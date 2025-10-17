新竹・竹北超人氣早午餐盤｜二十四分之一早午餐．手作麵包 ⸜♡⸝ 當日出爐

2025-10-17 10:30 VVN 小安
圖／文 : VVN
📍新竹・竹北｜二十四分之一早午餐．手作麵包 ⸜♡⸝

沒預約真的吃不到‼️ 一進門就聞到滿滿現烤麵包香🍞

環境有大片落地窗＋療癒綠植🌿 真的會讓人忍不住回訪 ( ˶’ᵕ’˶)💛

🥗奶油蒜蓉煎雞腿襯綜合烤時蔬 $390

雞腿外酥內嫩！一咬下就噴汁 ✨ 搭配香香的蒜味烤蔬菜，美味又無負擔

🍯 蜂蜜核桃水果優格 $140

優格超有料！核桃＋新鮮水果🍇 酸甜剛剛好⸝⸝♡

🥤 季節奶昔 $150

新鮮現打的水果奶昔 ✨ 超濃郁！上面還有一球冰淇淋 🍨 很可以🧃

🌰 開心果菠蘿麵包 $90

酥香Q彈✧˖°咬下瞬間開心果香氣撲鼻而來 ♡ˊ˗ 喜歡開心果的務必點！(๑˃̵ᴗ˂̵)و

📝 每人低消200元｜客滿限時90分鐘

🏷️#vvn吃新竹 #vvn吃早午餐

🍴二十四分之一早午餐 手作麵包

📍新竹縣竹北市文興路51號

⌚09:00–17:30


💁🏻‍♀️歡迎來到VVN的快樂天地 喜歡簡單快樂的紀錄生活~ 我們一起吃美食 and 開心旅遊吧! ❤️IG: VVN.WA2EAT ❤️YouTube Channel: VVN WA!

#早午餐 #新竹美食 #手做麵包 #人氣美食 #隱藏版推薦

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價

2025-10-02 16:01 女子漾／編輯張念慈
以大份量、平價聞名的美式賣場Costco，如今也難逃全球供應鏈混亂與貿易戰影響。美國總統川普今年4月祭出新一波關稅政策，進口商品成本大幅上升，加上氣候異常與原物料飆漲，美媒《The Takeout》點名14種商品恐在2025年下半年持續漲價，提醒消費者「能囤就趕快囤」。

14項「先囤再說」清單與理由

1.乳製品（奶油、優格、冰淇淋

美國2022年到2025年，奶油價格已從每磅3.67美元漲到4.87美元，冰淇淋半加侖從4.99美元漲到6.49美元，漲幅約三成。除了飼養、電力、燃料成本拉高，2025年美國更爆發乳牛禽流感疫情，供給恐再減。Kirkland希臘優格多仰賴德國、愛爾蘭與紐西蘭進口，未來關稅上調恐再推一波漲勢。

2.咖啡

星巴克、Peet’s以及Kirkland咖啡價格持續上揚。美國進口咖啡有6成來自巴西、哥倫比亞，但氣候異常造成收成不穩。若美方對巴西啟動高達50%關稅，咖啡族群恐大失血。

3.橄欖油

2023年地中海大旱，推升全球橄欖油價格暴漲4成。雖然2024年底西班牙降雨帶來一絲希望，但美國已對歐盟商品加徵20%關稅，甚至可能升到30%。未開封橄欖油可放兩年，建議有空間就多帶。

4.蛋

2024年美國爆發禽流感，雞群銳減，蛋價一度翻倍，Costco甚至限制購買數量。雖然2025年春季疫情趨緩，但供應恢復緩慢，官方預測年底前價格還會再漲60%。

5.番茄

美國每年從墨西哥進口40億磅番茄，佔市場70%。2025年川普宣布將番茄排除在美墨加自由貿易協定之外，課徵17%關稅。結果是：番茄價格走勢不穩，可能成為消費者下一個痛點。

6.堅果

Kirkland綜合堅果來自全球15個產地，從非洲到南美都有。若象牙海岸與巴西分別面臨21%與50%關稅，進口成本將大幅上升。加上美國本土種植面積縮小，價格只會更貴。

