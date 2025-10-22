高雄美食推薦「這間串燒」，最Chill吃到飽 KTV，一邊串燒、日料、鍋物等和一邊飆歌太放鬆！高雄日料吃到飽推薦X高雄串燒吃到飽推薦X鼓山區吃到飽推薦

那天跟朋友約在高雄鼓山這一帶，本來只是想找個地方串燒、日料、鍋物和吃到飽，結果意外發現這間串燒「KTV吃到飽」的店，真的是讓人驚艷到不行。





說真的，我原本對吃到飽的印象都還停留在那種「東西多但品質普通」的印象，但這間完全顛覆我的想法——不只環境超有氛圍，串燒種類多到眼花撩亂，每一串都烤得恰到好處，連我這個嘴巴算挑的人都吃得超滿意，除了串燒還有日料及鍋物和吃到飽，真的讓我吃得好快樂。

坐在二樓的KTV包廂，最讓我享受的就是那種「想唱就唱」的自由感。包廂空間寬敞，燈光柔和又帶點溫暖感，不管是跟朋友小小合唱幾首，還是放聲飆幾首勁歌，都不會覺得擁擠或拘束。

美食｜高雄美食推薦「這間串燒」，最Chill吃到飽 KTV，





而且店內的氣氛真的很適合三五好友聚餐——燈光偏暖、有點日系居酒屋的感覺，不會太吵但又不至於安靜到尷尬。那種邊聊邊烤、邊笑邊吃的感覺，真的讓人很放鬆。

服務人員也很貼心，補餐速度快又不會打擾，整體用餐體驗可以說是「吃到飽界的精品」。





我覺得像我們這種平常生活步調快、偶爾想好好犒賞自己一下的輕熟女，真的很需要這種地方。既可以滿足想吃好料的慾望，又能享受那種「放慢步調、好好聊天」的時光。

下次有誰問我鼓山這一帶有沒有值得推薦的KTV吃到飽，我一定會第一個想到這間。













鼓山這間「這間串燒」，一走進去真的會讓人有點小驚喜。

它不像一般吃到飽餐廳那樣吵雜或擁擠，反而多了一種微醺系居酒屋的氛圍，帶點成熟又不失溫度的格調。





整體的室內裝潢走的是日式工業風混搭木質調，低調的燈光灑在每張桌上，讓整個空間顯得特別有情調。木質隔板讓每個座位都有一點小小的隱私感，不管是姊妹聚會、情侶約會，甚至同事小酌都覺得自在。





最吸引我的是他們的KTV包廂設計，真的很有巧思。

包廂裡面除了音響設備齊全、燈光氛圍也超有派對感，空間又寬敞，不會讓人覺得擠。

邊唱邊吃串燒的那種放鬆感，真的超紓壓。

搭配溫暖的木頭桌面，整個氛圍讓人忍不住想多拍幾張照。





而且最貼心的是他們的座位設計，不論是開放區還是包廂，都維持得非常乾淨，桌面不油膩、空氣裡也沒有那種重油煙味。

可以大口吃烤肉又不用擔心頭髮或衣服會有味道，這點真的加分。





整體來說，「這間串燒」鼓山店的裝潢給人一種質感與放鬆兼具的感覺，既不像一般熱炒店那樣吵鬧，也不會太正式拘謹。很適合那種想好好聚餐、邊吃邊聊、甚至小唱一下的夜晚。

如果你像我一樣喜歡邊吃邊聊天，他們的鍋物選項真的很加分，海鮮、蔬菜都很新鮮，湯頭濃郁卻不膩，吃起來特別暖胃。

更棒的是，還有吃到飽的方案，完全不怕點多會心疼荷包，想多吃幾串或加點壽司、炸物都沒問題。

整體氛圍也很好，柔黃燈光配上木質裝潢，有種放鬆又帶點質感的小酒館氣氛。

下班後跟朋友一起來，點一杯啤酒或清酒，邊吃串燒邊聊近況，那種愜意的感覺真的太療癒。

一樓的部分還有調酒喔!

