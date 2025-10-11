臉頰泛紅、刺癢？敏感肌與酒糟肌傻傻分不清？專家教你一分鐘自我檢測

2025-10-11 10:01 潮健康

　

你是否經常覺得臉頰泛紅、刺癢，甚至出現發熱或痘痘？許多人以為這是單純的「敏感肌」，但其實，這些症狀背後可能隱藏著更深層的肌膚問題⸺酒糟肌。敏感肌與酒糟肌雖然都表現出泛紅，但兩者的成因、症狀與護理方式大不相同。如果沒有對症下藥，盲目使用保養品，不僅無法改善膚況，甚至可能讓問題雪上加霜。

　

　

敏感肌VS酒糟肌

敏感肌和酒糟肌到底要怎麼分呢？對此，Reality愛麗緹皮膚檢測儀產品總監陳亭君表示：敏感肌與酒糟肌可能的不同之處在於發炎反應與血管反應差異。敏感肌通常伴隨皮膚屏障受損而出現對刺激的短暫反應；而酒糟肌被認為可能與長期微血管反應、慢性刺激有關，且部分案例會伴隨泛紅、刺癢及可能出現類似丘疹反應。

由於症狀相似，不少人會把酒糟肌當作敏感肌來照顧，結果越保養越糟。她建議，可以透過以下幾點簡單的「一分鐘自我檢測」，初步判斷自己的肌膚狀況：

　

【一分鐘自我檢測】

　

‧泛紅狀況： 你的泛紅是偶爾出現，還是幾乎每天都存在？酒糟肌的泛紅通常是持續性的，集中在臉頰、鼻子和額頭。

‧發熱與刺癢：你的臉部是否經常感到灼熱或刺痛？這種發熱感是酒糟肌的典型症狀，尤其在曬太陽、情緒激動或吃辛辣食物後會更明顯。

‧是否有小丘疹或膿皰：你的臉上除了泛紅，是否還會長出類似痘痘的小紅點或膿皰？如果這些「痘痘」沒有粉刺，且反覆出現在泛紅區域，很可能就是酒糟肌的表現。

‧注意血管狀況：仔細觀察臉頰或鼻翼，是否能看到清晰的微血管擴張？這也是酒糟肌的常見特徵。

　

讓AI皮膚檢測儀輔助判定

想更精準地了解肌膚問題，皮膚檢測儀是你的最佳幫手。它能透過專業光學鏡頭，深入分析肉眼看不見的肌膚深層狀況。

皮膚檢測儀可提供血紅素分佈與影像數據分析，作為膚況參考，協助觀察泛紅與血管反應之可能趨勢，與青春痘做出區別；同時也能分析肌膚油水均衡，評估皮膚屏障是否完整。

　

這些數據可作為保養參考，幫助你更針對膚況做選擇，減少盲目使用產品的風險，讓保養變得更有效率。

敏感肌與酒糟肌的區分至關重要。一旦確認為酒糟肌，除了尋求專業醫療協助，日常保養也應以溫和、修護為主，避免刺激性成分。學會傾聽肌膚的聲音，並藉助科技工具來了解它，才能擺脫泛紅困擾，真正擁有健康穩定的膚質。

　

免責聲明：本文僅提供肌膚保養、科學衛教與產品功能介紹，不構成任何醫療診斷、治療或處方建議。文中所提之檢測儀器、分析功能與保養建議，僅為參考性質，實際膚況差異極大，如有持續不適、嚴重症狀或懷疑為酒糟肌或皮膚病變，請務必就醫皮膚專科醫師檢查與診斷為準。

延伸閱讀：Reality愛麗緹檢測儀 

原文出處：敏感肌與酒糟肌傻傻分不清？專家教你一分鐘自我檢測

編輯推薦

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

潮健康

潮健康

潮流，是種態度，保持健康的觀念永遠不會過時。潮健康新媒體專為華人都會男女打造，一個擁抱潮流、享受健康的全新「視」界。隨時追蹤《潮健康》，開啟健康生活的時尚旅程。

#皮膚 #肌膚 #保養品

熱門文章

新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了

hotNews__list__item--img

優先席踢飛阿婆！專家：讓座是選擇不是義務，遇到北七「兩件事」自保
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

治安太差了！鏟子超人批鏟子被幹走　真相揭曉「全網笑著笑著就哭了」
往下滑看更多精彩文章
新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了

新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了

2025-10-04 18:05 張瑜老師上課了
新竹5A變基本盤「新天龍國」家長想的跟你不一樣！補教名師警告：「這原因」未來搶學校更不容易！
新竹5A變基本盤「新天龍國」家長想的跟你不一樣！補教名師警告：「這原因」未來搶學校更不容易！

在新竹，升學有多逼死人？國中會考成績公布，新竹地區再度被稱為「5A產地」。根據心測中心統計，新竹地區14所學校的5A達成率平均超過12%，最高甚至達56.25%，905名考生拿到5A以上，占比高達兩成。網友驚呼「在新竹沒5A活不下來」，升學壓力可見一斑。就在家長焦慮聲四起時，補教名師張瑜發文直言，新竹尤其是竹北，正在上演一場「升學邏輯大轉變」。

「流川楓邏輯」掀竹北新風潮：離家近才是真強者

張瑜以〈竹北高中戰場：流川楓的邏輯，正悄悄上演〉為題指出，以往學生選校的標準是「只看分數、拚第一志願」，但如今在竹北，越來越多家長寧願孩子少花時間通勤，也不願硬擠進明星高中。他形容這股潮流就像《灌籃高手》的流川楓，「因為離家近」而選了名氣不大的湘北高中，背後邏輯是「我去哪裡都能是最強」。

這樣的心態，正成為竹北教育圈的新顯學。張瑜說：「不少家長直接告訴我，只想讓小孩能睡到七點再上學。」他直言，這不是偷懶，而是理性選擇，背後有三大現實原因。

「繁星效應」翻轉遊戲規則　鳳尾不再吃香

首先是「繁星推薦」制度改變了升學邏輯。以往家長奉行「寧為鳳尾不為雞首」，但如今「第二志願搶進前1%」反而更有實際效益。張瑜指出：「高一開始卡位繁星，不只拿資源，還能保送，CP值超高。」換句話說，家長不再盲目追求傳統名校，而是重視「在校表現名列前茅」的實質機會。

新竹升學焦慮蔓延　「5A」成日常問候語

今年新竹5A比例居全台之冠，甚至有網友開玩笑：「在別的縣市問幾個A，在新竹要問你5A幾個+？」。許多家長感嘆「小孩還在幼稚園就開始焦慮」，也有人指出「非頂端學生最可憐」。在這樣的氛圍下，「放棄第一志願、就近求穩」反而成為一種務實策略。

張瑜認為，竹北已經進入「新天龍國模式」：家庭條件普遍優渥，許多學生早早規劃出國讀書，甚至高二就轉學。既然未來目標是海外大學，「哪間高中就讀」變得沒那麼重要。

竹北升學邏輯正「由上而下瓦解」

教育界人士分析，竹北家長的觀念轉變，反映出台灣升學體制的分流現象。「過去是『考上建中北一女就贏』，現在是『上哪裡都能繁星、出國、申請頂大』。」隨著竹北、六家等高中崛起，加上交通便利與生活品質高，這些「就近學校」正逐漸形成新的升學聚落。

張瑜預言：「未來竹北的高中，只要離家近，分數只會越來越高。」他提醒家長，想要就近就讀，恐怕也得更早準備、拚得更兇。

編輯推薦

新竹5A變基本盤「新天龍國」家長想的跟你不一樣！補教名師警告：「這原因」未來搶學校更不容易！
新竹5A變基本盤「新天龍國」家長想的跟你不一樣！補教名師警告：「這原因」未來搶學校更不容易！

張瑜老師全文 《竹北高中戰場：流川楓的邏輯，正悄悄上演》

你以為選高中就是看分數？錯！在竹北，選高中的邏輯正在偷偷改變。

我在台中讀國三那年，書桌上天天貼著第一志願四個大字，想靠「阿Q精神」逼自己拚上夢想學校。最後，沒上。

但我有一個朋友，邏輯完全不同。他可以上我們考區第一志願，卻最後放棄。 理由只有一句： 「太遠了。」

是的，因為通勤單程超過一小時，他毅然決定就近讀一所普通公立高中。一所好幾年來都沒人考上頂大的學校。

我瞬間想到《灌籃高手》： 流川楓，你為什麼選湘北？」「因為離家近。」當年的流川楓，國中就是球場傳奇，各校搶破頭，結果他挑了一所籃球沒名氣但離家最近的學校。因為他相信——我去哪裡都能是最強。

我朋友，跟流川一樣帥，一樣有自信。

這種想法，放在以前很特別。但放在現在的竹北？越來越多人這麼幹。 不少家長直接告訴我：「我只想要一間能讓小孩睡到早上七點再起床的高中。」 為什麼？三大原因

1️⃣ 繁星計畫改變了遊戲規則：「寧為鳳尾不為雞首」漸漸退流行。反而是「第二、第三志願搶進 1%」更實際。 高一開始卡位繁星，不只拿資源，還能保送，CP值超高。

2️⃣ 考試不是唯一出路：這幾年太多第一志願的學生，後來一樣迷茫。反而是那些抓住興趣、找到方法的人，能把熱情當職涯，在快速變動的社會找到舞台。未來的大學都隨便了，還會在意哪一所高中嗎？

3️⃣ 出國早就寫在劇本裡：竹北，新天龍國。條件好的家庭一大堆。 許多人早早規劃好小孩出國，慢則研究所，快的話高二就直接轉學。 所以高中在哪裡？不重要。 -

這代表什麼？未來竹北的高中，只要「離家近」，分數只會越來越高。 竹北高中、六家高中，還有幾所正在籌備的新高中， 都會因為「近」＋「排名效應」而持續上升。 想要就近讀？ 不好意思，以後可能得更拚才行。

