登陸月球！新莊吸睛咖啡廳「Météore Labo」

新莊中港路上藏了一間工業風的 咖啡廳 Météore Labo，店內有一面牆有大片的月球表面圖示，非常有記憶點～店內販售咖啡、飲品、甜點和少許鹹食，也有販售咖啡豆，找天約朋友一起去登陸月球吧！

Météore Labo不只有月球背景當店裡的主視覺，吧台的表面也有所呼應，走一個宇宙風，還可以反射牆上的月球，連廁所都有「登月成功」的擺飾，喜歡這樣的可愛巧思～

店家鄰近新莊宏匯廣場，交通上不是太方便；不過開放空間很舒服，店內座位以兩人位為主，部分座位有插座、提供wifi，而且平日早上8點就營業，很適合一人來看書、辦公或放空，是間若是在家裡附近會常來泡一下的店家～

Météore Labo供應咖啡、無咖啡因飲品和甜點，還有少許鹹食選擇。會大老遠跑來是被雙重抹茶千層酥吸引，這款是固定品項，內餡兩種不同的綠分別是抹茶甘那許和抹茶香緹。

內餡抹味蠻明顯，不過抹茶甘那許的甜度也頗高，和甜度低一階的抹茶香緹搭配的不錯，口感滑順不至於膩口。





吃過的千層酥也不少，Météore Labo的千層酥皮表現很不錯！酥皮非常酥脆，帶了一絲絲的焦糖香，也不會到太難切，不會吃到太狼狽～這款千層酥的千層酥皮比內餡更優秀，喜歡千層酥或抹茶控都可以來感受一下～

甜點還有這兩年很夯的開心果口味聖多諾黑，可惜本來想點的巧慕造訪日沒遇著，就等下次造訪啦。甜點可先私訊預留，店內提供的支付方式是現金、信用卡和Apple Pay。

雙重抹茶千層酥，180元；黑糖拿鐵，150元

《Météore Labo》

📍 地址：新北市新莊區中港路687號



☎️ 電話：（02）8522-8997

🕛 營業時間：平日0800~1800；假日1100~1900

❌ 公休日：不定休，社群公告