2025-12-11 19:01 潮健康
年輕女性也難倖免！99%心血管疾病源自「4件事沒控制好」 小心中風、心衰竭
潮健康／林昱彣 外電編譯
心血管疾病（如心臟病發作、心臟衰竭和中風）可說是全球死亡的頭號殺手，過去學界多認為，大多心血管事件的發生缺乏所謂的傳統風險因素。如今刊載於《Journal of the American College of Cardiology》的研究聲稱，超過99%的心血管疾病患者，在4項「主要心血管風險因素」中至少有一項在發病前處於非理想狀態，強調早期預防這4種風險因子，對於預防疾病而言更顯重要。
心血管疾病發生有明確徵兆？ 研究：三高疾病、吸菸最危險
本研究由來自西北大學范伯格醫學院的研究團隊領導，分析2個基於人群的大型前瞻性世代數據：韓國國民健康保險服務（KNHIS）資料庫中的9,341,100名成年人，以及多種族動脈粥樣硬化研究（MESA）中的6,803名美國成年人。研究追蹤時間長達20年，旨在探討在首次發生冠狀動脈心臟病（CHD）、心臟衰竭（HF）或中風之前，患者是否已存在非理想狀態的4項傳統風險因素：血壓、膽固醇、血糖（三高）和吸菸。
研究團隊定義的「非理想風險因素」標準如下：
．血壓：收縮壓≥120 mmHg，或舒張壓≥80 mmHg，或正在接受降血壓治療。
．膽固醇：總膽固醇≥200 mg/dL，或正在接受降血脂治療。
．血糖：空腹血糖≥100 mg/dL，或診斷為糖尿病，或正在接受降血糖治療。
．吸菸：目前吸菸或曾經吸菸。
分析結果顯示，KNHIS和MESA兩大資料庫中， 在冠狀動脈心臟病發作前，分別有99.7%和99.6%的患者至少有一項風險因素處於非理想狀態 。同樣的模式也出現在心臟衰竭（99.4%和99.5%）和中風（99.3%和99.5%）患者身上。這意味著， 絕大多數的心血管事件並非「憑空發生」，而是有跡可循。
高血壓成最大隱形殺手！ 即使年輕女性也難倖免
在4項主要風險因素中，高血壓被發現是最為普遍的問題。研究主要作者Philip Greenland博士指出，即使是被認為心血管風險較低的60歲以下女性，在經歷中風或心臟衰竭之前，也有超過95%的人至少有一項風險因素處於非理想狀態，證明風險因素的篩檢和管理不應僅限於高齡或男性族群，年輕女性同樣需要關注自身的心血管健康指標，而血壓控制在預防心血管疾病中，可謂是最關鍵且重要的舉措。
另外，研究還觀察到，在心血管事件發生前，同時存在2項或2項以上風險因素的情況也非常普遍（93.2%至97.2%），進一步證實心血管疾病往往是多重風險因素共同作用的結果。
專家籲積極篩檢風險因子 「原始預防」是關鍵
Greenland博士強調，此次研究的成果對於公共衛生策略具有重要意義。例如，研究結果挑戰「心臟病發作常發生在沒有傳統風險因素的人身上」的觀點；事實上，只要仔細檢視，幾乎所有患者在發病前都已經出現了警訊。
「如果民眾能更積極地將這些可改變的風險因素控制在理想範圍內，就有可能大幅降低心血管疾病的發生率！」Greenland博士表示，此次研究亦「原始預防」（Primordial Prevention）的重要性，即在風險因素出現之前就採取行動（如保持健康飲食、規律運動、不吸菸），將是未來心血管健康推廣的重點方向。
總結而言，本研究證明心血管疾病的發生，與傳統風險因素（高血壓、高膽固醇、高血糖、吸菸）的非理想控制密切相關，且絕大多數的心血管事件是可預測且可預防的。透過定期健康檢查、積極控制三高數值以及維持健康的生活型態，民眾有望能更有效地掌握自己的心臟健康，進而遠離心血管疾病威脅。
資料來源：
Very High Prevalence of Nonoptimally Controlled Traditional Risk Factors at the Onset of Cardiovascular Disease
原文出處：99%的心血管疾病源自「這4件事」！ 研究：其中1項沒控制好，中風、心衰竭風險恐驟增
｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower