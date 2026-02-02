2026-02-02 12:14 女子漾／編輯許智捷
大S病逝滿一年 流感再起！日本單週破6萬例、日韓旅遊防疫拉警報
藝人大S（徐熙媛），去年赴日本旅遊期間，因流感併發肺炎不幸過世，消息震撼社會，今離世一周年。時隔一年，相關警訊再度浮現。
隨著農曆春節連假將至，日本近期出現第二波流感流行，韓國亦爆發諾羅病毒疫情，日韓兩大熱門旅遊國家同時拉響防疫警報。專家提醒，旅遊旺季人流密集，加上病毒活躍期重疊，民眾出國前應提高警覺，避免重演憾事。
日本進入第二波流感流行期 A、B型流感同時流行
前台大感染科醫師、旅遊達人林氏璧指出，日本已進入「第二波流感流行期」。根據日本國立健康危機管理研究機構截至1月25日公布的資料，日本單週流感患者數已超過6萬3,326人，且連續3週呈現上升趨勢。
林氏璧分析，雖然台灣疾管署曾指出日本流感疫情在去年12月達到高峰後整體呈下降趨勢，但近期B型流感占比明顯上升，顯示流行型態已出現變化。目前病毒型別仍以A型H3N2為主，約占74%，但B型流感比例已提高至26%。
台灣方面，疾管署統計顯示，第3週全台類流感門急診就診人次已達11萬501人，流行病毒同樣以A型H3N2為主，顯示國內外疫情皆不可輕忽。
關東地區疫情再起 東京多行政區列高風險
林氏璧提醒，日本流感流行區域正再度擴大，規畫前往日本的旅客需特別留意疫情變化。目前九州地區疫情仍持續流行，而關東地區原本一度趨緩，近期再度升溫，成為新增流行區域。
東京都內包括八王子市、町田市、中野區、豐島區、北區、荒川區與江東區，被列為相對高風險行政區。林氏璧指出，天氣寒冷使病毒在室內環境中存活時間延長，加上冬季活動多集中於密閉空間，都是促使疫情回升的原因。
韓國諾羅病毒病例增加 疾管署示警旅客防範
除日本流感外，計畫前往韓國的旅客亦需注意當地諾羅病毒疫情。疾管署署長羅一鈞提醒，諾羅病毒傳染力極強，近期在韓國病例數明顯增加，旅客應提高警覺。
諾羅病毒常見症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛及發燒，主要透過受污染的食物或水源傳播。疾管署建議，旅遊期間應避免生食海鮮，特別是生蠔與貝類，避免飲用未煮沸水源，並確實以肥皂洗手，以降低感染風險。
黃軒醫師：出國旅遊仍須落實防病三原則
重症科醫師黃軒指出，民眾常誤以為出國旅遊能遠離疾病，但實際上只是暴露於不同病毒環境中。他提醒，機場、大眾運輸工具及觀光景點，都是病毒傳播的高風險場域。
黃軒提出「出國防病三原則」
1. 去哪裡，先搞懂「那裡流行什麼」：先掌握目的地疫情現況。
2. 口罩、洗手比補品更有用：基礎防疫勝過昂貴補藥。
3. 回國21天內不適請就醫：若回台2到21天內出現發燒、腹瀉、關節痛，就醫一定要主動告知旅遊史。
疾管署表示，目前國內仍有約13萬劑公費流感疫苗，建議長者、幼童及慢性病等高風險族群，若尚未接種，可評估接種以降低感染與重症風險。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower