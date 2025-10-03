2025-10-03 10:50 鍾小殷的幸福玩樂趣
台南飯店【台南桂田渡假酒店】-擁有7,000坪峇里島南洋風庭園，溫水游泳池，早餐很厲害。台南渡假感十足的飯店，想要偽出國就選擇桂田。
台南桂田酒店，是我口袋名單之一的飯店。
很幸運的，沒想到這次林恰恰公司旅遊，就是招待這間飯店住一晚。
話說我今年解鎖了一些飯店，都是想住很久的。
覺得好幸福，也充滿著感恩。
實際住過以後，真的蠻舒服，尤其豐富的早餐，更是加分。
台南桂田渡假酒店 地理位置與停車
飯店交通便利，從永康交流道下去後，開不到5分鐘就到了。
其實永康還蠻熱鬧的，這裡有一間台南應用科技大學，
我那個年代叫做台南女子技術學院，默默透露了年紀...
我一直以為它是國立，這趟旅程才發現原來它是私立的啊!
台南桂田渡假酒店就位在這麼一個鬧中取靜的地方，
門口擺放大象與椰子樹裝飾，透露出悠閒的渡假氣息。
停車的部份，飯店地下室附有室內停車場，但位子比較小，要注意一下。
戶外也有露天停車場，停車位不少。
台南桂田渡假酒店 大廳
台南桂田酒店十分具有設計感，從大廳便感受得出來。
即使是一般飯店常見的水晶吊燈，他們家的就特別典雅，沒有俗氣的感覺。
等待check in的大廳休息區，陳列著書籍，清新的氣質。
喜歡這面牆，我好想把家裡的任一面牆，也用成這樣XDD
台南桂田渡假酒店 公設
以往寫飯店文，我習慣都是先開箱房間。
這次先寫公設，因為台南桂田渡假酒店的公設，是它的重點。
7000坪戶外南洋庭園
佔地7,000坪南洋風情庭園，有著假山瀑布、小橋流水，
在市區就能看到這種造景，實在難得。
在草地上座落了峇里島傳統木製建築，以及發呆庭，
泰式精致石雕，進口中東海藻植栽，真的有偽出國的錯覺。
這個石雕是不是超可愛?我個人很喜歡這種風格的東西...
實在太美，許多新人也會選擇在這裡舉辦庭園戶外婚禮。
庭園內的這座歐式證婚塔，讓我們這對已婚13年的老夫老妻，也想拍下照片。
海悅健康俱樂部-游泳池
本館的一樓，在戶外庭園的旁邊，就是游泳池。
15 x 35公尺寬闊Villa式泳池，由淺到深。
旁邊小池是比較淺水的戲水池，適合小小孩。
比起很多飯店，他們家的泳池算大了，
大小很可以之外，水溫我也表示滿意。
因為它是溫水游泳池耶!!
真的是溫暖又剛好的水溫，游再久都不會冷。
泳池開放時間是早上06:30-11:30 ，下午 14:30-22:00 (21:40最後入場)
海悅健康俱樂部-健身房
跟游泳池一樣的入口，本館的二樓則是健身房。
空間適中，健身器材也不少。
大家可以依照自己的喜好，選擇合適的器材。
飯店健身房通常都要求一定要著運動鞋，如果忘記帶，這裡還提供租借服務。
我覺得蠻妙的，住過這麼多飯店，
好像第一次看到有這種服務。
健身房開放時間是早上06:30-11:30，下午 14:30-22:00 (21:40最後入場時間)
基本上跟游泳池一樣，要注意他們週二是休館的喔!
所以如果你入住時間剛好是週二，可能就無法享用這部份的公設了。
各種餐廳
台南桂田酒店本身除了住宿，餐廳應該也是他們的主力吧!
因為在這間飯店裡，居然就多達五間餐廳，都是不同料理。
不管你們同行的人，今天想吃中餐廳、日本料理、鐵板燒，還是全都想吃，
住一間桂田，就能搞定全部人的肚子。
BAR16 桂田書坊
再推一個值得入住的地方，飯店裡面還有一間書房。
從大廳的樓梯走上二樓，會看到 BAR16 桂田書坊。
沉穩內斂的木質色調，開放式的閱讀書架提供每一位遊客自由取閱。
飯店有書並不是什麼新奇的事，但把書房做得這麼美，
還能品嚐Bar16世界莊園級的精品咖啡，很棒耶!
桂田國際宴會廳
在書房的旁邊，一樣是二樓的位置，
設置了許多間包廂，是台南桂田酒店的宴會廳。
各種不同大小與空間設計的宴會廳，符合不同客人的需求。
像我們那天除了遇到辦婚禮的，還有抓週的，每一間都裝潢的美輪美奐。
台南桂田渡假酒店 豪華客房
好了，公設介紹完了，來看房間吧!
時尚的裝潢風格，配置高級訂製床組。
兩張中床擺下去，房間也不會過於擁擠。
床旁邊設置了長條式的臥榻，可坐可躺可看到窗外，
雖然外面是沒有什麼風景啦!
房間部份就是中規中矩，如果電視可以大一點會更好。
房型有浴缸，旁邊是乾濕分離的淋浴間。
房間大小約12坪，就是剛剛好夠用的概念。
冰箱內有兩瓶飲料，是免費的。
還有送上小餅乾，印有台灣圖案，頗可愛。
台南桂田渡假酒店 早餐-阿力海百匯自助餐廳
來來來，最後重頭戲來介紹他們家必吃的自助式早餐。
早餐在阿力海百匯自助餐廳享用，這間餐廳也有對外營業，
也就是說，如果你不是住宿的旅客，純脆只去用餐，也是可以的喔!
早餐的時段是早餐6:30-10:00，擁有百道無國界料理，無限量供應。
部份開放式廚房，可以看到廚師掌廚。
早餐真的是蠻厲害，頂級碳烤牛肉、現切沙朗牛排、各式熱炒，應有盡有。
包子饅頭、各種港點，居然還有肉粽，
早餐吃這個，一顆就飽了吧!
台南特色小吃，這裡也吃得到，像是海鮮粥。
牛肉湯以及小卷米粉，在這舒服吹著冷氣，就能享用。
餐廳座位很多，共有兩樓，這是二樓的部份。
真要說的話，有一個缺點，裡面光線有點昏暗，
我比較喜歡吃飯的環境亮一點，才知道你吃進了些什麼XDD
扣除燈光問題，他們早餐真的很澎湃。
台南桂田渡假酒店 相關資訊
地理位置好，早餐很可以，
台南府城唯一擁有新南洋峇厘島風情庭園的飯店，
台南桂田渡假酒店，渡假休閒的選擇。
台南桂田渡假酒店
地址:台南市永康區永安一街99號
電話:06-2438999
