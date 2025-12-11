年輕女性也難倖免！99%心血管疾病源自「4件事沒控制好」 小心中風、心衰竭

今天一則新聞讓人很心疼。

北一女中一位18歲的女孩，選擇在晚自習的時候，從高樓墜下，從此遠離這個世界。爸媽悲痛的說，女兒在校學習正常，沒有異狀。

我相信，每個孩子的爸媽一定都極其疼愛孩子，也願意聽孩子說，更願意在孩子挫折時，陪伴在一旁。

我不知道這這個孩子為什麼選擇離開人世？也許是課業壓力、也許是人際關係、也許是剛好有一些我們不知道的坎，孩子就是跨不過去，又不知道怎麼說，自己心裡過不去，只好無奈的登出世界。

我想到自己跑社會新聞多年，採訪過不少年輕生命殞落的新聞。最多家屬說的，就是「他看起來都好好的啊？」「真的不知道為什麼他會選擇走上絕路？」

這些孩子，大多是第一志願高中、有的是頂大資優學生、甚至有準博士生。沒有一個人，不是前途光明，未來充滿無限可能。

壓垮這些孩子的，不是成就「不好」，而是成就「沒有別人好」。

這些孩子，從小到大都是優勝者，班排第一名、校排第一名、市長獎畢業，家裡的獎狀、獎牌堆的到處都是。

但隨著年紀越長，每一個升學階段層層篩選，留在身旁的同儕，都是跟自己一樣厲害的人，甚至會有「再怎麼努力都無法超越」的學霸。

為什麼我已經那麼努力了，還是沒辦法前三名？為什麼我已經逼自己到絕境還是考不好，別人卻輕輕鬆鬆可以拿到高分？我考這種成績，回到家怎麼跟爸媽交代？別人會不會笑我？

還有一些人，成績依然很優秀，但也許是在人際關係上遇到挫折，感情上不順遂、外表焦慮，這些一點一點累積的小事，都成了心頭極重的壓力。

很多時候，不是老師責罵、也不是爸媽苛責，完全就是孩子自己心裡過不去。我明明以前做什麼都可以，現在不行了，我這輩子毀了。

太想表現完美，不願意辜負大家的期待，當結果不如己意，孩子們好怕坦承脆弱就是輸了，只能假裝堅強、假裝沒有異狀。

最後，那個已經被「我不完美、我讓人失望」折磨殆盡的自己，只能走上絕路。

我的女兒就讀的是入學必須考試的私立國中，在公立國小快樂長大的她，考進數理資優班，卻是痛苦的開始。

班上一堆都是拿過數學競賽的選手，很多人從幼兒園就開始補習，女兒再怎麼努力都跟不上，成績永遠都是班上倒數。

為了趕上進度，她每天熬夜寫功課、做測驗；她的笑容，越來越少，眼神也越來越漠然。

每天連絡簿都會有考試成績，我們每天討論的內容只剩下「考得怎麼樣」，親子關係更是惡化到極點。

後來，我想開了。

我跟女兒說「你不管考得怎麼樣，你都是我引以為傲的女兒啊！」「不要擔心，我們只要知道哪裡不會，學起來就好。」

我更告訴女兒「我只在乎你快不快樂，有沒有健健康康的。」

每天出門，我一定抱抱、親親她，說「愛妳喔！」她回到家，我也會跳著去抱她「我女兒怎麼那麼可愛。」

成績和聯絡簿？我不看了。

只有快月考的時候，我會小小問一下「有不懂得可以問唷！」「媽媽跟爸爸在這裡，隨時等你問。」我們陪她，一起去圖書館念書。

不管怎麼樣，我們都在你旁邊。不管怎麼樣，你永遠都是我們的驕傲。這是我想告訴女兒的唯一的一件事。

活著就很好。好好的，活在我們身旁就好。

每個孩子都是脆弱的。孩子的心靈，總是矛盾得又自卑又自大。害怕自己不夠好，但又想要裝強渴望被別人認同。

其實，每個孩子早就都是人生勝利組了。

每一次正常受精，都是數百萬個精子奮力在競賽，最後只有一個精子能勝出結合卵子，成為生命。

沒有一個孩子的出生，不是人生勝利組。

看到孩子的好，看到孩子的光亮點，鼓勵孩子喜歡、欣賞自己，同時也接納孩子可以不好、陪孩子面對自己的不足。

每個孩子都已經很努力了，大人能做到最重要的一件事，就是讓他知道：不完美也可以被擁抱。