「飲酒過量，有害（礙）健康」

一、酒後不開車，安全有保障。 二、飲酒過量，害人害己。

收費標準有個有699和899以及1299元這三種項目，提供你多樣的選擇，

我們來看一下這三種價位分別的菜色差別是什麼?

699元有前菜及手卷和握壽司，炸物和烤物及炒及串燒鐵板都有!!! 699的種類已經很多樣可以做選擇了，而且菜色再升級有多道新菜色~

二樓則有KTV的包廂喔，跟一樓很不相同，

接著來看899元的，這裡就有增加新的手捲及握壽司的選擇，甚至還增加至生魚片等兩種生魚片可以供你做選擇，炸物的品項也變多了，串燒則出現了牛小排的選擇，炒類則有螃蟹的選項，另外還增加了鍋物，式泰式酸辣海鮮鍋，699沒有鍋物而8999就多一種鍋物選擇!

最貴的1299我們來看他為什麼要1299呢?握壽司有鮭魚捲，握壽司有阿根廷紅蝦還有北海道干貝，甚至還有散握壽司，烤物甚至出現了大蝦烏魚子起士燒，就是食材升級的概念，可以吃到比較貴的食材，自然價位會高一點，

這道「啤酒泡膚芙黑雞塊」一上桌就讓人忍不住想拍照。外層炸得蓬鬆酥香，金黃的麵衣像氣泡一樣輕盈，咬下去時發出酥脆聲，那口感真的太療癒。裡頭的雞肉選得很好，肉質嫩又多汁，不會柴，還帶著淡淡的啤酒香氣，吃起來有種大人味的微苦回甘。

更讓人驚喜的是那股黑色外皮的獨特香氣，帶著一點麥芽的焦香，讓整體風味更有層次。搭配冰啤酒一起入口，真的會讓人忍不住說一句「太爽了！」這道菜完全就是聚會必點，不論是當下酒菜還是單吃，都讓人越吃越涮嘴。

「飲酒過量，有害（礙）健康」

一、酒後不開車，安全有保障。 二、飲酒過量，害人害己。

這道「啤酒黑面衣銀魚」一上桌就讓人忍不住多看兩眼，外層那深邃的黑色麵衣看起來特別有個性。用啤酒入麵糊炸出的銀魚，外皮酥香、裡頭的魚肉卻依然細嫩，帶著微微的啤酒香氣和淡淡麥芽苦甜，味道很有層次。

一口咬下去，酥脆的外皮和柔軟的魚肉形成對比，香氣在嘴裡散開，有那種下酒小食的魅力。搭配冰啤酒更是剛剛好，鹹香酥脆中又帶一點大人味的回甘。那種輕鬆又帶點慵懶的滋味，特別適合在週末夜唱著歌、慢慢品味。

「飲酒過量，有害（礙）健康」

一、酒後不開車，安全有保障。 二、飲酒過量，害人害己。

那道「爆漿蝦球佐山葵鳳梨醬」真的太有創意了，一上桌就讓人眼睛一亮。外層炸得金黃酥香，筷子一夾開，裡面的蝦肉鮮嫩多汁，還會微微爆漿。那股熱氣混著淡淡的蝦香撲鼻而來，第一口就超療癒。

更特別的是那份山葵鳳梨醬，微微嗆、又帶點果香酸甜，完美中和了炸物的油感，讓整體味道更有層次。吃起來既清爽又過癮，會不自覺一口接一口。這道菜真的很適合邊聊天邊慢慢品嘗，口感跟香氣都讓人印象深刻。

那種炙燒的香氣一上桌就太犯規了！🔥

每次到這間燒烤店，我都一定會點他們的

炙燒鮭魚捲

，完全是讓人一吃就上癮的那種美味。

外層的鮭魚經過微微炙燒，油脂被逼出後閃著誘人的光澤，入口的瞬間能感受到鮮甜的魚香在嘴裡化開。那種半生熟的口感真的剛剛好，既保留了鮭魚的滑嫩，又多了炙烤後的微焦香。內層的醋飯溫度拿捏得恰到好處，酸度細緻不搶味，反而讓整體更平衡。

這道「北極甜蝦干貝迷你丼」一上桌就讓人覺得超可愛又高級，小小一碗卻滿滿誠意。晶瑩透亮的甜蝦鋪在醋飯上，粉嫩得像在發光，旁邊的干貝則鮮嫩飽滿、入口即化。

第一口吃下去，能感受到甜蝦的鮮甜在嘴裡慢慢化開，接著干貝的柔軟口感緊跟著來，整體搭配得剛剛好。醋飯的酸度輕盈，不會搶味，反而更襯出海鮮的鮮味。那種一口海味、一口幸福的感覺，真的讓人捨不得太快吃完。

雖然份量不大，但這碗丼飯有種精緻小食的滿足感，特別適合當串燒或鍋物之間的小驚喜，優雅又滿足。

那天在「這間串燒」點的蝦天婦羅真的讓我驚艷。金黃酥脆的外皮一咬下去就聽見清脆聲，裡頭的蝦肉依然鮮甜Q彈，完全不油膩。那種外酥內嫩的口感，配上熱茶或冰飲料都超搭。

特別喜歡在唱KTV唱到一半時，邊吃這道炸蝦邊放鬆聊天的感覺。燈光柔柔的、氣氛剛好，蝦天婦羅那份香氣和酥脆，真的會讓人忍不住想再來一份。

這間串燒店最貼心的地方，就是他們的三種價位設計得剛剛好，無論是想簡單小聚、想多嚐幾樣，還是要盡情大吃，都能找到適合自己的選擇。

最低價位的方案比較像是「入門級吃到飽」，串燒種類就已經很齊全了，像經典的鹽烤雞腿、蔥鹽豬五花、香菇、青椒、雞軟骨這些都有，搭配幾樣基本小菜、，份量剛好不會太負擔。

這個價位我覺得最適合想吃氣氛、又不想太撐的人。

中價位方案就豐富很多，除了基本串燒外，會多出握壽司、生魚片、唐揚雞、炸蝦、日式涼拌菜這類人氣餐點。

這個價位其實是我最喜歡的，因為能一次滿足燒烤控、炸物控、和日料控，餐桌上整個豐盛到像是小型宴席。

最高價位就真的完全是奢華版吃到飽，幾乎全菜單都能點，還會多出A5和牛、干貝、炙燒握壽司、特製鍋物這些高級食材。

那天如果特別想犒賞自己，或是有朋友生日、紀念日要慶祝，選這個方案真的會吃得超滿足。

整體品質維持得很好，不是那種「吃到飽就隨便做」的感覺，每一道都能感受到店家的用心。

三種價位其實對應的就是「輕鬆享受」、「多樣滿足」和「豪華饗宴」三個層次，完全看當天的心情決定要多放縱自己一點。

我最喜歡這間店的日式料理類和鍋物這兩種，特殊料理也非常好吃，很推這間的壽司生魚片類的品項，讓人吃得直呼過癮!

