[台北南港]板前屋 炭烤鰻魚飯。白燒鰻魚&蒲燒鰻魚飯 #近南港展覽館

八月初某白天和我打工的同事妹妹去南港展覽館看展

中午決定就近找餐廳用餐，意外在GoogleMap上發現這家「板前屋」

既然兩人因鰻魚飯餐廳工作而相識，那來吃把郎ㄟ鰻魚飯實在適合不過

商家名稱：板前屋 炭烤鰻魚飯(台北市南港區研究院路一段88號)

相關連結：FB粉絲專頁

營業資訊：0958787898 週三至日11:30-14:00 17:00-23:00；週一二休

餐點介紹：沙拉/串燒/飯類/湯品/飲品/酒品/每日限量 ※需收10%清潔費

※禁止酒駕 ※理性飲酒

用餐日期：2025.08

▲板前屋 炭烤鰻魚飯 店面

▲板前屋 炭烤鰻魚飯 店面

(客串演出: J哥、Na哥)

板前屋 炭烤鰻魚飯 菜單(拍攝日期：2025.08)

202508 台北南港 板前屋 炭烤鰻魚飯

​▲店員會遞上紙本菜單，但是人客要自行用手機掃QR code線上點餐

202508 台北南港 板前屋 炭烤鰻魚飯

▲單點鰻魚飯(白燒或蒲燒)都會附味噌湯、玉子燒和嫩薑片，均不可再續

桌上則有醬油、七味粉和山椒粉可自行調味

味噌湯有很多嫩豆腐和一塊有點乾的魚肉；玉子燒水嫩、清醬油調味，味道不錯但一口半就沒了，很不滿足

202508 台北南港 板前屋 炭烤鰻魚飯

▲畢竟兩人同在嘉義的鰻魚飯工作，總會把自家鰻魚飯跟板前屋相比

我們的鰻魚飯剛上桌時，兩人都被這台北物價嚇到了

因為裝鰻魚飯的「重盒」約只有咱家的2/3而已

雖然重盒小巧可愛、飯量也僅約一公分厚度(結帳時店員才說可免費加飯)，

不過，鰻魚倒是鋪滿了飯盒，視覺效果還是蠻不錯的

※鰻重(うなじゅう)

將鰻魚(うなぎ)、米飯、醬汁和配菜裝在碗公的叫鰻丼(うなどん)，而裝在重箱的則稱作鰻重。重箱(じゅうばこ)是長方形有蓋的漆器或竹製食盒，被設計成可以一個個堆疊，故「重」發音應是「ㄔㄨㄥˊ」。同理可知，將天婦羅(天ぷら)飯莊進重箱的料理就叫做天重。

202508 台北南港 板前屋 炭烤鰻魚飯

​蒲燒鰻魚飯

同事妹妹點的鰻魚飯

魚肉表面刷醬濃厚，聞起來也是醬香十足

儘管有刷醬，魚肉表面吃起來也是有一點脆度，魚皮下的魚油則保留固態，整體也就是外醬潤帶微脆，內層濕嫩有脂香

202508 台北南港 板前屋 炭烤鰻魚飯

白燒鰻魚飯

跟蒲燒鰻魚不一樣的是，聞起來就是單純烤魚肉味道，還有就事先分切成一次一口的片狀再炭烤

所以各表面都是烤到乾脆的，有點像是裹薄粉炸過般外脆內軟，魚皮部分更是硬脆

202508 台北南港 板前屋 炭烤鰻魚飯

▲表面僅簡單鹽和檸檬的調味，微微鹹和酸韻；皮肉間有層有黏性的魚脂和膠質，口感層次豐富

202508 台北南港 板前屋 炭烤鰻魚飯

▲米飯有彈性、微微黏性，粒粒分明，吸附少量香濃的醬汁，口感味道都很不錯，再搭配七味粉或山椒粉又會是不同風味

以上。