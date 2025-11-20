2025-11-20 20:38 卡娃思 / 開心趴趴走
質感細膩，裝飾精緻如藝術品般【常紅蛋糕Redever Cake】，藏身花蓮壽豐，開幕以來紅翻天！
花蓮海山水之間的美景，旅人流連忘返不在話下，更有著讓人驚艷的甜點專賣店，從北到南都有，過去不知道，當以甜點主題為主的美食探索，才發現知名的高人氣甜點店還不少，口感口味都不輸大台北的，甚至更好，好吃也好看，吃過的親友們都說吃過還會想吃，經過時更不會想錯過的，用來送禮大方也得體。
【常紅蛋糕 Redever Cake】😘
緊鄰著壽豐車站，開幕即爆紅帶來高人氣，玻璃櫥窗裡展示的是精緻好看好吃的蛋糕、可頌、甜甜圈、麵包、千層、拿破崙，琳瑯滿目的好心動，更誇張的是熱門的口味，在店內即時享用的90分鐘後，若是再想再加購帶回，可能就被掃光賣完了，有夠誇張的！
- 地址：花蓮縣壽豐鄉壽豐路一段84號
- 電話：03 865 5777
- 營業時間：11:00-19:00
- 停車：壽豐火車站收費停車場（火車站高架橋下）
- 官方臉書
- 店內特色😇
- 多款質感細緻夢幻蛋糕：最強項的千層蛋糕，蛋糕甜點像藝術品般的好看。
- 輕森林療癒系的內用環境，綠意植栽和木質的時尚造型桌椅，浪漫氣氛濃厚。🫠
🔻壽豐火車站，高架橋下收費停車場，平日好停，用餐時間也還好，化妝室新又乾淨．停車場上方就是火車站。
第一次來常紅蛋糕，吃什麼好呢？就點吃看上眼的，高顏值的還是喜歡的口味，我覺得這種精緻優質的甜點專賣店，每一種都好吃，擇所喜愛就是了！精選必吃幾種，搶手熱門的，不一定都吃得到，因為一上架就會被掃光，有的品項還真得有緣才吃得到，多來幾次囉！
推薦6品項高人氣品樣，這次沒吃到的，下次拜房必吃的品項😳😳😳
- 招牌：豆FU雲輕CAKEW：入口綿密細緻到像雲朵般輕飄，外表樸實單純（單調），是一款吃了忘不了的口味，單純卻不單調的內涵，由豆腐奶、優格和脆餅底組成具層次的清爽不膩，口感極好低甜度的蛋糕。💕
- 榴槤千層蛋糕（榴氓千層）：泰國榴槤千層餅皮，含著果肉香，敢吃敢挑戰榴槤的絕對不會後悔，甚至會愛上喔！
- 經典開心果巧克力：淺綠色奶由點綴的夢幻，綿密不膩的口感略帶鹹味。
- 拿破崙派：千層酥皮，櫥窗裡裡的它，看著就感受到入口時脆滋滋的喀喳聲，有網美說這是伴手禮熱銷王者，夾層有核桃和奶油，口感是滑順而不膩，恰到好的甜度。
- 甜甜圈：高人氣的口味有開心果、卡士達、巧克力。
- 水果蛋糕：芭樂抹茶(第一名）、鳳梨、香蕉。
🔻 價位便宜的甜甜圈，常紅蛋糕的產品中高ＣＰ值的一款，美味好吃，鬆軟香氣濃郁！
11月中旬的這一天，一行三人在下午時刻來到常紅蛋糕時，點不到熱門高人氣第一名的豆FU雲輕CAKEW，因為早已被掃光，只好留待下回嚕！外帶三個送禮用的，分享給要去探訪的教會會友，送的好開心，高顏值品質特優的蛋糕，品味中滿意療癒極了！
另外分享這二年來卡娃思旅居花蓮期間探索具特色甜點，五家高人氣名店，特優伴手禮推薦
- 【找到了可頌小売所】厲害的可頌專賣店
- 道地日式【源寶屋咖哩麵包】
- 世界麵包大賽冠軍陳耀訓【金沙芋泥可頌】
- 好吃高Cp值伴手禮推薦【一芳蛋黃酥專賣店】
- 號稱地表最強蛋黃酥【 歪歪歪甜點】
後記
光復堰塞湖潰堤之後，住在花蓮北邊的親人，週週和教會牧者利用週末假日，來到位處花蓮中部的花東縱谷端的起點探望關懷受災的親人，路途中經過壽豐時，大多是吃飯或者喝杯下午茶稍作停留再出發或返回。不是那麼會對市售甜點蛋糕店推薦的妹婿，竟然向我們推薦「常紅蛋糕」，而且還不只一次，第三次經過常紅蛋糕時，恰是我回鄉探望受災驚魂未定的親人，前二次路過我們都以減糖控糖中而呼咻而過。妹婿再提「常紅蛋糕」，來吃吃看看吧，這才走店內，妹妹和我就嚷著要坐下來享受，就這樣毫無預期的遇見美好。經過時千萬別錯過喔，專程來吃都值🫠
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數