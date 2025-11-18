台中海鮮火鍋推薦【海港匠鍋】-嚴選活體海鮮、手作湯底的日式匠人鍋物。將火鍋與日本料理完美結合，台中公益路質感新餐廳，還有包廂喔!

台中美食餐廳一級戰區的公益路商圈，又有新店啦!

位於公益路二段的海港匠鍋，是我近期吃過最精緻、食材新鮮的火鍋店。

從座位的舒適感，到食材的用心度，

我都給它極高的評價。

如果你吃膩了火鍋吃到飽，想來點不一樣的質感火鍋，

海港匠鍋會是你不錯的選擇。

文章記得要看到最後，我還有幫大家爭取到一點福利喔!

海港匠鍋 地理位置與停車

海港匠鍋位於公益路二段387號，對面就是台中特殊教育學校。

雖然公益路有著許多餐廳，但海港匠鍋剛好在公益路與大通街口，

醒目的招牌，讓人一眼便能找到。

公益路本身大眾運輸就很方便，如果開車的話，

餐廳周邊也有許多停車場，大概都走路5分鐘以內的路程。

海港匠鍋 餐廳環境

我喜歡海港匠鍋整體的裝潢，柔和活潑的色調，

跟我們一般印象中火鍋店的感覺，很不相同。

走進店內，會先看到右手邊有一排等待的座椅區。

左手邊則是櫃檯，十分明亮。

櫃檯旁邊有一個水族箱，

只是不是拿來觀賞，是隨時準備要被大快朵頤，哈哈!

裡面裝著龍蝦、螃蟹等等，各種厲害的海鮮。

海港匠鍋的座位配置，我個人也很喜歡。

因為既寬敞，又有隱私感。

座位與座位之間，有著一定的距離，

而且像我們當天是兩個人去用餐，也是坐在這麼大的位置。

根本可以躺著吃火鍋(?)

一般座位區，最多可以一次開六爐。

如果你的用餐人數再往上，又不想分桌坐，

他們也有一個小包廂喔!

低消是一萬元便能使用，其實門檻不高，

因為包廂最多可以坐到12人，換算下來一個人花不到一千塊就有了。

醬料區設置在中間，非常多種選擇。

他們有一些特別的醬料，像是金桔果醋醬，

吃起來酸甜酸甜，我覺得蠻清爽的。

從醬料的小細節上，就能感受到海港匠屋的用心。

因為連麻辣醬，都是由他們自己調配出來，

沾上這個醬以後，無論肉還是海鮮，口感層次瞬間提升。

海港匠鍋 菜單

從菜單內容便可看出，海港匠鍋走的是精緻路線的套餐式火鍋。

如果是不吃牛肉，或者吃素的朋友，

他們提供無牛以及蔬食套餐。

雖然主打活體海鮮，但如果你是牛肉控，這裡的牛肉也能滿足你。

我個人覺得海鮮是他們的主打，絕對不要錯過。

除了單人，還有推出兩人、三人套餐，

非常適合三五好友、小家庭一起用餐。

最厲害的是沒想到在火鍋店，也能吃到日本料理。

而且生魚片選擇還不少呢!

海港匠鍋 餐點

環境介紹了、菜單看夠了，

該進入正題，來好好品嚐一番吧!

我們總共點了一個海旬套餐，一個無牛套餐，

又單點了一道綜合炙燒握壽司。

沒辦法，生魚片壽司實在太誘人，不點一下感覺會對不起自己。

海旬套餐-胡椒豬肚金湯

火鍋的湯頭非常重要，喜歡豬肚的我，選了胡椒豬度金湯，果然沒讓我失望。

濃郁的胡椒香氣，夠味卻不死鹹。

豬肚煮起來恰到好處，咬進嘴中同時有Q彈和爽脆的感受。

鮭魚卵山藥細麵

這個前菜超級好吃，是我當天最驚豔也最念念不忘的一道。

乍看以為是麵，其實不是喔!

它是用日本山藥，刨成像麵的樣子。

結合了鮭魚卵與哇沙米的香氣，吃起來非、常、滑、口，

會讓人想一吃再吃的好味道。

刺身

用生魚片當前菜，會不會有點太幸福啊!

三種魚排排站，吃得出鮮美的滑順口感，

我到底是在火鍋店還是日料店?

