[高雄住宿]激推樂園渡假飯店！超狂兒童遊戲室 下樓就到購物中心 從早玩到晚～親子飯店推薦｜義大皇家酒店
這個聖誕節前夕，阿璇一家決定來去高雄義大慶祝，給樂樂留下一個難忘的回憶！還記得阿璇小時候就曾來住過義大飯店，印象很不錯，這次我們選擇入住義大皇家酒店，在房間就能看到超大摩天輪在眼前，隨時想逛mall就能出發，隔天暢遊義大遊樂世界超過癮的啦，大人小孩都玩到不想回家XD，總之飯店就在遊樂區裏頭只有方便，很值得親子朋友納入口袋名單的飯店，推薦給你們啦～
飯店停車場地下好幾層，位子很多，而且住客可自由進出，無需特別消磁
義大皇家酒店 氣派大廳
大廳非常之氣派，應景得充滿聖誕氛圍，check in完一定要跟女兒來張合照留念
走去電梯的路上，發現飯店內部就有自己的商店街
義大皇家酒店 豪華家庭房 打開窗就是巨大摩天輪
我們這次住的是第2棟，走廊超美的，迫不及待要來開箱房間啦
房卡設計得超可愛，是吉祥物大義在迎接著我們呢
將將～豪華家庭房，兩張雙人加大床，看起來就很舒適，我們一家三口非常夠睡
冰箱和茶水都設置在電視櫃裏頭，一旁還有個放置行李的空間，不用將行李箱攤在地上就是方便
樂樂超興奮得馬上爬上床，這才發現每張床都附有四顆枕頭，阿璇剛好可以拿來擋住床邊，以免女兒睡到滾下床XD
很喜歡這個小空間，很有度假放鬆的氛圍
有迎賓餅乾可以當作入房後的小點心，不然有時候晚餐前還真的會有點餓
咖啡、茶包選擇不少
這個房型是飯店內唯一面向義大世界摩天輪的房間，這視角實在太夢幻了!!!
興奮的樂樂寶貝第一次這麼近距離看到摩天輪，超嗨的
浴室空間還蠻寬敞的，馬桶跟淋浴間是分開的
吹風機是知名品牌，風量很大，髮量多的人會很開心哈哈
浴室有浴缸總是有種獲得小確幸的感覺，畢竟現在家裡浴室越來越少人放置浴缸了，只有住飯店的時候才有機會泡澡><
陽台雖然沒有很大，但是可以在這裡欣賞風景再適合不過了
母女光跟摩天輪自拍就玩得超開心
夜景也是很迷人
隔天一早起床打開窗簾，超讚的視野，一定要跟大家分享
omg 藍天搭配摩天輪，美翻天
一早醒來坐在落地窗前享受親子時光，實在太浪漫
義大皇家酒店 休閒設施介紹
趁著晚餐前還有時間，當然要來好好享受飯店設施啦
戶外游泳池在LB樓層，忘記帶泳衣或是游泳圈可以在現場購買
泳池超級大，除了長泳區也有一小區的兒童戲水區，不過這天來的時候遇上寒流，就算有帶泳衣可能也沒有勇氣下水XD
超大滑水道是飯店的人氣設施，不敢玩那麼刺激的，小小孩也有小溜滑梯可以玩
室內溫水水療池
空間也是超級大，只能說沒帶泳衣來真的可惜了
喜愛運動的人也有健身房可用
連瑜珈教室都有
超讚的兒童遊戲室，必須推爆～小孩們喜歡玩的通通有，樂樂在這裡玩到不想去吃晚餐XD
樹屋設計超可愛的，小朋友最喜歡鑽來鑽去的
大積木、統感玩具種類很多
有球池就給讚！！！
玩到起肖的母女二人組
除了有女孩喜歡的扮家家酒，男孩愛的修理工具系列也有
不得不說這一區規畫得真的很用心，連大人拍照起來都好有童話風
遊戲區裡面就設有一間兒童廁所，方便又安全
馬桶還是Hello Kitty造型的，很用心欸
樂樂最愛開車車，這裡車款選擇好多喔
這個時段來，我們不小心包場了，全場都可見到樂樂嚕車的蹤影XD
機台遊戲區也在這一層樓，根本小小湯姆熊吧
大人在這裡顧小孩可以打撞球和桌球打發時間，小房間裡還有SWITCH可以免費租借，太貼心了
義大皇家酒店 超人氣皇樓餐廳
在遊戲室玩著玩著就到了晚餐時間，其實走路很快就能到shopping mall吃飯，但出來玩嘛～偶爾犒賞自己一下，晚餐直接在飯店餐廳！
我們挑了義大皇家酒店評價很高的中餐廳皇樓餐廳
三個人點這樣就超飽的
臘味煲仔飯超有港味，鹹香鹹香
椒麻德國豬腳，豬腳炸得香酥脆搭上微辣的風味，很少吃辣的我們也整盤嗑光
連甜點也蠻優秀的，小蘋果裡麵包的是紅豆麻糬，芋頭西米露濃郁順口
吃飯到一半，樂樂突然便便了，結果在LB樓層就有哺乳室，除了設備齊全，裡頭也有廁所，不怕小孩上完廁所，大人也想上XD
吃飽喝足，拿著飯店提供的導覽地圖，隨興出發去逛mall，度過愜意放鬆的第一晚
義大皇家酒店 星亞自助早餐
時常耳聞義大皇家酒店的星亞自助餐很有名，沒想到連早餐時段也這麼熱門，不過飯店很貼心分兩個時段入場，所以其實很快就能進去囉
用餐人數真的是很壯觀
品項非常之多，中西式都很豐盛，真的很難一項一項拍QQ
竟然連油飯都有，一旁還有米糕可以自己加料，真的太狂了
飲料選擇也很多樣化，熱飲也很豐富，竟然還有杏仁茶跟鹹豆漿
只能說，難怪早餐時段無論什麼時候都大爆滿，真的CP值很高^^
這次義大皇家酒店的住宿心得就寫到這裡啦，退房完我們搭接駁車直衝義大遊樂世界，敬請期待玩瘋的遊樂園一日遊日記出爐喔!!!
