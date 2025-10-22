台灣最美飯店【花蓮理想大地渡假飯店】-全台唯一入選世界百大飯店，西班牙式建築，飯店自有2.2公里長的運河景觀。此生必住一次，花蓮壽豐飯店推薦。

說到全台灣最美的飯店，我想理想大地渡假飯店絕對榜上有名。

這也是我想解鎖許久的飯店，

這個暑假終於找個機會，住了三天兩夜。

我們在飯店裡待了三天，沒排其它行程，卻不會覺得無聊。

來看看花蓮理想大地渡假飯店，

究竟有什麼樣的魅力吧!

花蓮理想大地渡假飯店 地理位置與停車

位於花蓮壽豐的理想大地，總佔地面積為 250公頃。

注意單位是公頃喔!看它有多大。

園區內還有長達2.2公里的運河，是台灣唯一有運河的飯店。

加上西班牙式別墅風格的建築，不僅美，又深具特色。

如果你是自行開車前往理想大地的旅人，請先把車開去停車場。

跟一般飯店不太一樣，不用急著先在大廳卸下行李，

他們的流程是，停好車，辦理check in手續，

然後再坐著他們飯店的高爾夫接駁車，前往停車場拿行李進房間。

當然如果你要直接先把行李拿下來，也是ok的啦!

就是省了坐接駁車到停車場的這段路。

比較可惜的，停車場是戶外式，無法遮風避雨。

不過車位超多，任你停好停滿，不用擔心沒位子。

花蓮理想大地渡假飯店 大廳

我們是8月份造訪，可能暑假的關係，住宿人潮很多。

這也是少數我住過，check in需要排隊的飯店。

我喜歡大廳外圓柱上的這個鐘，很可愛。

大廳有迎賓茶點，我們在理想大地一共住2晚，

第一天抵達時，可怕的人潮把飲料都喝完了，飯店都來不及補。

這是我第二天拍到的照片，我們也是到那天才有機會喝到迎賓飲料。

大廳門口放置了多把雨傘，雨天時提供給住客使用。

在許多細節上，可以窺見飯店的用心。

花蓮理想大地渡假飯店 飯店館內免費接駁車

先來介紹我覺得入住理想大地，很吸引人的一個點，

就是它有無限免費搭乘、隨叫隨到的館內接駁車可以坐。

哈哈哈!聽起來好像很無聊，

但這種待遇在台灣飯店比較少，因為你也有飯店夠大才有辦法啊!

進飯店以後，直接下載理想大地的接駁車APP，就可以享受搭乘園區內的電動車。

你也可以撥打電話請櫃台派車接送，移動非常方便。

不過有些尖鋒時刻，需要等待的時間會稍久，

如果覺得等太久，也可以自行取消叫車，改用走的，十分彈性。

館內接駁車行走範圍，覆蓋整個廣大的園區。

無論你要去停車場、房間、餐廳、公設...等地方，

只要一鍵按下去，車子就會出現在眼前，真的超級好用與貼心。

花蓮理想大地渡假飯店 豪華雙床房

來開箱房間吧!

理想大地不只飯店總面積大，每個房間的空間，也是大到你會讚嘆的那種。

我們入住的是歡樂家庭雙床房，通常一進房間看到的都是床，

但是理想大地，直接先給你一個玄關。

而且玄關也不小，還附上椅子，看你要坐著穿鞋，或是拿來放東西都OK。

玄關正前方有扇窗，打開便是美景。

走過玄關，進到房間，兩張雙人床擺在右手邊。

還給你加大雙人床的SIZE，

我們一家三口睡兩張加大雙人床，實在是太舒服了。

房間會附上飯店自製的蜂巢糕小點心，以及當天負責打掃房務人員的名字。

再來這點也是超強，在理想大地住宿，你可以選擇想要的枕頭。

還不是一兩款而已，他們總共準備了五種不同款式的枕頭，

服務真的是要不要這麼細膩啦!

不過也是有一些我覺得可惜的地方，比如房間整體光線比較暗，但廁所反而很亮。

房間內的家具整體是走復古路線，

由創辦人聘請WAT&G團隊，結合大量古董與手工製作的傢俱。

地板是用地磚，喜歡的人可能就會很喜歡，我個人是地毯派啦!

來看看衛浴部份，超級浮誇大。

這麼大的空間，設置雙洗手台，是一定要的吧!

