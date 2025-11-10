2025-11-10 09:46 女子漾／編輯張念慈
15萬顆毒雞蛋流向9縣市！芬普尼超標名單曝光 專家揭3大關鍵來源
全台掀起「毒雞蛋」風暴！彰化縣衛生局抽驗發現市售雞蛋含有農藥「芬普尼」代謝物超標，總數高達15萬顆，流向全聯、楓康等通路，涵蓋桃園、新竹、台中、雲林、南投、嘉義、台南、高雄等9縣市。各縣市衛生單位已緊急下架回收，民眾可憑發票辦理退貨。
9款問題蛋品牌與批號曝光
彰化縣衛生局指出，抽驗「鮮健蛋品洗選蛋（白殼）」檢出芬普尼代謝物0.03ppm，超出法定上限0.01ppm。經追查，同批來源蛋品分別以多個品牌名義販售，以下9款產品列入回收名單：
四日鮮蛋／10粒裝（I47045-251103C）
巨的卵（白殼雞蛋）／10粒裝（I47045-251103C）
大巨蛋（白殼雞蛋）／10粒裝（I47045-251023C、I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）
悠活鮮蛋（白殼雞蛋）／10粒裝（I47045-251023C）
富翁洗選蛋（白殼雞蛋）／10粒裝（I47045-251023C、I47045-251030C）
初卵頭窩蛋（白殼雞蛋）／10粒裝（I47045-251023C）
四季巨蛋（白殼雞蛋）／10粒裝（I47045-251023C）
香草園洗選蛋／10顆（I47045-251027C、I47045-251103C）
鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）／10粒裝（I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C）
全聯表示，消費者只要持完整發票回原店，即可退貨。
什麼是芬普尼？為何出現在雞蛋裡？
依環境部化學物質管理署資料，芬普尼（Fipronil）是一種長效型殺蟲劑，常用於防治寵物體外寄生蟲與農業蟲害，效期可達1至6個月。雖然具有高效殺蟲能力，但被美國環保署列為C級可能致癌物質，長期暴露恐影響甲狀腺功能。
專家揭「雞蛋驗出芬普尼」3大關鍵原因
台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌分析，這次事件可能與以下三大原因有關：
1.飼料污染：國內雞飼料多以進口玉米為主，部分來自美國，而美國常用芬普尼防治玉米蟲害，若殘留於飼料中，雞隻攝食後可能導致雞蛋受污染。
2.環境使用污染：國內常用芬普尼滅螞蟻或防紅火蟻，若在雞舍周圍使用，蛋殼可能吸附藥劑。
3.農民誤用：部分雞農過去曾使用芬普尼防寄生蟲，但目前已有替代藥物，理論上使用機率應低。
民眾該怎麼辦？防範方式
衛福部提醒，若購買到上述批號雞蛋，應立即停止食用並辦理退貨。若不慎食用少量，一般健康成人無須過度驚慌，可多喝水並觀察身體狀況。衛生單位也正追查源頭牧場，並啟動移動管制與飼料追蹤。
