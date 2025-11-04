2025-11-04 10:52 女子漾 /編輯周意軒
立冬進補這樣吃！台北老饕激推10家麻油雞、藥燉排骨地圖一次收藏
天氣一轉冷，最幸福的事莫過於坐在熱氣蒸騰的桌邊，來上一碗香氣四溢的麻油雞或藥燉排骨。這10家台北老字號小吃攤與補湯店，有的是夜市傳奇、有的是社區裡的長青人氣，每一家都藏著屬於台北人冬天的味道。編輯精選出「台北10家必吃麻油雞＆藥燉排骨」，讓妳一碗熱湯暖身也暖心。
位於南機場夜市的阿男麻油雞，是許多老饕心中的冬季首選。濃厚麻油香氣撲鼻而來，雞肉嫩中帶勁，搭配薑片爆香湯頭，一口下去立刻熱氣直衝天靈蓋。
阿男麻油雞
地址：100臺北市中正區中華路二段311巷34號
電話號碼： 0955 572 506
星期二-日：17:00–23:00（星期一公休）
阿圖麻油雞（林森創始店）
說到台北麻油雞，阿圖幾乎是代名詞。創立數十年，湯頭濃郁不膩，雞腿肉軟嫩多汁，還能搭配麻油麵線與腰花、雞心，成為許多人心中的冬天標配。
阿圖麻油雞（林森創始店）
地址：10491臺北市中山區林森北路552之2號
星期一-六：11:00–21:00（星期日公休）
隱身在民生社區的全記麻油雞，以實在份量與濃香麻油著稱。雞肉燉得入味卻不柴，薑香、酒香層次分明，是懂吃老饕的「不想分享系名店」。
全記麻油雞
地址：10491臺北市中山區民生東路二段115巷32號1樓
星期一-五：11:30–14:00、17:00–19:30（星期六、日公休）
信義區的施家麻油腰花是「老司機」級補品名店，腰花處理得毫無腥味，口感脆中帶嫩，搭配麻油湯頭暖而不燥，女生冬天喝完會全身通體發熱。
施家麻油腰花
地址：110臺北市信義區松山路540巷538-2號
星期二-日：11:00–23:00（星期一公休）
環記麻油雞
寧夏夜市人潮再多，環記麻油雞前永遠是最長的那一條隊。湯頭甘醇帶微辣，麻油香氣滲進每一塊雞肉裡。除了雞肉，腰花、米血、麵線都能自由搭配，補氣又補心。
環記麻油雞
地址：103臺北市大同區寧夏路44號
電話號碼：02 2558 1406
星期二-日：12:00–15:00、17:00–00:00（星期一公休）
正記麻油料理
遼寧街夜市裡的正記麻油料理，是許多上班族下班後的小確幸。麻油雞、麻油腰花、麻油豬心等多樣選擇，每道都香氣逼人、熱氣繚繞，配上一碗麵線最對味。
正記麻油料理
地址：104臺北市中山區遼寧街朱崙街口
星期一-六：16:30–23:00（星期日公休）
四季補藥燉排骨
對內湖人來說，「四季補」幾乎是冬天的代名詞。湯頭藥香溫潤、回甘不膩，排骨燉得軟透入味，搭配豆腐乳沾醬最對味。上班族加班完喝一碗，疲憊瞬間消散。
四季補藥燉排骨
地址：114臺北市內湖區瑞光路3號
電話號碼：02 2791 8083
星期一-日：11:00–23:00
饒河夜市最強排隊攤位，無庸置疑是陳董藥燉排骨。這家曾榮登《米其林必比登》的攤車，以甘甜藥膳湯底、軟嫩排骨聞名，一口熱湯下肚，連旅客都立刻上癮。
陳董藥燉排骨
地址：105臺北市松山區饒河街160號
星期三-一：16:30–23:00（星期二公休）
白家通化十全排骨
開到凌晨三點的白家通化，是許多通化街上班族、夜貓族的深夜避風港。湯頭藥材味重卻不苦，搭配滷肉飯或麵線，冬夜裡吃得滿身幸福感。
白家通化十全排骨
地址：106臺北市大安區通化街62號
星期一-日：11:00–03:00
士林夜市旁的海友十全排骨，是當地人從小喝到大的老店。湯頭醇厚、排骨入味，藥香中帶著微甜的古早味，讓人喝完還想打包一碗帶走。
海友十全排骨
地址：111臺北市士林區大東路49號
星期三-一：15:00–00:00（星期二公休）
