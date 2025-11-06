林口不只三井Outlet！新開幕「國家檔案館」一日遊：絕美紅磚建築、漂浮鏡面隧道，沉浸式「島嶼故事」... 週末充電就來這！





逃離都市的絕美秘境，一座會呼吸的記憶森林

每天盯著電腦螢幕，是不是覺得靈魂都快被工作掏空了？🥺 週末只想找個地方好好「登出」，安靜地充個電，但又不想跑太遠、不想人擠人... 這種心情我真的太懂了！

如果妳也正在尋找一個有質感、能放空、又好拍（這很重要！）的新去處，那拜託，請立刻把「國家檔案館」加入妳的口袋名單！

老實說，一開始聽到「檔案館」，我腦中浮現的也是那種冷冰冰、很嚴肅的公家機關畫面。但，我錯了，而且是大錯特錯！

這個位在新北林口、九月才剛開始試營運的全新地標，根本是一座隱身在森林裡的現代美術館。

它不只收藏了這片土地的故事，它本身的建築和光影，就美到讓人窒息。

開幕「國家檔案館」一日遊：絕美紅

林口不只三井Outlet！新開幕「國家檔案館」一日遊：絕美紅

林口不只三井Outlet！新開幕「國家檔案館」一日遊：絕美紅

​重點是，試營運期間還免費參觀！ 這週末，我決定丟下工作，親自去朝聖這座傳說中的「記憶森林」，只能說，完全超出期待，身心靈都被療癒了！✨

交通超方便！免費接駁車10分鐘直達

先解決大家最煩惱的交通問題。很多人一聽到林口就覺得「啊...好遠」，但國家檔案館的交通真的貼心到不行！

妳只要搭機捷到A9 林口站，一出站找到「林口轉運站」的9號月台，那裡就有「國家檔案館免費接駁巴士」在等妳！🚌

車程大概才10分鐘，而且平日、週六半小時就一班，完全不用耗費心神在轉車上，對我們這種懶得開車的「都市懶人」來說，簡直是福音！

當然，如果妳想自己開車，館內也有地下停車場，非常方便。

走進「典藏森林」，光影交錯的紅磚美學

一下車，立刻會被這棟建築的氣勢給震撼到。

它不是那種張牙舞爪的華麗，而是一種低調、沉靜，與自然完美融合的美感。

聽說這是由設計過「北投圖書館」的「九典聯合建築師事務所」操刀的，難怪這麼厲tam！建築外牆是溫暖的磚紅色調，靈感據說就是來自林口特有的紅土，搭配大面積的純白與玻璃鏡面，在陽光下閃耀著溫柔的光芒。

林口不只三井Outlet！新開幕「國家檔案館」一日遊：絕美紅

​最讓我驚豔的，是走進館內的坡道。它不是直直的一條路，而是蜿蜒的「綠林坡道」。

妳會先穿過一片被保留下來的原始樹林，一邊是大自然的芬多精 🌿，一邊是現代感的建築線條。

走到一半，會經過一個被白色網格包圍的迎賓廊道，這是藝術家許宗傑的作品〈以霧為景〉。

林口本來就是個多霧的城市，走在裡面，陽光透過方格灑落，真的有一種穿梭在迷霧森林裡的夢幻感，光是這裡，我的相機快門就沒停過！📸

漂浮的「鏡面隧道」，IG打卡絕對C位！

走進二樓的挑高大廳，妳絕對會「哇！」出來。

三面落地的玻璃窗，把戶外的綠意和天空全部引進室內，空間感遼闊到不行。而整個大廳的主角，絕對是懸掛在中央、通往三樓的那個巨大球形藝術裝置！

這是我整棟建築裡最愛的部分！💖 這是同一位藝術家的作品〈以鏡為史〉，由數百片玫瑰金的鏡面拼組而成。它不只是一個裝飾，妳是可以實際走進去的！

林口不只三井Outlet！新開幕「國家檔案館」一日遊：絕美紅

林口不只三井Outlet！新開幕「國家檔案館」一日遊：絕美紅

​當妳沿著階梯往上走，妳會發現自己被包覆在這座「璀璨鏡面隧道」中。每一片鏡子都在緩緩旋轉，折射著大廳的光影、窗外的風景，還有妳自己的倒影。

那一刻的感覺非常奇妙，好像時間和空間都凝結了。

光影在臉上交錯，妳會忍不住停下腳步，靜靜感受那份華麗又寧靜的氛圍。

「以鏡為史」，用鏡子承載歷史，真的太貼切了。相信我，這裡絕對會成為下一個IG爆紅景點，美到讓人捨不得離開！

累了？先來杯「Walk in」的冠軍咖啡

在被藝術裝置震撼到心臟怦怦跳之後，可以先來點咖啡因壓壓驚（笑）。

大廳入口的右側，就是林口超有名的「Walk in Cafe」☕️。能在這麼美的空間裡喝上一杯好咖啡，真的是頂級的享受。

我去的那天是平日下午，但人潮還是不少。建議大家可以先來登記候位，然後悠閒地去看展覽，逛完一圈回來，差不多就能坐下來好好享受一個人的下午茶時光。看著窗外的綠意，喝著香醇的拿鐵，瞬間覺得... 啊，活著真好！

不是生硬的歷史，而是「我們的故事」

好了，心靈和胃都滿足了，該來看看展覽了。

目前館內有兩個主要展覽：常設展《島讀．我們的故事》，和特展《重返1987－解嚴檔案特展》。

先說，這裡的展覽完全不是妳想像中那種「公文堆積如山」的無聊陳列。相反地，它做得非常用心，而且「沉浸感」十足。

林口不只三井Outlet！新開幕「國家檔案館」一日遊：絕美紅

林口不只三井Outlet！新開幕「國家檔案館」一日遊：絕美紅

林口不只三井Outlet！新開幕「國家檔案館」一日遊：絕美紅

林口不只三井Outlet！新開幕「國家檔案館」一日遊：絕美紅

林口不只三井Outlet！新開幕「國家檔案館」一日遊：絕美紅

林口不只三井Outlet！新開幕「國家檔案館」一日遊：絕美紅

林口不只三井Outlet！新開幕「國家檔案館」一日遊：絕美紅

一進到《島讀》展區，入口的「時光迴廊」就讓我印象深刻。兩側投影著火車窗外的風景，從過去一路駛向現代，光影的流動就像真的在搭火車穿越時空。

展覽從1945年開始，用非常多的互動裝置、老照片和影音資料，串起這片土地的共同記憶。

妳會看到我們爸媽那個年代的生活用品、當時的流行金曲、社會的轉變... 雖然很多事情我們沒有親身經歷，但看著那些熟悉的畫面，會有一種「啊，原來我們是這樣走過來的」的強烈共鳴。

林口不只三井Outlet！新開幕「國家檔案館」一日遊：絕美紅

林口不只三井Outlet！新開幕「國家檔案館」一日遊：絕美紅

林口不只三井Outlet！新開幕「國家檔案館」一日遊：絕美紅

林口不只三井Outlet！新開幕「國家檔案館」一日遊：絕美紅

林口不只三井Outlet！新開幕「國家檔案館」一日遊：絕美紅

林口不只三井Outlet！新開幕「國家檔案館」一日遊：絕美紅

林口不只三井Outlet！新開幕「國家檔案館」一日遊：絕美紅

而《重返1987》特展，更是深刻地呈現了那個關鍵年代的轉變。它不是用生硬的文字去說教，而是透過當時的檔案、標語，去還原那個時代的氛圍。

整個觀展過程，我的心情其實有點激動。它不只是歷史，更是無數人真實的生活軌跡。

林口不只三井Outlet！新開幕「國家檔案館」一日遊：絕美紅

林口不只三井Outlet！新開幕「國家檔案館」一日遊：絕美紅

林口不只三井Outlet！新開幕「國家檔案館」一日遊：絕美紅

林口不只三井Outlet！新開幕「國家檔案館」一日遊：絕美紅

林口不只三井Outlet！新開幕「國家檔案館」一日遊：絕美紅

林口不只三井Outlet！新開幕「國家檔案館」一日遊：絕美紅

林口不只三井Outlet！新開幕「國家檔案館」一日遊：絕美紅

林口不只三井Outlet！新開幕「國家檔案館」一日遊：絕美紅

林口不只三井Outlet！新開幕「國家檔案館」一日遊：絕美紅

林口不只三井Outlet！新開幕「國家檔案館」一日遊：絕美紅

林口不只三井Outlet！新開幕「國家檔案館」一日遊：絕美紅

林口不只三井Outlet！新開幕「國家檔案館」一日遊：絕美紅

林口不只三井Outlet！新開幕「國家檔案館」一日遊：絕美紅

林口不只三井Outlet！新開幕「國家檔案館」一日遊：絕美紅

林口不只三井Outlet！新開幕「國家檔案館」一日遊：絕美紅

​妳會更珍惜現在所擁有的一切。它提醒了我們，那些我們以為理所當然的日常，都是得來不易的。

週末，來一場療癒心靈的時光之旅吧！

在國家檔案館待了一整個下午，我真的覺得自己被徹底「淨化」了。

它完美地融合了自然、建築、藝術和人文故事。

妳可以在這裡拍出絕美的照片，也可以在咖啡廳裡放空一個下午，更可以沉浸在展覽中，與這片土地的過去進行一場深度對話。

這裡不像熱門景點那樣吵雜，多了一份沉靜和思考的空間。

林口不只三井Outlet！新開幕「國家檔案館」一日遊：絕美紅

林口不只三井Outlet！新開幕「國家檔案館」一日遊：絕美紅

林口不只三井Outlet！新開幕「國家檔案館」一日遊：絕美紅

林口不只三井Outlet！新開幕「國家檔案館」一日遊：絕美紅

林口不只三井Outlet！新開幕「國家檔案館」一日遊：絕美紅

林口不只三井Outlet！新開幕「國家檔案館」一日遊：絕美紅

對於每天在都市叢林裡戰鬥的我們來說，這裡真的是一個太棒的「精神避難所」。

2025年11月22日才要正式開幕，在那之前都是免費的試營運期！

姐妹們，趁著現在人還不多，快安排一個週末，來這座「典藏森林」裡，找回屬於妳的平靜和能量吧！💖