15萬顆毒雞蛋流向9縣市！芬普尼超標名單曝光　專家揭3大關鍵來源

「這類食物」吃多心臟恐罷工！研究揭：每天多一份，死亡風險飆50%。

現代人離不開便利食物，早餐一份三明治、午餐微波義大利麵、晚餐再來包泡麵，看似無害，其實都暗藏健康危機。根據《CNN》報導，美國心臟協會（AHA）最新發表於《Circulation》期刊的研究指出，「超加工食品」（ultra-processed foods, UPFs）正成為現代慢性病的隱形推手！過量攝取不只會導致肥胖、糖尿病，甚至讓心血管死亡風險暴增50%。

超加工食品遍佈生活，每日熱量過半來自它

報告顯示，美國超過一半的成年人每日熱量來自超加工食品，兒童與青少年比例更高達62%。這些食品多半經過多重加工、添加香料、色素、穩定劑與人工香料，不僅失去原始營養，更容易刺激味覺、讓人「一口接一口」。

史丹佛大學教授克里斯多福・加德納（Christopher Gardner）指出，現代的「垃圾食物」早已升級成「超加工食物」，含有讓人難以停口的添加物。「我們早就知道高糖、高鹽、高脂有害，但現在的問題更嚴重，因為它們被設計成讓你上癮。」

心臟病、中風、糖尿病全中標 一日多吃一份就風險飆升

根據AHA彙整的45項大型研究結果，光是「每天多吃一份超加工食品」，就會讓心血管相關死亡風險上升約50%。同時，肥胖機率增加55%，睡眠障礙提高41%，第二型糖尿病風險增加40%，甚至連憂鬱症機率也上升20%。

換句話說，你手上那包餅乾、那瓶手搖飲、那份即食麵，都可能是讓你慢性發炎與代謝失衡的「甜蜜陷阱」。

不是所有加工食品都該「一刀切」？

AHA也指出，少數「簡單成分、營養比例合理」的產品仍可少量納入飲食，例如全穀麵包、低糖優格、天然番茄醬、豆類或堅果抹醬。但專家也提醒，這些只是例外，「不要因為有少數健康選項，就替整個食品產業開脫」。

三大食物警戒級曝光！從早餐到宵夜，你常吃的可能在「高危區」

1.較健康選項：新鮮或冷凍蔬果、全穀類、豆類、無鹽堅果、植物油、低脂乳製品、瘦肉與無糖飲品。

2.中度健康選項：白飯、義大利麵、加鹽堅果、輕糖漬水果、低脂湯品。

3.不健康選項：加工肉品、炸雞、甜點、含糖飲料、即食麵、披薩、冰淇淋、餅乾、洋芋片。

專家建議：重拾廚房，回歸原型食物

紐約大學營養學教授瑪莉恩・奈瑟（Marion Nestle）直言，即使標榜「健康超加工」的產品，仍會讓人攝取過多熱量。她呼籲消費者「別被包裝騙了」，最理想的做法仍是自行烹調、吃真正的食物。

她引用英國一項臨床研究指出，吃「家常菜」的人，減重成效是吃「健康包裝食品」的兩倍。「回家煮飯」，看似老派，其實是最有效的養生法。