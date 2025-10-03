台南飯店【台南桂田渡假酒店】-擁有7,000坪峇里島南洋風庭園，溫水游泳池，早餐很厲害。台南渡假感十足的飯店，想要偽出國就選擇桂田。

2025-10-03 10:50 鍾小殷的幸福玩樂趣

台南桂田酒店，是我口袋名單之一的飯店。

很幸運的，沒想到這次林恰恰公司旅遊，就是招待這間飯店住一晚。

話說我今年解鎖了一些飯店，都是想住很久的。

覺得好幸福，也充滿著感恩。

實際住過以後，真的蠻舒服，尤其豐富的早餐，更是加分。

台南桂田渡假酒店 地理位置與停車

飯店交通便利，從永康交流道下去後，開不到5分鐘就到了。

其實永康還蠻熱鬧的，這裡有一間台南應用科技大學，

我那個年代叫做台南女子技術學院，默默透露了年紀...

我一直以為它是國立，這趟旅程才發現原來它是私立的啊!

台南桂田渡假酒店就位在這麼一個鬧中取靜的地方，

門口擺放大象與椰子樹裝飾，透露出悠閒的渡假氣息。

停車的部份，飯店地下室附有室內停車場，但位子比較小，要注意一下。

戶外也有露天停車場，停車位不少。

台南桂田渡假酒店 大廳

台南桂田酒店十分具有設計感，從大廳便感受得出來。

即使是一般飯店常見的水晶吊燈，他們家的就特別典雅，沒有俗氣的感覺。

等待check in的大廳休息區，陳列著書籍，清新的氣質。

喜歡這面牆，我好想把家裡的任一面牆，也用成這樣XDD

台南桂田渡假酒店 公設

以往寫飯店文，我習慣都是先開箱房間。

這次先寫公設，因為台南桂田渡假酒店的公設，是它的重點。

7000坪戶外南洋庭園

佔地7,000坪南洋風情庭園，有著假山瀑布、小橋流水，

在市區就能看到這種造景，實在難得。

在草地上座落了峇里島傳統木製建築，以及發呆庭，

泰式精致石雕，進口中東海藻植栽，真的有偽出國的錯覺。

這個石雕是不是超可愛?我個人很喜歡這種風格的東西...

實在太美，許多新人也會選擇在這裡舉辦庭園戶外婚禮。

庭園內的這座歐式證婚塔，讓我們這對已婚13年的老夫老妻，也想拍下照片。

海悅健康俱樂部-游泳池

本館的一樓，在戶外庭園的旁邊，就是游泳池。

15 x 35公尺寬闊Villa式泳池，由淺到深。

旁邊小池是比較淺水的戲水池，適合小小孩。

比起很多飯店，他們家的泳池算大了，

大小很可以之外，水溫我也表示滿意。

因為它是溫水游泳池耶!!

真的是溫暖又剛好的水溫，游再久都不會冷。

泳池開放時間是早上06:30-11:30 ，下午 14:30-22:00 (21:40最後入場)

海悅健康俱樂部-健身房

跟游泳池一樣的入口，本館的二樓則是健身房。

空間適中，健身器材也不少。

大家可以依照自己的喜好，選擇合適的器材。

飯店健身房通常都要求一定要著運動鞋，如果忘記帶，這裡還提供租借服務。

我覺得蠻妙的，住過這麼多飯店，

好像第一次看到有這種服務。

健身房開放時間是早上06:30-11:30，下午 14:30-22:00 (21:40最後入場時間)

基本上跟游泳池一樣，要注意他們週二是休館的喔!

所以如果你入住時間剛好是週二，可能就無法享用這部份的公設了。

各種餐廳

台南桂田酒店本身除了住宿，餐廳應該也是他們的主力吧!

因為在這間飯店裡，居然就多達五間餐廳，都是不同料理。

不管你們同行的人，今天想吃中餐廳、日本料理、鐵板燒，還是全都想吃，

住一間桂田，就能搞定全部人的肚子。

BAR16 桂田書坊

再推一個值得入住的地方，飯店裡面還有一間書房。

從大廳的樓梯走上二樓，會看到 BAR16 桂田書坊。

沉穩內斂的木質色調，開放式的閱讀書架提供每一位遊客自由取閱。

飯店有書並不是什麼新奇的事，但把書房做得這麼美，

還能品嚐Bar16世界莊園級的精品咖啡，很棒耶!

桂田國際宴會廳

在書房的旁邊，一樣是二樓的位置，

設置了許多間包廂，是台南桂田酒店的宴會廳。

各種不同大小與空間設計的宴會廳，符合不同客人的需求。

像我們那天除了遇到辦婚禮的，還有抓週的，每一間都裝潢的美輪美奐。

台南桂田渡假酒店 豪華客房

好了，公設介紹完了，來看房間吧!

時尚的裝潢風格，配置高級訂製床組。

兩張中床擺下去，房間也不會過於擁擠。

床旁邊設置了長條式的臥榻，可坐可躺可看到窗外，

雖然外面是沒有什麼風景啦!

房間部份就是中規中矩，如果電視可以大一點會更好。

房型有浴缸，旁邊是乾濕分離的淋浴間。

房間大小約12坪，就是剛剛好夠用的概念。

冰箱內有兩瓶飲料，是免費的。

還有送上小餅乾，印有台灣圖案，頗可愛。

台南桂田渡假酒店 早餐-阿力海百匯自助餐廳

來來來，最後重頭戲來介紹他們家必吃的自助式早餐。

早餐在阿力海百匯自助餐廳享用，這間餐廳也有對外營業，

也就是說，如果你不是住宿的旅客，純脆只去用餐，也是可以的喔!

早餐的時段是早餐6:30-10:00，擁有百道無國界料理，無限量供應。

部份開放式廚房，可以看到廚師掌廚。

早餐真的是蠻厲害，頂級碳烤牛肉、現切沙朗牛排、各式熱炒，應有盡有。

包子饅頭、各種港點，居然還有肉粽，

早餐吃這個，一顆就飽了吧!

台南特色小吃，這裡也吃得到，像是海鮮粥。

牛肉湯以及小卷米粉，在這舒服吹著冷氣，就能享用。

餐廳座位很多，共有兩樓，這是二樓的部份。

真要說的話，有一個缺點，裡面光線有點昏暗，

我比較喜歡吃飯的環境亮一點，才知道你吃進了些什麼XDD

扣除燈光問題，他們早餐真的很澎湃。

台南桂田渡假酒店 相關資訊

地理位置好，早餐很可以，

台南府城唯一擁有新南洋峇厘島風情庭園的飯店，

台南桂田渡假酒店，渡假休閒的選擇。

 台南桂田渡假酒店

地址:台南市永康區永安一街99號

電話:06-2438999

鍾小殷的幸福玩樂趣

鍾小殷的幸福玩樂趣

喜歡用文字紀錄生活中的任何事物。身份是普通上班族、鍾小姐、林太太與苳苳媽。食尚玩家駐站部落客、媽媽經駐站作家、暢NEWS駐站作家。七年級中段班，一家三口,帶著小孩在現實裡，努力樂活。

#住宿推薦 #台南住宿 #台南旅遊 #五星飯店 #台南飯店

退休後要住哪裡？盤點全台10大養生村： 享受醫療照護，也能參與課程

退休後要住哪裡？盤點全台10大養生村： 享受醫療照護，也能參與課程

2025-09-26 11:02 網路溫度計DailyView
示意圖／Freepik
示意圖／Freepik

銀髮族的第二個家

台灣2025年即將邁入「超高齡社會」，等於每五人之中，有一位超過65歲！退休後要住哪裡成為熱門話題。除了傳統安養院，近年「養生村」（此處統稱，涵蓋樂齡住宅、銀髮公寓等不同型態）逐漸受到矚目，不只是提供住宿，更強調健康照護、社交活動與生活品質。

有名人選擇入住養生村度過晚年，也有人為了入住而賣掉原本的房子，顯示這股趨勢正在快速被社會接受。從環境優美、綠地環繞的度假型園區，到交通便利、位於市中心的都會銀髮宅，不同風格滿足不同需求。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點十大養生村討論度，一起來看看吧！

NO.10 新光新板傑仕堡

翻攝FB／新光新板傑仕堡

翻攝FB／新光新板傑仕堡位於新北板橋的「新光新板傑仕堡」主打「都會便利＋安全住宅」，是市中心少見的樂齡宅。交通便利，鄰近板橋車站與捷運新埔站，生活機能一應俱全，適合希望留在都會、但又需要銀髮專屬設計的族群。雖然少了自然園區的氛圍，但以飯店式管理結合住宅空間，讓長輩能在熟悉的城市中享有穩定生活。

房型分為一房一廳與兩房一廳，租期彈性，最短可月租，一房月租約6萬8千元起，兩房則約8萬元以上，費用包含部分餐食與服務。網友普遍認為「年長者長期租房，包含飯店式住宿、餐飲、健身中心，更有健檢設施」，也有人稱讚「房間明亮、乾淨，許多為長者貼心的設計」。不過也有人提醒「價錢超高設施卻不多，而且很多要另外付費，只算是豪宅租房」，點出了都會型銀髮宅的現實特色。

NO.9 合勤健康共生宅

翻攝FB／合勤健康共生宅

翻攝FB／合勤健康共生宅想找養生村卻又擔心生活被孤立？「合勤健康共生宅」正是因應這股需求而誕生的全台首座共生宅。它將「旅店的舒適」與「銀髮住宅的安全」融合在一起，房型規劃從套房到一房一廳都有，甚至推出「打工換宿」方案，讓長輩能透過參與社區服務折抵食宿，創造出獨特的樂齡生活樣貌。

園區亮點不只在硬體，還有康茵行旅、農夫市集、咖啡館與手作坊等複合場域，讓長輩能持續學習、交流，甚至反客為師分享專長。網友形容「不像冷冰冰的機構，更像有溫度的家」，也有人直言「這裡早就不只是住處，而是能讓長輩持續發光發熱的舞台」，難怪討論聲量始終居高不下，對於不想孤單養老的人來說，這裡更像是一個能互動、能交流的生活舞台。

NO.8 樂陶居銀髮健康住宅

翻攝FB／樂陶居樂齡健康宅-中和館

翻攝FB／樂陶居樂齡健康宅-中和館樂陶居由日勝生集團規劃，以「健康、安全、便利」為核心訴求，被視為都市型銀髮宅代表之一，目前在新北市設有三芝館與中和館，皆屬出租型樂齡宅。三芝館面山靠海，環境幽靜；中和館位於青年住宅大樓內，採青銀共區模式，鄰近捷運景平站，生活機能完善。

相較於大型養生村的寬敞腹地，樂陶居雖空間有限，但強調智慧綠建築與通用設計，並提供五種房型選擇，月租金從2.7萬元至4.5萬元不等。網友留言形容「很新穎的設施，服務團隊專業又親切」，也有人說「長輩住這很放心，不用依賴子女，還能過樂活人生」，顯見其在北部地區討論度始終居高不下。

NO.7 SAMPO橘青春樂齡宅

SAMPO橘青春樂齡宅聲寶集團跨足銀髮住宅市場，推出「橘青春」品牌，目前以新北土城館與台南安平館兩處為起點。土城館於2023年動土，預計2026年底啟用，規劃116戶「只租不賣」的銀髮宅，每戶約15坪，初估租金最高6萬元。未來安平館也預計2029年底完工，被視為企業轉型進軍樂齡市場的重要布局。入住條件鎖定65歲以上長者（原住民55歲以上可申請），須能自理生活，並經專業評估通過。

和傳統養生村不同，橘青春主打「不綁產權」的租賃模式，並規劃智慧運動設施、社交活動與健康管理服務。目前官方收費方案尚未公布，許多人採取觀望態度「要等說明會，看費用能不能接受」，討論度在尚未開幕前就已掀起話題。

NO.6 潤福生活新象

翻攝FB／潤福中高齡專用住宅

翻攝FB／潤福中高齡專用住宅位於新北淡水的「潤福生活新象」是台灣最早出現的中高齡專用住宅之一，由潤泰集團在1996年打造，至今已將近30年歷史。全棟規劃17層樓、15至30坪不等房型，鄰近淡江大學，生活機能成熟。社區提供接駁巴士，5分鐘即可到捷運淡水站，另有醫療專車往返多家大型醫院，交通與就醫都相當便利。入住條件為年滿50歲、能自理生活即可，收費採700至1500萬元保證金制，退租可全額退還，每月另需支付管理費與伙食費。

雖然費用被不少人認為「不便宜」，但網友普遍強調「一分錢一分貨，是養老的首選之一」。有人分享母親在此居住長達13年，對活動安排與醫護照顧都很滿意，「在人生最後階段也獲得細心關懷，讓子女很放心」；也有網友分享「員工多服務了數十年，專業又熱誠」，讓潤福在網路討論中始終被視為高端銀髮住宅的指標。

NO.5 好好園館

翻攝官網／好好園館

翻攝官網／好好園館位於台中沙鹿的「好好園館」主打青銀共居，常被網友形容「顛覆了對傳統老人院的想像」。園區占地3600坪，共有67戶無障礙樂齡宅，戶戶皆有陽台與良好採光，每層樓還設有公共廚房和交誼廳，被稱為「0到100歲都能宜居的家園」。與多數安養機構不同，這裡的入住條件更開放，沒有年齡或健康限制，只要能自理或有陪伴者即可入住，強調的是展開新生活的自由感。

收費分為「安心生活」月租5.98萬元起，以及「好好樂活」年租型每月約5.1萬元，皆含住宿、三餐與生活服務。網友分享「這裡根本像住飯店，很多服務都能客製化」，也有人稱讚「工作人員親切有活力，園區滿眼綠意，讓長輩安心自在」。憑藉跨世代共居與生活化設計，好好園館在網路討論中熱度不減，成為中部樂齡族群點名的理想退休據點。

NO.4 日初不老莊園

翻攝FB／日初不老莊園

翻攝FB／日初不老莊園同樣由日勝生集團打造的「日初不老莊園」位於新北市三芝，與樂陶居三芝館僅數公里之遙，並有合作服務，形成北海岸重要的銀髮聚落。莊園推出出售與出租方案，成為不少退休族關注的樂齡住宅選擇。第一期共520戶已全數售罄，僅留下2戶作為服務據點；第二期規劃約130戶的海景宅，主打「戶戶看海」，預計2025年底完工。園區內設有長照2.0服務據點，可協助長輩就醫、代領藥物，並安排接駁巴士往返捷運與市區，便利性也獲得好評。

莊園設計以長者需求為核心，從浴室防滑到低門檻細節都納入考量，並有護理師、營養師與社工進駐，提供醫療與生活上的支持。網友留言熱烈，對朋友直呼「我們一人買一間當鄰居好不好」，也有人提醒「雖然規劃完善，但海邊氣候是否適合養老要考量」。更多人分享「風景優美、離沙灘近，度假或養老皆宜」，甚至有人在開賣時留言透露「10月預訂時所剩無幾，只好改訂二樓」。在雙軌制銷售模式與長照服務加持下，日初不老莊園本就具話題性，再加上與樂陶居的互補布局，更推升其在網路上的聲量。

NO.3 亞洲健康智慧園區

翻攝FB／亞洲健康智慧園區

翻攝FB／亞洲健康智慧園區位於新竹關西交流道旁的「亞洲健康智慧園區」，2023年正式啟用後就引起廣泛討論，被稱為「全台第一座溫泉養生村」。園區以度假飯店規格打造，結合環境、溫泉、餐飲、醫學與護理五大資源，並特別規劃溫泉結合復健服務，讓長輩在休閒放鬆之餘，也能同時兼顧健康調養。設施包含10間以台灣檜木、香杉等珍貴木材打造的主題湯屋，搭配游泳池、SPA館、菜園和步道，規格直逼高級度假村。房型已全數完銷，每戶總價約1800至2000萬元，若選擇租屋則需月繳6萬元，另有600萬元信託保證金，被視為養生村中的頂規代表。

在網路聲量上同樣表現亮眼，網友大推「地點超方便，離交流道只要兩分鐘，完全顛覆養生村不是深山就是市區的印象」，也有人分享「最吸引人的不是設備，而是員工親切又專業，讓長輩多了安心和交流」。知名購物專家486先生特地拍了YouTube影片開箱，拍攝園區細節，直呼「設施豐富到拍不完」，更讓不少人覺得這裡是「辛苦奮鬥一輩子後，最值得犒賞自己的退休選項」。

NO.2 一里雲村醫養園區

一里雲村位於新竹縣新埔鎮的「一里雲村醫養園區」結合醫療照護與居住服務，提供安養住宿、餐飲規劃與術後調養等功能，被視為新竹地區的重要養生園區。房型從12坪到34坪不等，每戶設有景觀陽台，可遠眺山景或市景。月租費依房型不同約6萬至6.8萬元，含三餐膳食與住宿照護。園區同時規劃交誼廳、律動室、KTV與養生茶屋等公共空間，並由專業長照團隊提供24小時醫養照護，搭配無障礙設計、全天候保全管理與飯店式生活服務，讓住民在日常中兼顧安全與便利。

網友形容這裡是「新埔山上的世外桃源，不只美食、設施完善，還能欣賞藝術展覽，讓人想安排短期試住作為日後選項」。藝人陳美鳳2023年也曾試住體驗，分享「它離塵不離城，房間寬敞明亮，每戶都有陽台，不論是喝咖啡或發呆都很舒適」，並肯定園區在餐飲細節與安全設計上的用心。這些特點讓一里雲村在討論度上始終保持熱度，穩坐本次榜單第二名。

NO.1 長庚養生文化村

翻攝FB／長庚養生文化村

翻攝FB／長庚養生文化村位於桃園龜山的「長庚養生文化村」，由台塑集團創辦人王永慶於2005年推動成立，並由長庚醫療體系經營管理，今年正好滿20週年。園區結合醫療支援與樂齡課程，佔地約17公頃，包含綠地、農園與步道等設施，讓長輩們真正享受「退休就像度假」的氛圍。依據房型和棟別不同，月租金約落在2.7萬至4萬元之間，費用包含住宿、健康照護、緊急救護與公共設施維護等，若選擇雙人入住則需額外支付。

不少網友分享實際走訪的感受，「環境很乾淨，綠樹成蔭，空氣清新，一走進去就覺得心情很好」，也有人在湖畔小憩時直呼「風吹過來很涼快，整個人都放鬆下來，真的有種『慢下來真好』的感覺」。而已故作家齊邦媛也在80多歲時選擇搬入這裡，她為住處取名「最後的書房」，在獨立空間裡完成了自傳《巨流河》，展現「才80歲，還有自己的生活要過」的決心。憑藉龐大的醫療後盾與舒適環境，長庚養生文化村在討論聲量上高居第一，成為網友口中最具代表性的養生村。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2023年09月22日至2025年09月21日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

網路溫度計DailyView

網路溫度計DailyView

全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》，致力以數據探究社會現象，並率先以「網路聲量」一詞來解譯人們的行為。 透過最即時且具公信力的每日調查、熱門話題、口碑聲量排行及洞察報告，掌握企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業的最新趨勢。

#分享 #飯店 #養生村

睽違6年世界最大吊車展「啟德機械吊車展」盛大舉辦

睽違6年世界最大吊車展「啟德機械吊車展」盛大舉辦

2025-09-27 22:55 豆眼看世界/鄭傑中

睽違6年世界最大吊車展「啟德機械吊車展」盛大舉辦

MD:@macyacoffee(threads:angela_199127

MD: @macyacoffee (threads: angela_199127)
MD: @macyacoffee (threads: angela_199127)

受疫情及原廠區土地被徵用等因素，原本每年舉辦的「啟德機械吊車展」，在停辦6年後，今年首次在新廠區擴大舉辦。

資料來源:啟德機械
資料來源:啟德機械

資料來源:啟德機械
資料來源:啟德機械

這次展場焦點：包括全球少有的2200噸履帶吊車、800噸履帶吊車、104M美國工業式雲梯消防車、四台高空吊車、堆高機、及其它重機具等。

2200噸履帶吊車

熱愛吊車的同學，帶著自己組裝作品來展示。
熱愛吊車的同學，帶著自己組裝作品來展示。

 800噸覆帶吊車 

184M美國工業式雲梯消防車 

同時有免費吊籃體驗，遊客可選擇在廠區內四區高空吊籃體驗（廠區地圖有標示），風大時會暫停活動，並請遵循現場人員安排。

MD: @macyacoffee (threads: angela_199127)
MD: @macyacoffee (threads: angela_199127)

