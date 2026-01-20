2026-01-20 10:56 女子漾／編輯許智捷
白飯真的是減脂地雷嗎？營養師破解3大迷思，搭配這些阻力訓練瘦更快！
減脂期間「不吃飯比較不會胖」幾乎成了許多人的飲食鐵律，不少人一開始減肥就急著把白飯打入冷宮，改用麵包、麵食或看似清爽的替代主食。然而，真正影響減脂成效的，往往不是白飯本身，而是份量失準、配菜選錯，以及那些被低估熱量的主食替代品。
提到白飯，許多人直覺聯想到「高熱量、易發胖」，但實際飲食中，更容易讓熱量悄悄超標的，反而是麵包、麵類、水餃等加工度較高的主食，或隨餐出現的抹醬、濃湯與沾醬。這類食物不僅份量難以估算，吃起來也不易察覺攝取過多，熱量卻容易層層堆疊。
World Gym Blog 指出，白飯屬於成分單純、消化率高的澱粉來源，反而有助於掌握攝取量與穩定能量。對於有規律運動或訓練需求的人而言，適量保留主食，有助於維持運動表現與長期飲食穩定度。若希望提高營養密度，也可選擇糙米、胚芽米與白飯混搭，讓飲控計畫更容易長久執行。
迷思一：吃白飯一定會變胖？
白飯本身並非高熱量食物，真正關鍵在於「份量是否固定」。建議使用固定飯碗，或先抓出一餐的基準份量，再搭配足量蔬菜與蛋白質，有助於提升飽足感，也能降低餐後再吃零食的機率。
迷思二：減肥期碳水越少越好？
碳水化合物並非減脂敵人，一味壓低攝取量，反而容易影響專注力、訓練表現與飲食持續性。與其完全不吃，不如把碳水留給來源單純的食物，如米飯、根莖類與蔬果，而非被含糖飲料、甜點或炸物取代。
迷思三：只要少吃、只做有氧就能瘦？
用餐順序同樣影響減脂效果，建議先吃蔬菜與蛋白質，再攝取適量主食，有助於控制食量與穩定血糖。運動方面，除了有氧，也應搭配阻力訓練與間歇運動，才能更有效提升代謝效率與體態維持。
減脂期入門阻力訓練推薦清單
1. 深蹲
減脂期一定要做的全身型動作。能同時刺激大腿、臀部與核心，是提升基礎代謝最有效的訓練之一。初學者可先從徒手深蹲開始，熟悉動作後再加啞鈴或壺鈴。
2. 分腿蹲
對下半身線條特別有感，能提升單側腿部力量、平衡感及協調性，改善身體不平衡，並強化髖關節與膝關節的穩定性。
3. 伏地挺身
不只練手臂，胸、肩、核心都會一起參與。可依程度調整為跪姿伏地挺身、斜板伏地挺身，讓訓練更容易持續。
5. 划船動作
無論是啞鈴划船、彈力帶划船，都能強化背部肌群，改善駝背，也讓整體體態看起來更挺、更瘦。
白飯並非減脂路上的絆腳石，真正影響成果的，是份量是否失準、搭配是否正確，以及是否配合有效率的訓練策略。與其靠意志力硬撐不吃，不如建立能長期執行的飲食節奏，讓減脂成為生活的一部分，而不是短暫忍耐。