7.泡麵

Indomie炒麵、韓國Buldak辣雞麵到日清杯麵都是Costco熱門品，但亞洲進口品恐面臨30%關稅壓力。雖然現在仍比小超市便宜，但長期低價難保。

8.茶葉

包括日本綠茶、台灣烏龍茶都面臨25%至32%關稅風險。Costco可能選擇漲價或下架表現不佳的商品，愛喝茶的族群得注意。

9.健康食物種子（藜麥、奇亞籽）

美國奇亞籽主要來自尼加拉瓜、墨西哥與玻利維亞。健康飲食需求持續上升，氣候與關稅變數讓Kirkland藜麥、奇亞籽價格可能再漲。

10.歐洲紅白酒與烈酒

美國每年進口葡萄酒約75%來自歐洲，川普甚至放話要對歐洲酒類課200%關稅。從西班牙紅酒到法國伏特加都可能大幅調漲。

11.海苔

Kirkland與韓國品牌Bibigo的海苔產品受美韓關稅拉鋸影響，2025年上半年價格已從10.99美元漲到11.99美元，漲幅近一成。

12.牛肉

美國牛隻存欄跌至1951年以來最低，需求卻不減。美國農業部預測，2025年牛肉價格將再漲近7%。紐澳進口牛肉同樣面臨關稅不確定。

13.法式餅乾

法國品牌St Michel、La Mere Poulard等奶油餅乾深受歡迎，但歐美互徵關稅若升至30%，恐讓這些零食再創新高。

14.檸檬水

USDA列入2025年漲價清單，尤其是以柑橘為基底的飲料。颶風與「黃龍病」重創美國檸檬收成，進口替代又得面臨關稅。Kirkland有機檸檬水已在短短兩個月內調漲0.1美元。

三個聰明囤貨原則

1.三個月內必用完：避免過期與囤貨壓力，乳製品、飲料尤其要控制量。

2.分裝保存：大瓶油、牛肉、堅果、穀物買回家分裝冷凍或避光保存，延長鮮度。

3.品牌替代：咖啡、茶、油漲太兇時，先找同等級替代品，不必硬撐。

這份清單鎖定美國Costco，但因為許多品牌與商品同樣在台灣架上出現，加上全球上游供應鏈相通，漲價壓力最終可能也會反映到台灣。若近期有計畫補貨乳製品、咖啡或歐洲紅酒，建議把握促銷檔期，依「三原則」聰明囤貨，才不會被漲價打亂生活預算。

#關稅 #咖啡 #川普 #巴西 #冰淇淋

雙十國慶怎麼過？十件事感受最濃的國慶氛圍

雙十國慶怎麼過？十件事感受最濃的國慶氛圍

2025-10-10 11:02 網路溫度計DailyView
十月十日　用儀式感慶祝屬於台灣的生日

對台灣人而言，10月10日不只是放假，更是屬於全民的「生日派對」。從清晨升旗、總統府前的盛大典禮，到夜晚煙火與晚會，這天的儀式感串聯了海內外的情感與記憶。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點近三年（2022/10/2～2025/10/1）國慶日必做十件事，從海外僑胞到街頭民眾，每個人都用屬於自己的方式，迎接中華民國的生日。

No.10 僑胞回國參加慶典、海外慶典

每年國慶日，海外僑胞的愛國熱情總是令人感動。各國駐外代表處與僑界團體會舉辦升旗典禮、慶祝會或文化活動，不少人更特地返台，親自參加國慶大會或清晨升旗典禮，以行動表達對家鄉的祝福。

在海外，「中華民國生日快樂」的祝福也遍地綻放。無論是美國洛杉磯、芝加哥、舊金山唐人街的慶祝遊行，還是東京、雪梨等地的僑界升旗活動，紅色的雙十標誌與國旗飄揚，象徵全球台灣人跨越時差與距離的情感連結。對僑胞而言，無論距離多遠，當海外僑團升起國旗的那一刻，仍讓人感受到那份與台灣相連的情感。

No.9 搶限量國慶紀念品

最近最受矚目的話題之一，是2025年限量3,000份的「國慶椅」，採登記抽籤方式發送，一度引發網友熱烈討論，不少人笑稱「比演唱會門票還難搶」。

No.8 全台健行、路跑、慶祝活動

除了各地慶典，總統府光雕展演也在國慶前夕登場，一路展演至10月10日當天，每晚以聲光投影點亮總統府外牆，吸引大批民眾駐足欣賞，成為北市夜間最吸睛的國慶亮點。而中華民國114年國慶總統府光雕展演以「不要轉台，馬上回來」為主題，呼應金鐘獎60周年，並在建築上投影「花蓮加油」字樣，傳遞團結與祝福。南部則有台南安平定情碼頭德陽艦園區舉辦文創市集與音樂節，熱鬧氛圍延續整個連假；北部則以「台北國際牛肉麵節」展現城市魅力與美食文化。從晨間健走到夜間光雕，從親子活動到地方市集，民眾都用最有活力、最有味道的方式慶祝雙十節，讓國慶成為一年中最熱鬧的全民慶典。

No.7 個人慶祝、穿搭、打卡、懸掛國旗

而在桃園中壢龍岡的「國旗屋」，店面內外掛滿青天白日紅的國旗，是在地最具特色的米干老店。老闆張老旺多年來堅持用國旗裝飾整個店面，也成為每年國慶節的熱門打卡點。網友留言：「現在很少有地方能看到這麼多國旗」、「來碗米干、拍張照打卡，超有國慶的感覺」。

No.6 國慶大會節目表演

近三年聲量高峰出現在2022年，當時日本京都橘高校吹奏樂部「橘色惡魔」登台演出，以燦爛笑容與整齊舞步慶祝「台日友情60年」，掀起網路熱議。網友留言：「電視看到就覺得很感動，青春活力滿滿」、「橘色惡魔真的是台日友好的象徵」。此外，北一女中儀隊與建中樂旗隊的表演也長年受到矚目，「國慶北一女儀隊表演一直都是台灣的驕傲」、「真的精彩好看，可惜沒辦法現場看」等留言，成為每年最具代表性的節慶畫面。

No.5 升旗、唱國歌、觀禮

清晨的升旗典禮，是國慶日最具象徵意義的開場儀式。總統府前廣場、各縣市政府與學校同步舉行，國旗在晨光中冉冉升起，全場齊唱國歌與國旗歌，氣氛莊嚴又振奮。許多民眾特地早起，只為親眼見證這一刻。對不少人來說，這才是真正屬於中華民國生日的「儀式感」開場。

許多民眾會在社群分享現場照片與直播畫面，寫下「國旗升起的瞬間真的很感動」、「每年都要看一次直播才有過節感」。國慶觀禮名額則採限量報名，凡年滿18歲、具中華民國國籍並設籍台灣地區、持國民身分證者即可參加。若無法到場，也能透過線上直播同步觀禮，與全台民眾一同唱歌、迎國旗，感受共同慶生的榮耀時刻。

No.4 總統國慶日談話

聲量高點落在2024年10月10日，當時總統賴清德上任後首次在中華民國「雙十」國慶大會發表演說，吸引國內外媒體關注。每年國慶談話不僅象徵年度施政重點，也反映當前社會關注議題，是觀察國家政策走向的重要時刻。

No.3 國慶煙火

近一年聲量高峰出現在2023年台中場國慶焰火，當時發生「提前施放20分鐘」的插曲，現場萬人錯愕、留言區瞬間洗版。後來台中市觀旅局說明，因總統、立法院長及市長致詞較預期提前結束，由晚會總導演、主持人與國防部焰火處三方協調後共同決定提早施放，並承諾後續檢討改進。儘管過程引發討論，但國慶煙火依舊是全民最具儀式感的夜晚，也讓每年十月的天空都成為祝福中華民國生日的畫布。

No.2 國慶晚會表演

近三年聲量高峰之一出現在中華民國113年（2024年）國慶晚會，於台北大巨蛋舉行。當年金曲歌后江蕙久違登台，獻唱三首歌為晚會帶來驚喜與感動，網友大讚：「經典歌曲串燒真的很精彩」、「歌聲依舊動人」。江蕙的登場瞬間引爆社群討論，也讓該屆國慶晚會成為近年最令人印象深刻的一場。

No.1 享受國慶優惠

每年10月10日是象徵國家生日的重要日子，也帶動全台商家推出一波波應景優惠。從百貨、餐飲到旅宿業者，紛紛祭出「國慶限定折扣」，讓民眾在放假一天的同時，也能享受實在好康。在眾多慶祝方式中，「享受國慶優惠」的討論最熱，近三年聲量居冠，拿下本榜第一，顯示節慶消費早已成為全民關注焦點。相關聲量最高點出現在2024年10月10日，單日即湧現45,411筆討論。各品牌打出「限時優惠」、「特賣」、「滿額贈」、「免費入場」等促銷字眼，從線上電商到實體店面都搶著吸客，熱度幾乎媲美雙11購物節。在商家大力宣傳、民眾熱情響應下，國慶節已成為每年十月最受歡迎的促銷時刻。

除了購物折扣，國立故宮博物院、台北市立天文科學教育館等場館也在國慶日開放民眾免費參觀，讓這天多了文化氣息。無論是逛街撿優惠或到博物館走走，國慶節都成了結合儀式感與生活樂趣的節日，也讓「慶祝」不只停留在形式，更融入日常生活。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2022年10月2日至2025年10月1日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》，致力以數據探究社會現象，並率先以「網路聲量」一詞來解譯人們的行為。 透過最即時且具公信力的每日調查、熱門話題、口碑聲量排行及洞察報告，掌握企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業的最新趨勢。

#煙火 #台北101

台灣愛用「這藥物」韓國禁止攜帶！ 出國搭機十大違規物 隨身還是托運一次看懂

台灣愛用「這藥物」韓國禁止攜帶！ 出國搭機十大違規物 隨身還是托運一次看懂

2025-09-29 11:02 網路溫度計DailyView
無法拆電池的3C用品易踩雷

出國旅遊難免想買些伴手禮或實用小物帶回家，但你知道有些物品其實禁止入境嗎？若在機場被海關攔下，不僅會遭到沒收，甚至可能被罰款。一名台灣旅客就在日本購入熱銷的USB瀏海電捲棒，返國準備通關時卻被攔下，由於該款無線瀏海電捲棒內建不可拆卸鋰電池，海關人員明確告知「不能隨身攜帶，也不能放託運」。最後，她只能眼睜睜看著4支全數遭沒收，讓人相當扼腕。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，統計整理近兩年來十大機場違禁品，快來看有哪些新制上路！

No.10 藥品

禁止EVE止痛藥：韓國

入境台灣時，旅客攜帶藥品須符合「自用藥物限量表」：
1.一般非處方藥每種最多12瓶（盒、條、支等），合計不超過36瓶。
2.處方藥若無醫師處方證明，最多可帶2個月用量；有處方證明者則不得超過該證明所示之合理用量，且上限為6個月用量。

不少人去日本旅遊都會買知名的EVE藥品止痛藥，但韓國2025年4月起，禁止EVE止痛藥攜帶入境，因為部分EVE藥品含有未經韓國核准的成分「丙烯異丙乙酸尿」，該成分恐引發過敏性休克等嚴重副作用，基於健康風險控管，韓方決定全面禁止其入境。

No.9 槍砲彈藥類

禁止機場：全球

旅客搭機依法禁止攜帶槍砲彈藥、爆裂物或託運上飛機，近兩年相關討論有兩個聲量高點。陸軍一名上尉2024年5月搭乘華信航空高雄往澎湖班次，在通過安檢線時，遭X光儀器查出手提行李內有1顆T74排用機槍子彈，上尉坦承這顆子彈是部隊所有，應該是平日操演時不慎落入隨身行李袋內。案件引發網友討論，「操演完不用點彈殼喔」、「藏衣服藏到忘記？」

此外，一樣在高雄小港機場，2024年7月有一 名旅客向空服員稱攜帶手榴彈登機，造成航班延誤約2小時。警方確認是虛驚一場，並逮捕嫌疑人，依違反民用航空法移送。

No.8 電動行李箱

電動行李箱除了能裝東西，也能一秒變成電動代步工具，連韓國女團BLACKPINK都超愛，甚至曾坐在行李箱上表演，在市面上迅速竄紅。不過該行李箱的方便性卻在人潮擁擠的機場內釀成交通亂象，加上電動行李箱內建大容量鋰電池，有可能會引發航空安全，多國政府宣布機場禁止騎乘電動行李箱，其中日本更禁止街頭騎乘電動行李箱。根據日本《道路交通法》，電動行李箱被歸類為「附有原動機的自行車」，在無牌且無照的情況下，在公路上行駛構成違法，將面臨3年以下有期徒刑或約新台幣10萬元罰緩。有網友表示，「管太寬，沒撞到人就好了」；但也有人認為，「早該禁止」。

延伸閱讀：電動行李箱惹議！BLACKPINK不能在桃機騎了　日本違規罰款高達10萬

No.7 打火機

禁止託運機場：全球

依法打火機不得放置於託運行李中，以防在運輸過程中因受壓或高溫而引燃；隨身行李原則上亦禁止攜帶，但有些國家允許隨身攜帶一個傳統打火機且不得使用，至於防風及藍焰打火機隨身或託運行李皆禁止。

2025年6月有網友發文詢問，去中國旅遊可以帶打火機上飛機嗎？有不少人回覆，「機場吸菸處都會有打火機，不然跟人借也是很普遍」、「中國搭機都不行，會有防爆檢查」。

No.6 果醬、泡菜等液體

禁止隨身上機：全球

超過100毫升的果醬、泡菜等液體或膏狀物品禁止隨身攜帶上機，必須放入託運行李中。不過，仍有不少旅客分不清哪些物品被歸類為液體，因此在安檢時被攔下。2024年1月，一位網友發文分享果醬被扣留在海關，質疑「果醬哪裡危險？」引起熱烈討論，「鹹果醬...該不會是Marmite？」「規定是這樣的啦⋯⋯日本安檢也會沒收味噌」、「話說布丁也不能手提喔」、「規定上真的是可以抹得開就是液體」；還有人表示，「現場吃到剩100ml！吃給他看」。

No.5 加工肉類

No.4 仿冒品

禁止機場：全球

仿冒品（包括偽造品牌服飾、手錶、包包、電子產品等）多數國家禁止或限制進出口，在機場可能被海關扣押或沒收。財政部修改緝私免罰標準，取消小額免罰機制，2025年6月開始，旅客出國旅遊購買假名牌包包、3C產品等出入境，不管有無申報，被海關查獲，即使金額在5000元以下，除物品會被沒收，也會被處以最高1.5萬元罰鍰。的罰鍰。有網友表示，「現在海關也要當鑒定師了嗎？厲害厲害」、「增加海關負擔」。

No.3 動植物類

近幾年不少民眾去澳洲旅遊會將袋鼠蛋蛋當作紀念品帶回國，但它其實禁止入境台灣。此外，有網友分享從日本返台機上大啖草莓照，引起不少人討論，「日本的海關及安檢是不會限制你帶水果出境，只是不能攜帶水果入境台灣」、「過海關前吃完就好了」。

延伸閱讀：澳伴手禮「袋鼠蛋蛋」恐罰20萬！「這步驟」才可入境　袋鼠蛋蛋怎麼來？

No.2 刀剪類

禁止隨身上機：全球（例外：特定食物剪）

搭乘飛機時，刀具、剪刀不得隨身攜帶上飛機，必須託運。但桃園機場公司表示，兒童食物剪如要放隨身行李，須請留意中心點到刀鋒，不得超過6公分，且為塑膠安全（圓頭）剪刀。指甲剪、眉夾等生活小工具，多數允許攜帶，但仍須通過安檢人員判斷。旅客若攜帶廚刀、折疊刀、多功能刀具、鐮刀等，則必須全數託運。建議民眾出國前，務必查詢航空公司與出發國機場安檢規範，並妥善打包刀具以避免退運或延誤。

