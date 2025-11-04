2025-11-04 16:54 金亮亮部落客吃喝玩樂趣
【鎮寶大飯店】南投埔里住宿開箱｜結合藝術氛圍與完善設施的經典飯店
位於南投埔里市區中心的【鎮寶大飯店】，是當地歷史悠久、極具代表性的飯店之一
開業至今，依然是不少團體旅客與自由行旅人的住宿首選
這次入住後，我才發現如今的鎮寶，早已不只是傳統飯店的樣貌
而是結合了藝術、美學與科技的新型態飯店，讓人對「老字號」有了全新的印象
鎮寶大飯店座落在忠孝路上，距離埔里轉運站步行約十分鐘，地點相當方便
飯店設有地下停車場，不用另外找車位，對開車族來說相當便利
走進飯店大廳，首先映入眼簾的是挑高明亮的空間與整潔的環境，整體氛圍典雅大方
館內陳列了許多藝術品，讓人一進門就能感受到濃厚的藝術氣息
飯店也不定期舉辦展覽與課程，成為在地文化與藝術交流的重要場域
在公共設施方面，鎮寶大飯店的設備相當齊全，一樓設有咖啡廳，旅客可在這與朋友輕鬆閒聊
喜歡運動的人則能到健身房使用器材，雖然空間不大，但基本設備完善
健身房旁邊規劃有兒童遊樂區，適合家長帶孩子閱讀或遊戲
此外，飯店還有一個半戶外的 SPA 水療池，空間通風良好、光線自然
紜紜看到水就迫不及待地玩了起來，拍水、嬉鬧，氣氛很放鬆！
這次我們入住的是「精緻四人房」，房間空間寬敞，落地窗採光良好
房間內提供電視、小冰箱、快煮壺、茶包與瓶裝水，動線設計合理
無論是想邊看電視邊放鬆，或坐在桌邊使用筆電都很方便
浴室提供浴缸、免治馬桶與壁掛式吹風機，盥洗用品齊全
隔天的早餐以自助Buffet形式供應，中西式菜色兼具，有白粥、熱湯、炒時蔬、麵包、沙拉和甜點等
菜色豐富度足夠，口味中規中矩，最棒的是用餐環境寬敞明亮，不會有擁擠感～
【鎮寶大飯店】地點便利、停車方便、房型多元，無論家庭出遊或團體活動都很適合
飯店人員親切，藝術展覽也讓人眼睛一亮，入住時能感受到老字號飯店的轉型與創新氛圍
鎮寶大飯店
電話：04 92903333
地址：南投縣埔里鎮忠孝路299號
官網：https://www.chengpao.com.tw/
粉絲團：https://www.facebook.com/hotel.chengpao
ＩＧ：https://www.instagram.com/cphotel_88/
