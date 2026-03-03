2026-03-03 16:06 女子漾／編輯許智捷
勞退分紅今入帳！7,468億發放 近4成領超過5萬元 退休金「這樣做」竟翻倍？
勞保局今（3）日公布114年度新制勞退基金收益分配結果，總分配金額達7,468億9,812萬餘元，已全數完成入帳。
本次共有約1,310萬戶勞退個人專戶參與分配。受惠於去年全球金融市場表現，新制勞退基金全年收益率達15.6%，帶動整體分紅金額寫下亮眼成績。
近四成專戶分配逾5萬元
根據勞動部統計，本次參與分配的新制勞退專戶約1,310萬戶，其中分配金額超過2萬元者占近6成，分配金額超過5萬元者約493萬戶，占比約37.7%，顯示今年分紅水準普遍較往年亮眼。
分配金額超過2萬元者：近6成（約786萬戶）
分配金額超過5萬元者：約493萬戶，占比約37.7%
若以總分配金額換算，平均每戶約分得5.78萬元。不過勞保局強調，分紅並非平均發放，而是依個人專戶的累積本金與提繳年資計算，因此實際入帳金額會因人而異。
分紅依專戶累積計算 本金越多分配越高
若以總收益除以總戶數，平均值約為 5.78 萬元，但實際入帳金額卻各有高低。勞保局對此解釋，勞退收益並非採取「人人均分」的制度，而是根據每位勞工個人專戶內的 「繳納時間」 與 「累積本金」 進行加權分配。
簡單來說，提繳越久、本金越多，在相同年度收益率下，分配到的金額自然越高。平均5萬多元僅為統計參考數字，並不代表每位勞工實領金額。
如何查詢我的分紅？管道與實體ATM查詢時程
勞工自即日起可透過多元管道掌握個人專戶的收益分配明細。請注意，線上與實體通路的資訊更新時間略有差異：
實體ATM查詢則自3月4日起開放，包含土地銀行、玉山銀行、台新銀行、台北富邦銀行、第一銀行及郵局（須事先簽署查詢同意書）。勞保局提醒，由於資料需完成系統更新，建議民眾3月4日後再前往ATM查詢。
退休金翻倍策略：勞工自提 6% 的三大隱形優勢
除雇主依法提繳6%外，勞工可選擇自願提繳最高6%。勞動部針對起薪 2 萬 9,500 元的新鮮人進行模擬試算（假設年化報酬率 6.42%）：
僅雇主提繳6%：65歲退休時約可累積530萬元
若加計自提6%：退休時約可累積1,061萬元
勞動部福祉退休司長黃維琛表示，自提金額可扣抵當年度所得，具節稅效果；同時政府提供不低於2年期定存利率的保證收益，且每年收益會滾入本金持續投資，有助於長期累積退休資產。
1. 稅賦優惠：自提金額不計入年度薪資所得課稅，對高薪族群具備顯著節稅效益。
2. 保證收益：政府承諾收益率不低於 2 年期定存利率，具備完善的保本機制。
3. 複利效應：每年的分紅會滾入本金持續投資，發揮「雪球效果」，極大化長期回報。
勞動部強調，新制勞退為個人專戶制度，帳戶隨人轉移，不受企業經營狀況或轉職影響。建議勞工定期檢視專戶狀況，依自身財務規劃評估是否自提，及早布局退休準備。