No.1 行動電源

航程間禁止使用航空公司：台灣航空公司、韓國航空公司、泰國航空、新加坡航空、酷航

近年來，行動電源因為鋰電池過熱、內部絕緣層破裂或短路，造成飛機火災、冒煙等緊急狀況。例如2025年1月，一架釜山航空客機準備起飛時就因頭頂行李艙放置的行動電源自燃，導致機身受損並緊急疏散乘客。因此，許多航空公司已開始重新檢視、限制行動電源在飛機行李艙內的存放位置與攜帶方式，不少航空公司要求乘客搭機期間禁止使用及充電，以及不可置於座椅上方置物櫃。有網友表示，「雖然規定越來越嚴格，但也是好事」、「感覺行動電源會越來越嚴格規定」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2023年9月15日至2025年9月14日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》，致力以數據探究社會現象，並率先以「網路聲量」一詞來解譯人們的行為。 透過最即時且具公信力的每日調查、熱門話題、口碑聲量排行及洞察報告，掌握企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業的最新趨勢。

#機場 #飛機 #中國旅遊

2025桃園機場完全攻略！第一、二航廈美食＋購物＋6大隱藏設施一次看：免費淋浴、按摩椅、F1電競賽車全都有

2025桃園機場完全攻略！第一、二航廈美食＋購物＋6大隱藏設施一次看：免費淋浴、按摩椅、F1電競賽車全都有

2025-10-07 13:02 女子漾／編輯周意軒

桃園國際機場不只是一個搭飛機的地方，而是結合「美食、購物、娛樂、休憩」的微型城市。從米其林必比登牛肉麵、世界冠軍咖啡、港式茶餐廳，到免稅精品、文創手作、免費按摩椅與觀景台打卡點，通通能在這裡一次滿足！這篇幫你整理最完整的【桃園機場一、二航廈完全指南】，出發前必收藏。

深夜與早班機救星名單

麥當勞（第二航廈C區4樓）：全年無休 06:00–22:00

摩斯漢堡（第二航廈4樓）：全年無休 07:00–22:00

頂呱呱（第一航廈B9區）：全年無休 06:00–22:00

星巴克（第二航廈4樓）、（第二航廈D3門市）05:30–22:00

興波咖啡（第二航廈4樓）：05:00–21:00

由世界冠軍吳則霖創立，榮獲「世界最佳咖啡館」。推薦茶香拿鐵與經典原味拿鐵。

林東芳牛肉麵（第二航廈4樓）：05:00–22:30

40年經典，湯頭濃郁、肉質軟嫩。機場限定「牛小排牛肉麵套餐」必吃。

VEGE CREEK蔬河（第二航廈C3）：05:30–22:00

一、桃園機場第一航廈美食推薦：從精品咖啡到港式茶餐廳

1. kafeD 德式精品咖啡

咖啡迷的天堂，以巴拿馬90+藝伎豆與創意特調「喝下一口檸檬塔」聞名，酸香平衡，是許多旅客登機前的第一杯幸福。

地址：第一航廈1F 非管制區入境大廳｜🕘 09:30–20:00

2. 龜記茗品（限定朵朵蛋塔）

桃機限定口味「紅柚花青」與「蜜芳檸青」清爽消暑，配上獨家朵朵蛋塔，是機場最可愛的出發儀式。

地址：第一航廈B4｜🕘 06:00–22:00

3. SUNMAI 金色三麥 BAR

國際金獎精釀啤酒進駐機場！蜂蜜與琥珀啤酒人氣最高，輕鬆小酌（未成年請勿飲酒）。

地址：(第一航廈B區)｜🕘 06:00–21:00

二、第二航廈美食推薦：必比登牛肉麵、世界冠軍咖啡都在這

1. 小王煮瓜

連續多年獲米其林必比登推介的滷肉飯，香菇滷肉與清湯瓜仔肉湯是招牌組合。

地址：位置：C3｜🕘 05:00–23:00

2. 雙月食品社

必比登人氣名店，以剝皮辣椒瘦肉湯、元氣燉雞湯聞名，湯頭濃郁卻不油膩。

地址：位置：第二航廈3F 出發區｜🕘 06:00–23:00

3. VWI Coffee Bar by Chad Wang

另一位世界冠軍王策開設，推薦「紅橙氣泡美式」與「花生榛果拿鐵」。

地址：位置：C3｜🕘 05:00–23:00

4. 萬芳冰室／溪仔邊烤肉飯／金仙魯肉飯／馬祖新村

從港式油雞叉燒到台味滷肉飯與車輪餅，想吃懷舊口味通通有。

地址：位置：C3

三、購物＆伴手禮推薦：免稅名品、文創小店全攻略

昇恆昌免稅商店：精品、香水、彩妝、台灣名產一應俱全。

采盟免稅店：高端品牌與精品配件，常有折扣優惠。

伴手禮大街：微熱山丘、糖村、福義軒、鳳梨酥等台灣伴手禮集中地。

文創博物館商店：手工藝、設計品牌、藝術展覽，不輸任何藝文商場。

四、桃園機場6大隱藏版設施！等飛機也能玩好玩滿

1. 戶外觀景台：看飛機的絕佳位置

太早到？別浪費時間！觀景台能近距離看飛機起降，日夜都超好拍。

地址：第二航廈「臺灣玩藝大街」與「天空之城」兩側開放區

2. 免費淋浴間：長途轉機救星

不管紅眼班機還是長途旅行，只要自備毛巾即可免費使用。

地址：第一航廈：1F、2F、4F環亞貴賓室旁｜第二航廈：1F行李轉盤旁、4F、5F北南商場

3. 免費充電站地圖

USB與插座遍布各樓層，不怕筆電或手機沒電！

地址：第一航廈：1F–3F座位區｜第二航廈：1F行李區、3F D9對面及各登機門

4. 免費SPA按摩椅

竹林環繞的「紓壓按摩椅區」，向免稅店領代幣即可免費享受10分鐘放鬆時光。

地址：第二航廈管制區3F D2旁

5. 桃花源圖書館＆藝文展區

文青最愛「桃花源圖書館」與「i Travel 3C影音書店」藏書豐富，還能順道參觀藝術展覽。

地址：第二航廈 D9、D7、D8 周邊

6. E世代電競體驗區＆F1賽車模擬

高速賽車模擬器＋電競設備體驗，邊等飛機邊玩遊戲，時間咻地就過去！

地址：第二航廈 D3 候機室旁

五、超便利！捷運「預辦登機」服務一站搞定行李

想避開機場排隊？現在可在桃園捷運A1台北車站與A3新北產業園區站提前辦理登機、掛行李。

僅限長榮、華航、星宇等航空公司，須於航班起飛前三小時完成。

地址：A1 台北車站：06:00–21:30

地址：A3 新北產業園區站：09:00–16:00

※紙箱、雨傘、軟包及嬰兒車等仍須至機場辦理

#機場 #桃機 #咖啡館 #搭飛機 #伴手禮 #星巴克 #麥當勞 #桃園機場 #第二航廈 #第一航廈

❤南投❤美到成為景點【向山遊客中心】~完美融合☆人&自然★

❤南投❤美到成為景點【向山遊客中心】~完美融合☆人&自然★

2025-10-10 22:54 Belinda的玩美甜蜜窩

日月潭旁的#向山遊客中心❤

是棟融合前衛與自然的#清水模建築

出自日本建築大師#團紀彥之手

若從空中俯瞰這棟建築物

猶如雙手環抱日月潭的湖光山色

斜坡式草皮可直通屋頂

屋頂上視野更寬廣

可完全飽覽日月潭的美

建築內則以水景、草皮

及木紋清水模構成簡單造景

完美融合人與自然間的空間

各自獨立又各自安好~!!

#向山遊客中心❤

設有多媒體影音播放室、常設展等

不僅提供休憩的地方

也可深入了解在地特色的產業、農特產

在這兒愜意的來杯咖啡

欣賞眼前這片湖光山色

放放空、休息片刻

感受身心舒暢的愉悅享受囉!!

#南投景點#向山遊客中心#日月潭國家風景區管理處

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#景點 #咖啡 #打卡景點