現場亦開放部份重機械工程車，讓大小朋友享受在駕駛座的操控感。

除了大型起重設備外，造價40億新台幣的啟德白宮總部也限時開放給大家入內參觀拍照，但因排隊人潮實在太長，筆者只能在外觀記錄一下。

白宮總部:9/27(六)、9/28(日) 早上8點開放，9/29(一) 中午12點後開放，敬請見諒，白宮總部一樓禁止飲食；寵物可進，請繫繩/提籃/推車，寵物請勿落地。

啟德胡漢龔董事長在3天活動中也會和遊客拍照。


吊車展日期：

114年9月27(六)、28(日)、29(一)，僅此三天。

早上８點～下午１６點３０分

***最後入廠時間15:30***

***白宮總部15:30禁止入內***

啟德機械起重工程股份有限公司

新竹縣寶山鄉大雅路二段168號

資料來源:啟德機械
資料來源:啟德機械

資料來源:啟德機械
資料來源:啟德機械

資料來源:啟德機械
資料來源:啟德機械

資料來源:啟德機械
資料來源:啟德機械



豆眼看世界/鄭傑中

豆眼看世界/鄭傑中

攝人生，影大地，對焦全世界. 我是鄭傑中，歡迎帶著相機和我一起跟拍記錄感動.

#網美 #消防 #拍照打卡 #展覽帶逛 #新竹縣旅遊

台灣哪個景點最雷？外國遊客公認是它「5分鐘就逛完」，大老遠跑去超失望

台灣哪個景點最雷？外國遊客公認是它「5分鐘就逛完」，大老遠跑去超失望

2025-09-23 10:00 造咖
圖片來源：photoAC、Canva
圖片來源：photoAC、Canva

台灣擁有豐富的觀光資源，以及各式美食小吃，每年都吸引大批海外旅客造訪。不過，近日一名外國網友在社群論壇上提問：「到台灣旅遊時，哪些景點最好不要去？」意外掀起討論，其中有個景點受到最多批評，不少人認為除了拍照之外幾乎沒有其他看點，更有去過的遊客表示「五分鐘就走人」，直言相當失望。

饒河夜市、西門町等地，是外國網友認為需要避雷的台灣景點／圖片來源：photoAC
饒河夜市、西門町等地，是外國網友認為需要避雷的台灣景點／圖片來源：photoAC

近期一名外國網友在社群論壇「Reddit」發文詢問「去台灣旅遊需要避雷哪些景點」，隨即引發熱議，被網友點名的景點包括彩虹眷村、墾丁、九份、野柳、饒河夜市與西門町，這些幾乎都是觀光客最常聚集的熱門地點。

而在這之中，最多人提到的就是位於台中南屯的彩虹眷村，數名網友紛紛分享了自己的經驗，坦言原本彩虹眷村不但廣為人知也十分熱鬧，但如今已被開發破壞，且該地交通不便、規模縮水，認為除了拍照幾乎沒有其他事情可做。

不少網友認為，彩虹眷村如今已被開發破壞，且該地交通不便、規模縮水，認為除了拍照幾乎沒有其他事情可做／圖片來源：photoAC
不少網友認為，彩虹眷村如今已被開發破壞，且該地交通不便、規模縮水，認為除了拍照幾乎沒有其他事情可做／圖片來源：photoAC

還有一名網友分享，2019年時，妻子曾帶母親與祖母到彩虹眷村遊玩，欣賞那些令人嘆為觀止的藝術畫作，並在附近咖啡廳小憩留下美好回憶，彩虹眷村從此成為她們心中的台灣代表景點，沒想到近期再訪卻大失所望，整體規模大幅縮水，多數區域被大樓佔去，紀念品店也消失，原本的彩繪牆則被帆布覆蓋，原本的特色盡失，一家人在彩虹眷村僅待了5分鐘就離開，對於整體感受相當失望。

然而除了彩虹眷村之外，被「Reddit」網友提到的台灣景點還有日月潭、墾丁、九份等等，其中，墾丁被抱怨「價格太高、落差太大」；九份雖然風景、茶館備受推崇，卻被吐槽「人多到走不動」，尤其是假日幾乎寸步難行，但也有人坦言，「其實週末去的任何地方都是人擠人」。

一名網友分享，妻子2019年時，曾帶母親與祖母到彩虹眷村遊玩／圖片來源：photoAC
一名網友分享，妻子2019年時，曾帶母親與祖母到彩虹眷村遊玩／圖片來源：photoAC

台灣許多熱門景點往往因遊客過多或環境改變，而讓部分旅客感到失望。選擇旅遊地點時，不妨多做功課、避開人潮尖峰，或嘗試探索一些較少人知道的景點，才能真正享受旅行的樂趣，也能留下屬於自己的美好回憶。

