俄羅斯古都建築之旅(1) 聖彼得堡—皇宮建築之美

很多人擔心俄烏戰爭尚未停息，去俄羅斯旅遊安全嗎？其實俄羅斯國土遼闊，軍事行動可能波及的地區只在烏克蘭邊界或南部，主要的旅遊城市都很安全，可放心前往觀光。

俄羅斯旅遊的一大賣點是參觀皇宮及教堂，深深吸引喜歡欣賞建築的我，因此2025年我參加航向世界旅遊的旅遊團，領略了三個古都—莫斯科、聖彼得堡及喀山獨特的建築之美，特別是在聖彼得堡欣賞到「三宮」，讓我感受俄帝時期的絕代風華。

世界藝術的殿堂—隱士廬博物館(冬宮)

沙皇彼得大帝建造兩宮，「冬宮」冬天居住時能保暖，並且是處理政務的地方；「夏宮」用來避暑休閒，藉由兩大宮展示帝國的富饒。1917年十月革命冬宮被攻佔，從此不再是皇室居所，而被改建為博物館，之後的凱薩琳大帝購買大量藝術品，建立「隱士廬」（沙皇私人的藝術欣賞空間），隨著收藏品增加，館舍不斷擴展，今天的隱士廬博物館已是「世界四大博物館」之一，與羅浮宮、大英博物館、大都會博物館並列，館藏超過300萬件，涵蓋繪畫、雕塑、古代文物、應用藝術等，是熱愛藝文的人必看的博物館。

館內的「白廳」有拱形白色天花板配上雕花裝飾，對稱的結構設計，搭配巨大的黃金吊燈，帶有新古典主義氣息。這裡原本是冬宮的宮廷廳堂，用於宴會、慶典與接待，現今是展覽廳之一，展出歐洲繪畫與藝術品。

「小彼得大帝廳」紅色絨布牆面配上金色裝飾，華麗的裝飾設計展現巴洛克與新古典融合的風格，中央擺放著一張象徵性的沙皇寶座，後方有一大幅畫像，畫中人物是彼得大帝與女神，象徵彼得大帝開創俄羅斯強盛基業。

「聖喬治廳」又稱「大寶座廳」，是舉行隆重典禮的地方，白色大理石牆壁顯得莊嚴宏偉，金色雕花天花板與多盞華麗水晶吊燈，襯托皇家的氣派，正中央有一張紅色寶座，上方有帝國的雙頭鷹徽章，此區是權力核心的象徵，被視為冬宮最具代表性的廳堂。

文藝復興大師拉斐爾在梵蒂岡宗座宮設計一條「拉斐爾長廊」，成為歐洲後世宮殿長廊設計的範本。凱薩琳大帝命人把「拉斐爾長廊」完整複製到博物館內，牆面和拱頂上佈滿文藝復興風格的壁畫與裝飾圖案，被視為館內的藝術亮點。

俄羅斯的「凡爾賽宮」—彼得宮(夏宮)

臨波羅的海的「夏宮」最大亮點是有150多座華麗的噴泉與雕塑，還有大片的花園與海景，設計靈感部分來自法國凡爾賽宮，因而被稱作「俄羅斯的凡爾賽宮」，展示俄羅斯皇室的富麗與海洋情懷，象徵俄國由內陸帝國邁向海洋強國的夢想。

夏宮是皇室用來避暑與休閒的地方，因此旅客以參觀戶外的噴泉、雕像與花園為主，夏天來此特別沁涼舒適。夏宮分為上下兩花園，上花園有著名的噴泉景觀，只在每年的5月〜10月開放，這裡的噴泉無使用機械輔助，而是依地勢高低與連通管原理運作，可見當時的建築技術已非常高超。

下花園是皇家園林的經典，自宮殿下方呈扇形向芬蘭灣展開，廣場草地花木扶疏配上羅馬噴泉，還有各式各樣栩栩如生的鍍金雕塑，展現皇家的奢華氣派。

下花園廣場的中央是一條河，兩邊是樹木參天的森林，可搭乘夏宮專屬的水翼船，順河而下可抵芬蘭灣。

展現女性沙皇的優雅氣質—凱薩琳宮

最初由彼得大帝的妻子凱薩琳一世下令建造，原本是一座較小的皇宮，後來彼得大帝的女兒伊麗莎白女皇大規模擴建，改建成華麗的巴洛克式宮殿，取名「凱薩琳宮」來紀念母親。之後凱薩琳大帝即位，再次整修改成當時流行的俄羅斯古典主義建築，使用大量純金裝飾，至今仍保存當時的模樣，是俄羅斯帝國奢華與藝術的象徵。

宮殿對稱延伸長約300公尺，擁有超過300個房間，立面裝飾有大量浮雕、柱式與雕刻人物，展現巴洛克風格的華麗與動感。外牆採用藍白金三色，據說代表皇后藍色的眼睛、白色的皮膚和金黃色的頭髮。

大廳輝煌氣派足以容納大型宴會與舞會，天花板是名師的油畫，描繪神話場景和沙皇榮耀，增添藝術氣息，牆面和柱子覆蓋金箔雕刻，並嵌入鏡面以擴大空間感。

宮內有數間精緻的宴客廳，牆面有精雕細琢的雕飾圖案，天花板有描繪細緻的壁畫，融合了巴洛克與新古典主義，展現藝術的品味，有別於男性沙皇闊氣雄偉的風格，凱薩琳宮充滿女性沙皇的優雅氣質。

宮內最著名的「琥珀廳」是一座全由琥珀和黃金裝飾而成的空間，在二戰期間被德國納粹破壞拆解，又遭戰事轟炸，從此下落不明。1979年蘇聯政府開始重建，一度中斷後由德國政府和企業資助繼續修建，投入了大量資金、工藝師傅與科學研究，耗時24年終於恢復昔日風采，被譽為「世界第八大奇蹟」，在2003年才重新對外界開放。

踏入聖彼得堡彷彿走進歷史的時光隧道，冬宮莊嚴、夏宮休閒、凱薩琳宮優雅，金碧輝煌的殿堂不再只是帝國的象徵，而是告訴旅客，權力會消逝，唯有歷史與記憶永遠閃耀，你想親臨這些宏偉的歷史建築嗎？來趟俄羅斯之旅吧！

