2025-10-11 10:01 潮健康
臉頰泛紅、刺癢？敏感肌與酒糟肌傻傻分不清？專家教你一分鐘自我檢測
你是否經常覺得臉頰泛紅、刺癢，甚至出現發熱或痘痘？許多人以為這是單純的「敏感肌」，但其實，這些症狀背後可能隱藏著更深層的肌膚問題⸺酒糟肌。敏感肌與酒糟肌雖然都表現出泛紅，但兩者的成因、症狀與護理方式大不相同。如果沒有對症下藥，盲目使用保養品，不僅無法改善膚況，甚至可能讓問題雪上加霜。
敏感肌VS酒糟肌
敏感肌和酒糟肌到底要怎麼分呢？對此，Reality愛麗緹皮膚檢測儀產品總監陳亭君表示：敏感肌與酒糟肌可能的不同之處在於發炎反應與血管反應差異。敏感肌通常伴隨皮膚屏障受損而出現對刺激的短暫反應；而酒糟肌被認為可能與長期微血管反應、慢性刺激有關，且部分案例會伴隨泛紅、刺癢及可能出現類似丘疹反應。
由於症狀相似，不少人會把酒糟肌當作敏感肌來照顧，結果越保養越糟。她建議，可以透過以下幾點簡單的「一分鐘自我檢測」，初步判斷自己的肌膚狀況：
【一分鐘自我檢測】
‧泛紅狀況： 你的泛紅是偶爾出現，還是幾乎每天都存在？酒糟肌的泛紅通常是持續性的，集中在臉頰、鼻子和額頭。
‧發熱與刺癢：你的臉部是否經常感到灼熱或刺痛？這種發熱感是酒糟肌的典型症狀，尤其在曬太陽、情緒激動或吃辛辣食物後會更明顯。
‧是否有小丘疹或膿皰：你的臉上除了泛紅，是否還會長出類似痘痘的小紅點或膿皰？如果這些「痘痘」沒有粉刺，且反覆出現在泛紅區域，很可能就是酒糟肌的表現。
‧注意血管狀況：仔細觀察臉頰或鼻翼，是否能看到清晰的微血管擴張？這也是酒糟肌的常見特徵。
讓AI皮膚檢測儀輔助判定
想更精準地了解肌膚問題，皮膚檢測儀是你的最佳幫手。它能透過專業光學鏡頭，深入分析肉眼看不見的肌膚深層狀況。
皮膚檢測儀可提供血紅素分佈與影像數據分析，作為膚況參考，協助觀察泛紅與血管反應之可能趨勢，與青春痘做出區別；同時也能分析肌膚油水均衡，評估皮膚屏障是否完整。
這些數據可作為保養參考，幫助你更針對膚況做選擇，減少盲目使用產品的風險，讓保養變得更有效率。
敏感肌與酒糟肌的區分至關重要。一旦確認為酒糟肌，除了尋求專業醫療協助，日常保養也應以溫和、修護為主，避免刺激性成分。學會傾聽肌膚的聲音，並藉助科技工具來了解它，才能擺脫泛紅困擾，真正擁有健康穩定的膚質。
免責聲明：本文僅提供肌膚保養、科學衛教與產品功能介紹，不構成任何醫療診斷、治療或處方建議。文中所提之檢測儀器、分析功能與保養建議，僅為參考性質，實際膚況差異極大，如有持續不適、嚴重症狀或懷疑為酒糟肌或皮膚病變，請務必就醫皮膚專科醫師檢查與診斷為準。