【本文為造咖授權提供】

造咖

造咖

「造咖」打造年輕人需要的多元、創意、數位內容，包括理財賺錢、串流娛樂、生活流行、美妝健身，不僅要滿足18-35歲讀者群在生活上的各種資訊需求，也要讓每個人都能造就自己，成為自己心中理想的咖！

#景點

台灣愛用「這藥物」韓國禁止攜帶！ 出國搭機十大違規物 隨身還是托運一次看懂

台灣愛用「這藥物」韓國禁止攜帶！ 出國搭機十大違規物 隨身還是托運一次看懂

2025-09-29 11:02 網路溫度計DailyView
示意圖／ChatGPT
示意圖／ChatGPT

無法拆電池的3C用品易踩雷

出國旅遊難免想買些伴手禮或實用小物帶回家，但你知道有些物品其實禁止入境嗎？若在機場被海關攔下，不僅會遭到沒收，甚至可能被罰款。一名台灣旅客就在日本購入熱銷的USB瀏海電捲棒，返國準備通關時卻被攔下，由於該款無線瀏海電捲棒內建不可拆卸鋰電池，海關人員明確告知「不能隨身攜帶，也不能放託運」。最後，她只能眼睜睜看著4支全數遭沒收，讓人相當扼腕。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，統計整理近兩年來十大機場違禁品，快來看有哪些新制上路！

No.10 藥品

禁止EVE止痛藥：韓國

入境台灣時，旅客攜帶藥品須符合「自用藥物限量表」：
1.一般非處方藥每種最多12瓶（盒、條、支等），合計不超過36瓶。
2.處方藥若無醫師處方證明，最多可帶2個月用量；有處方證明者則不得超過該證明所示之合理用量，且上限為6個月用量。

不少人去日本旅遊都會買知名的EVE藥品止痛藥，但韓國2025年4月起，禁止EVE止痛藥攜帶入境，因為部分EVE藥品含有未經韓國核准的成分「丙烯異丙乙酸尿」，該成分恐引發過敏性休克等嚴重副作用，基於健康風險控管，韓方決定全面禁止其入境。

No.9 槍砲彈藥類

禁止機場：全球

旅客搭機依法禁止攜帶槍砲彈藥、爆裂物或託運上飛機，近兩年相關討論有兩個聲量高點。陸軍一名上尉2024年5月搭乘華信航空高雄往澎湖班次，在通過安檢線時，遭X光儀器查出手提行李內有1顆T74排用機槍子彈，上尉坦承這顆子彈是部隊所有，應該是平日操演時不慎落入隨身行李袋內。案件引發網友討論，「操演完不用點彈殼喔」、「藏衣服藏到忘記？」

此外，一樣在高雄小港機場，2024年7月有一 名旅客向空服員稱攜帶手榴彈登機，造成航班延誤約2小時。警方確認是虛驚一場，並逮捕嫌疑人，依違反民用航空法移送。

No.8 電動行李箱

翻攝FB／桃園國際機場、X／jj機場禁止使用：台灣、日本、新加坡、英國、香港

禁止航空公司：阿聯酋、達美航空

電動行李箱除了能裝東西，也能一秒變成電動代步工具，連韓國女團BLACKPINK都超愛，甚至曾坐在行李箱上表演，在市面上迅速竄紅。不過該行李箱的方便性卻在人潮擁擠的機場內釀成交通亂象，加上電動行李箱內建大容量鋰電池，有可能會引發航空安全，多國政府宣布機場禁止騎乘電動行李箱，其中日本更禁止街頭騎乘電動行李箱。根據日本《道路交通法》，電動行李箱被歸類為「附有原動機的自行車」，在無牌且無照的情況下，在公路上行駛構成違法，將面臨3年以下有期徒刑或約新台幣10萬元罰緩。有網友表示，「管太寬，沒撞到人就好了」；但也有人認為，「早該禁止」。

延伸閱讀：電動行李箱惹議！BLACKPINK不能在桃機騎了　日本違規罰款高達10萬

No.7 打火機

禁止託運機場：全球

依法打火機不得放置於託運行李中，以防在運輸過程中因受壓或高溫而引燃；隨身行李原則上亦禁止攜帶，但有些國家允許隨身攜帶一個傳統打火機且不得使用，至於防風及藍焰打火機隨身或託運行李皆禁止。

2025年6月有網友發文詢問，去中國旅遊可以帶打火機上飛機嗎？有不少人回覆，「機場吸菸處都會有打火機，不然跟人借也是很普遍」、「中國搭機都不行，會有防爆檢查」。

No.6 果醬、泡菜等液體

禁止隨身上機：全球

超過100毫升的果醬、泡菜等液體或膏狀物品禁止隨身攜帶上機，必須放入託運行李中。不過，仍有不少旅客分不清哪些物品被歸類為液體，因此在安檢時被攔下。2024年1月，一位網友發文分享果醬被扣留在海關，質疑「果醬哪裡危險？」引起熱烈討論，「鹹果醬...該不會是Marmite？」「規定是這樣的啦⋯⋯日本安檢也會沒收味噌」、「話說布丁也不能手提喔」、「規定上真的是可以抹得開就是液體」；還有人表示，「現場吃到剩100ml！吃給他看」。

No.5 加工肉類

翻攝FB／動植物防疫檢疫署禁止機場：全球

台灣事亞洲唯一3大豬病（豬瘟、非洲豬瘟、口蹄疫）的非疫國，對於邊境加工肉類（香腸、肉鬆、臘肉、肉乾等） 的入境規定極為嚴格，以防範動物疾病傳入。許多看似不含肉的食品如五仁月餅、鳳凰捲和部分青糰也含有肉，需特別留意。2025年7月，一位女子不慎將含肉的「玉米澱粉腸」帶回台灣，慘遭海關重罰20萬元。網友表示，「付了20萬，以後就會記得很清楚」、「心存僥倖」；還有人認為，「試著主張裡面沒有肉，搞不好真的沒有」。

No.4 仿冒品

禁止機場：全球

仿冒品（包括偽造品牌服飾、手錶、包包、電子產品等）多數國家禁止或限制進出口，在機場可能被海關扣押或沒收。財政部修改緝私免罰標準，取消小額免罰機制，2025年6月開始，旅客出國旅遊購買假名牌包包、3C產品等出入境，不管有無申報，被海關查獲，即使金額在5000元以下，除物品會被沒收，也會被處以最高1.5萬元罰鍰。的罰鍰。有網友表示，「現在海關也要當鑒定師了嗎？厲害厲害」、「增加海關負擔」。

No.3 動植物類

翻攝FB／Taiwan in Melbourne禁止機場：全球

攜帶活體、植物、種子以及動植物衍生品，例如樹苗、標本、水果等通常受植物檢疫法規限制，必需取得合法檢疫許可證或依規定申報。若未通過檢疫可能被沒收或銷毀。台灣海關規定，農產品總重超過 6 公斤、種類超過規定，或未經申報檢疫皆不得入境。

近幾年不少民眾去澳洲旅遊會將袋鼠蛋蛋當作紀念品帶回國，但它其實禁止入境台灣。此外，有網友分享從日本返台機上大啖草莓照，引起不少人討論，「日本的海關及安檢是不會限制你帶水果出境，只是不能攜帶水果入境台灣」、「過海關前吃完就好了」。

延伸閱讀：澳伴手禮「袋鼠蛋蛋」恐罰20萬！「這步驟」才可入境　袋鼠蛋蛋怎麼來？

No.2 刀剪類

禁止隨身上機：全球（例外：特定食物剪）

搭乘飛機時，刀具、剪刀不得隨身攜帶上飛機，必須託運。但桃園機場公司表示，兒童食物剪如要放隨身行李，須請留意中心點到刀鋒，不得超過6公分，且為塑膠安全（圓頭）剪刀。指甲剪、眉夾等生活小工具，多數允許攜帶，但仍須通過安檢人員判斷。旅客若攜帶廚刀、折疊刀、多功能刀具、鐮刀等，則必須全數託運。建議民眾出國前，務必查詢航空公司與出發國機場安檢規範，並妥善打包刀具以避免退運或延誤。

No.1 行動電源

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT禁止託運機場：全球

航程間禁止使用航空公司：台灣航空公司、韓國航空公司、泰國航空、新加坡航空、酷航

近年來，行動電源因為鋰電池過熱、內部絕緣層破裂或短路，造成飛機火災、冒煙等緊急狀況。例如2025年1月，一架釜山航空客機準備起飛時就因頭頂行李艙放置的行動電源自燃，導致機身受損並緊急疏散乘客。因此，許多航空公司已開始重新檢視、限制行動電源在飛機行李艙內的存放位置與攜帶方式，不少航空公司要求乘客搭機期間禁止使用及充電，以及不可置於座椅上方置物櫃。有網友表示，「雖然規定越來越嚴格，但也是好事」、「感覺行動電源會越來越嚴格規定」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2023年9月15日至2025年9月14日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

網路溫度計DailyView

網路溫度計DailyView

全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》，致力以數據探究社會現象，並率先以「網路聲量」一詞來解譯人們的行為。 透過最即時且具公信力的每日調查、熱門話題、口碑聲量排行及洞察報告，掌握企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業的最新趨勢。

#機場 #飛機 #中國旅遊

『燔羽』~ 傳承「全聚德」百年烤鴨．傳統與現代的味蕾盛宴

『燔羽』~ 傳承「全聚德」百年烤鴨．傳統與現代的味蕾盛宴

2025-09-25 13:13 阿米王

京烤鴨的原型最早能追溯到南宋。據說明朝遷都北京時，以杭州料理中的烤鴨作為宮廷料理，被帶到了北京。北京烤鴨的烹調方法，可在《清裨類鈔》的「京師食品」中見到：「其製法有湯鴨、扒鴨之別，而尤以燒鴨為最，以利刃割其皮，小如錢，而絕不黏肉」。自1864年創立於北京的「全聚德」烤鴨，歷史悠久，經歷了時空轉換，積累了深厚的品牌聲譽。

