[桃園中壢]坐餓多端麵飯館。干貝大餛飩意麵/香菜大餛飩湯/鮮肉韭菜高麗菜綜合抄手 #多種口味大餛飩

202509 桃園中壢 坐餓多端麵飯館

小時候很常吃位於嘉義 新榮路溫州大餛飩，是我用作來評分各家大餛飩的圭臬

倘若吃到跟它家味道類似的大餛飩，就是我認為的「美味」！

九月教師節連假到桃園中壢找捲 #孤獨的潤餅獵人

知道我也愛大餛飩的同行友人便推薦一家他也很喜歡的「坐餓多端」麵食館

餛飩不僅大顆，口味還超多





商家名稱：坐餓多端麵飯館(桃園市中壢區林森路37號)

相關連結：FB粉絲專頁 Instagram

營業資訊：03-4585108 10:30-21:00；公休日參考店家公告

餐點介紹：麵類/飯類/湯類/紅油抄手/單點/經濟套餐

用餐日期：2025.09

202509 桃園中壢 坐餓多端麵飯館

​▲坐餓多端麵飯館 店面

原本是在中壢國小旁，舊名為無餓不座

(客串演出: Na哥)

202509 桃園中壢 坐餓多端麵飯館

​▲坐餓多端麵飯館 店面

搬遷到這個新地址後改名為「坐餓多端」，的是對惡(餓)諧音梗情有獨鍾

202509 桃園中壢 坐餓多端麵飯館

​▲坐餓多端麵飯館 用餐環境

兩個店面寬，也很有深度，整體室內空間非常寬敞

從門口往內看，左邊是有玻璃窗和矮牆隔起來的內部廚房區、右邊則是座位區；門口左側還有個等候區

我95%肯定這規劃在過去是便當店

202509 桃園中壢 坐餓多端麵飯館

​▲坐餓多端麵飯館 用餐環境

中間櫃子有放餐具和調味料

調味料有胡椒粉、白醋、烏醋、醬油、醬油膏和三種辣醬(油泡辣椒、辣椒醬、辣椒油)

(客串演出: Na哥)

坐餓多端麵飯館 菜單(FB粉專：2024.01)

坐餓多端麵飯館 菜單(2024.01版)

​餛飩有常見的鮮肉、鮮蝦以外，還有高麗菜、韭菜、泡菜香菜和干貝

之前也有遇過口味多元的餛飩，歡迎參考

202509 桃園中壢 坐餓多端麵飯館

​綜合紅油抄手(不辣)

內容：鮮肉餛飩×2、韭菜餛飩×2、鮮蝦餛飩×1、榨菜、紫菜、蔥花、紅油(客製化不加)

餛飩口味和數量都不可調整；不加紅油的調味醬就是清醬油

202509 桃園中壢 坐餓多端麵飯館

​▲「鮮肉餛飩」本身塊頭是這次吃到的五種餛飩中最小的，但體積也在我的大餛飩定義中是合格的

雖然麵皮是有和抹平的肉餡一起折疊，但肉餡本身夠有厚度、餛飩皮面積和厚度也剛好，所以也不會覺得皮太多、空洞；鮮肉餡(也包含其他口味的餛飩餡)無太多調味，但有味精的鮮，吃第一、二顆都覺得好吃，但後來會覺得有些鮮味麻痺和膩

202509 桃園中壢 坐餓多端麵飯館

​▲「鮮蝦餛飩」的鮮蝦份量約是一整尾但有切成三塊的鮮蝦塊，蝦子肉本身夠肥厚但因為有蝦導致鮮肉變少(約 豬：蝦=4：6)因此感覺兩者味道並沒有融入，就是肉少少的鮮肉餛飩和蝦子各自為政的感覺

202509 桃園中壢 坐餓多端麵飯館

​▲「韭菜餛飩」韭菜很多且還有摻入少許油蔥，與其說味道似韭菜水餃，我覺得那淡淡油蔥味讓我覺得更像是韭菜盒子和淋肉燥(有油蔥的)的燙韭菜豆芽菜

​干貝大餛飩意麵

內容：干貝餛飩×3、意麵、榨菜、紫菜、蔥花

是扁的淡黃色意麵，而非炸過的鍋燒意麵

202509 桃園中壢 坐餓多端麵飯館

▲每顆餛飩餡內有三顆小干貝，雖然友人說有乾貨和新鮮兩種珠貝，可以從斷面的條狀肌里和鹹度區分，但我自己太駑頓無法分辨這三顆差別，感覺都像是乾珠貝泡發後的鹹味

202509 桃園中壢 坐餓多端麵飯館

​香菜餛飩湯

內容：香菜餛飩×5、榨菜、紫菜、蔥花

湯頭很清但感覺比起意麵的湯有更多的肉香，油量也多一點點，可能是來自餛飩釋放出的油和肉香吧?

202509 桃園中壢 坐餓多端麵飯館

▲這次吃到的五種餛飩中體積最大的。菜量不像韭菜餛飩那麼多，但看得到鮮肉中有鑲嵌不少切小段的香菜梗和香菜葉，能嚼得到葉梗的脆感，香菜味道則是約佔三成，也就是說：明顯有香菜味但不濃郁

以上。