這間串燒店最讓我意外的，其實不是菜色，而是他們的包廂KTV空間。

原本只是想和朋友來吃個串燒、喝點小酒，店內提供免費的酒類，結果一進包廂，整個氣氛完全不一樣。

「飲酒過量，有害（礙）健康」

一、酒後不開車，安全有保障。 二、飲酒過量，害人害己。

裡面燈光柔和、隔音也很好，不會像有些KTV那樣太吵太亂，反而多了一種私密又放鬆的感覺。

我們那天吃到一半，大家喝得微醺，突然有人提議點首歌，結果一唱就完全停不下來（笑）。

音響設備出乎意料地不錯，低音厚實、麥克風音質也乾淨，不會有那種刺耳的破音。重點是，服務人員還會貼心幫忙調整音量、補冰塊或上酒，整個過程都很順。

我很喜歡這種能一邊吃串燒吃到飽、一邊唱歌的感覺。

烤香氣在空氣裡瀰漫著，桌上滿滿的串燒、壽司、炸物和鍋物，大家邊吃邊唱，笑聲不斷，那氣氛真的太放鬆了。

尤其對像我這樣平常工作壓力比較大的人來說，能在週末晚上和朋友一起大聲唱、盡情吃，真的有種被療癒的感覺。

整體來說，他們的包廂KTV設計得很貼心，不管是兩三個人小聚，還是十幾人的慶生聚會都剛剛好。

比起單純的KTV包廂，這裡多了一份「日式居酒屋」的溫度，吃得開心、唱得盡興，真的會讓人想再約下一次。

在唱歌的過程中 ，點的菜品一直上來，真的視覺味覺的雙享受，過得真是開心的一天!

