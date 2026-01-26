2026-01-26 10:54 女子漾／編輯許智捷
不再「低脂高碳水」！美國最新飲食指南大翻盤：蛋白質要這樣吃才夠？
長年被奉為圭臬的「低脂、高碳水」飲食原則，正式被推翻。美國政府於 2026 年 1 月 7 日 公布最新一版《2025–2030 年美國飲食指南》（Dietary Guidelines for Americans），被營養學界形容為「近 40 年來最具變革性的一次更新」。
這份長達數百頁的官方文件，不再糾結脂肪、碳水的百分比，而是把重點放在 「你吃的是什麼食物」。高蛋白、原型食物、少加工，成為新版指南的三大關鍵字，也徹底改寫許多人對健康飲食的想像。
以下整理新版飲食指南重點資訊，帶你一次看懂。
飲食觀念大轉彎：不再算營養素，而是看「食物本身」
過去的飲食建議常圍繞在「脂肪不能超過幾％、碳水要占多少熱量」，但新版指南明確指出，營養不能只看數字，還要看食物來源與加工程度。
什麼是「食物基質」？
指南首次強調「食物基質（Food Matrix）」概念，意思是：
同樣是脂肪，來自高度加工植物油，與來自全脂牛奶、起司或牛排，對身體的影響完全不同。
高度加工食品被點名
新版正式導入 NOVA 食品分類概念，建議民眾將「高度加工食品（UPF）」的熱量占比控制在 15％以下，包括香腸、熱狗、洋芋片、含糖飲料與大量即食食品。
蛋白質正式「大平反」 吃太少反而不健康
這次改版最引發討論的重點之一，就是 蛋白質攝取量大幅上修。
每天該吃多少？
一般成人：由原本 0.8 g/kg，提高至 1.2–1.6 g/kg
65 歲以上長者：最高建議可達 1.8 g/kg，用來預防肌少症與跌倒風險
也就是說，一位 60 公斤的長者，每天可能需要超過 100 克蛋白質，遠高於多數人現在的實際攝取量。
紅肉不再被一刀切
新版指南明確區分：
加工肉品（培根、香腸、熱狗）：仍屬強烈不建議
未加工紅肉（牛排、豬里肌）：可作為優質蛋白、鐵與維生素 B12 來源，適量攝取是可以的
澱粉地位下修 不再是餐盤主角
許多人熟悉的「我的餐盤（MyPlate）」圖示，在新版中也出現明顯變化。
澱粉比例縮小
穀類不再占最大面積，取而代之的是 蔬菜與蛋白質，澱粉角色從「主食」轉為「輔助」。
吃對澱粉很重要
優先選擇：糙米、燕麥、蕎麥、全麥
盡量避免：白飯、白吐司、精製麵粉製品
糖分管得更嚴
2 歲以下幼兒：完全不建議攝取添加糖
成人：添加糖熱量占比降至 5％以下（舊版為 10％）
脂肪觀念翻新：全脂不再是敵人
過去 40 年被妖魔化的「飽和脂肪」，在新版指南中態度明顯鬆動。
全脂乳製品回歸
全脂優格、起司被認為 不會增加心血管風險，反而能提升飽足感，有助於控制總熱量。
烹調用油的重新選擇
新版建議，比起高度加工的種子油（大豆油、玉米油），更適合使用：
橄欖油
奶油
適量牛油
原因在於這些油脂在高溫下 結構較穩定，不易氧化。
不同族群有不同吃法
不同族群有不同吃法
銀髮族
熱量需求下降，但營養需求提高，應優先選擇：
雞蛋
海鮮
深色蔬菜
孕期與哺乳期
特別點名膽鹼（Choline）與 DHA，建議每週至少兩份低汞海鮮。
素食者
提醒植物性蛋白的吸收率較低，攝取量需比一般人 多 10–20％，並務必補充維生素 B12。
新版《美國飲食指南》把飲食重心拉回少加工、多原型、重視高品質蛋白，從日常選擇開始，為身體打下更穩定、長久的健康基礎。
