜歡的類型，下次會試試看九層塔蛋餅、鬆餅或店家推薦的漢堡排試試看吧

以上。