現在燔羽帶著這隻擁有161年傳奇的鴨子翩然抵台，為這位承載百年精髓的「全聚德」烤鴨在台中西區打造了一方全新天地，融合咖啡與餐酒館的輕鬆氛圍！


燔羽的大門是以一對古樸的獅頭門環，作為敲門的工具，獅頭門環沉甸甸地鑲嵌在厚實的大門上，讓阿米王推門瞬間，彷彿像是穿越到了古宅或宮殿！

推開沉穩的實木古門，立刻把阿米王拉回到現代，迎面而來的是明亮、現代又不失雅緻的裝潢，古典與創新的設計勾勒出燔羽的獨特氣質！

寬敞的空間設計與舒適的座椅安排，讓每位客人都能感受到輕鬆自在的用餐體驗。
寬敞的空間設計與舒適的座椅安排，讓每位客人都能感受到輕鬆自在的用餐體驗。

賓客也可以在寧靜的角落裡，悠然翻閱一本好書，啜飲一杯香醇的咖啡！
賓客也可以在寧靜的角落裡，悠然翻閱一本好書，啜飲一杯香醇的咖啡！

牆上還掛著燔羽的台灣師傅在「全聚德」進修的照片！
牆上還掛著燔羽的台灣師傅在「全聚德」進修的照片！

燔羽精緻烤鴨創意雙人套餐是必點選項，在烤鴨慢火淬煉的等待時光裡，我們另外加點了2個前菜，「乾隆白菜」和「嗆拌土豆絲」！

清爽的「乾隆白菜」，入口脆嫩，餘味甘甜！
清爽的「乾隆白菜」，入口脆嫩，餘味甘甜！

「嗆拌土豆絲」，微酸開胃，絲絲入扣，為烤鴨味蕾揭開一場中式饗宴的序幕。
「嗆拌土豆絲」，微酸開胃，絲絲入扣，為烤鴨味蕾揭開一場中式饗宴的序幕。

果然等待是值得的！師傅用精湛的刀工，將鴨胸最精華的16片，片成一朵盛開的牡丹花，其中所有的器皿和擺盤完全跟「全聚德」的一模一樣！鴨皮呈現金黃酥脆，輕咬一口，油香四溢，入口即化，卻不膩口；鴨肉則細嫩多汁，完全沒有鴨腥味，裹入薄如蟬翼的荷葉餅，搭配全聚德的秘製甜麵醬、蔥絲的清爽與黃瓜的脆嫩，每一口都是層次豐富的交響曲，彷彿將北京的宮廷盛宴濃縮於一鴨一餅之間，令人沉醉。

這道曾經在北京國宴上驚艷各國元首的佳餚，如今在台中西區的燔羽就能品嚐！

這是鴨胸上最精華的一口，配著白砂糖，ㄧ勺入口，鴨皮酥脆無比，鴨油的香氣在舌尖繚繞，充斥著鼻腔，在場的客人都忍不住發出了讚嘆聲，天啊，真是美味極了！

傳統烤鴨三吃以爆炒鴨架、鴨湯或鴨粥聞名，而燔羽以大膽創意重塑經典，將爆炒鴨架升華為香氣四溢的「烤鴨披薩」，鴨肉的濃郁與酥脆餅皮完美交融，配上蔥絲佐以全聚德的秘製甜麵醬，令人驚艷！

燔羽將傳統的鴨湯或鴨粥化為一碗溫潤的「當歸鴨湯麵線」，湯頭清甜醇厚，麵線滑順，藥膳香氣縈繞，溫暖心脾。這創新演繹，讓全聚德的百年風味在台中西區綻放新意，傳統與現代於舌尖共舞。

走進燔羽，你會被咖啡豆的醇厚香氣環繞，阿米王難抵誘惑，點了一杯台灣少見的「夏威夷Super Kona Extra Fancy」手沖咖啡，豆香濃郁中帶著熱帶果香，入口絲滑，其活潑的酸度搭配著清宮御點「豌豆黃」，細膩軟糯，甜而不膩，綿密口感與咖啡的清新層次相輔相成。

接著我們又忍不住好奇心點了「豌豆蓉馬丁尼」，啜飲時，豌豆蓉的綿密口感在舌尖輕舞，尾韻悠長，帶出淡淡的堅果餘香與馬丁尼的乾爽回甘，增添一抹清冽的層次感。

不喝咖啡的朋友們，這裡也提供生啤酒、茶類和特調的果汁飲品！ 這裡的「御釀慢熬山楂露」是別處喝不到的，搭配烤鴨特別的balance!

這杯「百香遇見檸檬」簡直是視覺與味覺的雙重饗宴，這容器也太吸睛了，好像一件藝術品！ 

燔羽～不僅是「全聚德」161年工藝的延續，更是傳統與現代，東方與西方的結合，喜愛烤鴨的饕客們無需遠赴北京，即可在台中這片充滿文藝氣息的空間，品嚐正宗的北京烤鴨，佐以一杯精心調製的咖啡，感受傳統美味與當代生活的完美碰撞，在燔羽，每一口都是傳承，每一口都是享受！

溫馨提醒🔔：

「燔羽」營業時間10:00am~5:00pm（週一、週二公休）！

「燔羽」有時候會推出驚喜的隱藏餐點，老饕們可要把握時機！

「燔羽」不另外再加收10%的服務費！

預約電話：0965615130

地址：臺中市西區民生北路130號

阿米王

阿米王

品嚐各地美食、沉浸當下之樂，感受生活的詩意與美好！

#披薩 #咖啡豆

