新竹懶人露營【蟬說: 霧繞】Chanshuo Woorao glamping-一泊二食原住民特色風味餐，還有迎賓點心。白蘭部落住一晚，享受被雲霧繚繞，滿山峰巒的美景。

生為懶人與蟬說露營的愛好者，我們終於來解鎖新竹五峰的蟬說: 霧繞啦!

跟之前的蟬說系列一樣，早餐、午餐吃飽飽，還有迎賓點心，

主打免搭帳的懶人奢華露營。

這一次的 蟬說:霧繞，又會帶給我們什麼不一樣的收穫呢?

繼續看下去就知道囉!

蟬說: 霧繞 地理位置與停車

這是我們第一次去到新竹五峰，平常旅遊都是到新竹市區，

頂多內灣、尖石走走，從來沒有機會造訪五峰鄉。

去了以後才知道，五峰鄉是新竹縣人口最少的行政區，它真的大部分都是山耶!

五峰鄉是雪山山脈的西緣，這是一個有著許多泰雅族人的山地鄉。

從地圖看起來沒有很深山，但也開了30分鐘以上的山路才到達，

看到霧繞的牌子時，有種感動的感覺。

園區是自己的一個區塊，車子直接開進去，很寬敞的空地任你停。

我們當天據說是客滿，有看到那台遊覽車嗎?

第一次露營遇到團客耶!

好像是公司的員工旅遊，選擇露營蠻特別的。

蟬說: 霧繞 check in大廳

蟬說: 霧繞的大廳就在餐廳旁，這裡也是我們吃飯與活動的地方。

下午兩點之後可以入園，但入住時間通常落在四點。

先到的話，行李先寄放大廳，就能開始享用下午茶啦!

蟬說: 霧繞 迎賓茶點下午茶 14:30-16:00

蟬說系列的公式，就是一抵達先開吃。

跟其他蟬說一樣，下午茶以餅乾、蛋糕為主，

飲料部分則是提供葡萄汁、馬告紅茶以及咖啡。

簡單的一些古早味餅乾，搭配咖啡或茶飲剛剛好。

除了餅乾，還有小蛋糕與鬆餅，烤過會更香喔!

下午茶從兩點半就開始供應，到四點以前，任你盡情吃吃喝喝。

蟬說: 霧繞 在地體驗-手作DIY

吃下午茶的同時，來做手作吧!

因為霧繞處在泰雅族的故鄉，許多活動元素都是跟泰雅族有關，

我們這次DIY要做的是「泰雅毛毛球」。

會不定期更換，所以手作體驗項目一切依現場為主喔!

現場有工作人員可以詢問，或是觀看教學影片檔，照著步驟做。

不過拿到材料包以後，我跟林恰恰都直接呈現放空狀態XDD

沒辦法，本人對手作比較沒興趣，除了蛋糕甜點以外，

舉凡其他手工藝、縫衣服、拼布...等這一類的手作，我真的是無感。

但苳就非常投入，還好她也大了，

自己看著影片，就這樣默默地認真做起來。

大概經過半個小時後，苳的毛球完成囉!

把一堆線化身為一個有模有樣的毛球，為娘的感到佩服。

我還叫她順便幫我再做一個，哈哈哈!

蟬說: 霧繞 自由活動

跟我一樣對於手作無感的人，就去外面活動活動吧!

霧繞有提供羽毛球、飛盤、扯鈴...等玩具，讓大朋友小朋友共同娛樂。

有扯鈴實在是很特別，在露營區拉扯鈴，要不要這麼閒情逸致。

露營最讓人喜歡的一點，便是獨立的園區空間，

讓小朋友在這範圍裡嬉戲遊玩，大人也能安心。

蟬說: 霧繞 山眠小車 露營車開箱

活動到一半，拿到房間鑰匙的我們，準備進房囉!

蟬說:霧繞 共有三種住宿型態可選，

除了大家熟悉的奢華帳篷，還多了小木屋以及露營車。

上次入住蟬說:溪頭的露營車，留下很好的印象，

因此我們這次選擇入住的也是露營車。

霧繞露營車不多，總共只有三台，

如果是特殊假日，大家記得提早訂房，先搶先贏!

我們住的是2號山眠小車，剛好被包圍在中間。

每一台小車前面，都有自己專屬的桌椅，晚上在這邊吃東西看星星，超chill。

山眠小車也是獨立的一個區塊，非常適合三個家庭或是呼朋引伴，輕鬆便包場。

內部配置跟溪頭的露營車很像，進門右手邊是一個上下舖。

左手邊則是雙人床。

看到冷暖空調，心情便很好。

霧繞海拔約1000公尺，晚上涼涼的，

但夏天的白天其實還是會熱，有冷氣就更舒服了。

山上溼氣重，除濕機也準備好了。

附有毛巾、耳塞，以及小鏡子。

小鏡子很加分，有人能懂在露營車好好化妝的心情嗎?

