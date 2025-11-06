2025-11-06 17:16 女子漾／編輯周意軒
芋泥控尖叫！萬波「米麻糬芋泥奶茶」、COLD STONE「芋頭牛奶冰淇淋」，11月最療癒開喝登場
秋冬的第一口幸福，肯定少不了「芋泥」兩個字。從手搖到冰品，今年最強芋頭季正式開跑！萬波島嶼紅茶與COLD STONE酷聖石不約而同推出秋冬限定「芋頭系列」飲品與冰品，從熱奶茶到濃芋冰淇淋，每一口都讓人陷入柔滑綿密的甜香世界。
萬波「芋頭系列」三重登場：米麻糬、波霸、經典奶香一次滿足
11月7日起，全台萬波同步推出三款秋冬限定飲品——米麻糬芋泥奶茶、波霸芋泥奶茶、芋泥奶茶。全新登場的「米麻糬芋泥奶茶」以雙茶底融合濃芋泥，軟糯米麻糬在茶香中延展Q彈嚼感，冷冷的午後只需一口就能被療癒。
喜歡經典口感的絕不能錯過「波霸芋泥奶茶」，厚實芋泥搭上萬波招牌波霸，茶香、奶香、芋香完美交織。想要最純粹滋味的話，「芋泥奶茶」則以萬波奶茶為基底，香氣厚實不膩口。三款售價75至85元不等，甜度可選微糖或無糖，並於11月7日至11月16日於「你訂」平台購買指定品項還可獲10元折價券。
COLD STONE「芋宙漫遊」穿越濃芋宇宙：Yahoo聯名限定甜點登場
同樣在11月7日登場的還有COLD STONE與Yahoo聯名冰品「芋宙漫遊」，以大甲芋泥搭配人氣芋頭牛奶冰淇淋，濃郁度翻倍！再加上奶香酥餅與Q彈小麻糬，層層堆疊出「芋頭星球」的夢幻口感。活動期間購買「芋宙漫遊」還能參加抽獎，有機會獲得Yahoo購物折價券、OPENPOINT點數，或於門市打卡抽iPhone17。想要更療癒的組合，可搭配新品「極濃卡士達霜淇淋」，柔滑奶香與海鹽焦糖丁完美融合，是冬天最高級的甜點時光。
同場加映冬季限定！酷聖石經典「極濃巧克力冰淇淋」升級登場，加入可可粉增添濃郁苦甜風味，三款組合滿足不同味蕾。「開心極濃巧」加入焦糖醬與比利時焦糖脆餅的焦香脆口層次，撒上香氣十足的開心果碎粒，打造冬季專屬杜拜巧克力迷人風味。「QQ極濃巧」拌入草莓與OREO的多層次口味，撒上Q彈小麻糬及極濃巧克力粉，享受一場莓果與巧克力的饗宴。「紅絲絨極濃巧」搭配巧克力醬、酥脆餅乾，最後放上紅絲絨蛋糕，多重巧克力的豐富口感，巧克力控的你不能錯過！「極濃巧酷樂思」極濃巧克力冰淇淋加酥脆OREO，濃郁巧克力飲品冬天必喝！！！
限時優惠同步開跑，甜點控手刀收藏！
萬波芋泥系列自11月7日起全台門市販售，而COLD STONE也祭出超狂優惠——從11月7日至12月4日前5000名購買「芋宙漫遊」可獲造型卡套，並享Yahoo App出示買一送一活動。此外，11月7日至9日購買中杯以上冰淇淋還有第二件99元優惠。
這個冬天，不論是想被奶茶溫暖、還是被冰淇淋甜到心底，「芋泥」都成為最療癒的共同語言。從萬波的「米麻糬芋泥奶茶」到酷聖石的「芋宙漫遊」，每一口都是秋冬的柔軟告白。
