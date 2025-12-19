「男友一定要夠色」不是亂說？ 中醫師曝關鍵原因　愛愛 7 大好處一定要知道

2025-12-19 14:51 女子漾／編輯許智捷
「男友一定要夠色」不是亂說？中醫師曝關鍵原因　愛愛 7 大好處一定要知道！圖／《夫妻的世界》
「男友一定要夠色」不是亂說？中醫師曝關鍵原因　愛愛 7 大好處一定要知道！圖／《夫妻的世界》

拜月老時，許願條件清單上除了貼心、專情、有責任感，還得多加一條「夠好色」？中醫師黛比（胡馨方）近日在社群平台分享一段看似大膽、卻意外引發共鳴的觀點，直言找男朋友「一定要找夠色的」，不只不是扣分條件，反而和情緒穩定、身體健康息息相關，說法一出立刻掀起熱烈討論。

黛比表示，從中醫與臨床觀察來看，男性是否保有一定程度的性欲，往往反映出賀爾蒙與身體壓力是否維持在相對平衡的狀態。她直言，性欲正常的男性，情緒通常較為穩定，「比較不會動不動就對另一半發脾氣」，相處起來也更舒服。

圖／IG@debbyhu14
圖／IG@debbyhu14

她也補充，在中醫理論中，性欲與「腎氣」狀態有關，腎氣充足的人通常精神較好、行動力較強，做事不拖泥帶水，在感情中也更願意主動陪伴、付出與投入。黛比在影片中指出，性欲狀態也可能與血液循環與氣血運行有關。氣血足的人，往往給人陽光、積極、樂觀的感覺，情緒起伏相對平穩。

「所以男生對另一半好色不是壞事」，代表他身體健康穩定，「也代表你真的對他有吸引力、也想好好愛你。」黛比強調，所謂「對另一半有性吸引力」本身並非負面特質，反而可能是身體與心理狀態相對穩定的表現。她也提醒，感情中的相處仍須建立在尊重與溝通之上，不能僅以單一指標評斷一段關係。

和諧的性生活不只是伴侶之間的重要連結，對身體健康其實也有不少加分效果。從壓力調節、睡眠品質到心血管健康，都與親密互動息息相關。

以下整理出愛愛可能帶來的 7 大好處

1. 提升免疫力

研究發現，規律的性生活與免疫系統表現之間存在關聯。美國威爾克斯大學的研究指出，每週有 1 至 2 次性生活的人，其體內免疫球蛋白 A（IgA）濃度較高。IgA 是黏膜免疫的重要防線，有助於抵禦感冒與流感等常見感染。不過專家也提醒，免疫力仍需仰賴均衡飲食、規律運動與充足睡眠，性生活只是其中一環。

圖／《金秘書為何那樣》
圖／《金秘書為何那樣》

2. 減壓改善睡眠

性行為過程中，大腦會分泌腦內啡，讓人感到放鬆與愉悅；達到性高潮後，體內泌乳素增加、壓力荷爾蒙皮質醇下降，有助於緩解緊繃情緒。這也是為什麼不少人在親密互動後，更容易感到放鬆、進入睡眠狀態。

3. 床上好運動

別小看「床上運動」的活動量。性愛過程中會提升心率，並動用多組肌肉群，平均每分鐘可消耗約 4 至 5 大卡熱量。雖然不能取代正式運動，但確實能算是一種輕至中度的身體活動。

圖／《無法抗拒的他》
圖／《無法抗拒的他》

4. 抱抱降低血壓

親密的肢體接觸本身就有助於穩定情緒。一項研究指出，伴侶牽手與短時間擁抱後，在面對壓力情境時，血壓與心跳反應較為平穩。日常生活中多一些擁抱與肢體接觸，對心血管健康也可能帶來正面影響。

5. 消除疼痛

性高潮會促進體內釋放能提高痛覺忍受度的激素，使人暫時較不容易感覺疼痛。有研究指出，即使未達高潮，只要性刺激引發身體興奮反應，也可能對背部或腿部的慢性疼痛有一定程度的緩解效果。

圖／《夫妻的世界》
圖／《夫妻的世界》

6. 降低心臟病發的風險

規律性生活有助於維持雌激素與睪固酮的平衡，而這兩種荷爾蒙與骨骼與心血管健康密切相關。部分研究也發現，男性若每週至少有 2 次性生活，心臟病相關死亡風險相對較低。不過專家仍強調，整體生活型態才是心臟健康的關鍵。

7. 增強女性骨盆肌

女性在性高潮時，骨盆底肌群會自然收縮，與凱格爾運動的原理相似，有助於強化控制尿道、陰道與肛門的肌肉群。對產後女性而言，這類肌群的鍛鍊有助於改善漏尿與支撐力問題。

圖／《氣象廳的人們》
圖／《氣象廳的人們》

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

北一女18歲女孩墜樓：願所有孩子都知道 你不必完美，也值得被愛

2025-11-28 17:31 失敗要趁早 - 張念慈

今天一則新聞讓人很心疼。

北一女中一位18歲的女孩，選擇在晚自習的時候，從高樓墜下，從此遠離這個世界。爸媽悲痛的說，女兒在校學習正常，沒有異狀。

我相信，每個孩子的爸媽一定都極其疼愛孩子，也願意聽孩子說，更願意在孩子挫折時，陪伴在一旁。

我不知道這這個孩子為什麼選擇離開人世？也許是課業壓力、也許是人際關係、也許是剛好有一些我們不知道的坎，孩子就是跨不過去，又不知道怎麼說，自己心裡過不去，只好無奈的登出世界。