上下舖與雙人床的中間，放置了一張沙發，明明旁邊就是床，

但躺在沙發耍廢的悠閒感，不知為什麼就是比床還高?哈哈~

跟上次入住蟬說:溪頭 的露營車一樣，留下很好的印象。

蟬說: 霧繞 好冬小木屋

露營車位置是在餐廳的旁邊，往下面走一段路，可以到達下方的露營區，

好冬小屋跟山谷小鹿都在這區。

好冬小屋就是小木屋，優點是裡面有自己的專屬衛浴。

每年2月的櫻花季，可以從木屋直接看向窗外的櫻花，美不勝收。

蟬說: 霧繞 奢華帳篷 豐收地&山谷小鹿

如果是愛好帳篷一族，共有兩區的帳篷可以選，分別是豐收地以及山鹿小鹿區。

蟬說:霧繞是寵物友善的露營區，

如果你想帶毛小孩同行，可以訂房的區域就是豐收地的帳篷，以及我們入住的露營車。

話說當天三台露營車，只有我們沒有寵物，

其他兩台車都是帶著毛小孩一起入住呢!

因為沒有入住帳棚，我只能從外面簡單拍進去，

兩大床的設置，感覺就很寬敞舒服。

到了晚上，點上燈光，燃起營火，

整個氛圍完全不一樣，這就是露營的魅力啊!

蟬說: 霧繞 原住民風味晚餐 Buffet

晚上六點，準時開飯。

在霧繞可以品嚐，在地食材製成的原住民風味餐。

是不是看起來就很可口?

蟬說系列，它們的餐點一向走精緻特色路線。

比如霧繞主打泰雅文化，我們就能一些平地比較不會吃到的食物。

水果沙拉飲料均不可少。

通常一開桌，第一輪都很快被掃完，但工作人員也會陸續補菜。

像這個烤布丁，每次一出來，就快速被完食。

用餐時間是6點到7點半，大概6點45分過後，很多人吃飽便離開餐廳。

我們坐到餐期快要結束，後來烤布丁再推出時，就沒有人開搶，

所以說，留到最後總是有驚喜。

簡單介紹一下餐廳，就在大廳的旁邊，

家具擺設看得出整體的原住民風格。

當天滿房，晚餐時間人潮比較多，所以座位是由工作人員分配好的。

隔天的早餐，就沒有硬性排座位了，畢竟每個人起床的時間不同。

蟬說: 霧繞 梳洗淋浴區

廁所與洗澡的淋浴間，每一個區域都有。

我們入住露營車，廁所是在餐廳旁邊。

豐收地、山谷小鹿也有專屬自己的衛浴區。

溫馨提醒一下，畢竟是在深山，

有許多蟲是難免的，我就有看到跟手指頭一樣粗的馬陸XDD

這應該算是露營另類的樂趣之一?

蟬說: 霧繞 晚間營火 烤棉花糖

吃飽飯，營區的營火在晚上7點半生起，休息一下便可烤棉花糖。

之前去蟬說:山中靜靜 體驗到了第一次在山中烤棉花糖，

當時天氣寒冷，營火的溫暖加上棉花糖的甜，讓心都熱了起來。

晚上餓了，園區也有販賣泡麵、餅乾，自行投幣於誠實商店即可。

晚上的山林，有股獨特的魅力，

即使吃著跟平常一樣的棉花糖、泡麵，心情卻格外放鬆。

蟬說: 霧繞 中西式自助早餐

隔天早餐一樣在餐廳使用，8點供應到9點半。

以中式為主，有許多配菜與特色菜。

喜歡西式的，有烤麵包跟多種果醬。

林恰恰覺得早餐比晚餐好吃，我自己則是兩個都喜歡。

在深山裡一起床，能吃到如此澎派的早餐，不覺得很幸福嗎?

如果是我們自己準備，應該就是麵包解決一頓而已吧!

蟬說: 霧繞 訂房資訊與優惠碼折扣

霧繞「WooRao」在泰雅族語裡，代表著「肥沃土地」的意思，

這裡是白蘭部落，一個受到祖靈之眼守護的土地。

之所以取名霧繞，也因為這裡時常被霧環繞著，幸運的話很有機會看到雲海。

可惜我們當天只見霧，不見雲海。

關於山的美，我也是這一兩年有往比較深山裡跑以後，才開始漸漸懂。

蟬說:霧繞 園區內一年四季各有美景，

2-3 月粉紅富士櫻季、4-5 月螢火蟲季、5-7 月繡球花、7-8 月甲蟲季。

新竹泰雅族主題豪華露營，蟬說:霧繞 在這裡等你。

蟬說:霧繞

地址:新竹縣五峰鄉桃山村白蘭 298 之 3 號

