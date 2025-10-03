2025-10-03 15:01 潮健康
去花蓮賑災別只穿雨鞋！ 疾管署急籲「鏟子超人」：預防傳染病必帶3大裝備
潮健康／林昱彣 綜合報導
颱風樺加沙重創花蓮光復 汙水、汙泥恐潛藏致病原
颱風「樺加沙」重創花蓮縣光復鄉，災後重建工作陸續展開，然而強風暴雨後殘留的積水、汙泥與廢棄物，恐將成為傳染病滋生的溫床。衛福部疾病管制署（下稱疾管署）示警，目前災區環境充滿淤泥與積水，可能增加類鼻疽、鉤端螺旋體病及腸胃炎等疾病的爆發風險。呼籲投入救災的「鏟子超人」們，務必落實「裝備、飲食、清潔」三大防疫保護措施，以免救援不成反而惹病上身。
疾管署說明，「類鼻疽」是由類鼻疽桿菌（Burkholderia pseudomallei）所引起，此菌普遍存在於土壤、水池及積水環境中。主要的傳染途徑是皮膚傷口接觸到受汙染的土壤或水源，但也可能經由吸入或食入而感染。初期症狀與感冒相似，容易被忽略，但對於糖尿病、肝腎疾病、癌症或免疫功能低下者等高風險族群，可能引發嚴重的肺炎、菌血症與敗血症，死亡率極高。
鏟子超人注意「類鼻疽」肆虐！ 疾管署揭症狀、併發症
根據疾管署最新統計，今（2025）年截至9月1日，國內已累計55例類鼻疽本土病例，其中包含7例死亡，為歷年同期第三高。疫情主要集中於南部縣市，光是高雄市就佔了41例。根據疾管署8/26至9/1的監測數據更顯示，國內新增5例類鼻疽本土確定病例，均居住於南部地區，年齡介於30-60多歲，且皆有糖尿病、高血壓等慢性病史。
疾管署指出，類鼻疽之發病個案，其皮膚多有擦傷、撕裂傷或燒傷之傷口，並接觸到受汙染的水或土壤。主要的傳染途徑是由於皮膚傷口接觸到受病原菌汙染的土壤或水而引起感染，但也可能經由吸入、食入受汙染的土壤或水，或吸入受汙染的塵土而受感染，一般情形下，並不會由人直接傳染給人。
雖然疾病大部分症狀並不明顯，常常被人忽略以為是感冒，但疾管署提醒，民眾須注意以下嚴重併發症，如有不適應盡速就醫：
．肺炎
．急性皮膚化膿與局部淋巴腫大
．慢性化膿性類鼻疽
．菌血症與敗血症
類鼻疽潛伏期可長達數年 2類人要注意感染風險
類鼻疽之潛伏期，從可能的暴露經驗推算至出現臨床症狀之時間，可短至2天，或長達數月或數年（第9天為發病高峰期）。此疾病在人類中並不常見，即使在地方性流行地區經常接觸到水或土壤的民眾也很少見。許多慢性無症狀感染者，可能會因嚴重受傷、燒傷或其他疾病（如糖尿病或腎衰竭），而由無症狀情形轉變出現臨床疾病。
疾管署提醒，若本身為身體虛弱、抵抗力較差者（例如罹患糖尿病或有外傷者），應避免赤足於汙泥土或汙水中。另外，皮膚有撕裂傷、擦傷或燒傷者，若接觸到受汙染的水或土壤，應儘快清洗乾淨，或使用鞋套或手套，以避免皮膚直接暴露於濕土。
去花蓮賑災別只穿雨鞋！預防傳染病必帶3大裝備
樺加沙颱風造成花蓮光復鄉嚴重災情，考量災時強風暴雨造成嚴重積水或淹水，可能造成生態環境損害及飲用水受汙染，加上災後汙水、汙泥或災害廢棄物尚未清除完成，災區仍有短暫陣雨發生，可能增加類鼻疽、鉤端螺旋體病及腸胃炎等傳染病發生風險，提醒當地民眾及投入重建人員、志工，清理環境時落實「裝備保護、飲食保護、清潔保護」防疫三保，避免傳染病威脅：
一、 裝備保護：清理時切勿赤手赤腳、穿拖鞋，以及直接接觸汙水、汙泥或災害廢棄物，務必穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩，避免被生鏽器物（如鐵釘、鐵片等）刺傷或割傷，以防感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病。如出現發燒、頭痛、肌肉痛、腹痛、腹瀉、黃疸、倦怠等症狀，請儘速就醫，並主動告知醫師相關接觸史、受傷原因及傷口汙染情形，以利醫師診療。
二、 飲食保護：水災地區蓄水池如遭汙水侵入，應確實清洗、消毒後再蓄水；食物飲水要煮熟煮沸，食物若保存過久或變質（泡過水或解凍過久等），務必要丟棄不食用。
三、 清潔保護：戶外區域可用市售含氯漂白水稀釋50倍（200cc加10公升水）噴灑庭院、水溝等潮濕處；居家環境可用市售含氯漂白水稀釋100倍（100cc加10公升水）擦拭或刷洗地板、牆壁、廁所等處；廚具及餐具應煮沸消毒或用10公升清水、加40毫升漂白水浸泡30分鐘稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用。
花東地區災後慎防傳染病散播 疾管署：已備妥7千餘瓶消毒水
疾管署說明，因應志工持續投入救災，今天早上光復火車站志工站已開始免費發放口罩，花蓮縣衛生局亦備有漂白水放置在醫療站，今天開始發放給前來索取的民眾，並將安排請當地志工和村里長協助逐戶發放。另外也呼籲「鏟子超人」們，應注意手部清潔，依「濕、搓、沖、捧、擦」五步驟正確洗手；如暫時無法取得清水，且手部無明顯髒汙，可改用酒精含量75%的乾洗手液清潔雙手。
疾管署也表示，花東地區已備妥7,000餘瓶消毒水隨時提供災後消毒防疫，避免爆發傳染病疫情，另全國尚儲備163,357瓶消毒劑（漂白水139,300瓶、酚類消毒劑24,057瓶）供緊急調度；收容所疫情監測顯示未有特殊疫情及群聚事件發生。提醒民眾如有不適症狀請儘速就醫，醫療院所如發現疑似病例請加強詢問相關接觸史並立即通報，以利相關單位採取防疫措施，以減少傳染病散播的風險。
資料來源：
衛生福利部疾病管制署 – 風雨過後落實防疫措施，籲請當地民眾及投入重建人員、志工落實「裝備保護、飲食保護、清潔保護」防疫三保，避免傳染病威脅
衛生福利部疾病管制署 – 樺加沙颱風襲臺帶來強風豪雨，提醒民眾颱風過後清理家園務必落實防疫三步驟，防範各種傳染病
延伸閱讀：
美研究曝：雨量愈大「新冠確診數」愈多 ！ 重症醫籲雨季別做這「2件事」
颱風過後慎防「屈公病」！ 疾管署籲：雨後速做4件事，別讓積水養出毒蚊大軍
｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾！
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower