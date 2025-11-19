家族旅遊｜走訪北埔客家庄的閒適與靜謐

一年一度家族旅遊結束前，臨時起意來新竹北埔客家庄吃頓午飯。平日空蕩的街頭，有別於假日的擁擠吵雜；看著或坐或臥的野貓，漫無目的散步更顯從容悠閒。

走進備受推崇的老店，先點一碗乾粄條打牙祭。粄條是客家文化的代表美食，以水和在來米為主要基底，添加樹薯粉使口感更Q彈。它與同樣以米為主的粿條、河粉外貌相似，但口感各異，也各有擁護的客群。

午餐後，一行人遂展開街頭巡禮。偶爾遇見幾位旅人，和我們一樣逐攤試吃著糕餅與麻糬。雖然台灣各地老街販售的東西大同小異，但手中拿著一杯熱騰騰的擂茶，邊喝邊試吃 ，不時與在地人閒話家常，那份質樸的人情味，倒也成了旅途中最真切的交流。

輕鬆享受這一刻樸實無華的寧靜祥和，忽然想起大學時代一位美術系友人，他的老家就在這裡。如今他已是小有名氣的畫家，若當年有眼光先入手幾幅，如今也許成了頗有價值的收藏。

照片取自維基百科

臨走前，轉頭望向不遠處的姜阿新洋樓。拜電視劇茶金之賜，才知它昔日的輝煌。時代的風陣陣來去，人事也隨之更迭，往往正是走向進步的挑戰。而生活裡所累積的種種經驗，也終將化為意義非凡的智慧。