【台中南屯區】法丼Fadone 法式舒肥原味x丼飯美學～開創你的味蕾新體驗
和家人逛完IKEA之後,我們想找一家店來用餐休息聊天~
家人推薦了之前他和朋友吃過,讓他認為好吃又烹調手法創新的『法丼 FADONE』
餐點裡還有我喜歡的鴨胸料理,愛嚐鮮又喜愛吃鴨胸的我,就順應家人的推薦來用餐
『法丼』位於大墩五街與大英西一街的路口,店面也充滿法式新潮樣貌
也臨近「南屯捷運站」步行只要3分鐘,搭乘捷運來吃也很方便!
除了來內用外帶之外,另外也有ubereat外送,在家動動手指頭就能吃到~
店外窗上的icon設計好可愛~
店家歡迎大家來用餐時可拍照~ 還有提供免費網路
下面一排是肉品從舒肥製成到烹煮上菜的過程,精簡可愛~
店內環境溫暖,柔和的燈光和舒適的木質氛圍,也是忙了一天想放鬆一下or和親友聚餐聊天
或者只想單純吃點有質感又不失飽足感的料理,『法丼』絕對是一項好選擇!!
Menu
有丼飯、烏龍麵、炸物、爐烤食蔬、湯品、飲品,或是單點肉品、加購區選擇上很多樣
有4種套餐可升級,均附沙拉、飲品or湯品
店內活動
當月壽星用餐可享當月神祕餐點一份,可以和壽星一起來用餐!!
來用餐也不用擔心怕吃不飽~店家直接免費加飯與漬物、點湯品還可以免費加湯
另外,想平日Chill一下來吃肉喝酒,加入會員還有半價優惠~(週一~四)
爐烤熟成櫻桃鴨胸 $350、柑橘香柚板腱牛 $305、香草牛肝菌菇牛肉清湯 $100、燉煮濃厚豬肉湯 $100、清炒綜合時蔬 $130、自製蒜香鹹酥脆薯 $110、自製薑黃蜂蜜檸檬 $60、自熬冬瓜檸檬 $60
柑橘香柚板腱牛
選用原肉塊,使用低溫舒肥熟成,直火炙烤到三分熟,肉質飽滿多汁,香氣撲鼻~
肉汁香氣充足的板腱牛,搭配店家自製的柑橘香柚醬富有口感,越嚼越香
再搭配微酸的柑橘香柚醬汁可以解膩,還又提出牛肉的香味跟帶一點甜
吃完後口中還會留下屬於牛肉的肉香
爐烤熟成櫻桃鴨胸
櫻桃鴨胸份量很多吃得好過癮
外皮酥脆、鴨肉粉嫩,肉質細緻彈牙,也和柑橘香柚醬很搭配
丼飯除了主食之外,丼飯還有4樣配菜和一顆溫泉蛋
不管是想單純享受滿溢醬汁香氣的米飯,還是偏好帶有蛋香與濕潤口感的滋味,都能依照自己的喜好
自己很喜愛丼飯裡拌入蛋液，讓米飯都香潤可口,格外美味！飯都可以免費加飯
燉煮濃厚豬肉湯、香草牛肝菌菇牛肉清湯
湯品都可以免費加湯
香草牛肝菌菇牛肉清湯是現場手沖牛肉,高溫的熱湯讓牛肉片瞬間熟成
牛肉柔嫰鮮美,湯頭喝起來口中會充滿牛肝菌菇香氣
燉煮濃厚豬肉湯,豬肉片吃起來有札實感,不膩也不柴~
湯品將溫潤的肉香與洋蔥的自然甜味完美融合,入口醇厚滑順
我們點了蒜香椒鹽薯條(附糖醋醬),薯條酥脆入口鬆軟,讓人一口接一口吃不停
另外還有黑松露蛋黃醬($40)和青檸明太子($40)二種沾醬可以order
這三種沾醬均是店家手工製作的,各有獨特風味,與市售的醬料截然不同~
特別推薦給熱愛探索不同風味醬料的朋朋們
清炒綜合時蔬
近來台風太多,想補足蔬食量...也點了一份爐烤時蔬
時蔬選用娃娃菜、小農櫛瓜、南瓜、杏鮑菇、洋蔥等,爐烤至焦糖色，鮮甜多汁
自製薑黃蜂蜜檸檬和自熬冬瓜檸檬,酸甜清涼、爽口解膩~
『法丼 FADONE』以法式舒肥技法融入日式丼飯,重新定義台中丼飯新風味
來用餐後,真會顚覆對丼飯的既有想法,目前也僅有這裡才吃得到這樣的創意丼飯吃飯
家人介紹後,也由我來介紹推推給大家來用餐
法丼Fadone
【店址】台中市南屯區大墩五街328號
【TEL】04-2473-0506
【營業時間】星期一~日 11:30–14:30, 17:30–20:30
※無服務費／可訂位