我想到自己跑社會新聞多年，採訪過不少年輕生命殞落的新聞。最多家屬說的，就是「他看起來都好好的啊？」「真的不知道為什麼他會選擇走上絕路？」

這些孩子，大多是第一志願高中、有的是頂大資優學生、甚至有準博士生。沒有一個人，不是前途光明，未來充滿無限可能。

壓垮這些孩子的，不是成就「不好」，而是成就「沒有別人好」。

這些孩子，從小到大都是優勝者，班排第一名、校排第一名、市長獎畢業，家裡的獎狀、獎牌堆的到處都是。

但隨著年紀越長，每一個升學階段層層篩選，留在身旁的同儕，都是跟自己一樣厲害的人，甚至會有「再怎麼努力都無法超越」的學霸。

為什麼我已經那麼努力了，還是沒辦法前三名？為什麼我已經逼自己到絕境還是考不好，別人卻輕輕鬆鬆可以拿到高分？我考這種成績，回到家怎麼跟爸媽交代？別人會不會笑我？

還有一些人，成績依然很優秀，但也許是在人際關係上遇到挫折，感情上不順遂、外表焦慮，這些一點一點累積的小事，都成了心頭極重的壓力。

很多時候，不是老師責罵、也不是爸媽苛責，完全就是孩子自己心裡過不去。我明明以前做什麼都可以，現在不行了，我這輩子毀了。

太想表現完美，不願意辜負大家的期待，當結果不如己意，孩子們好怕坦承脆弱就是輸了，只能假裝堅強、假裝沒有異狀。

最後，那個已經被「我不完美、我讓人失望」折磨殆盡的自己，只能走上絕路。

我的女兒就讀的是入學必須考試的私立國中，在公立國小快樂長大的她，考進數理資優班，卻是痛苦的開始。

班上一堆都是拿過數學競賽的選手，很多人從幼兒園就開始補習，女兒再怎麼努力都跟不上，成績永遠都是班上倒數。

為了趕上進度，她每天熬夜寫功課、做測驗；她的笑容，越來越少，眼神也越來越漠然。

每天連絡簿都會有考試成績，我們每天討論的內容只剩下「考得怎麼樣」，親子關係更是惡化到極點。

後來，我想開了。

我跟女兒說「你不管考得怎麼樣，你都是我引以為傲的女兒啊！」「不要擔心，我們只要知道哪裡不會，學起來就好。」

我更告訴女兒「我只在乎你快不快樂，有沒有健健康康的。」

每天出門，我一定抱抱、親親她，說「愛妳喔！」她回到家，我也會跳著去抱她「我女兒怎麼那麼可愛。」

成績和聯絡簿？我不看了。

只有快月考的時候，我會小小問一下「有不懂得可以問唷！」「媽媽跟爸爸在這裡，隨時等你問。」我們陪她，一起去圖書館念書。

不管怎麼樣，我們都在你旁邊。不管怎麼樣，你永遠都是我們的驕傲。這是我想告訴女兒的唯一的一件事。

活著就很好。好好的，活在我們身旁就好。

每個孩子都是脆弱的。孩子的心靈，總是矛盾得又自卑又自大。害怕自己不夠好，但又想要裝強渴望被別人認同。

其實，每個孩子早就都是人生勝利組了。

每一次正常受精，都是數百萬個精子奮力在競賽，最後只有一個精子能勝出結合卵子，成為生命。

沒有一個孩子的出生，不是人生勝利組。

看到孩子的好，看到孩子的光亮點，鼓勵孩子喜歡、欣賞自己，同時也接納孩子可以不好、陪孩子面對自己的不足。

每個孩子都已經很努力了，大人能做到最重要的一件事，就是讓他知道：不完美也可以被擁抱。

【延伸閱讀】別再說你沒時間！她用高鐵通勤6年，考到國際證照、實力、作品全部升級

【延伸閱讀】每天睡前讀書給孩子聽，一個月後收到比「我愛你」更高級的讚美

【延伸閱讀】別再說自己不行：我用「不抱怨」活成想要的人生，也讓機會開始追著我跑

【延伸閱讀】捨不得用好東西的媽媽：不是捨不得用，是從來沒覺得自己值得用

失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人，換個角度看待失敗，重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題，幫助你學會不怕失敗，樂觀面對人生。部落格｢小記者所見所聞」、粉專+YT搜尋｢失敗要趁早-張念慈」、Podcast「失敗學學失敗」、IG @fail.early；想看更多內容點擊portaly.cc/failearly

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

那年幫你們訂便當，如今看你們成家：比起轟轟烈烈的愛情，我更希望你們學會「好好說話」

那年幫你們訂便當，如今看你們成家：比起轟轟烈烈的愛情，我更希望你們學會「好好說話」

2025-12-01 19:30 國文老師｜謝蓁
邱澤＆許瑋甯
邱澤＆許瑋甯

從執教鞭到收喜帖：歲月教會我們的愛與溝通

近日的好日子特別多，空氣中似乎都瀰漫著喜糖的甜味。連續參加了幾位昔日學生的婚禮，看著他們在紅毯上幸福的模樣，我在台下既感嘆歲月的如白駒過隙，眼眶也被那一抹真摯的笑容沾濕。

【那年夏天，我們一起長大】

回想初入補教界的那段青蔥歲月，我還不是站在台上的授課師，而是那位無所不能的「帶班導師」。導師，說穿了就像是孩子們的「全能保母」。從便當有沒有訂到、晚餐有沒有準時送達，到教室冷氣是否涼爽、白板筆有沒有水，這些瑣碎的柴米油鹽，都是我當時的大事。而在這些行政庶務之下，更多的是對『人』的關懷。

我們不僅是授課師與學生之間、家長孩子之間溝通的橋樑，更是孩子心靈的避風港。青春期的孩子，心裡藏著無數秘密：成績的焦慮、同儕的摩擦、與父母的代溝，甚至是對未來的迷惘。青春期那種說不清道不明的煩躁，他們未必敢跟父母說，卻願意選擇信任眼前這個陪伴他們的大人，那份信任，是我職業生涯最珍貴的勳章。

因為朝夕相處，因為深度參與了彼此的生命，即便到了現在，我與第一屆的學生和家長們仍保持著聯繫。他們對我而言，早已不只是學生，更像是自己的弟弟妹妹。看著當年那些稚氣未脫的臉龐，如今邁向成家立業的人生新階段，那份感動，難以言喻。

【愛情最好的模樣：對的時間，遇見懂你的人】

看著學生步入禮堂，不禁讓人聯想到邱澤許瑋甯那段令人動容的愛情。許多人羨慕他們的浪漫，但我看見的，是歷經千帆後的「懂得」。

年輕時的我們，或許都曾像飛蛾撲火般渴望轟轟烈烈的愛情。以為愛就是要用力撕扯、大聲證明，卻往往在激情過後，只剩下互相的不解與怨懟。直到分開，都還不明白為何當初的互相吸引，最終會變成兩敗俱傷。

隨著年歲漸長，我們才終於明白，像邱澤與許瑋甯那樣，在彼此最成熟的時間點相遇，磨去了尖銳的稜角，學會了溫柔的表達，才是愛情最舒適的形狀。真正的幸福，不是驚天動地的誓言，而是細水長流的陪伴；是兩個人在一起，把平凡無奇的日子過得踏實安穩。

婚姻的修煉：把「謝謝」掛嘴邊，把「溝通」放心間】

然而，婚禮只是序幕，婚後的柴米油鹽醬醋茶，才是真實人生的修羅場。

來自不同家庭的兩個人，生活習慣與價值觀的磨合在所難免。我們都要戒掉「你應該懂我」、「你應該知道我」的壞習慣。成年人的世界，白天的工作已是槍林彈雨，回到家，這裡應該是溫暖的堡壘，而非另一個冷戰的戰場。若總是得理不饒人，只會將愛意消磨殆盡。

所謂的溝通，不是爭個輸贏，而是交換彼此的脆弱與需求。試著把『你怎麼總是......』換成『我希望我們可以......』；把指責換成感謝。當我們願意放下防備，承認自己需要對方，家才會從冰冷的房子，變回溫暖的歸宿。

昨天，新人家長請我跟學生分享婚姻經營之道。我想了想，其實沒有什麼深奧的秘訣。多為對方設想一點，多將「感謝」說出口，讓對方的付出被看見、被珍惜。

千言萬語彙整成二字，唯有「溝通」，才是通往長久幸福的不二法門。

國文老師｜謝蓁

國文老師｜謝蓁

一位老師／一名媽媽。 在生活中育自己的兒，在工作中育別人的兒

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

❤心靈排毒❤1%正微調~簡單卻不平凡

❤心靈排毒❤1%正微調~簡單卻不平凡

2025-12-01 22:07 Belinda的玩美甜蜜窩

2025正式邁入最後一個月

年度願望清單若尚未完成

快加把勁讓它實現在今年

或評估後確定爽快放棄~!!

沒啦~

有時候真的不用追求完美

覺得要完全準備好才開始

就算每天僅一點點正向改變

累加下來成效也是相當驚人

即便只是日常習慣的微調

早半小時睡、多喝杯溫水

改變夜宵食物、多爬層樓梯等

小到不行的日常習慣

卻直接改變整個體態精神狀況~!!

諸如此類

當然也適用各種計劃或目標

歲末年終檢視年度期望清單外

也重整影響身心健全的人事物吧

至於心靈排毒

出社會走跳久了

就會發現總有些人

喜歡隨意把人逼瘋

再拉著大家一起看你發瘋

關鍵時刻還頂著道德大帽子

指責你就是⋯& 才會⋯

面對這狀況

正面迎戰有啥意思

只管轉身離開就好

剩下的隨他們鬧去

就是場爛戲管人家怎麼演

從容的從自己人生下架這些咖吧!!

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

❤親子關係❤值得記錄~小學最後一場☆運動會★

❤親子關係❤值得記錄~小學最後一場☆運動會★

2025-11-30 16:42 Belinda的玩美甜蜜窩

#天公也做美

#意義深遠的運動會❤

咱們某娃小學最後一場

一路從小一的稚嫩

到今日資深屁顛顛

各環境成長歷程果真都一樣呀

一年一度的運動會

也是唯一六年我們都到場的盛會

出席率比家長會還穩定呢~

今年被指派為班級舉牌手❤

或許該身分具某象徵意義

總之某娃開心的接下

& 筆挺挺的傲嬌入場

舉牌手對家長而言

就是可以快速找到自家小孩

畢竟各種隊形都站在第一個

就算距離遙遠也能快速對焦找到小孩

高年級就是代表站好站滿

從開幕到閉幕站草皮中央

聽著每位貴賓致詞並乖巧回應

((像校長好、委員好、好~...))

至於家長們~

就散落在校園各角落陪等囉

慶幸一路走來遇到的貴人

即便歷經叛逆亂流、恐龍家長等

老師與家長間只要信任基礎夠

給孩子多點空間跟彈性

總會走到雙方都能接受的平衡點

年紀再小也有屬於她們的社交模式

大人真不必一點風吹草動就瞎起舞

過分介入會養出毫無判斷力的媽寶

我真的不希望某娃長成那樣~

時間不等人

小孩也是瞬間就長大

人生不會只有某個部分

如何兼顧家庭、工作等都是智慧

感謝公司暨每年1天有薪#親子假❤

今年勞動節再送7天有薪#員工關懷假❤

真的是幸福企業的表率呢~!!

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

新生兒做「這項檢查」恐怕一年都買不到保險！保險專家：爸媽投保SOP公開

新生兒做「這項檢查」恐怕一年都買不到保險！保險專家：爸媽投保SOP公開

2025-12-08 16:30 保險中肯哥謝克群
新生兒做「這項檢查」恐怕一年都買不到保險！保險專家：爸媽投保SOP公開
新生兒做「這項檢查」恐怕一年都買不到保險！保險專家：爸媽投保SOP公開

【「做了這個檢查，寶寶可能一年都買不到保險」爸媽必讀新生兒投保科普】

​做這個檢查，可能讓寶寶「延後好幾年」才能投保。

​很多爸媽在住院時，都會收到護士遞來一張超長的檢查項目表。有公費、有自費，琳瑯滿目，看起來每個都很重要。

​但我會立刻提醒爸媽：其他自費的檢查項目都看父母的意願(像當初我女兒出生時，我們都沒有做自費檢查)，但唯獨有一個站在保險實務上，我比較建議先不要急著做的檢查就是：「自費新生兒超音波檢查。」

​原因非常實際——不是檢查不好，而是「做太早」可能會在保險上出現麻煩。

​💡為什麼新生兒不建議第一時間做自費超音波？

​​因為寶寶剛出生，很多器官還在調整中。有些小問題其實是「正常的過渡狀態」，過一陣子就會自己好。

​但一旦做檢查 → 出現在病歷裡 → 申請保險要如實告知

核保人員看到「異常紀錄」，就只能讓你：

​⛔ 先觀察

⛔ 延期承保

⛔ 一等半年、一年…甚至更久

​我就遇到兩種最典型的狀況：

​⏺ 心臟卵圓孔未閉合

​⏺ 開放性動脈導管

​對醫生來說：很常見，追蹤即可。對核保來說：不確定性太高，只能延後承保。

​實務上，我就遇過好幾個這樣無法順利投保的新生兒寶寶。

新生兒做「這項檢查」恐怕一年都買不到保險！保險專家：爸媽投保SOP公開。圖片來源：Canva
新生兒做「這項檢查」恐怕一年都買不到保險！保險專家：爸媽投保SOP公開。圖片來源：Canva

​✔ 最聰明的流程：先投保 → 再做超音波檢查

​這是業界多年經驗留下的「爸媽守護SOP」：

​1️⃣ 出院後先報戶口

2️⃣ 趁寶寶病歷「白紙一張」

3️⃣ 立即安排醫療險投保

4️⃣ 自費超音波請「投保生效日後 30 天」再做

為什麼要 30 天後？

因為若之後真的檢查出什麼需要治療、開刀的狀況，

→ 因為通常醫療險的等待期是一個月，要過了這個等待期，相關的醫療險才啟動，不會白白錯過理賠。

​​這不是投機，而是讓寶寶在「最脆弱的階段」就有保障。

​​🚨 一個常常被忽略的更大風險

其實是——無法投保又剛好後面真的出事。

醫療費一來就是幾萬、幾十萬跑。到時候爸媽真的會頭痛。但真正更讓父母心痛的是，可能這個小朋友可能以後一輩子因為後續的體況，都再也買不到保險了!!!從此喪失用保險保障自己健康的權利，我相信也不是各位爸媽想要的。

