「男友一定要夠色」不是亂說？ 中醫師曝關鍵原因 愛愛 7 大好處一定要知道
拜月老時，許願條件清單上除了貼心、專情、有責任感，還得多加一條「夠好色」？中醫師黛比（胡馨方）近日在社群平台分享一段看似大膽、卻意外引發共鳴的觀點，直言找男朋友「一定要找夠色的」，不只不是扣分條件，反而和情緒穩定、身體健康息息相關，說法一出立刻掀起熱烈討論。
黛比表示，從中醫與臨床觀察來看，男性是否保有一定程度的性欲，往往反映出賀爾蒙與身體壓力是否維持在相對平衡的狀態。她直言，性欲正常的男性，情緒通常較為穩定，「比較不會動不動就對另一半發脾氣」，相處起來也更舒服。
她也補充，在中醫理論中，性欲與「腎氣」狀態有關，腎氣充足的人通常精神較好、行動力較強，做事不拖泥帶水，在感情中也更願意主動陪伴、付出與投入。黛比在影片中指出，性欲狀態也可能與血液循環與氣血運行有關。氣血足的人，往往給人陽光、積極、樂觀的感覺，情緒起伏相對平穩。
「所以男生對另一半好色不是壞事」，代表他身體健康穩定，「也代表你真的對他有吸引力、也想好好愛你。」黛比強調，所謂「對另一半有性吸引力」本身並非負面特質，反而可能是身體與心理狀態相對穩定的表現。她也提醒，感情中的相處仍須建立在尊重與溝通之上，不能僅以單一指標評斷一段關係。
和諧的性生活不只是伴侶之間的重要連結，對身體健康其實也有不少加分效果。從壓力調節、睡眠品質到心血管健康，都與親密互動息息相關。以下整理出愛愛可能帶來的 7 大好處
1. 提升免疫力
研究發現，規律的性生活與免疫系統表現之間存在關聯。美國威爾克斯大學的研究指出，每週有 1 至 2 次性生活的人，其體內免疫球蛋白 A（IgA）濃度較高。IgA 是黏膜免疫的重要防線，有助於抵禦感冒與流感等常見感染。不過專家也提醒，免疫力仍需仰賴均衡飲食、規律運動與充足睡眠，性生活只是其中一環。
2. 減壓改善睡眠
性行為過程中，大腦會分泌腦內啡，讓人感到放鬆與愉悅；達到性高潮後，體內泌乳素增加、壓力荷爾蒙皮質醇下降，有助於緩解緊繃情緒。這也是為什麼不少人在親密互動後，更容易感到放鬆、進入睡眠狀態。
3. 床上好運動
別小看「床上運動」的活動量。性愛過程中會提升心率，並動用多組肌肉群，平均每分鐘可消耗約 4 至 5 大卡熱量。雖然不能取代正式運動，但確實能算是一種輕至中度的身體活動。
4. 抱抱降低血壓
親密的肢體接觸本身就有助於穩定情緒。一項研究指出，伴侶牽手與短時間擁抱後，在面對壓力情境時，血壓與心跳反應較為平穩。日常生活中多一些擁抱與肢體接觸，對心血管健康也可能帶來正面影響。
5. 消除疼痛
性高潮會促進體內釋放能提高痛覺忍受度的激素，使人暫時較不容易感覺疼痛。有研究指出，即使未達高潮，只要性刺激引發身體興奮反應，也可能對背部或腿部的慢性疼痛有一定程度的緩解效果。
6. 降低心臟病發的風險
規律性生活有助於維持雌激素與睪固酮的平衡，而這兩種荷爾蒙與骨骼與心血管健康密切相關。部分研究也發現，男性若每週至少有 2 次性生活，心臟病相關死亡風險相對較低。不過專家仍強調，整體生活型態才是心臟健康的關鍵。
7. 增強女性骨盆肌
女性在性高潮時，骨盆底肌群會自然收縮，與凱格爾運動的原理相似，有助於強化控制尿道、陰道與肛門的肌肉群。對產後女性而言，這類肌群的鍛鍊有助於改善漏尿與支撐力問題。