張瑜老師上課了

張瑜老師上課了

每年教學200個學生超過10年 國中數學理化/二寶爸 新竹竹北高鐵/光與言東興校

#老師 #職涯 #籃球 #氛圍

熱門文章

新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了

hotNews__list__item--img

優先席踢飛阿婆！專家：讓座是選擇不是義務，遇到北七「兩件事」自保
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

治安太差了！鏟子超人批鏟子被幹走　真相揭曉「全網笑著笑著就哭了」
hotNews__list__item--img

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看
往下滑看更多精彩文章
優先席踢飛阿婆！專家：讓座是選擇不是義務，遇到北七「兩件事」自保

優先席踢飛阿婆！專家：讓座是選擇不是義務，遇到北七「兩件事」自保

2025-10-02 13:08 張忘形
博愛座變優先席還是吵！專家：別再道德綁架了，讓座是選擇不是義務。圖片來源：網路
博愛座變優先席還是吵！專家：別再道德綁架了，讓座是選擇不是義務。圖片來源：網路

台北捷運「博愛座」更名為「優先席」後，依然紛爭不斷，一名老婦持包揮打坐在優先席的年輕乘客，該乘客隨後起身以腳反擊，老婦跌坐對面座位，引發「是否動手」、「是否該讓座」等爭議。溝通表達教練張忘形在社群撰文表示，「幸福者退讓，但不一定要讓座」，更提醒「幸福的人要記得保護自己，不需要因為一時賭氣賠上人生，也不要因為遇到幾個北七就失去了善良。」

張忘形：幸福者退讓，但不等於一定要讓

對於「飛踢事件」掀起的論戰，張忘形直言：「動手就輸」。他分析，真正的問題不在於「該不該讓座」，而是「誰更不能失去」。一腳踢下去，年輕人可能失去的比想像中多：金錢、名譽、甚至人生走向。

他強調，「幸福者退讓」不是懦弱，而是智慧的自保。面對攻擊者，最聰明的做法不是動手，而是「錄影＋大聲宣告＋請站務人員介入」，既能保護自己，也能避免陷入法律糾紛。張忘形更指出，「讓座是選擇，不是義務」，倘若有人以怒氣和攻擊來要求，那已經不是禮讓，而是踩線。

網友意見：一腳踢出「大快人心」還是「法律風險」？

事件在社群引爆激辯，網友分為兩大陣營。一派直呼「看了好爽」，認為這一腳是替長期遭遇「倚老賣老」的人出了一口氣，「終於有人敢反擊」。有人更說，「年輕人還收力了，不然早就重傷」。

另一派則憂心，「暴力不能解決問題」，若老婦因此受傷，年輕人恐面臨賠償甚至刑責，直言「這不是正當防衛，而是打人」。也有聲音要求徹底檢討「優先席」存在意義，主張「真正有需要的人，不管在哪個座位，台灣人都會讓」。

博愛座變優先席還是吵！專家：別再道德綁架了，讓座是選擇不是義務。圖／聯合報系資料照片
博愛座變優先席還是吵！專家：別再道德綁架了，讓座是選擇不是義務。圖／聯合報系資料照片

編輯推薦

張忘形全文如下

【幸福者退讓，但不一定要讓座XD】

大家應該都有看到那個博愛座影片，老實說我本來覺得阿就這樣啊，直到乘客直接給了一腳，老太太整個人飛到對面座位。

我那瞬間忽然....有點快樂。對，先承認其實我是很快樂的。畢竟我覺得「博愛座」三個字，不是給長輩坐的，是給年輕人罵的。不管你有多累，身體多不舒服，甚至你可能有隱疾，只要你坐在那個座位上，就是那個標靶，會有無盡的人來挑戰你。

尤其有些長者像是那些會巡邏的任務NPC，看到博愛座就發出語音：你知道這是博愛座嗎？不講理的、情緒性的、帶著攻擊性的，或像這個太太還附贈一記包包攻擊。

通常大部分人就是摸摸鼻子，直到這次事件，我看到大家直接沸騰「爽！這種就是欠教訓！」「被鐵板踢了吧！」「支持斗內，讓他多踢幾腳！」

但，也有一些人有不同立場「動手還是不對啦。」「他可能會被告耶，長輩說不定是生病了？」「喔這不是正當防衛，這就是打人」⠀

大部分人都在糾結誰對誰錯？但我自己覺得，這不太重要。我會思考的是，誰比較不能失去。萬一我這踢下去，她真的怎麼了，今天新聞就不是這樣了。而萬一嚴重一點，我可能會失去時間、錢、自由，跟家人愛人相處的機會，甚至我自己教溝通，大概也會被噴。

