GODIVA × LABUBU聯名第二波登場！榛果霜淇淋、夢幻巧克力禮盒掀秋日甜點一次看
GODIVA X LABUBU聯名秋季驚喜再登場！比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA繼7月首度攜手POP MART超人氣IP「THE MONSTERS」之後，再次推出全新秋季聯名系列，以「榛果×黑巧克力」為主角，邀請大家跟著森林精靈LABUBU一起展開秋日魔法冒險。這回2025秋季再掀話題風潮，從打卡霜淇淋到夢幻禮盒全面升級，共推出3款霜淇淋、2款黑巧克力飲品與10款LABUBU造型巧克力禮盒，療癒甜點控與收藏迷的心。
霜淇淋×飲品系列：濃郁榛果香氣中遇見秋天
全新系列以秋天的香氣為靈感，推出三款霜淇淋與兩款飲品，融合經典巧克力與榛果的絲滑層次。每一款霜淇淋都附上可愛的LABUBU造型巧克力牌，彷彿把森林中的奇幻角色帶到味蕾上。
黑巧克力霜淇淋（$299）：苦甜可可與胡桃碎、巴瑞脆片交織出濃厚秋意。
榛果巧克力霜淇淋（$299）：榛果醬與軟滑巧克力完美融合，入口是溫潤綿密的幸福感。
榛果雙重巧克力霜淇淋（$299）：雙色旋渦層次誘人，讓榛果與可可在舌尖共舞。
榛果黑巧克力冷／熱飲（$220）：綿柔濃郁的榛果黑巧克力，以手工卷片點綴，喝一口就像擁抱秋天。
同場加映，上一波爆紅的GODIVA × LABUBU不鏽鋼湯匙也回歸了！這次換上清新的橘花設計與金色吊飾，甜美又典雅，是收藏控必收單品。
巧克力禮盒系列：粉紅小貨車萌翻登場
LABUBU化身小司機，開著粉紅貨車闖進GODIVA巧克力工坊，這一幕就出現在聯名巧克力禮盒中。從立體插畫包裝到浮雕巧克力造型，每一款都讓人想尖叫「太可愛了！」
綜合巧克力禮盒（$890）：含5顆松露造型G Cube巧克力與一盒LABUBU包裝巧克力豆，還能變成立體場景，收藏價值滿分。
粉紅小貨車巧克力鐵盒8顆裝（$1490）：以品牌經典小粉車為靈感，LABUBU開車送巧克力，甜蜜又童趣。
造型巧克力鐵盒系列（$699）：立體浮雕LABUBU造型，三款口味包括70%、50%黑巧克力與牛奶巧克力，顏值與味道兼具。
造型巧克力禮盒附下午茶杯組（$2890）：集結三種口味的LABUBU造型巧克力磚與限量茶具，精緻到連包裝都想收藏。
便利通路限定：超商也能買到！
11月26日起，三款「GODIVA × LABUBU經典大師巧克力鐵盒」將在7-ELEVEN獨家開賣，口味包括黑巧克力醬、榛果牛奶與覆盆莓黑巧克力；而Costco則同步推出三入組限定販售，讓粉絲輕鬆入手。
這波聯名系列不僅甜點控必收，更是LABUBU迷的夢幻逸品。從巧克力霜淇淋到收藏級禮盒，每一款都在呼喚：「這個秋天，就讓LABUBU陪你一起融化吧。」