真的是把想要吃的美食，全都一次滿足。

極上野菜盛合

再來是菜盤部份，不管選哪一種火鍋，菜盤基本上都是一樣的。

他們連菜盤內容都特別精緻，

你不會在裡面看到狀況不佳的青菜，而且新鮮好吃。

像是豆皮包水蓮我個人很喜歡，

還有玉米看似不起眼，沒想到甜又多汁。

柑露全麥冷麵

主食可以選米飯或者麵，像現在很多人都不吃澱粉，

我選擇了熱量比較低的蒟蒻細麵。

誰說飲控不能吃大餐呢?

其實只要吃得正確，火鍋一樣可以是你的好夥伴。

這碗蒟蒻細麵，加上了海苔絲與鮭魚卵，

層次豐富，好吃又沒罪惡感。

日本生蠔海鮮盛合

來看看我的主餐，是不是很瘋狂!

光是那幾顆生蠔上桌，就讓人口水直流。

他們家的海鮮都是生食等級，生蠔不僅大顆，新鮮度完全不需要擔心。

蝦子是活蝦喔!

丟進鍋裡現煮好撈起，甜度爆表。

海港匠鍋的海鮮果然是招牌，不只看起來厲害，吃起來更是美味與鮮味兼具。

其實海鮮的新鮮度若夠，吃起來是沒有腥味，

入口以後，甜味還會在嘴裡環繞。

如果你想吃到這樣的等級，就把海港匠鍋的海鮮鍋點起來吧!

無牛套餐-日式匠人茶湯

另一個套餐我們點的是茶湯鍋，第一次吃到以茶為湯基底的火鍋。

用紅烏龍茶下去煮，沒想到在茶香加乘之下，

把火鍋裡的菜、肉，整個香味更提了出來。

海苔牛蒡卷

這個套餐的前菜我們選擇海苔牛蒡卷，

將牛蒡切成細絲，與生菜一起捲進海苔裡。

很清爽的滋味，當前菜剛剛好。

日式茶碗蒸

若是不吃生魚片壽司，或者有帶小孩同行，可以把刺身換成茶碗蒸。

茶碗蒸裡面的料很豐盛，有鮮蝦、干貝，

是誠意十足的茶碗糕。

紅玉土雞去骨腿排

無牛套餐有豬、羊、雞肉，我們選擇紅玉土雞去骨腿排，還有附蛤蜊喔!

相信松阪豬大家都不陌生，但有人吃過松坂雞嗎?

海港匠鍋特地選用雞的松阪，完整保留這個部位的肉。

這是我第一次吃到松坂雞，

跟雞肉口感完全不一樣，帶有嚼勁很脆口。

綜合炙燒握壽司

因為生魚片太誘人，所以我們又單點了一道綜合炙燒握壽司。

分別是旗魚、花枝、青甘、干貝以及鮭魚腹。

從小細節便能看見店家用心，

握壽司上面的小花小草，不只是裝飾，

全部都可以食用，而且還是店家自己種的喔!

這個鮭魚腹實在太犯規，肉質細膩軟滑。

應該說每一個握壽司都好好吃，

明明火鍋已經吃很飽，卻還有胃把壽司塞進肚子，就知道多讓人意猶未盡。

鳳梨冰茶&黑豆茶

飲料部分也很細膩，有女孩子最喜歡的黑豆茶耶!

雖然海港匠鍋的火鍋並不會膩口，

但來一點黑豆茶或鳳梨冰茶中和一下，更是完美。

主廚甜點

最後送上甜點，鐵觀音冰淇淋以及焦糖奶酪。

鐵觀音冰淇淋茶味濃郁，配上灑粉飾碎餅乾增加層次風味。

我超級喜歡焦糖奶酪，

焦糖的焦香結合醇厚奶味，為這頓晚餐畫上完美的句點。

海港匠鍋 店家優惠與相關資訊

從環境到餐點都讓我很滿意的海港匠鍋，

無論你是鍋物控或者日料控，都該來品嚐看看這美味的極鮮款待。

我也爭取到了一些福利給大家，

即日起到2025.12.31日前，線上訂位或是電話訂位，

只要報上通關密語:【鍾小殷幸福玩樂趣】

就能享有主廚專屬招待一份喔!

他們家的餐點都超有質感，主廚招待想必也不會讓人失望。

在找精緻又特別的火鍋嗎?

海港匠鍋，歡迎嚐鮮喔!

海港匠鍋 線上訂位

https://inline.app/booking/-O3CkWncfACUNd5yCd_2:inline-live-3/-O3CkX23guEK1jnWeA6m?language=zh-tw

地址:台中市南屯區公益路二段387號

電話:04-22519368

營業時間:週一至週日 11:00 – 22:00(中間不休息喔)