浴缸跟淋浴間在進門的右手邊，浴缸旁邊還有個觀景窗。

這張照片給大家看一下，這間衛浴究竟有多大，就是一種可以在中間跳舞的概念。

房間有除濕機，畢竟花蓮也算蠻常遇到下雨的。

復古古董桌上，擺放了茶包與膠囊咖啡機。

陽台也是房間的一大看點，理想大地主打每間房都有景觀陽台，

面對人工運河，可欣賞到水岸美景。

從房間陽台望出去，隨便都美，住在這裡的每一天，心情真的都很好。

花蓮理想大地渡假飯店 運河遊船

在理想大地住宿，一定要體驗的就是他們全台獨家的運河遊船。

你有想過在飯店裡面，也能夠坐船嗎?

以環保電力方式的電動船，不僅無引擎噪音，也沒有油煙。

有小孩同行的話，可以在碼頭買一包魚飼料，邊坐船邊餵魚。

話說全世界的小孩，是不是都很喜歡餵魚呢?

乘船穿梭航行在美侖美奐的建築與美景之中，它會繞行飯店一圈，

開船的船長，也會沿途介紹理想大地的特色。

我們住宿兩晚，可以免費坐兩次船。

於是我們選擇白天坐一次，晚上坐一次，把不同面貌的理想大地，都收集起來。

如果想看得清楚一些，搭乘白天的船，自然比較合適。

不過我個人喜歡晚上的感覺，完全不同的氛圍，夏天去的話，也涼快許多。

花蓮理想大地渡假飯店 公共設施與活動體驗

佔地如此寬廣的理想大地，公設想必很豐富。

我會針對我們有使用到的設施，以及參與到的活動來介紹，

其它沒有參與的，大家可以自行上官網查詢你感興趣的部份囉!

游泳池-親子戲水區、岩洞造型水池





光是游泳池就有三座，親子友善。

有小孩最喜歡的溜滑梯，這是比較迷你型，帶著小小孩玩也安心。

那如果像苳這樣的大小孩，很明顯有點超齡了XDD

沒關係，大小孩可以去玩岩洞造型水池，我覺得這個很厲害。

十分有特色的泳池，當天入住的客人雖然很多，

但不知為什麼使用泳池的人並不多，玩起來不會很阿雜。

撞球間、手足球間

撞球、手足球及桌遊在同一個地方，提供給住客放鬆。

簡單的桌遊與圖書，讓小朋友打發時間。

健身房

撞球間的旁邊便是健身房，話說苳已經到了對健身房比遊戲室有興趣的年紀了。

健身房設有飲水機，方便住客補充水份。

湖畔酒吧

飯店有一個酒吧，晚上會有駐唱表演，點餐是要另外收費的。

我喜歡裡面的氣氛，有著許多民歌時代藝人的唱片裝飾，帶有復古味道的裝潢。

看這個唱片牆，是不是超好拍啊!

窯烤麵包 DIY

我們住在理想大地三天兩夜，完全沒有安排其它景點。

因為光是享受設施、活動DIY，就忙到不行。

如果你也想來場放空之旅，理想大地很可以，真的是車停進去園區以後，等到退房再出門了。

像是麵包DIY，就可以花上一個小時。

這是我們的成品，還算可以吧!

藍染 DIY

烤完麵包，再來做個有氣質的藍染。

其實我蠻喜歡這種停留式的旅行法，親子之間透過活動，感情與回憶都一同增加。

釣魚體驗

我們的套裝行程裡，還有釣魚這個項目。

在這麼熱的天氣釣魚，只能說也只有旅行才會發生這種事情。

來都來了，當然想要把每一項該玩、該體驗的，通通玩過一輪。

其它設施

理想大地的活動真的超多，還有許多東西等著下次再探索，像這個竹筏我們就沒有坐。

還能開著卡丁車環飯店一圈，蠻妙的。

花蓮理想大地渡假飯店 里拉餐廳 自助式晚餐&早餐

我們的方案是二泊三食，兩個早餐一個晚餐。

都在西班牙安達魯西亞風格打造的里拉餐廳享用。

菜色太多很豐盛，我簡單拍一些。

不管是早餐還晚餐，都能吃得很滿足。

以在地、當季食材，提供多元西式餐飲為主。

如果房間附贈的蜂巢糕吃不夠，餐廳也有提供啦!

花蓮理想大地渡假飯店 入住心得

終於把一直以來很想住的飯店成功解鎖，實際入住之後，也沒讓我失望。

特殊的景觀建築，搭配飯店美景，貼心親切的服務，真的會讓人想再訪。

每一處隨意拍都是出大片，超、好、拍!

你能想像這裡是台灣嗎?

誰說國旅不行呢?

還是有許多值得入住的飯店啊!(當然價格再親民點會更好XDDD)

花蓮理想大地渡假飯店 相關資訊

台灣唯一入選《100 Hotels + Resorts》的世界百大飯店，值得一住。

花蓮理想大地渡假飯店

地址:花蓮縣壽豐鄉理想路1號

電話:03-8656789

官網:https://www.plcresort.com.tw/zh_TW