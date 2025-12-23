2025-12-23 16:57 女子漾／編輯許智捷
2026 勞工請假新制一次看！病假全勤不再歸零 家庭照顧假升級、育嬰假可按日請
為回應長期以來勞工在「請假就被扣錢、影響考績」的職場壓力，勞動部已完成《勞工請假規則》修正，並確定自 2026 年 1 月 1 日起正式施行。此次修法聚焦普通傷病假、家庭照顧假與育嬰留職停薪三大制度，從病假保障、小時制請假到育嬰假彈性化，逐步補齊現行制度與真實生活之間的落差。
普通傷病假新保障
過去不少勞工即使身體不適，仍選擇硬撐上班，真正的原因不是不敢請假，而是怕請了之後被扣全勤、影響考績，甚至被貼上「不耐操」的標籤。2026 年新制首度替「普通傷病假」畫出明確的法律紅線。
1. 10 天病假保護門檻正式入法
勞工一年內普通傷病假累積 不超過 10 天，雇主不得做出任何不利處分，包括但不限於降職、減薪、取消排班、考績打低分等行為。
2. 全勤獎金不得整筆取消
過去常見「請 1 天病假，全勤 3,000 元全沒」的做法，2026 年起將全面違法。新制明定只能「按比例扣除」。
試算說明：
全勤獎金 3,000 元，當月請病假 1 天
最多只能扣：3,000 ÷ 30 ＝ 100 元
3. 舉證責任正式反轉到雇主
若勞工認為自己因請病假遭刁難，只要提出初步事實說明，雇主就必須證明「處分與病假無關」，否則最高可裁罰 100 萬元。
家庭照顧假改為「小時制」
過去帶孩子看診、陪長輩回診，往往只需要一兩個小時，卻因制度限制被迫請掉整天假，成為許多雙薪家庭最無奈的日常。這次請假規則修法，被不少家長形容為「終於接地氣」，也讓請假回到它本來該有的功能，而不是一種被放大的負擔。
1. 7 天家庭照顧假全面換算為 56 小時
勞工可依實際需求申請 1 小時、2 小時，不必再為了帶孩子看診、陪長輩回診而浪費整天假。
2. 家庭照顧假全面保障全勤獎金
不論是請 1 小時或請 1 天，雇主都不得扣全勤獎金，也不得影響考績。
3. 事假可同步改為小時計算
若家庭照顧假 56 小時用完，剩餘事假額度同樣可轉為小時計算，且同樣不得扣全勤，避免制度「前彈性、後懲罰」。
育嬰留職停薪首度開放「按日請」
過去育嬰留職停薪往往是一請就是好幾個月，這次修法打破「不是全請、就是不請」的二選一框架，首度把育嬰假從長假型制度，轉向可即時應對現實需求的彈性支援型安排，也被普遍認為是本次請假新制中，對雙薪家庭影響最深遠的一項改革。
1. 單日育嬰假制度上路
在子女滿 3 歲前，父母各自擁有 30 次「單日育嬰假」申請額度，不必一次請好幾個月。
2. 單日也能領 8 成薪資補貼
即使只請 1 天，該日仍可領取。
3. 6 成保險給付 + 2 成政府加碼補貼
實質減輕臨時照顧的經濟壓力。
4. 申請時限大幅縮短
在申請程序上，新制也同步放寬時限。一般情況下，勞工只需提前 5 日告知雇主即可完成申請；若遇到突發狀況，最快可於 1 日前提出申請。
2026 起「不得扣全勤獎金」的假別一次看懂
新制實施後，下列假別皆不得因請假而被扣全勤獎金：
特別休假
婚假、喪假、公假
公傷病假
生理假
產假、產檢假
陪產檢及陪產假
家庭照顧假（含小時制）
育嬰留職停薪
普通傷病假（一年內前 10 天）：
僅能「按比例微扣」，不得整筆取消
