【台北微醺】信義區絕美沈浸式餐酒館！在梵谷星空下吃爆漿黑松露燉飯？開箱 Cie Cie Taipei：超夢幻蝴蝶廁所、必點骰子牛與神級特調，約會必收藏的質感秘境！

每天在信義區的鋼筋水泥叢林裡奔波，當電腦螢幕終於暗下，走出辦公大樓的那一刻，心裡渴望的不是回家倒頭就睡，而是一個能讓靈魂暫時「登出」、切換頻道的秘密基地？

如果在繁忙的台北街頭，能有一扇門，推開後就是另一個世界，那該有多好？

這就是我第一次踏進Cie Cie Taipei的真實感受。

這裡不只是一間餐酒館，更像是一場溫柔的逃脫遊戲。

松露" src="https://pic.pimg.tw/merucc111510/1763354193-3973548247-g_l.jpg"> 【台北微醺】信義區絕美沈浸式餐酒館！在梵谷星空下吃爆漿黑松露

【台北微醺】信義區絕美沈浸式餐酒館！在梵谷星空下吃爆漿黑松露

【台北微醺】信義區絕美沈浸式餐酒館！在梵谷星空下吃爆漿黑松露

【台北微醺】信義區絕美沈浸式餐酒館！在梵谷星空下吃爆漿黑松露

​想像一下，當妳推開門，原本車水馬龍的喧囂瞬間被隔絕，映入眼簾的是整面牆的流動光影，時而是梵谷筆下絢爛流轉的星夜，時而是冬日裡劈啪作響的溫暖壁爐。

換個時空呼吸：當科技與浪漫在餐桌交會

如果說大部分的餐酒館是為了熱鬧，那 Cie Cie Taipei 肯定就是為了「沈澱」。

【台北微醺】信義區絕美沈浸式餐酒館！在梵谷星空下吃爆漿黑松露

【台北微醺】信義區絕美沈浸式餐酒館！在梵谷星空下吃爆漿黑松露

【台北微醺】信義區絕美沈浸式餐酒館！在梵谷星空下吃爆漿黑松露

【台北微醺】信義區絕美沈浸式餐酒館！在梵谷星空下吃爆漿黑松露

這裡的燈光設計得極為巧妙，昏黃卻不昏暗，每一束光都精準地落在桌面的餐點與酒杯上，像是聚光燈一樣，讓妳和對面的朋友成為今晚的主角。

我們選了一個靠近投影牆的沙發位置坐下。

說實話，這種沈浸式的投影設計我看過不少，但這裡的氛圍卻異常細膩。

【台北微醺】信義區絕美沈浸式餐酒館！在梵谷星空下吃爆漿黑松露

【台北微醺】信義區絕美沈浸式餐酒館！在梵谷星空下吃爆漿黑松露

​它不會讓人感到暈眩或過於刺眼，反而像是一種流動的壁紙，隨著音樂輕輕擺動。

當我整個人陷進柔軟的沙發裡，看著牆上的星光緩緩流動，真的有一種「啊，終於下班了」的實感，那種緊繃的肩膀線條慢慢鬆下來的感覺，妳一定懂。 😉

喚醒味蕾的前奏：像是在舌尖上跳舞的特調

坐定後，當然要先來杯「生命之水」潤潤喉。

這裡的調酒單很有趣，光看名字就讓人充滿遐想。

我點了一杯 「晨曦之吻 Aura Bloom」。

這杯酒一上桌，我的少女心真的完全被擊中！

【台北微醺】信義區絕美沈浸式餐酒館！在梵谷星空下吃爆漿黑松露

​琴酒的基底本身就很清爽，但讓我驚艷的是它帶有淡淡的薰衣草與橙花香氣，那種花香不是化學香精的死甜，而是像走進清晨花園般自然的芬芳。

【台北微醺】信義區絕美沈浸式餐酒館！在梵谷星空下吃爆漿黑松露

【台北微醺】信義區絕美沈浸式餐酒館！在梵谷星空下吃爆漿黑松露

​氣泡感在口中細細綿綿地炸開，配上血橙的一點點酸度，非常順口，完全沒有酒精的嗆辣感，就像是一個溫柔的吻喚醒了沈睡的味覺。 🍸

朋友點的「蘋果茶香頌 Apple Tea Melody」則是另一種風情。

如果妳平常喜歡喝水果茶，這杯絕對是妳的菜。蘋果的甜香與蔓越莓的微酸完美融合，尾韻帶出紅茶的甘醇

喝起來就像是一杯高級的冰茶，但酒精的微醺感又提醒妳「嘿，這是大人的飲料喔」。

這兩杯酒的顏值都超高，隨便擺在桌上的水晶燈旁拍都美到不行。 📸

關於分享的快樂：那些讓人停不下來的開胃小點

喝了酒，嘴巴總會想嚼點什麼。

我們點了「義式起司冷肉拼盤」和「魔方骰子牛塔炸蒜片」來墊墊胃。

這裡的骰子牛真的必須大力稱讚！

很多地方的骰子牛容易煎過頭變得很像在咬橡皮筋，但 Cie Cie Taipei 的火候控制得剛剛好。

【台北微醺】信義區絕美沈浸式餐酒館！在梵谷星空下吃爆漿黑松露

【台北微醺】信義區絕美沈浸式餐酒館！在梵谷星空下吃爆漿黑松露

​牛肉咬下去是會噴汁的那種，肉質軟嫩中帶點嚼勁，最犯規的是上面搭配的炸蒜片！

那個蒜片處理得金黃酥脆，完全沒有苦味，像餅乾一樣脆口。

一口牛肉配一片蒜片，那個蒜香與肉汁在嘴裡混合的瞬間，真的會讓人忍不住想再叫一杯啤酒。 🥩🔥

而起司冷肉拼盤則是聊天的最佳良伴。

