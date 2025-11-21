RÒU BY T-HAM 推出「秋田牛限定套餐」　超人氣藝人阿部瑪利亞搶先開箱

文／克拉大

秋冬味蕾進入最迷人的「食欲之秋」，集結肉鋪與餐廳的精緻肉品概念店RÒU BY T-HAM於年底隆重推出「秋田牛限定套餐」，邀饕客以舌尖展開一場只屬於內行人的味覺盛宴。

台畜旗下精品肉品牌RÒU BY T-HAM 於年底隆重推出「秋田牛限定套餐」，邀請阿部瑪利亞（左）與好友李采潔（右）搶先開箱。（圖／詩國秋田提供）

只屬於內行人的味覺盛宴！「RÒU x 秋田牛狂饗」美味鉅獻

秋田牛因日本國產牛產量極低、台灣一年僅能配額約 30 頭，被譽為「夢幻和牛」。此次 RÒU肉屋 特別將極致熟成空運來台的稀有秋田牛，搭配肉屋職人主廚打造「雪國溫柔脂香」的奢華體驗，於即日起至12/24期間推出「RÒU x 秋田牛狂饗」火鍋季限定套餐如下：

日本秋田牛肋眼／紐約客（肉品2選1） 壽喜燒 套餐 $2,380

套餐 $2,380 日本秋田牛肋眼／紐約客（肉品2選1）鮮豚鍋套餐 $2,280

早鳥優惠：前100名訂位贈「秋田直送白神蔥」！

「RÒU x 秋田牛狂饗」雙套餐示意圖。（圖／詩國秋田提供）

日本秋田牛肋眼／紐約客（肉品2選1）壽喜燒套餐。（圖／詩國秋田提供）

日本秋田牛肋眼／紐約客（肉品2選1）鮮豚鍋套餐。（圖／詩國秋田提供）

阿部瑪利亞驚呼連連：「我吃了 6 片！比臉還大太犯規」

為此，RÒU特別邀請在台超人氣日本藝人阿部瑪利亞搶先開箱品嚐。她笑稱：「一般和牛的油脂比較豐富，我平常去吃壽喜燒都是吃一兩片就飽了……但『秋田牛』是吃日本米長大的，我也是吃日本米長大的，可能油脂比較習慣，今天不小心就吃了 6 片！」品嚐過程中，她甚至拿起比臉還大的頂級肉片驚呼：「這真的太誇張了！」品味之餘，對餐廳的空間和佈置也留下了美好的印象。

在台超人氣日本藝人阿部瑪利亞特別喜歡肋眼部位，驚呼肉片「比臉還大」。（圖／詩國秋田提供）

對於搶先開箱印象最深刻的地方，阿部瑪利亞表示：「其實一到餐廳門口，我還在懷疑這邊真的是吃火鍋的地方嗎？尤其是那個樓梯，也太隱密了吧！」她分享餐廳一樓看起來是很高級的肉品店，沒想到從樓梯走上來居然有這麼舒適高檔的餐飲空間，她非常推薦三五好友一同來聚餐，尤其最近氣候開始變冷，RÒU打造的柔和燈光和寬敞明亮的空間給人非常溫暖的感受，讓人在秋冬之際也能舒適自在的聚餐。

（左起）阿部瑪利亞、李采潔受邀搶先開箱「秋田牛限定套餐」。（圖／詩國秋田提供）

對於限定推出的「秋田牛」套餐，阿部瑪利亞透露自己喜歡肋眼的部位，另外因為她自己很喜歡吃蔥，對一樣是日本秋田縣名產「白神蔥」也是讚不絕口，提醒粉絲一定要手刀預約，前100名才有免費贈送喔！近期推出個人第一本寫真集《半分（はんぶん）》的阿部瑪利亞也表示，會於11/29生日這天在法雅客信義店舉辦特別簽書會，許願粉絲一定要入手這本極具收藏價值的寫真集，並到場互動，祝福她生日快樂。

阿部瑪利亞提醒粉絲手刀預約「RÒU x 秋田牛狂饗」限定套餐 前100名送「秋田直送白神蔥」。（圖／詩國秋田提供）

雪國與白米成就的極致—「秋田牛」一年台灣僅30頭

秋田縣以白米聞名，是僅次於新潟與北海道的日本第三大稻米產地，有「米鄉秋田」之稱。當地畜養職人以「稻米」作為牛隻餵養的核心精神，讓米香深入肉理，使秋田牛兼具 柔嫩如雪、入口即化、甜潤不膩 的特質。其中，以白米飼養的牛隻能提升「油酸」含量，使牛肉更加滑嫩、呈現如雪般靜謐的脂香層次，達到「米香進肉，雪化入心」，呈現秋田牛的極致之美。

RÒU BY T-HAM 職人技法 × 秋田牛 打造只屬於年底的「靜謐奢華」

RÒU 一向以「肉品精品店」定位深受饕客喜愛。此次限定套餐以秋田牛為主軸，搭配職人刀工演繹，使每一片牛肉散發「脂香如雪、柔軟得幾乎無聲」的細膩香氣，搭配當季蔬菜與主廚秘製蘸醬，為饕客獻上秋田牛的迷人風味。

期間限定 邀請饕客一秒置身秋田

為讓饕客體驗「雪國 × 米香 × 和牛」的限定組合，有一秒置身秋田的錯覺，RÒU特別推出 前 100 名訂位顧客贈送「白神蔥」 活動，更多資訊請關注店家社群與官方網站。

關於「RÒU x 秋田牛狂饗」

餐廳資訊：RÒU BY T-HAM (2F餐廳)

餐廳地址：臺北市大安區敦化南路1段326號由肉舖進入2樓

限定期間：11/21~12/24

套餐內容：

日本秋田牛肋眼／紐約客（肉品2選1）壽喜燒套餐 $2,380

日本秋田牛肋眼／紐約客（肉品2選1）鮮豚鍋套餐 $2,280

早鳥優惠：前100名訂位贈「秋田直送白神蔥」！用餐完之後在1樓肉舖還可以直接買到秋田「夢幻和牛」，吃完好吃就直接帶回家喔！