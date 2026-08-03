2026-08-03 17:45 女子漾／編輯周意軒
越南峴港6間平價住宿推薦！近美溪海灘、頂樓泳池，小資也能住得有質感
越南峴港住宿真的很便宜！推薦6間CP值超高的住宿，讓你的中越自由行更有品味。想去中越旅遊的朋友，不必再煩惱住哪？這幾家乾淨、漂亮、價格平價，已幫各位準備好越南住宿懶人包！也不用怕該住哪一區而慌張了，不管青年旅館、VILLA、飯店都幫你一手搞定。
峴港推薦的住宿地點，主要以峴港市區、美溪沙灘、五行山等三個地方為主，這三個推薦住宿地點各有優點，編編蠻推薦可以選擇美溪沙灘住宿，不僅便宜離市區又近呢！
文章目錄
一、Minh House
這間是編輯私藏的峴港口袋名單之一！旅店藏身市區巷弄，相較大馬路旁的住宿更安靜，能避開越南市區頻繁的車流與喇叭聲。櫃台人員可使用英語溝通，退房後也能寄放行李，方便旅客輕鬆跑行程。入住時，飯店會貼心送上茶水、點心與冰毛巾，讓人一進門就有放鬆度假的感覺。館內還設有漂亮泳池，部分房型可以直接從房間走進泳池，玩水相當方便。由於客房數量不多、熱門日期容易客滿，建議至少提前一個月預訂。
飯店： Minh House營業時間： 24小時
地址： 104 Tô Hiến Thành, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000越南
鄰近景點： Con Market、美溪沙灘、龍橋
飯店特色： 提供早餐buffet、戶外泳池、按摩
價格： 最低約每間雙人房2,300台幣
入住與退房時間：入住時間為14：00後，退房時間為12：30前
二、MAI VILLA AND APARTMENT 邁別墅及公寓
MAI VILLA AND APARTMENT於2019年開幕，雖然知名度不高，除了提供免費Wi-Fi，還有室外游泳池與舒適客房，充滿東南亞度假氣息，適合想輕鬆玩海邊，又不想讓住宿預算失控的自由行旅客。是一間兼具價格與舒適度的平價住宿，推薦給小資旅人。
飯店： MAI VILLA AND APARTMENT營業時間： 24小時
地址： 37 Chế Lan Viên, Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000越南
鄰近景點： 博美安海灘、國際機場、五行山
飯店特色： 提供早餐buffet、泳池、健身房
價格： 套房最低約每間雙人房800台幣
入住與退房時間：入住時間為14：00後，退房時間為12：00前
三、Seahorse Hostel and Bar by HAVI
如果你喜歡與當地人或來自世界各地的背包客交流，Seahorse Hostel and Bar by HAVI是個不錯的選擇。這間青年旅館設施新穎，結合了開放式酒吧和咖啡廳，晚上可以在館內小酌一杯，十分方便。住宿提供單人床、雙人床混合宿舍，以及隱私度更高的獨立雙人房，無論獨旅、好友同行，或第一次嘗試青年旅館都很合適。
飯店： 哈威海馬青年旅館及酒吧地址： 7 Nguyễn Thái Học, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000越南
鄰近景點： 漢市場（Han Market）、瀚江橋
飯店特色： 酒吧、咖啡店、廚房、遊戲廳
價格： 背包床位費用每人200元，套房最低約每間雙人房1,600台幣
入住與退房時間：入住時間為12：00後，退房時間為12：00前
四、The Mansion Hoi An 會安大廈飯店
The Mansion Hoi An是近期在IG上最紅的會安住宿，各國網美都來入住打卡。橘色圍牆加上泳池，摩洛哥風格的建築設計和裝修讓人彷彿置身於摩洛哥。這裡有白金泳池別墅（Premium Pool Villa），提供私人泳池和漂浮早餐，是按讚秒破百的保證。唯一的缺點是離古城較遠，出入需依賴叫車，但價格不貴，深受當地人與遊客喜愛。
飯店： 會安大廈飯店地址： 170 Nguyễn Duy Hiệu, Cẩm Châu, Hội An, Quảng Nam 51000越南
鄰近景點： 福建會館、會安市場、會安古鎮
飯店特色： 提供免費早餐、泳池、花園
價格： 套房最低約每間雙人房1,200台幣
入住與退房時間：入住時間為14：00後，退房時間為12：00前
五、Little Riverside A Luxury Hotel & Spa 小河濱豪華SPA飯店
位於會安古城附近，坐擁寧靜河畔景致，可以選擇步行約10至15分鐘或是選擇飯店提供的腳踏車借用服務前往古城、日間市場與夜市，逛街、吃美食都很方便。飯店設有頂樓無邊際泳池與SPA，部分客房還能欣賞河景、白天泡水放空，度假感十足。客房典雅，浴室設計獨特，每種房型都有浴缸。
飯店： 小河濱豪華SPA飯店地址： 09 Đường Phan Bội Châu, Cẩm Châu, Hội An, Quảng Nam 560000越南
鄰近景點： 福建會館、會安市場、會安古鎮
飯店特色： 提供免費早餐、按摩、泳池、SPA
價格： 套房最低約每間雙人房2,400台幣
入住與退房時間：最早可辦理入住時間: 14:00 / 最晚可辦理退房時間: 12:00
六、Estrella Boutique Hotel
飯店位於熱鬧的 Nguyễn Văn Thoại 路上，鄰近美溪海灘，周邊餐廳、咖啡廳與生活機能豐富，無論玩海、覓食或前往市區景點都很方便。飯店最大的亮點是頂樓無邊際泳池，可以一邊游泳、一邊欣賞峴港城市景色，館內另設有餐廳、健身房、SPA與三溫暖等設施，也提供免費腳踏車，適合想悠閒探索周邊街區的旅客。整體風格現代又有質感，很適合情侶、閨蜜或想用親民預算入住四星級精品飯店的自由行旅客。
飯店：Estrella Boutique Hotel營業時間：24小時櫃台服務
地址：145 Nguyễn Văn Thoại, Đà Nẵng 550000越南
鄰近景點：美溪海灘、龍橋、韓江、峴港粉紅教堂
飯店特色：周邊餐廳與咖啡廳選擇、頂樓無邊際泳池、免費腳踏車
價格：平日雙人房一晚大約只需台幣 1,000 至 2,000 元左右
入住與退房時間：入住時間為14：00後，退房時間為12：00前