【台北微醺】信義區絕美沈浸式餐酒館！在梵谷星空下吃爆漿黑松露

【台北微醺】信義區絕美沈浸式餐酒館！在梵谷星空下吃爆漿黑松露

【台北微醺】信義區絕美沈浸式餐酒館！在梵谷星空下吃爆漿黑松露

【台北微醺】信義區絕美沈浸式餐酒館！在梵谷星空下吃爆漿黑松露

​帕瑪火腿的鹹香搭配哈密瓜或餅乾，再來一口濃郁的藍紋起司或軟綿的布里起司，鹹甜交錯的滋味非常豐富。

【台北微醺】信義區絕美沈浸式餐酒館！在梵谷星空下吃爆漿黑松露

【台北微醺】信義區絕美沈浸式餐酒館！在梵谷星空下吃爆漿黑松露

​我們就這樣一邊撕著火腿，一邊聊著最近的八卦，手和嘴巴都沒停過。

這種不用正襟危坐、輕鬆分享食物的氛圍，才是餐酒館最迷人的地方啊。 🧀

靈魂的主食：把濃郁與鮮美鎖進米粒裡

重頭戲終於來了！今晚的主角絕對是這兩道燉飯。

我必須嚴肅地告訴妳，如果您是澱粉控或燉飯愛好者，這裡的燉飯可能會讓妳想把盤子舔乾淨。

首先是「黑松露牛肝菌義式燉飯」。

這道菜一上桌，那股霸道的黑松露香氣直接撲鼻而來，完全沒在客氣的！

【台北微醺】信義區絕美沈浸式餐酒館！在梵谷星空下吃爆漿黑松露

【台北微醺】信義區絕美沈浸式餐酒館！在梵谷星空下吃爆漿黑松露

【台北微醺】信義區絕美沈浸式餐酒館！在梵谷星空下吃爆漿黑松露

【台北微醺】信義區絕美沈浸式餐酒館！在梵谷星空下吃爆漿黑松露

​最吸睛的是中間那顆晃呀晃的半熟溫泉蛋。拿起湯匙，輕輕劃破蛋黃的那一刻，金黃色的蛋液像瀑布一樣流淌下來，緩緩滲入底下的燉飯裡......這畫面真的太療癒了。 🍳

將蛋液、松露醬與吸飽高湯的米粒拌勻後送入口中，天啊，那個口感真的太奢華了！

米芯保留了義式燉飯該有的微微硬度，咬起來很有口感，不會像在吃稀飯。

【台北微醺】信義區絕美沈浸式餐酒館！在梵谷星空下吃爆漿黑松露

​牛肝菌的野菇香氣與濃郁的奶油白醬完美交織，再加上蛋黃的滑順感，每一口都像是在給舌頭做SPA。

這絕對是一道會讓人感到幸福的料理，濃郁卻不膩口，讓人一口接一口停不下來。

另一道「焗烤扇貝奶油燉飯」也不遑多讓。

如果說松露燉飯是濃郁的山野之味，那這道就是溫柔的海洋氣息。

【台北微醺】信義區絕美沈浸式餐酒館！在梵谷星空下吃爆漿黑松露

​扇貝的個頭很大，上面鋪滿了焗烤起司，烤得金黃微焦。

扇貝本身的鮮甜被奶油燉飯襯托得更加明顯，而且這裡的奶油醬汁調得很剛好，奶香十足但吃完不會覺得負擔很重。

對於喜歡海鮮的人來說，這道絕對是必點清單。 🐚🍚

在微醺中找回生活的質感

用餐期間，我也順便去了一趟二樓的洗手間（妳沒聽錯，這裡連洗手間都值得介紹）。

推開女廁的門，彷彿誤闖了愛麗絲夢遊仙境。拱形的窗框設計配上夢幻的蝴蝶元素，在藍紫色的燈光下顯得既神秘又浪漫。

連補妝的時候心情都覺得特別好，這種在小細節上都不馬虎的堅持，真的很加分。 🦋

整頓飯吃下來，我覺得 Cie Cie Taipei 給人的感覺不是那種高不可攀的距離感，而是一種「懂生活」的態度。食物有水準、酒好喝、環境美得像藝術品，重點是它提供了一個空間，讓我們可以在忙碌的生活縫隙中，好好地喘口氣。

【台北微醺】信義區絕美沈浸式餐酒館！在梵谷星空下吃爆漿黑松露

【台北微醺】信義區絕美沈浸式餐酒館！在梵谷星空下吃爆漿黑松露

​在這裡，時間彷彿流動得特別慢。我們喝著最後一口調酒，看著牆上的火光跳動，原本緊繃的神經都被撫平了。

如果妳最近也覺得生活有點悶，或許，妳需要的只是一個晚上的出走。不用飛到北歐，只要來一趟信義安和，就能在梵谷的星空下，找回那個懂得享受生活的自己。

下一次的姐妹聚會或約會，不妨就把這裡收進口袋名單吧！

我相信，妳也會愛上這個藏在城市裡的微醺秘境。 🥂✨

為了方便大家尋找這個美好的角落，我把資訊整理在這裡囉！

Google Maps 地圖導航｜https://maps.app.goo.gl/oMYMmt6MAcit1Tui8

線上訂位傳送門｜https://page.line.me/090udbrk?openQrModal=true

官方 Instagram｜ https://www.instagram.com/ciecietaipei/

完整菜單 Menu｜https://drive.google.com/drive/folders/1z6CMGhriXizFs7NFf7QHYJ3_9K8njPaa

(溫馨提醒：未滿十八歲請勿飲酒，酒後不開車，安全回家最重要喔！)