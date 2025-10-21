2025-10-21 00:50 ～17七公主的小天地～
「台北火鍋」蛤?! Huh Pot 台北忠孝店，東區美食推薦，港點火鍋雙享受，清酒蛤蜊鍋~真美味！「巷弄美食」大安區火鍋
誰說港點不能配火鍋？東區的蛤 Huh Pot餐廳直接實現夢幻組合。
還加碼升級最鮮美的蛤蜊，身為蛤蜊殺手的我，簡直樂翻天！
這間一次滿足海鮮控、火鍋控、還有港式料理愛好者，絕對是東區巷弄裡隱藏版的聚餐首選。
蛤 Huh Pot-台北忠孝店
地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷32弄7號
電話：02-8771-7177
時間：週一至週日 12:00-15:00，17:00-23:30
蛤 Huh Pot 店內以香港風調性，使用霓虹燈光、復古花磚、綠色系為主調，有一面相當醒目的麻將牆，還有很多有趣的標牌，更是拍照打卡的亮點。
如果想要更隱密的聚餐體驗，店內還提供圓桌包廂可提前預約，無論是好友聚會還是慶生小酌，都能找到最合適的氛圍。
跟大家分享蛤 Huh Pot 台北忠孝店的美味！
光輝歲月二人套餐 NT1,999
清酒卜卜蜆 +NT350
上等牛五花
特選梅花豬肉
台灣現流白蝦
鯛魚片
澎湖小卷
健康人生
再見蔥雞飯
椒麻蝦吞撈麵
醬皇鳳爪
蒜味排骨
今日甜品
清酒卜卜蛤
超大一鍋的蛤蜊~好開心！整鍋更以日本清酒為基底，湯頭散發淡淡酒香，還附上一壺清酒，可以依個人口味再添入鍋中增添風味，還能直接品飲，感受清酒的柔順香氣。
上等牛五花
特選梅花豬肉
蛤 Huh Pot 的肉品也毫不遜色。涮進熱湯中只需幾秒就能散發濃郁肉香，上等牛五花油花分布細緻，特選梅花豬肉瘦中帶油、肉質彈嫩不柴，搭配清酒蛤蠣湯底更顯鮮甜。
台灣現流白蝦
鯛魚片
澎湖小卷
海鮮盤也是誠意滿滿，台灣現流白蝦肉質緊實Q彈，細緻的鯛魚片下鍋瞬間熟成，澎湖的小卷脆嫩中帶著淡淡鹹香，越咬越出味。每一樣都能嚐到海味原始感。
健康人生
滿滿海鮮與肉香之間，蛤 Huh Pot的蔬菜盤就像一抹清新的綠意。蔬菜種類豐富多樣，有高麗菜、青江菜、南瓜、玉米筍等，食材也很新鮮。
再見蔥雞飯
白飯上覆滿了滑嫩雞肉絲及蔥花，淋上特製的香蔥油與雞汁，每一口都能吃到蔥香、油香與雞肉鮮味的完美融合。
椒麻蝦吞撈麵
鋪著新鮮蝦仁餛飩，口感飽滿又鮮甜，撈麵拌上店家特製椒麻醬，香氣濃郁卻不嗆辣，帶出層次豐富的辛香。
雙人套餐的再見蔥雞飯，蔥油的鹹香與雞肉的嫩滑完美融合，而椒麻蝦吞撈麵則以花椒香氣挑動味蕾。兩道一油香一麻香，形成絕妙對比，是讓人驚喜的靈魂配角。
醬皇鳳爪
蒜味排骨
經典港點小吃，鹹香入魂！這兩道小吃無論單吃或搭配火鍋都恰到好處，是那種會讓人懷念、越吃越順口的經典港味。
地表最強火鍋料盤 NT $320
這一盤集結手作蛋餃、馬蹄貢丸、干貝甜不辣、撒尿牛丸、鮮蝦雲吞五種 經典配料，不僅豐富鍋物口感，也讓每一口都有不同驚喜。
鮮蝦韭菜餅 NT $100
蘿蔔酥餅 NT $160
人氣鮮蝦腐皮卷 NT $220
蛤 Huh Pot的港式小點也超有水準！鮮蝦韭菜餅咬下去是滿滿韭菜香與蝦肉鮮甜的結合；蘿蔔酥餅每一口都充滿港式茶樓的熟悉味；人氣鮮蝦腐皮卷更是絕對必點的港式小點。
日本清酒蛤蠣湯底鮮甜無比，食材下鍋後瞬間吸附滿滿精華，每一口都帶著蛤蜊的鮮甜與清酒的香氣，入口滿是海味與微醺酒香的雙重享受。
最棒的是蛤 Huh Pot 台北忠孝店提供幫撥蝦及代煮服務，只要等著熱騰騰的料理上桌，優雅又從容，超適合想好好吃鍋又不想動手的人。
還有還有，這個時間凍檸茶或絲襪奶茶買一送一，太棒了！
凍檸茶 NT $80
絲襪奶茶 NT $80
適逢蛤 Huh Pot 六週年，還可以抽汽車，擲骰子還有送肉肉～太幸福了！
吃飽喝足用甜點畫下完美句點，蛤 Huh Pot 提供的是寶可夢的冰棒，療癒又充滿童心，讓整場火鍋饗宴在甜甜的氣氛中收尾。
蛤 Huh Pot 從湯頭到食材、港式點心到甜點，以清酒蛤蠣湯底、貼心桌邊服務，每個細節都好用心。不論是朋友聚餐、情侶約會，還是單純想犒賞自己來頓美食，不妨來這裡感受被清酒香氣與海味包圍的幸福時光。
FG：https://www.facebook.com/huhpotzhongxiao/?locale=zh_TW
IG：https://www.instagram.com/huhpot_official/
