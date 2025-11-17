2025-11-17 11:44 鍾小殷的幸福玩樂趣
彰化溪湖早午餐【A-bao溪湖培英店】一間能讓你好好吃飯，充滿地中海風情的浪漫早午餐店。平日消費定食，即享紅茶或咖啡免費續杯。
來到彰化溪湖，原來不是只有小吃或者羊肉爐耶!
那天趁著苳考完期中考，去溪湖簡單一日遊放鬆一下，
意外發現這裡有一間很chill的A-bao早午餐店耶!
A-bao溪湖培英店 地理位置
這間早午餐店是A-bao溪湖培英店，位於溪湖培英路上，溪湖國中的旁邊。
路邊就有許多停車格，停車蠻方便的。
它的外觀很吸引人，尤其在溪湖鎮。
比較低調的街道，
有著一間純白與藍色相交，地中海陽光清新感的建築設計，
再搭配鯨魚與代表溪湖的葡萄壁畫，整個就很搶眼。
A-bao溪湖培英店 店內環境
半開放式的廚房，門口貼心設置了洗手台，不用跑去裡面的廁所洗手。
門口也有一些座位，
還有一個平台，擺放做好的三明治、吐司。
如果趕時間上班上課趕時間，可以拿著結帳就走。
走進店裡，感覺就很舒服。
我很喜歡它的座位設計，寬敞又明亮。
有沙發區、圓桌區、吧台區，符合各種人數的需求。
吧台區座位很棒耶!
剛好面對著溪湖國中，非常適合在一個平日的早晨，
吃著早餐看著學生準備上課的畫面，顯得特別愜意XDD
走到更裡面，還有一個獨立小空間，最多可坐到七人。
店內牆上也有許多掛畫，更增添了質感。
除了壁畫，也有這種立體書櫃擺飾，是不是很好拍?
餐具、醬料採自助取用，吃完後的碗盤要自己收拾喲!
架子上的空位，就是碗盤回收區。
A-bao溪湖培英店 菜單
A-bao的分店遍佈全台，他們的餐點CP值高，定食最便宜89元就有。
餐點主打新鮮現做，注重健康養身，
選項多，又不貴。
A-bao溪湖培英店 餐點
上菜囉!
我們點了一個烤肉炒麵定食，一個美式漢堡狂想餐，法國吐司、培根酥皮蛋餅，
一家三口吃超飽的。
烤肉炒麵+米花雞球
大家知道A-bao的炒麵，是他們家的招牌嗎?
吃起來不油，跟烤肉片完美結合。
我們點的烤肉炒麵定食，還有附米花雞球，
搭配一杯飲料，只要98元，超級佛心的價格啊!
平日消費定食 紅茶或咖啡免費無限續杯
更佛心的來了，A-bao還有推出「馬克杯時間」活動，
平日的09:00-13:00，只要消費嚴選定食，紅茶或咖啡免費無限續杯。
除了馬克杯時間，以及週四限定的「週四定食日」活動:
消費嚴選定食，會送你雞塊乙份喔!
美式狂想-花醬厚牛培根起司蛋堡
除了招牌的炒麵以外，美式漢堡也是必點。
尤其如果你是喜歡花生醬的人，花醬厚牛培根起司蛋堡點起來。
層層分明的漢堡，一口下去就是濃郁的花生香氣，
配上紮實的牛肉，清爽的層次感，好好吃。
培根酥皮蛋餅
蛋餅是早餐店的基本，也是精華啊!
跟一般軟的蛋餅皮比起來，我個人比較喜歡酥皮蛋餅。
皮煎到金黃，飄著焦香，
酥脆餅皮與裡面蛋液融合，美味升級。
黃金烤肉法國吐司
法國吐司也是我很喜歡的，蛋液和牛奶充分浸潤吐司後，
比一般吐司多了濕潤軟綿，口感變得更加綿密。
明明是很簡單的吐司，淋了蛋液後就完全不一樣，
我都笑稱法國吐司，它是富有高級感的吐司XDD
古早味豆漿&紅茶
早餐一定要配豆漿，香醇濃郁，開啟美好的一天。
A-bao溪湖培英店 店家資訊
A-bao溪湖培英店是一間很愜意的早午餐店，
在這裡可以有個悠哉、輕鬆又舒服的用餐享受。
重點餐點也不貴，
銅板價格便能買到美好的早餐時光，非常值得喔!
A-bao溪湖培英店（溪中旁）：
彰化縣溪湖鎮培英路16號1樓
訂餐專線：048852662 0909504662
營業時間：05:20-13:00
粉絲專頁：
https://www.facebook.com/share/1AMkiHuaWk/?mibextid=wwXIfr
IG：@ezkol_2025
A-bao溪湖忠孝店（媽祖廟旁）：
彰化縣溪湖鎮忠孝街12號
A-bao溪湖平和店（市場旁）：
彰化縣溪湖鎮平和街302號