走出KTV包廂，眼前的自助吧檯瞬間抓住了我的目光，這裡真的是小確幸的天堂。

各式飲品琳瑯滿目，從清爽的果汁到酒品，隨手一拿都能立刻提振心情。

「飲酒過量，有害（礙）健康」

一、酒後不開車，安全有保障。 二、飲酒過量，害人害己。

唱歌唱到微微喘息的時候，拿起一杯冰涼的飲品喝上一口，那種暫時放下壓力、享受當下的感覺，真的很療癒。

更讓人心動的是冰淇淋區，竟然是比利時冰淇淋！每一球都綿密濃郁，甜而不膩，搭配串燒或鍋物之後，竟然有種奇妙的平衡感。

「飲酒過量，有害（礙）健康」

一、酒後不開車，安全有保障。 二、飲酒過量，害人害己。

邊唱邊吃，偶爾跑到吧檯舀一球，再回到包廂繼續放聲大笑，這種隨興又自在的感覺真的讓人心情大好。

對我來說，這裡的自助吧不只是補充能量的地方，更像是整個聚會的小高潮。

吃得滿足、唱得開心，再用一口冰淇淋收尾，那份愉悅感像是把日常壓力通通卸下，整個人都輕盈了起來。

這樣的氛圍，讓人會忍不住想一次又一次回訪，享受美食、音樂和甜點交織出的完美夜晚。

如果要用一句話形容我在高雄鼓山「這間串燒」的體驗，大概就是——這不是一場單純的晚餐，而是一場能讓人忘記時間的小派對。

從走進店裡的那一刻起，整個氣氛就讓人放鬆下來，像是進入一個專屬於「下班後的快樂宇宙」。

我最喜歡的，是那種「邊吃邊唱」的自由感。

烤台上傳來的炭香味混著日料的清爽氣息，一邊夾著剛烤好的牛五花、一邊哼著朋友點的歌，那瞬間真的很快樂。

和一般的KTV比起來，這裡多了一份生活感；而和一般的串燒店相比，又多了幾分熱鬧與溫度。

那種「不用刻意安排、卻很好玩」的自然氛圍，是這間店最迷人的地方。

食物的多樣性也很讓人驚艷。串燒之外，壽司、生魚片、鍋物、炸物全都表現不俗，尤其是那個味噌鍋，湯頭濃郁又不死鹹，搭配炙燒握壽司一起吃，意外地合拍。

每一道菜都吃得出店家的誠意，不是那種「吃到飽就隨便做」的路線，而是每一份都保持水準。

至於KTV的部分，我得說這裡完全是女孩聚會的天堂。包廂乾淨、音響好、燈光氛圍剛剛好，不管是想小酌聊天還是放聲飆歌都超舒服。

那晚我們唱到幾乎忘記時間，笑聲和音樂交織在一起，像是在為生活放一場小煙火。

對我來說，「這間串燒」不只是一家餐廳，而是能讓人短暫逃離日常壓力的小角落。這裡沒有拘束，只有美食、音樂和真心的笑聲。

如果你也在找一個能讓自己徹底放鬆、什麼都不用想的地方，來這裡一次就會懂，那份簡單的快樂有多迷人。

最後分享店內的環境二樓包廂的部分，坐在二樓的KTV包廂時，我會時不時起身去洗手間或走到窗邊看看自助吧檯的動態，整個過程其實很舒服。

二樓的包廂空間算是寬敞，不會擠得慌，燈光柔和又帶點溫暖感，唱歌的時候不會有壓迫感。

洗手間就在包廂附近，乾淨整潔，地板和洗手台保持得很好，還有烘手機或抹手紙，對我這種注重細節的人來說，用起來很安心，感覺每個小角落都維持得妥妥貼貼。

走出包廂往一樓看，餐廳的整體環境讓人覺得舒適而自在。

座位排列合理，不會太擁擠，木質桌椅搭配柔黃燈光，空間氛圍既有日式居酒屋的溫度，又帶點現代感。

自助吧檯就在一樓顯眼的位置，飲料和比利時冰淇淋擺放得整齊又乾淨，讓人不自覺想多看幾眼，甚至順手去拿一球冰淇淋或倒杯飲料。

整個餐廳環境給人的感覺是輕鬆又有質感，適合朋友小聚，也適合想在週末晚上好好放鬆的自己。

這樣的空間安排，二樓包廂有私密感又能方便使用設施，一樓餐廳明亮舒適又有自助吧的樂趣，兩者結合下，整體體驗既自在又滿足。

讓我有一個充實且吃的很飽且心情很愉快的一天，要與親朋好友慶祝來「這間串燒」就對了!!

另外，你沒聽錯──「這間串燒」就在高雄市苓雅區，地址是 青年二路 143 號~





跟鼓山這間一樣，這店的二樓確實有 KTV 包廂，那裡可以邊唱邊吃，包廂位置跟人數也有分大小包廂!

📍 鼓山地址與交通方式

地址

：高雄市鼓山區華榮路52號

交 通方式

：

高雄捷運 ：搭乘紅線至「凹子底站」，從2號出口出站，步行約5分鐘即可抵達。

：搭乘紅線至「凹子底站」，從2號出口出站，步行約5分鐘即可抵達。 公車 ：可搭乘經過「華榮路」的公車，步行約5分鐘即可抵達。

：可搭乘經過「華榮路」的公車，步行約5分鐘即可抵達。 開車：店附近有機車停車格，建議使用大眾交通工具前往。

「這間串燒」在高雄有兩家分店，分別位於苓雅區和鼓山區。以下是苓雅店的詳細資訊：

🕔 營業時間與訂位資訊

營業時間 ：每日 17:00 – 01:00

：每日 17:00 – 01:00 訂位專線：07-5528-658

📍苓雅地址與交通方式

地址 ：高雄市苓雅區青年二路143號

：高雄市苓雅區青年二路143號 交通方式 ：

： 輕軌 ：搭乘高雄輕軌至「光榮碼頭站」，步行約5分鐘即可抵達。

：搭乘高雄輕軌至「光榮碼頭站」，步行約5分鐘即可抵達。 捷運 ：搭乘高雄捷運至「中央公園站」2號出口，步行約15分鐘即可抵達。

：搭乘高雄捷運至「中央公園站」2號出口，步行約15分鐘即可抵達。 公車 ：可搭乘經過「苓雅市場」或「漢神百貨」的公車，步行約5分鐘即可抵達。

：可搭乘經過「苓雅市場」或「漢神百貨」的公車，步行約5分鐘即可抵達。 開車：附近有「成功路停車場」和「漢神百貨青年停車場」，提供便利的停車空間。

🕔 營業時間與訂位資訊