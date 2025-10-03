「看得很爽」還是「踢得太衝動」？專家警告：幫你拍手的網友不會替你扛後果

捷運優先席踢飛阿婆！專家點破殘酷真相：成本高的人就輸了。女子漾AI製圖

台北捷運「優先席飛踢事件」持續延燒。一名老婦日前因堅持要求優先席讓座，手持包包揮打年輕乘客，對方最終以腳反擊，將老婦踢至對面座位。影片全程流出後掀起激辯，有人拍手叫好，也有人質疑「踢得過火」。對此，企業簡報顧問林長揚發文提醒，「成本高的人，就輸了」，呼籲年輕世代三思而後行。

林長揚：別為了一張椅子賠上人生

林長揚直言，捷運上的爭執看似只是一張椅子，但最後可能付出的代價遠超過想像。他提出三大層面：第一是身體成本，有人可能因此受傷，甚至得支付醫療與賠償；第二是法律成本，公開衝突恐吃上官司、留下前科；第三是形象成本，影片瘋傳後輿論失控，「替你拍手的人，不會幫你扛後果」。

他舉例，就像斑馬線上堅持路權，遇上闖紅燈砂石車，雖然「你是對的」，但代價可能是生命。他強調，情緒抒發很重要，但行動前更該衡量「這個代價我付得起嗎？」

網友反應：暢快一腳還是衝動代價？

林長揚的文章引爆熱議。支持者認為說法中肯，「幸福者懂得退讓才是真的強大」，「千金之子不死於盜賊，保命優先」。也有人指出，「踢得再爽，若對方出事，你的人生也賠進去了」。

但也有不少網友不以為然，痛批「縱容惡人成本才最高」，直言若對「慣犯」再退讓，反而助長囂張。還有人認為「踢出通緝犯」堪稱社會淨化，支持年輕人反擊。

最新進度：雙方身分遭起底

事發多天後持續在網路上延燒，婦人和年輕乘客的身分都曝光。年輕乘客因氣質反差成為另類話題，他在社群自介標註「NTU」，外號「Fumi 阿姨」，平日愛穿洋裝、展現書卷氣質，還曾曬出三宅一生的穿搭照，被網友狂讚「優雅又反抗」、「北捷超人」。不少人留言大讚：「美哭」、「替大家踢出一口氣」。

而另一方的年長婦人身分同樣引發爭議，她過去經常出沒於中研院、各類研討會，被戲稱「白髮魔女」，甚至傳出曾因合作糾紛大鬧台大數學系。捷運衝突曝光後，更被發現她是竊盜通緝犯，警方隨後將她逮捕。有知情者爆料，她習慣挑釁，看似專挑女性或孕婦下手，公共場合摩擦紀錄頻繁。

博愛座更名為「優先席」。圖／聯合報系資料照片

林長揚全文如下：

【捷運踢人事件｜成本高的人就輸了】

最近臺北捷運的「踢人事件」引爆討論。事件雙方到底誰對誰錯，網路上已經吵翻天。我自己看完影片後，一開始有點療癒，但後來就有個念頭：「成本高的人，就輸了。」

▊ 稍微誇張的例子

​舉例來說，當你在綠燈時走斑馬線過馬路，結果一台砂石車闖紅燈衝過來。你可以堅持站在斑馬線上，勇敢面對砂石車來捍衛正義，因為你是對的。

但代價呢？可能是要付出你的生命。試問這樣划算嗎？

​雖然對錯與情緒抒發很重要，但有時候，我還是會想想成本有多少。​

▊ 踢人事件的成本​

像這次的捷運事件，起因或許是座位，但最後雙方也許會付出比「一張椅子」更高的代價。

​例如：

1. 身體成本：有人或許會受傷、有人可能因此要賠錢。

2. 法律成本：公開的暴力衝突，恐怕會吃上官司、留下前科。

3. 形象成本：影片在網路瘋傳，我們很難控制別人怎麼想。一場爭執，或許最後就變成雙輸。畢竟幫你讚聲的網友們，通常不會幫你扛後果啊

▊ 我怎麼做

我自己年輕時也是很衝動。常常是火氣一上來，覺得一定要爭到底，甚至還跟刑警發生過衝突。那時很常是爭個「氣勢」和「面子」。但後來想起時，都是一身冷汗啊！真的覺得沒出事能活到現在真的是很幸運。​

現在年紀漸長，覺得要顧的東西越來越多，像是：​家庭、工作、健康、人際關係……等。我才發覺有些衝動的代價，我付不起。所以在現實生活中，我都保持禮貌，能低調就低調。在社群上，遇到比較有攻擊性的留言，我也只會說「你真棒」（當然如果真的是污辱性的言論，還是可以截圖起來賺外快）

你可以說我這樣很孬，可是我真的不敢賭那個成本欸。如果是我遇到這次事件，大概就是錄影跟叫站務員吧🥲

▊ 你參考看看

在生活中，我們可能遇到類似情境：

​- 開車騎車被人亂切，氣到想衝上去理論。

​- 客戶或長官耍白目，被搞得想直接拍桌。​

- 網路上被人嗆聲，忍不住要回文痛罵​

這時候，或許可以停下來，問自己一個問題：「我要付出的成本，值得嗎？」如果你覺得 ok，那就衝吧！​

▊ 結論

最後，其實我無法說這次捷運事件誰對誰錯。我始終相信：「未經他人苦，莫勸他人善。」​我們不是當事人，最多就是個看戲的。說說自己的看法還可以，但就別多下指導棋叫別人該怎麼做了吧！