2025-11-09 10:39 潮健康
電暖器不是萬能！冬季打造健康防寒環境的三原則
氣溫驟降後，不少家庭開始使用電暖器、熱風扇或電熱毯度過夜晚。然而，若操作或環境條件不當，過度依賴外部熱源反而可能導致脫水、乾燥或潛在安全風險。冬季防寒應以「安全、循環、調節」為核心原則，透過衣物與寢具的正確搭配維持穩定體溫，才是健康取暖之道。
電暖器取暖有風險，乾燥與火災是隱憂
許多人習慣將電暖器整夜開啟，甚至放置在床邊取暖，但這樣的做法容易讓空氣過於乾燥，導致喉嚨不適、皮膚緊繃與睡眠品質下降。若使用時間過長或擋住出風口，也會增加電線過熱與火災風險。建議使用電暖器時，保持至少一公尺安全距離，並搭配定時功能避免整夜開啟。
掌握「被動保暖」概念，讓熱源留在體內
除了仰賴電器加熱，人體自身也能透過循環與導熱機制維持溫度。所謂「被動保暖」指的是讓身體產生的熱能有效被留住。例如睡前泡溫水澡、伸展四肢，可提升血液流速；寢具與衣物若採用導熱或蓄熱材質，更能穩定夜間體溫。近年部分冬季寢具採用如石墨烯、羽絲絨等導熱性布料，能提升保暖舒適度，減少外部熱源依賴。
夜間保暖重在溫度平衡
入睡時人體核心溫度會略微下降，若環境溫度過高反而容易造成出汗、心率上升與淺眠。建議維持臥室溫度在18至22度之間，保持空氣流通並搭配吸濕保暖的棉被。WIWI溫感衣提醒，冬季睡眠不應以「越熱越好」為原則，建議選擇透氣、保暖並具調節性材質的衣物與寢具，維持夜間舒適穩定。
安全用電與濕度管理同樣重要
冬季室內使用電暖器與除濕機頻繁，容易造成電力負載。建議避免多項高耗能電器同時使用，插座與延長線應定期檢查。若長時間開啟暖氣設備，可搭配加濕器或放置濕毛巾，保持相對濕度約50％，減少乾燥與靜電問題。
打造健康防寒環境的三原則
- 適度加溫：維持舒適溫度，避免整夜使用電暖設備。
- 積極保溫：選擇導熱、透氣的服飾與寢具，讓熱能循環。
- 注意安全：保持電器距離、控制時間，確保居家防寒無虞。
透過「環境調節＋衣物、棉被材質選擇＋正確使用」三重防線，不僅能減少能源浪費，也能讓冬季取暖更健康、更安心。
免責聲明：本文為健康資訊與生活保養建議，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，如有持續不適，建議諮詢專業醫療機構。
原文出處：電暖器不是萬能！冬季居家防寒與安全平衡