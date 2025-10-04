【環島之星萌旅號】三麗鷗主題列車一日環島｜親子同樂、拍照打卡完整攻略

這次我們全家搭上了超人氣的【環島之星萌旅號】，從早上一路玩到晚上，用13小時完成火車環島！

沿途不只欣賞東部最美海景，還有滿滿的三麗鷗明星陪伴、好吃的餐點、DIY活動、拍貼、唱KTV

最後還能拿到專屬的「一日環島紀念證書」，對我們一家三口來說，這趟旅程就像一場盛大的移動派對，超級充實！

觀光列車的火車票超級可愛，上面有三麗鷗圖案，不像一般火車票那麼制式，拿在手上就覺得今天會是特別的一天

時刻表上的車種會顯示「觀光列車」，光是等待進站就讓人有點小期待

萌旅號一共有兩個路線，一條是順時鐘走西部幹線，一條是逆時鐘走東部幹線

我們選了逆時鐘的第2車次，因為想白天看到花東的海景和田野，結果完全選對！

出發時間不會太早，紜紜也不用被硬叫起床，旅程一開始就很輕鬆

早餐時間，列車人員推著餐車送來限定餐盒，餐盒是專屬萌旅號包裝，超適合拍照打卡

大人的是洪瑞珍三明治加可頌，小孩則是熱狗堡，其他附餐都一樣，我們邊聊邊吃，氣氛比在咖啡館還悠閒

飲品更是無限暢飲！果汁、咖啡、茶、礦泉水通通有，不用每次跑吧台，因為人員會推著飲料車巡迴，隨時想喝都能拿

列車彩繪超夢幻，每節車廂都有不同的三麗鷗主題：美樂蒂、布丁狗、大耳狗、酷洛米，每一個都可愛到尖叫

大家一上車就開始瘋狂拍照，我們搭到的是大耳狗車廂，距離吧台和卡拉OK車廂最近，去拿飲料或唱歌都超方便

車廂設備很貼心，廁所乾淨明亮、行李有專屬寄放區，還有充電插座可以充手機，完全不怕旅程中電量告急

豪華座椅還能360度旋轉，想跟家人朋友面對面聊天完全沒問題

座位旁有大大的窗戶，隔著玻璃就能享受美麗風景

吧台車廂有販售許多紀念商品，也有提供一些可愛立板讓旅客拍照

活動車廂彩繪的也相當可愛～

列車上有親子互動活動「尋找萌旅夥伴」，需要在車廂裡找出藏著的三麗鷗角色拍照打卡，就能換米餅一份

紜紜超投入，一路上都在東張西望，找到角色的瞬間還大喊「我找到了！」，感覺好像完成任務一樣，很適合有小孩的家庭

車廂中有扭蛋機，$150就能試手氣，每次轉都可能有不同的小物，三麗鷗迷絕對必玩！

我們還挑戰了車上的拍貼機，一次$200，還能借用頭飾跟眼鏡拍三連拍，建議選人少、列車平穩時拍，成功率比較高

我們拍的時候車子晃得有點厲害，結果照片多了點即興感，反而變得很好笑，是最有紀念價值的回憶之一

印度彩繪，老師會用畫筆快速畫上Henna圖騰，手上馬上多了一個異國風的小裝飾，感覺好特別

午餐時段，享用了花蓮阿美族竹筒飯搭配豐富配菜，配色繽紛得像藝術品，飯後還有水果，完全吃到飽

抵達台東火車站時，列車會短暫放行，旅客可以走出火車與環島之星萌旅號車廂拍照～

火車行駛到某些路段時，會透過廣播即時介紹沿途景點，旅客們會紛紛拿起手機拍照捕捉美景，當然我也不例外！

下午茶則是台東的東河包子，熱騰騰上桌，香氣讓人忍不住多吃幾口

火車上竟然還有專屬的KTV車廂！現場有點歌系統和歌本，還有有線與無線麥克風，讓全家人可以隨心所欲輪流唱

紜紜最愛《學貓叫》，一邊唱一邊模仿貓咪動作，氣氛超可愛又熱鬧，旅途瞬間變得更有趣

一邊看著窗外的花東海岸線，真的是最奢侈的行程，要注意KTV車廂不能飲食，建議唱歌前先吃飽喝足再進來

列車上還有「盛夏冰菓室」可以自己刨冰，加入新鮮芒果和珍珠作為配料，吃一口瞬間清涼消暑

快到夕陽時分，窗外暖暖的光線讓人不自覺想打個盹，享受這段悠閒的旅途時光

晚餐是嘉義的火雞肉飯，香氣十足，還有配菜和水果，吃得很滿足

晚餐時段還有啤酒暢飲（不是罐裝，服務人員會倒在杯中），喝完還能續杯，微醺的感覺讓夜晚的氣氛更加歡樂

⚠️ 禁止酒駕・飲酒過量有害健康，未成年請勿飲酒

最後我們參加了飲料提袋刺繡DIY，選擇喜歡的刺繡圖案，完成一個獨一無二的提袋

如果想要卡通圖案的刺繡可以額外加購，三麗鷗控應該都會忍不住

歷時13小時，經過22個車站，終於完成環島！下車前還收到一張專屬的「一日環島紀念證書」

上面印有我們的名字，瞬間覺得這趟旅行變得更有意義，也很值得再次回味

這趟【環島之星萌旅號】不只是交通工具，而是一趟會讓你從早笑到晚的移動派對

親子家庭、情侶、朋友一起搭都超適合，每一站、每一個活動都充滿驚喜

喜歡三麗鷗的朋友更是必搭，因為這裡根本就是移動的療癒樂園，強烈推薦大家來搭乘唷！

環島之星萌旅號

(1)【環島之星萌旅號】東部環島列車套票 / 經東部到西部一日環島：https://eztravel.tw/8647h5

(2)【環島之星萌旅號】西部環島列車套票 / 經西部到東部一日環島：https://eztravel.tw/8647re

(3)環島之星-列車套票：https://eztravel.tw/8647wm

(4)環島之星-自由行：https://eztravel.tw/86483x

