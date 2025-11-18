原來屏東車城不只有「福安宮」，還有「鹹鴨蛋一條街」

走進屏東車城，你很難不注意到街邊一袋袋橘亮的鹹鴨蛋。這幅看似觀光景象的畫面，其實源自地理、生活與信仰交織的地方故事，而其中最關鍵的一環，就是矗立在街口、香火鼎盛的福安宮。

然而，真正讓鹹鴨蛋聲名遠播的，是有三百多年歷史與香火的車城福安宮。這一座身為台灣最知名、規模最大的土地公廟，另有「神明點鈔機」的景點，因金爐的特殊設計原理，讓信徒在爐口放置金紙時，金紙會自動一張一張地被吸入爐內燃燒，看起來就像神明在點鈔，因此得名。

福安宮一年四季香客不斷，拜土地公講求「圓滿、富足」，而鹹鴨蛋象徵圓圓滿滿、適合作為供品，信眾到福安宮進香後，總會順手帶些鴨蛋回家祭拜、分享。

於是，「福安宮參拜 → 買鹹鴨蛋 → 吃碗綠豆蒜」成了一條許多人口耳相傳的遊玩路線，讓這個原本樸實的小食物，就像新竹貢丸、花蓮麻糬、台南牛肉湯一樣，「車城鹹鴨蛋」也逐漸成為車城最鮮明的地方名物。

如今走在車城街頭，看到的不只是鹹鴨蛋，而是一段由土地、生活與信仰共同累積的文化。下一次經過，不妨提著一袋鹹香，順道向福安宮的土地公問候，品味屬於車城的生活滋味。