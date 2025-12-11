2025-12-11 19:01 潮健康
糖尿病友不能嫁？研究揭逾4成民眾不願與糖友結親 專家：迷思造成社會誤解
根據最新糖尿病年鑑數據，臺灣有超過250萬名糖友，人口高齡化、生活型態的改變，也加劇糖尿病對醫療資源、家庭功能與國人健康的影響。最近，糖尿病關懷基金會刊登於亞洲糖尿病學會官方雜誌 Journal of Diabetes Investigation的研究，首次針對臺灣民眾對糖尿病的負面印象（Stigma）進行調查，結果顯示：43.3% 民眾對於家人與糖友聯姻感到猶豫，15.2%認為「糖尿病」病名令人不悅，反映社會對於糖尿病仍存在負面觀感與社交距離。
▲ 糖尿病關懷基金會李弘元執行長透過醫師簡報分享本次糖尿病社會觀感研究
社會認知仍有落差 專家：須以教育、多元語彙彌補知識缺口
糖尿病關懷基金會於2024年4月針對近千名台灣成年人進行調查，旨在了解臺灣民眾如看待糖尿病。調查顯示，大多數民眾願意與糖友進行日常互動，但在更深層的人際關係上，仍存有疑慮：
願意與糖友交友：96.2%
願意與糖友在工作上有密切合作：94.4%
願意雇用糖友：90.1%
願意乘坐糖友駕駛的交通工具、一起吃飯，放棄吃甜品：85% – 90%
願意讓家人與糖友結婚：56.7%
醫界推測，民眾可能擔心要承擔更多責任、經濟壓力與醫療需求，或是擔心基因遺傳問題，所以對於家人與糖友建立親密關係、結婚有所顧慮。此外，有15.2%認為「糖尿病」病名「令人不愉快」。糖尿病相關領域專家、病友認為目前無迫切更名需要，但建議以多元的方式稱呼，如：中英文名稱並列（糖尿病(Diabetes)），或加上名稱分類T1D（第1型糖尿病）、T2D（第2型糖尿病），減少誤解與情緒性反應。糖尿病關懷基金會執行長李弘元醫師分享，有不少年輕病友在意他人如何稱呼疾病。
▲ 本次研究負責人韓德彥教授說明糖尿病需要被妥善理解、正確控制
本次研究主持人、臺北醫學大學通識教育中心韓德彥教授指出，研究顯示的社會距離並不算深，但反映出部分民眾對糖尿病及其治療進展仍有認知差距。他表示，減少誤解的關鍵，在於教育與多元語彙，期盼社會能以科學為基礎、以同理心看待疾病。
基層糖尿病學會理事長陳宏麟醫師指出，負面印象使得糖友除了疾病管理外，還需承受額外的心理壓力，例如：擔心周遭眼光而不敢在公眾場合注射胰島素。糖尿病關懷基金會執行長李弘元醫師表示，這些疑慮多源自於對疾病機轉、控制方式及預後的了解不足，尤其多數人對糖尿病的認知仍停在以往的學習或生活經驗裡，這也是糖尿病關懷基金會未來努力的方向。
▲ 糖尿病關懷基金會蔡世澤董事長表示，基金會長期致力於推動糖尿病友善社會，本次主導臺灣首個糖尿病社會觀感研究，搭建社會與糖友間互相理解的橋樑
及早偵防、積極控制 糖友餘命可與常人無異
糖尿病關懷基金會董事長蔡世澤醫師表示，「只要穩妥管控，糖友的餘命與一般人幾乎無異。」過去民眾普遍以為糖尿病是高度遺傳或是不可逆的，而影響一般人與糖友組成家庭的意願。但根據糖尿病衛教學會與糖尿病學會出版的糖尿病年鑑資料，台灣糖友與一般大眾的平均餘命差距正逐漸縮小，近年日本更出現「糖友平均餘命勝過整體人口」的現象。糖尿病學會理事林慶齡醫師補充，現代治療進步，多數糖友的生活品質與平均餘命與一般人接近，甚至因為更早重視健康而表現更佳。
▲ 中華民國糖尿病學會林慶齡理事分享，透過健康管理與積極治療，糖友的平均餘命與整體人口的差距正在逐步縮小，能與一般人一樣過上穩定、有品質的生活
成人健檢下修至30歲 籲高風險族群把握機會篩檢
國民健康署沈靜芬署長表示，糖尿病不是人生句點，只要及早篩檢、積極治療，糖友的健康狀況有機會大幅改善，甚至逐漸趨近一般人。自2025年起，國健署已將成人免費健檢的門檻下修至30歲，參與者每5年可免費接受一次健康檢查。沈署長呼籲，具家族史、肥胖、代謝症候群特質、久坐或作息不規律等高風險因素族群，更應把握機會篩檢。只要及早偵防、積極治療、控制三高，多數糖友都能維持穩定健康狀態與良好生活品質。
糖尿病關懷基金會強調，友善健康環境需要政府、醫界、學界與社群共同合作；從提升健康識能、推動多元疾病稱謂，到擴大早期篩檢與衛教，都是縮短各界對糖友認知差距的重要措施。
延伸閱讀：
「糖胖症」年輕患者變多！ 死亡率比糖尿病還高？ 醫：想逆轉只能從「2方面」下手
糖尿病「腎病變風險」高11倍！ 300萬筆數據揭糖腎連鎖危機，醫：及早篩檢迎來「逆轉腎」
原文出處：糖尿病污名仍在？研究揭逾4成民眾不願與糖友結親 專家：迷思造成社會誤解，亟需建立正確認知
｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾！
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower