2026-01-22 15:57 女子漾／編輯許智捷
國民年金「先漲後補」！2026 年保費已上調 行政院拍板退休最低給付 5,000 元
國民年金制度在 2026 年迎來關鍵轉折點。除保費已在元旦悄悄調漲之外，行政院 1 月 22 日通過《國民年金法》修正草案，涵蓋給付金額調升、物價即時連動、排富門檻放寬等多項改革，預估超過 176 萬人受惠。相關修法仍待立法院審議，但已成為近期最受關注的社會政策之一。
以下統整《國民年金法》修正草案重點，帶你一次看懂差在哪！
元旦已上路：保費與投保金額同步調升
因應消費者物價指數（CPI）漲幅達法定門檻，國民年金自 2026 年 1 月 1 日起 已調整投保基準。
月投保金額由原本的 19,761 元 調高至 21,103 元，一般民眾每月自付保費也從1,246 元增加至 1,330 元，等於每月多繳 84 元。
隨著投保金額調升，相關給付同步提高，包括生育給付（2 個月）調高至 42,206 元，喪葬給付（5 個月）則提高至 105,515 元，首度突破 10 萬元大關。
1 月 22 日 行政院拍板「給付加碼新制」
行政院 1 月 22 日通過《國民年金法》修正草案，核心目標是因應通膨、避免年金保障被物價侵蝕。修法重點包括：
一、基本保障金額明顯調高
老年年金、遺屬年金與原住民給付的基本數額，將從現行 4,049 元調高至 5,000 元，增幅約 23.5%；身心障礙年金的基本保障金額，則由 5,437 元提高至 6,715 元。
二、給付調整改為即時連動機制
過去國民年金每 4 年才檢討一次物價，新制改為「2 年內 CPI 累計成長達 3%」，隔年就自動調整給付金額，不必再久等。
三、排富門檻大幅放寬
個人年所得門檻由 50 萬元提高至 60 萬元；不動產門檻則從 500 萬元大幅放寬至 1,025 萬元，並刪除唯一自住房屋的扣除上限，避免僅持有老屋、但實際收入不高的長者被排除。
四、刪除「配偶強制代繳」規定
過去配偶未代繳保費會被處罰，新法已刪除相關罰鍰，回歸個人繳費責任。
65 歲後怎麼領？A 式、B 式差在哪一次看懂
年滿 65 歲且無欠費者，國民年金仍維持「擇優請領」原則，分為 A 式與 B 式兩種算法。
A 式為「年資補貼加基本保障金額」（有保底）
（月投保金額 × 年資 × 0.65%）＋ 基本保障金額（新制規劃為 5,000 元）
B 式則為純年資計算（沒保底）
月投保金額 × 年資 × 1.3%
以 15 年年資為例，若以 2026 年投保金額試算，A 式每月約可領 7,058 元。不過需注意，目前 5,000 元保底仍待修法完成後正式上路，現行仍適用舊制連動金額。
勞保局提醒：欠費超過 10 年影響重大
國民年金欠費補繳期限為 10 年。一旦超過期限，該段年資將永久失效，且會直接喪失請領 A 式（有保底金額）的資格，只能改領金額較低的 B 式，退休後每月給付可能少數千元。
勞保局提醒，若欠費達 3,000 元以上、年所得低於 50 萬元，仍可申請分期繳納，避免退休權益受損。
