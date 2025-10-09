俄羅斯三大古都建築之旅(3) 莫斯科—聚集多種建築之美

莫斯科是俄羅斯的首都及最大城市，同時也是歐洲人口最多的城市之一，擁有眾多名勝古蹟，可說是一個「露天建築博物館」，每個時代的印記都刻在街頭。2025年我參加航向世界旅遊的旅遊團，帶我領略了這個兼具古老底蘊與現代生活的古都，詳細旅遊行程請見：https://pse.is/87e98e

俄羅斯的地標—紅場

「紅場」俄語原意是「美麗的廣場」，後來才與「紅色」同義，建於1480年，是一個約7萬平方公尺的廣場，用來舉行加冕典禮、閱兵與宗教遊行，如今是俄羅斯的地標與旅遊景點，廣場四周圍繞著名的建築，介紹如下：

紅場西側「克里姆林宮」

「克里姆林宮」被一道長約2235公尺、高20公尺、厚6公尺的紅色城牆所圍繞，裡面有許多宮殿和教堂組成的歷史建築群，是歷代統治者的權力中心，現今俄國總統府的所在地，象徵俄羅斯的歷史、宗教與政治力量。1990年紅場與克里姆林宮一同被列為世界文化遺產，以下介紹幾個「克里姆林宮」內著名建築。

「聖母升天大教堂」是整個「克里姆林宮」宗教建築群的核心，做為俄羅斯正教會的主教座堂，象徵莫斯科成為東正教信仰的中心，此處也是沙皇加冕與重大儀式的舉行地。

「天使報喜教堂」是沙皇家族私人用於祈禱、婚禮與洗禮儀式，收藏多件皇室聖像、宗教器具與金銀裝飾。原為三個金色圓頂，後來擴建至九個金色洋蔥形圓頂，在陽光下閃耀奪目。

「天使長大教堂」結合了俄羅斯傳統拜占庭風格與義大利文藝復興建築元素，是「克里姆林宮」最早出現歐洲文藝復興風格影響的建築之一。用於安葬歷代沙皇與大公，與「天使報喜教堂」、「聖母升天大教堂」並列為三大主教堂，形成俄羅斯宗教與王權的中心地帶。

「伊凡大鐘樓」用於報時與宗教節日鳴鐘，並收藏多口歷史悠久的銅鐘。整個鐘樓群共懸掛21口鐘，鐘聲曾傳遍整個莫斯科，被稱為「莫斯科的聲音」，登上塔頂可俯瞰整個莫斯科，是克里姆林宮最佳觀景點。

鐘樓旁有一個「沙皇鐘」，是俄羅斯皇室為了宣揚國威而鑄造，卻在火災時澆水滅火，鐘體因急劇冷卻產生龜裂，導致重達11噸的鐘塊破裂脫落，是一個從未被懸掛及敲響的巨鐘。

「沙皇鐘」附近的「大砲王」鑄造於1586年，重40噸、口徑890毫米，是世界最大的青銅火炮之一，實際上從未用於作戰，僅是皇室想展現俄羅斯鑄炮技術與國力，用來威嚇而非真正的武器。

紅場南端「聖瓦西里大教堂」

「聖瓦西里大教堂」是伊凡雷帝為紀念征服喀山汗國而建，結合了俄羅斯東正教建築、拜占庭與伊斯蘭風格，形成獨特的「俄羅斯童話式」建築。是九座小教堂組成的建築群，彼此走廊連接在一起，現為博物館，是莫斯科最具代表性的建築之一，並是世界文化遺產。

紅場北端「國立歷史博物館」

「國立歷史博物館」成立於1872年，有超過五百萬件收藏品，展示俄羅斯從史前時代到20世紀的歷史文物，有王室寶物、宗教聖像、武器盔甲、舊地圖與古書、貴族及文化名人的私人用品等。

紅場東側「古姆國營百貨」

「古姆國營百貨」1893年正式啟用，原是沙皇時代貴族的購物場所，蘇聯解體後轉為商業中心，匯集精品、餐廳與咖啡館，不僅是購物場所，更是融合藝術與工程技術的代表，被譽為「紅場的玻璃宮殿」。

民族精神的象徵—救世主基督教堂

為了紀念1812年俄羅斯在拿破崙入侵的戰爭中獲勝，沙皇下令修建「救世主基督教堂」感謝上帝的保佑，歷時約44年建成，是當時世界上最高的東正教教堂，不僅是宗教中心，更是俄羅斯民族精神的象徵。

擁有兩大創新建築—卡洛明斯科婭莊園

「卡洛明斯科婭莊園」位於莫斯科河的右岸，占地面積達390公頃，是沙皇的避暑山莊。1532年為慶祝王子誕生，修建這座教堂莊園，融合自然景觀、皇室歷史與宗教建築，現今這裡常舉辦各種音樂劇、民間節慶和遊園活動，並被列入世界文化遺產。

「阿列克謝一世的木宮殿」被稱為「世界第八奇觀」，完全以木頭榫接構成，沒有使用釘子，屋頂層疊塔尖錯落好似童話屋。原建築於18世紀末被拆毀，之後在莊園內按原樣重建，2010年對外開放。

「耶穌升天教堂」是為慶祝伊凡雷帝誕生而建，打造俄羅斯第一座石造帳篷式尖塔教堂，是俄羅斯由傳統木造邁向石造建築的轉折。外觀猶如一座白色石塔，打破了傳統拜占庭式的圓頂設計，象徵基督升天靈魂向上攀升。

在莫斯科旅行，彷彿穿梭在幾個世紀之間，建築，是凝固的時光；城市，是流動的記憶，當我離開這座城市時，心中不只是回憶，更是對時間與空間的深切敬意，想一探莫斯科多種建築之美嗎？來趟俄羅斯之旅吧！

更多作品可追蹤：「唐蘋想很多」

https://www.instagram.com/tang.pin/

https://www.threads.net/@tang.pin

https://www.facebook.com/TANGPING1229/

#俄羅斯旅遊 #航向世界旅遊 #鄉野旅行社 #紅場 #克里姆林宮 #聖瓦西里大教堂 #救世主基督教堂 #卡洛明斯科婭莊園