所以我這些年一直覺得幸福者退讓是對的，這不是懦弱，是我們不能失去的比較多。

萬一這一腳下去對方掛了怎麼辦？萬一對方有精神疾病反轉了怎麼辦？萬一對方家人比你還盧怎麼辦？萬一輿論剛好不站在我這裡怎麼辦？最重要的是，萬一我的人生從這裡開始，走向了一個糟糕的結局怎麼辦？

▋ 動手就輸了

我覺得以這個社會的期待，跟奇妙的氛圍上來說，在公眾場合時千萬不要動手。⠀嘴臭與錄影，我覺得是最棒的組合。嘴臭不是罵髒話，也不是人身攻擊，比較是挑釁+宣告。⠀

像是：「阿婆，妳這樣動手我已經錄起來了，我會提告唷」或是：「阿婆，你這樣碰我我覺得很不舒服，我感覺到被騷擾了」記得一定要加上「有沒有人可以幫我按鈴喊站務人員」這樣就不用離開座位，不要讓他得逞，但你又可以蒐集素材，不會進法院，還可以在社群幫她宣傳一波，

甚至高機率變新聞。

當然，我們也希望惡人被教訓，但有時候我們付出的代價可能更大。所以不要浪費我們的人生，去給一個不值得的人教訓。

▋ 難道不能溝通嗎?

阿當然，也一定會有人說「當時為什麼不跟她好好講？」「你為什麼不讓座？她都那麼老了，你換一個位子啊」聽起來像是善意，但我覺得這都有個潛台詞「是不是你沒做好，所以才被攻擊？」

我先說，我願意溝通，也願意讓座，但前提是我們還在一個可以對話的空間裡。有些人來，就是想發洩情緒。你一說話，她就說你態度不好；你不說話，她說你沒禮貌。你說多了，說你頂嘴；你說少了，說你是啞巴。

這時候其實你不是在溝通，你只是在跟一個人對戲，他嘗試著扮演受害者，並且用年紀告訴你的權力⠀

▋ 為什麼不讓座？⠀⠀

這個問題就更妙了，現場就有一大堆位子，到底為什麼要來這個座位呢？如果現場都沒位子，我覺得讓位可以討論，或是用有禮貌的請求，說不定對方就很願意讓；但用包包揮人、口氣充滿怒氣，那這就不是讓位問題，是感覺問題。⠀⠀

所以我覺得讓座是選擇，不是必要，溝通也是看對方的意圖，不是應該。畢竟有些人不是來聽你講道理的，是需要講物理的，喔不是，是不可理喻的⠀

有些人不是真的要博愛座，是要去踩人家的界線，習慣要求別人退讓，彰顯自己。⠀

▋ 幸福的人退讓，是因為擁有得更多⠀

離題了，我還是得說：學習是為了讓我們有更多的選擇，每個選擇都有獲得和代價。⠀

幸福的人，記得保護自己，不需要因為一時賭氣賠上自己，也不需要維持所謂的「善良」，去跟一個不講理的人糾纏。⠀但也不要因為這些北七，就失去了自己的善良；而當自己老了，有能力了，千萬不要變成這樣的人。

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

張忘形

張忘形

圖文故事/人際關係/溝通表達 培訓師。著作《順勢溝通：一句話說到心坎裡!不消耗情緒，掌握優勢的39個對話練習》、《忘形流簡報思考術：找到說服邏輯，讓你的價值被看見!》；具有Everything DiSC顧問、NLP執行師、ATD培訓大師等認證，授課時數超過一千五百小時，講演受眾超過一萬人次。 想知道更多請洽傳送門：https://portaly.cc/wanshing

#博愛座 #優先席

熱門文章

新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了

hotNews__list__item--img

優先席踢飛阿婆！專家：讓座是選擇不是義務，遇到北七「兩件事」自保
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

治安太差了！鏟子超人批鏟子被幹走　真相揭曉「全網笑著笑著就哭了」
hotNews__list__item--img

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看
往下滑看更多精彩文章
治安太差了！鏟子超人批鏟子被幹走　真相揭曉「全網笑著笑著就哭了」

治安太差了！鏟子超人批鏟子被幹走　真相揭曉「全網笑著笑著就哭了」

2025-10-04 14:45 女子漾／編輯張念慈
治安太差了！鏟子超人鏟子被幹走　真相揭曉「全網眼淚哭一片」。圖片來源：石明瑾臉書
治安太差了！鏟子超人鏟子被幹走　真相揭曉「全網眼淚哭一片」。圖片來源：石明瑾臉書

花蓮光復鄉災後復原工作持續進行，中秋連假首日湧入萬名志工，被稱為「鏟子超人」的民眾從全台各地趕來支援。台灣足球發展協會理事長、知名球評石明謹今日在臉書分享現場趣事，笑稱「治安太糟了」，因為他才休息五分鐘，鏟子就被「幹走」。原來，那把鏟子並非遭竊，而是被另一名志工順手拿去繼續挖水溝，「人休息，鏟子不停工」，暖心一幕全網都感動。

編輯推薦

志工爆量　「共享鏟子」成默契

石明謹表示，災區志工人數遠超過裝備數量，許多人乾脆採「共用鏟」方式工作。現場形成默契：誰手上空著就接過鏟子繼續鏟，不分彼此。他笑說：「我放著休息一下，結果鏟子比我還忙。」

據了解，台鐵光復站上午進站人次已突破萬人，志工從北中南各地湧入，救災工具幾乎供不應求，成為最貼地氣的「共享經濟」。

治安太差了！鏟子超人鏟子被幹走　真相揭曉「全網眼淚哭一片」。圖片來源：石明瑾臉書
治安太差了！鏟子超人鏟子被幹走　真相揭曉「全網眼淚哭一片」。圖片來源：石明瑾臉書

網路瘋傳　「共鏟黨」哏洗版

貼文曝光後，留言區湧入上千網友接力玩諧音哏，從「鏟無人道」、「鏟絕人還（用完會還）」到「共鏟黨」、「無鏟階級」、「你的財鏟就是我的財鏟」，笑梗不斷。

有人感嘆「偷鏟子的人比偷懶的還多」，也有人留言：「看到這畫面怎麼眼眶濕濕的」，笑中帶淚地說，「這是台灣最溫暖的治安太差」。

網友也點憑自己的感動「那不是偷，是幫你繼續鏟」、「鏟子在別人手上，也在幫你完成那份心意」，不少人直言這是「最動人的共鏟現場」。有志工分享：「一把鏟子三個人輪著用，沒有人喊累，大家只想讓家園快點乾淨起來。」

石明謹：不是鏟多少，是告訴災民「你沒被丟下」

石明謹稍晚也貼出多張災區照片，畫面可見多處民宅仍被厚重泥土掩蓋。他說：「如果這是你家，你會不會希望有人來幫你？」強調志工到場的意義，不在於鏟走多少泥，而是傳遞「距離再遠，家就是家、家人就是家人」的信念。他也呼籲更多人加入志工行列，「能幫多少不重要，重要的是讓災民知道，他們沒有被拋下」。

治安太差了！鏟子超人鏟子被幹走　真相揭曉「全網眼淚哭一片」。圖片來源：石明瑾臉書
治安太差了！鏟子超人鏟子被幹走　真相揭曉「全網眼淚哭一片」。圖片來源：石明瑾臉書

醫師提醒：「鏟子不休息，人一定要休息」

不少前線醫師也在留言區提醒「鏟子超人」們注意身體，建議每工作30至45分鐘就補水與電解質，避免中暑、抽筋與脫水。臨時醫療站統計，不少志工因天氣炎熱、連鏟數小時導致體力透支，呼籲大家「幫人也要保重自己」。

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#鏟子超人

熱門文章

新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了

hotNews__list__item--img

優先席踢飛阿婆！專家：讓座是選擇不是義務，遇到北七「兩件事」自保
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

治安太差了！鏟子超人批鏟子被幹走　真相揭曉「全網笑著笑著就哭了」
hotNews__list__item--img

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看
往下滑看更多精彩文章
「看得很爽」還是「踢得太衝動」？專家警告：幫你拍手的網友不會替你扛後果

「看得很爽」還是「踢得太衝動」？專家警告：幫你拍手的網友不會替你扛後果

2025-10-03 10:31 女子漾／編輯張念慈
捷運優先席踢飛阿婆！專家點破殘酷真相：成本高的人就輸了。女子漾AI製圖
捷運優先席踢飛阿婆！專家點破殘酷真相：成本高的人就輸了。女子漾AI製圖

台北捷運優先席飛踢事件」持續延燒。一名老婦日前因堅持要求優先席讓座，手持包包揮打年輕乘客，對方最終以腳反擊，將老婦踢至對面座位。影片全程流出後掀起激辯，有人拍手叫好，也有人質疑「踢得過火」。對此，企業簡報顧問林長揚發文提醒，「成本高的人，就輸了」，呼籲年輕世代三思而後行。

編輯推薦

林長揚：別為了一張椅子賠上人生

林長揚直言，捷運上的爭執看似只是一張椅子，但最後可能付出的代價遠超過想像。他提出三大層面：第一是身體成本，有人可能因此受傷，甚至得支付醫療與賠償；第二是法律成本，公開衝突恐吃上官司、留下前科；第三是形象成本，影片瘋傳後輿論失控，「替你拍手的人，不會幫你扛後果」。

他舉例，就像斑馬線上堅持路權，遇上闖紅燈砂石車，雖然「你是對的」，但代價可能是生命。他強調，情緒抒發很重要，但行動前更該衡量「這個代價我付得起嗎？」

網友反應：暢快一腳還是衝動代價？

林長揚的文章引爆熱議。支持者認為說法中肯，「幸福者懂得退讓才是真的強大」，「千金之子不死於盜賊，保命優先」。也有人指出，「踢得再爽，若對方出事，你的人生也賠進去了」。

但也有不少網友不以為然，痛批「縱容惡人成本才最高」，直言若對「慣犯」再退讓，反而助長囂張。還有人認為「踢出通緝犯」堪稱社會淨化，支持年輕人反擊。

最新進度：雙方身分遭起底

事發多天後持續在網路上延燒，婦人和年輕乘客的身分都曝光。年輕乘客因氣質反差成為另類話題，他在社群自介標註「NTU」，外號「Fumi 阿姨」，平日愛穿洋裝、展現書卷氣質，還曾曬出三宅一生的穿搭照，被網友狂讚「優雅又反抗」、「北捷超人」。不少人留言大讚：「美哭」、「替大家踢出一口氣」。

而另一方的年長婦人身分同樣引發爭議，她過去經常出沒於中研院、各類研討會，被戲稱「白髮魔女」，甚至傳出曾因合作糾紛大鬧台大數學系。捷運衝突曝光後，更被發現她是竊盜通緝犯，警方隨後將她逮捕。有知情者爆料，她習慣挑釁，看似專挑女性或孕婦下手，公共場合摩擦紀錄頻繁。

博愛座更名為「優先席」。圖／聯合報系資料照片
博愛座更名為「優先席」。圖／聯合報系資料照片

林長揚全文如下：

【捷運踢人事件｜成本高的人就輸了】

最近臺北捷運的「踢人事件」引爆討論。事件雙方到底誰對誰錯，網路上已經吵翻天。我自己看完影片後，一開始有點療癒，但後來就有個念頭：「成本高的人，就輸了。」

▊ 稍微誇張的例子

​舉例來說，當你在綠燈時走斑馬線過馬路，結果一台砂石車闖紅燈衝過來。你可以堅持站在斑馬線上，勇敢面對砂石車來捍衛正義，因為你是對的。

但代價呢？可能是要付出你的生命。試問這樣划算嗎？

​雖然對錯與情緒抒發很重要，但有時候，我還是會想想成本有多少。​

▊ 踢人事件的成本​

像這次的捷運事件，起因或許是座位，但最後雙方也許會付出比「一張椅子」更高的代價。

​例如：

1. 身體成本：有人或許會受傷、有人可能因此要賠錢。

2. 法律成本：公開的暴力衝突，恐怕會吃上官司、留下前科。

3. 形象成本：影片在網路瘋傳，我們很難控制別人怎麼想。一場爭執，或許最後就變成雙輸。畢竟幫你讚聲的網友們，通常不會幫你扛後果啊

▊ 我怎麼做

我自己年輕時也是很衝動。常常是火氣一上來，覺得一定要爭到底，甚至還跟刑警發生過衝突。那時很常是爭個「氣勢」和「面子」。但後來想起時，都是一身冷汗啊！真的覺得沒出事能活到現在真的是很幸運。​

現在年紀漸長，覺得要顧的東西越來越多，像是：​家庭、工作、健康、人際關係……等。我才發覺有些衝動的代價，我付不起。所以在現實生活中，我都保持禮貌，能低調就低調。在社群上，遇到比較有攻擊性的留言，我也只會說「你真棒」（當然如果真的是污辱性的言論，還是可以截圖起來賺外快）

你可以說我這樣很孬，可是我真的不敢賭那個成本欸。如果是我遇到這次事件，大概就是錄影跟叫站務員吧🥲

▊ 你參考看看

在生活中，我們可能遇到類似情境：

​- 開車騎車被人亂切，氣到想衝上去理論。

​- 客戶或長官耍白目，被搞得想直接拍桌。​

- 網路上被人嗆聲，忍不住要回文痛罵​

這時候，或許可以停下來，問自己一個問題：「我要付出的成本，值得嗎？」如果你覺得 ok，那就衝吧！​

▊ 結論

最後，其實我無法說這次捷運事件誰對誰錯。我始終相信：「未經他人苦，莫勸他人善。」​我們不是當事人，最多就是個看戲的。說說自己的看法還可以，但就別多下指導棋叫別人該怎麼做了吧！

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#捷運 #白髮 #療癒 #穿搭 #優先席

熱門文章

新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了

hotNews__list__item--img

優先席踢飛阿婆！專家：讓座是選擇不是義務，遇到北七「兩件事」自保
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

治安太差了！鏟子超人批鏟子被幹走　真相揭曉「全網笑著笑著就哭了」
hotNews__list__item--img

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看
往下滑看更多精彩文章
快查保單！花蓮天災失蹤可以理賠嗎？專家示警：「這條件」沒滿足保單變廢紙！

快查保單！花蓮天災失蹤可以理賠嗎？專家示警：「這條件」沒滿足保單變廢紙！

2025-10-08 09:41 女子漾／編輯張念慈
樺加沙颱風重創花東地區，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉。圖／聯合報系資料照片
樺加沙颱風重創花東地區，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉。圖／聯合報系資料照片

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖於9月23日下午發生溢流，造成光復鄉嚴重災情。截至10月7日下午，根據中央災害應變中心統計，已造成18人死亡、6人失聯、157人受傷。由於天候持續不穩、地勢坍塌，富田一街一帶昨日下午4時許傳出屍臭味，搜救人員與搜救犬持續進行搜索，盼儘快尋回失蹤者。

除了現場救援進度外，災後家屬最關心的問題之一，就是「保險理賠能不能申請？」。對此，銳思風險管理顧問有限公司首席顧問顏宏斌指出，許多人以為只要「天災失蹤」或「登山意外」就能領理賠，但實際上程序繁瑣、條件嚴苛，稍有不慎保單就可能變成廢紙。

編輯推薦

天災失蹤 ≠ 馬上能領理賠！必須等「死亡宣告」生效

顏宏斌指出，若民眾在地震、山洪或堰塞湖等天災中失蹤，即便警方或搜救隊確認現場極可能已罹難，家屬仍無法立即向保險公司申請壽險或意外險理賠。他強調：「保險公司沒有『死亡證明』是不會賠的！」

依《民法》第23條規定，若屬於天災造成的失蹤，家屬需等待滿1年後，向法院聲請「死亡宣告」才能申請理賠。

但即使拿到死亡宣告，也只代表法律上推定「死亡」，無法證明「死因屬於意外」，因此保險公司仍可能以「無法確認意外原因」為由，拒絕理賠意外險。

登山或救災殉職也可能「不賠」？關鍵在主因與活動條款

針對近期救難志工與登山者頻傳傷亡事件，顏宏斌進一步指出，許多人誤以為「意外身故就一定賠」，但保險公司在審核時，常以以下幾項理由拒賠：

1.主張為自殺或故意行為：若被保險人近期有經濟困難或留下遺書，保險公司可能以「故意造成死亡」為由不賠。

2.主因非意外而是疾病：若人在登山時因心肌梗塞或高山症先行死亡，即便之後發生墜落，主因仍為「疾病」，屬於意外險除外範圍。

3.活動列入不保清單：若保單條款明載「不承保登山、潛水、滑雪」等高風險活動，理賠將自動排除。

4.個人重大過失：如颱風天硬要觀海、警戒區域違規進入等，保險公司可能主張「可預見風險卻仍故意暴露危險」，拒賠理賠。

他提醒：「只要不是故意導致事故，即便有判斷失誤，也不該被歸為『重大過失』而拒賠。」

專家提醒：檢視保單內容、確認「除外條款」最重要

顏宏斌呼籲，許多民眾投保多年卻不清楚自己買的是什麼，尤其是意外險與壽險的界線。他建議：

1.檢查是否有明確載明「天災失蹤」相關保障。

2.了解「登山、潛水、救災活動」是否被排除。

3.若從事高風險職業（如搜救、消防），應另行加保「特定職業意外險」

「保險不是等出事才看，而是事前要知道能不能保。」他強調，災難頻傳的年代，提前理解條款、保留理賠證據，是對家人最實際的保障。

馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉嚴重災情。聯合報系資料照／記者季相儒攝影
馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉嚴重災情。聯合報系資料照／記者季相儒攝影

顏宏斌全文：別讓保單變廢紙！搞懂「天災失蹤」與「登山意外」的理賠迷思

最近天災、山難的新聞好多，真的讓人很揪心。除了祈禱平安，很多醫師朋友私下問：「如果真的出事，我的保險會賠嗎？」

今天不講廢話，直接說明兩個常搞錯的保險迷思

這篇文你可以用不到，但一定要分享給你的朋友知道！

⚠️迷思１：家人天災失蹤，可以馬上拿理賠金？（壽險、意外險）

答案：不行！一塊錢都拿不到！❌

你是不是也以為，人失蹤了就能申請理賠？不！「生死不明」還不等於「死亡」，而保險公司沒有「死亡證明」是不會賠的。

👉那怎麼辦？必須透過法律程序，向法院聲請「死亡宣告」。

- 一般失蹤： 7年。

- 天災失蹤： 1年！（例如 #地震、#山洪、#颱風）

✅ 特別提醒

聲請死亡宣告後，拿到相關文件，通常「壽險」就能順利理賠，但意外險仍無法理賠！

因為「死亡宣告」只推定「死亡」這件事，但無法證明死亡原因是『意外』。因此，保險公司可以此為理由，拒絕理賠意外保險金

⚠️迷思２：登山出意外，意外險一定賠？

答案：可以申請，但不保證賠得下來！

當理賠申請送到保險公司手上，他們可能會用以下幾個理由，跟你說「不賠」喔！

拒賠理由１：「這是自殺，屬於故意行為！」

意外險不賠故意行為。通常保險公司會主張是自殺（遺書、財務、短期投保），而拒絕理賠。

💡提醒：保險公司不想賠，要由保險公司負責舉證是故意自殺

拒賠理由２：「死亡主因是疾病、非意外！」

這是拒賠的大魔王：「主力近因」原則。

- 會賠的狀況： 一個健康的人，失足墜崖身故。

➡️ 死亡主因是「意外」。

- 不賠的狀況： 在墜崖前，已經因心肌梗塞或高山症而死亡。

➡️ 死亡主因是「疾病」，意外險就不賠。

拒賠理由３：「你玩的活動，在我們的不保清單上！」

部分保險公司DM，上面會有一行小小的字寫著：本保險不承保登山、潛水、滑雪等活動，如果你的活動剛好被列在「除外責任」裡，就掰掰了。

💡提醒：不在除外責任條款，保險公司就不能擴張解釋拒賠的理由

拒賠理由４：「這是個人重大過失，不算意外！」

天候不佳爬山、颱風天觀海，這種近乎「白目」的行為，保險公司可能會主張「可以預見後果具有危險」、而個人「故意」讓自己暴露在極端風險中，因此拒賠。

💡提醒：即便「重大過失」行為，只要並非故意引起事故、也並非故意導致死亡，就不能拒賠。

又或者，明知災區狀況不穩定，仍前往進行勘災、救災活動而受傷或死亡，也應可以理賠

結論

✅ 失蹤理賠： 天災失蹤要等滿1年拿「死亡宣告」才能申請，但意外險仍會拒賠！

✅ 登山理賠： 小心保險公司用「疾病」或「活動除外」當理由拒賠！

花點時間檢查你的保單吧！別讓你的保障，在你最需要的時候派不上用場。

歡迎追蹤作者臉書，獲取更多專業新知

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#保險 #迷思 #地震 #心肌梗塞 #風險管理 #鏟子超人

熱門文章

新天龍國奇觀！5A成新竹基本盤 補教名師示警：「這原因」讓搶學校更難了

hotNews__list__item--img

優先席踢飛阿婆！專家：讓座是選擇不是義務，遇到北七「兩件事」自保
hotNews__list__item--img

美媒點名Costco 14大「必囤清單」！乳製品、咖啡、橄欖油到泡麵，年底恐全面漲價
hotNews__list__item--img

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中
hotNews__list__item--img

治安太差了！鏟子超人批鏟子被幹走　真相揭曉「全網笑著笑著就哭了」
hotNews__list__item--img

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看

最新文章

臉頰泛紅、刺癢？敏感肌與酒糟肌傻傻分不清？專家教你一分鐘自我檢測

臉頰泛紅、刺癢？敏感肌與酒糟肌傻傻分不清？專家教你一分鐘自我檢測

#皮膚 #保養品 #肌膚

潮健康 2025.10.11 1
別再亂吃了！健管師教你多醣體黃金吃法，補對了才真正有感

別再亂吃了！健管師教你多醣體黃金吃法，補對了才真正有感

#食物 #迷思 #金錢 #多醣體

潮健康 2025.10.10 16
鏡後──紅磚牆的歲月痕跡

鏡後──紅磚牆的歲月痕跡

#鹿港

蒔緣‧鹿角腓腓 2025.10.10 24
芹菜炒小黑輪

芹菜炒小黑輪

#健康飲食 #食譜DIY #過敏 #分享

isa小眼睛 2025.10.10 5
為什麼會有法令紋？三種策略改善老態法令紋！最後一招CP值最高！

為什麼會有法令紋？三種策略改善老態法令紋！最後一招CP值最高！

#皮膚 #法令紋 #保養

潮健康 2025.10.10 16
血糖用藥成分Metformin增加貧血風險

血糖用藥成分Metformin增加貧血風險

#糖尿病 #禁忌 #死因

斛說針灸學塾 2025.10.09 14
為什麼升官的不是你？職場啟示錄：升官的不是最努力的人，而是最懂得讓努力被看見的人

為什麼升官的不是你？職場啟示錄：升官的不是最努力的人，而是最懂得讓努力被看見的人

#工作職場 #職場人生 #職場工作態度 #職場生存之道 #高鐵

張念慈 2025.10.09 15
別讓放縱變成負擔！連假第一天就「超前部署」，為健康打下好基礎！

別讓放縱變成負擔！連假第一天就「超前部署」，為健康打下好基礎！

#多醣體 #中秋節 #美食

潮健康 2025.10.09 11
健康素食 芹菜炒麵腸

健康素食 芹菜炒麵腸

#健康飲食 #食譜DIY #蔬食 #便當

isa小眼睛 2025.10.09 8
別讓假期變成健康黑洞！掌握「黃金三天」調整術，跟收假症候群說掰掰

別讓假期變成健康黑洞！掌握「黃金三天」調整術，跟收假症候群說掰掰

#多醣體 #頭痛 #水果

潮健康 2025.10.09 12
18+