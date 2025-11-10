蘇澳火車站小吃【正好鮮肉小籠包】蘇澳店-火車站前美食，小籠湯包很厲害，曾經獲得網路票選全台小籠包票選第三名的頭銜。

台灣必吃美食小籠包，是很多國外遊客來台，一定都指名要吃的。

今天分享宜蘭蘇澳的正好鮮肉小籠包，

是我們誤打誤撞，吃到的在地美食。

暑假的花蓮行，經過蘇澳時剛好肚子空空，但又不到很餓。

搜尋了一下，決定來吃個小籠包。

正好鮮肉小籠包 蘇澳店 地理位置

正好鮮肉小籠包，2012年創立於桃園。

歷經回鄉搬家，又從蘇花南澳店搬到蘇澳，現在位置就在蘇澳火車站前。

真的非常近，從火車站走出來，過個馬路就到了。

如果是坐火車的旅客，出站可以先吃個小籠包。

這也是我們第一次來到蘇澳火車站，比起宜蘭不算是大站，

我反而很喜歡這種車站，蠻清幽的。

正好鮮肉小籠包 蘇澳店 店內環境

從早上8點開始營業的正好鮮肉小籠包，有點像是早餐店的感覺。

廚房設置在外面，內用請往裡面走。

內用空間比較小，位置也不算多。

我們當天中午去，一開始只剩靠牆的吧台座位區。

不過大家其實都吃很快，等一下就有位子了。

提醒一下，店內沒有廁所喲!

如有洗手間需求，要去蘇澳火車站使用。

冰箱裡有奶茶、豆漿，需要的自行拿取，再結帳。

店面雖然小小，也是有附兒童椅喔!

我們那天去，看到很多家庭客。

正好鮮肉小籠包 蘇澳店 菜單

販售的品項非常簡單，除了飲料，就是小籠包跟酸辣湯而已。

哈哈哈，真的夠簡單吧!

你想吃別的也沒有，就好好的品嚐他們家小籠包以及湯吧!

正好鮮肉小籠包 蘇澳店 餐點

來說結論，鮮肉小籠包果然厲害，

一口咬下瞬間爆汁，而且湯汁不油。

有些小籠包吃到後面會覺得膩，他們家的不會耶!

然後肉的味道鮮甜，皮還帶著些許嚼勁。

難怪這麼多人，為了吃小籠包而來。

我們也點了一碗酸辣湯，口味比較偏酸，辣味倒是還好。

因此湯的部份，我是覺得比較普通。

跟小籠包相比起來，就沒有到必吃的程度。

正好鮮肉小籠包 蘇澳店 店家資訊

簡單的台灣銅板小吃，卻是很有後勁的美食。

每次出國幾天，最想念的就是這些台灣道地小吃。

如果有到蘇澳遊玩，可以來吃一下，多汁新鮮的正好鮮肉小籠包。

正好鮮肉小籠包-蘇澳店

地址:宜蘭縣蘇澳鎮太平路21號

營業時間:08:00-15:30 每週二公休