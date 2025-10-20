[澎湖白沙]回家炸粿。現做現炸火燒蝦鮮蚵雙併炸粿/八寶肉丸子/澎湖海菜丸子

202510 澎湖白沙 回家炸粿

我終於是首度「有意識」踏上澎湖啦

我知道我曾經人到過澎湖，但那是母親大人說我還被捧抱在她懷裡的時候，哪有記憶，哪算數啊!!

雖然這趟是在澎湖觀光準備進入淡季的時候來，很多店家已經暫時休業

我的很多捲餅、潤餅也都沒吃到(哭)

但也就這趟讓我好好吃吃澎湖的特有美食吧





營業資訊：0918133630 13:00-18:00

餐點介紹：炸物/飲料

用餐日期：2025.10

202510 澎湖白沙 回家炸粿

​▲回家炸粿 店面

在從馬公市前往跨海大橋的必經大路邊，當天平日是生意就很不錯，現場排隊約3-4組

可見觀光旺季和假日應該是會排得沒完沒了

(客串演出: J哥、Na哥)

回家炸粿 菜單(拍攝日期：2025.10)

202510 澎湖白沙 回家炸粿

202510 澎湖白沙 回家炸粿

​▲回家炸粿 料理過程

一個個放在竹蓆上的炸粿，上面都有擺兩隻大蝦，很是吸睛

202510 澎湖白沙 回家炸粿

​▲回家炸粿

炸粿有兩種：炸粿(蝦子、高麗菜)、雙併炸粿(蝦子、蚵仔、高麗菜)

店家是以上面蝦子擺放方作標記

202510 澎湖白沙 回家炸粿

​▲回家炸粿

除了炸粿是現做，其他都是預先做好炸過，點餐後才會再炸一次

202510 澎湖白沙 回家炸粿

​▲回家炸粿 用餐環境

戶外座位，彎延的接地座椅其實是設計成雙心石滬的樣子

桌子則是很像國小課桌椅翻修成，很激起國小的回憶

兩位老闆光忙點餐、炸物就忙不過來了

因此內用和冷藏櫃的飲料都是自助式，內用的人客等老闆叫後自行到櫃檯取餐

座位周邊、桌面上也都有標語告示洗手台、垃圾與回收桶位置；座位區調味料和衛生紙也都有備著，整體來說很是周全

202510 澎湖白沙 回家炸粿

​▲桌上調味料有椒鹽和辣椒粉；點餐櫃台娜則還有醬油膏和辣醬

其中辣醬有豆瓣或味噌的香氣，隨後辣勁慢慢浮現，香而不死鹹，辣感穩重厚實，推薦可加

202510 澎湖白沙 回家炸粿

​海菜丸子

口感味道都像實心地瓜球，外脆內有Q度，一開始都是地瓜球的甜味；咀嚼到後來才有很淡的海菜味道

202510 澎湖白沙 回家炸粿

​八寶肉丸子

以花枝漿為基底，摻混豬肉、蝦仁、胡蘿蔔、荸薺、洋蔥、青蔥、蒜頭，外層以豬油網包裹成橢圓球狀

點餐後再入鍋現炸，外層薄脆、有吸附少量油但不至於油膩膩，內層花枝漿偏軟糊，同時吃到其他食材的口感，如豬肉末、碎青蔥、小塊蝦仁和細緻清脆的荸薺。整體其實就像宴會或海鮮餐廳常見的炸海鮮捲或嘉義東市場的肉捲，只是做成大丸子形狀，但味道倒是沒什麼特別的

202510 澎湖白沙 回家炸粿

​雙併炸粿

在台灣本島，看到炸粿通常就是炸年糕、米糕、芋粿等等，但澎湖的炸粿則像是蚵嗲，是用大湯匙盛粉漿、填料，連同湯匙一起油炸，成品看起來是中央厚、外緣薄的圓餅。而且回家炸粿是會在炸粿上面放整支帶殼狗蝦(也有幾家澎湖的炸粿也會這樣做)，他們的粉絲專頁舊菜單上還會稱炸粿為烏龜揹蝦子

202510 澎湖白沙 回家炸粿

​▲內容有很多碎高麗菜和約六、七隻蚵仔

炸衣薄脆、油味乾淨；高麗菜很脆，蚵仔不大卻飽滿略有彈性(澎湖蚵仔口感比東石有彈性也比較沒有蚵味)；表面兩隻完整大狗蝦(火燒蝦)炸到可以整支帶殼吃掉

我沒有去吃其他家澎湖炸粿，不知曉是否也跟回家炸粿的味道類似?

但就回家炸粿來說，雖然說成分和外觀都很像台灣本島的蚵嗲，但整體還是有所不同，可能是用的是當地產的火燒蝦和蚵仔，且粉漿的高麗菜比例多，調味也比較簡單，能吃到更多海鮮與葉菜的口感和味道。

以上。