​所以我常說：保險不是買越晚越便宜，是越早越買得到。

​👶 若你身邊有人快當爸媽了

​請務必把這篇轉給他們。

​特別是爸爸們——檢查同意書通常是你們在簽的，簽下去就「既定事實」了。

​如果不確定該怎麼做

或想提前規劃好寶寶的第一份保險

也歡迎來跟我喝杯咖啡聊聊，我會把整個流程教給你。

​讓孩子從出生那一刻，就站在最安全的起跑線上。

新生兒做「這項檢查」恐怕一年都買不到保險！保險專家：爸媽投保SOP公開。圖片來源：Canva
新生兒做「這項檢查」恐怕一年都買不到保險！保險專家：爸媽投保SOP公開。圖片來源：Canva

P.S.這篇文的分享數比較高，自然有些網友覺得我不應該這樣講，我有做一些回應並補充在這裡 :

以下這段是回給想聽我繼續解釋更多原由的人，若你覺得保險公司就是想坑人，或者保險業務員就是想話術套路你，可以不用往下看了 😂因為講再多你也不會改變想法，那我們就各自安好就好

到底臨床醫學和核保醫學不一樣是什麼意思呢?

以寶寶做超音波檢查出心臟卵圓孔未閉合這個當例子好了，臨床上醫師會覺得就是定期追蹤就好，無須任何治療，因為有蠻高的比例寶寶會在兩三年後自己閉合。

​但根據過去文獻記載，在健康成人之中，約有25%的人有卵圓孔未閉合，只是大多都沒有症狀而已，但如果有症狀，最主要的風險就是缺血性中風，這種風險一旦發生，就會可能影響到全身，很難把風險侷限在某一個特定範圍內。

​​另外，保險公司對於不健康的人並非都是直接拒保，更常見的處理方式是批註除外或者是加費承保，因為自家的業務員好不容易談回來的案子，不太可能有生意而不做生意。所以一般核保人員都是如果可以用批註除外或者是加費承保的方式把這張保單的風險降低，他們就會使用前兩種方式。

​但為什麼心臟卵圓孔未閉合，會直接拒保等到寶寶自行閉合後才會接受投保呢? 相信我在第一段已經回答原因了

​如果你真的要說核保醫學是荷包醫學，我覺得也很貼切，因為在商言商，保險公司是不會接受有高機率會賠錢的案子，但這不就是商業世界的本質嗎? 每個人都要顧好自己的荷包

​所以問題就回到新生兒爸媽身上了，究竟是1.一定要自費超音波檢查，確保寶寶都很健康，讓父母安心，有其他問題也可以及早治療。但一旦檢查出心臟卵圓孔未閉合長大之後還是沒有閉合，所以讓孩子可能一輩子買醫療險都可能有狀況(因為這個紀錄會一直在孩子的健保紀錄上) 或者作閉合手術但該手術費用沒有保險可以賠

​還是2.先買保險，真的有檢查到一直沒有閉合後，孩子起碼將來還有一份保險傍身，日後真的要作閉合手術還是可以賠。

​要選哪一個我都是由寶寶的父母自行決定，實務上我的客戶裡，兩種都有人選擇

我只是盡量把後面各種可能的情況展開給父母看而已，畢竟保險保障的是當事人的家庭，不是別人。自己的決定，好壞都自己承擔就好~

我的網站上有我寫過的新生兒投保三部曲

新生兒、兒童投保懶人包大全 基礎知識篇

https://papaken.life/blog/article/162

新生兒、兒童投保懶人包大全 實務規劃篇

https://papaken.life/blog/article/163

新生兒、兒童投保懶人包大全 迷思與問題篇

https://papaken.life/blog/article/165

保險中肯哥謝克群

保險中肯哥謝克群

🕵‍♂ 不斷追求專業品質/等級的保險中肯哥 👌 讓你 3 張圖就能秒懂保險的思維架構 📲 為你寫的保險科普知識 📌https://portaly.cc/papaken 台新人壽 資深壽險顧問

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

hotNews__list__item--img

